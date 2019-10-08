11 известных футболистов, не игравших за сборную России

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«Соккер.ру» подобрал целую команду футболистов, чьи имена вам знакомы, без матчей за главную команду страны. Как так получилось? У каждого свое «кино»...

У 12 сезонов и больше 300 сыгранных матчей в высшем дивизионе российского футбола, он выступал за «Уралмаш» (ныне «Урал») и «Ротор», но больше всего времени провел в «Ростове», стал донской легендой. В 90-е годы Осинов ездил в молодежную сборную России, а вот до главной команды страны так и не дослужился, всегда был кто-то сильнее. Может быть, сын превзойдет отца, и за сборную России все-таки сыграет Михаил Осинов? Михаил Михайлович — капитан молодежной команды «Ростова», играет преимущественно справа в полузащите.

Сейчас знают более или менее все благодаря его ютуб-проекту «Красава», а в недавнем прошлом Савин был узнаваемым по меркам РПЛ футболистом. Однажды он даже чуть в ЦСКА не перешел, но в последний момент армейцы отказались от будущей звезды «Ютуба», и Евгений из «Амкара» перешел в «Крылья Советов». В 2006-м «Угол головы» сыграл 6 матчей и забил 3 гола за молодежную сборную России, а вот в первую сборную его так и не вызвали.

Воспитанник петербургского футбола большую часть своей карьеры — 11 лет, провел в «Амкаре». Дмитрий Белоруков — большой, спокойный, надежный защитник, есть ощущение, что на пике карьеры мог бы помочь большому клубу РПЛ и дослужиться до вызова в сборную, однако Дмитрий оставался в Перми и не проявлял чрезмерных амбиций. Как и два предыдущих футболиста, честь страны защищал только на молодежном уровне.

Воспитанник «Торпедо», который когда-то бросил автозаводцев ради «Локомотива», а нынешним летом вернулся в родной клуб, где фанаты встретили его оскорблениями, не забыв о предательстве. «Торпедо» рвется в РПЛ , возможно, и еще увидим в элите, где он уже выступал за шесть разных клубов и является 12-м в списке гвардейцев Премьер-Лиги с 371 матчем. А как насчет сборной, Игорь? В 36 жизнь только начинается!

Выходец из краснодарской футбольной семьи ближе своих родственников подобрался к футбольным вершинам, но до сборной России, к сожалению, не дослужился. Виталий прибавлял по ходу карьеры: он познакомился с РПЛ в составе «Кубани», потом была «Москва», бердыевский «Рубин», в составе которого Виталий Калешин стал чемпионом России, наконец, «Краснодар». Достойная карьера, но без международного раздела.

Сейчас нападающему по прозвищу «Слон» 30 лет, он играет в чемпионате Беларуси, а до этого гостил в Армении и Латвии, а ведь недавно казалось, что Александр Прудников станет важным форвардом для всей России. Александр — чемпион Европы среди 17-летних, он звездно играл за молодежку (18 матчей, 12 голов), да и карьеру в на взрослом уровне в «Спартаке» начинал результативно, но вскоре кривая прогресса загнулась. Тем не менее, Прудников получал новые и новые шансы — в «Рубине», «Динамо», «Амкаре», «Оренбурге», «Анжи». Все без толку. Талант ушел в песок.

Владимир Дядюн в своей карьере поиграл за молодежную сборную России, за Россию-2, а также за команду студентов на Универсиаде в Казани. Дядюн несколько раз вызывался в главную команду страны, но на поле так и не появился. Впрочем, какие его годы: Владимиру 31, и он играет в лучшей лиге мира за «Химки». Трепещите, Дзюбы, Смоловы, Чаловы, Соболевы!

Александр Беленов — один из самых стабильных и надежных российских вратарей последнего десятилетия, но его так же стабильно игнорируют тренеры сборной России, да и большие клубы не решаются приглашать Беленова, хотя в 2010-2011 он числился в «Спартаке», после ухода из которого и начался подъем вратаря. Сначала пять сезонов в «Кубани», где Александр сделал себе имя, потом небольшой период в «Анжи», и вот уже четвертый сезон в составе «Уфы». За все это время он лишь пару раз получил возможность потренироваться в расположении сборной России — при в 2015-м и при в 2017-м.

У Алана Таймуразовича были яркие моменты и в «Рубине», и в «Динамо», и в «Локомотиве». А еще — титулованный футболист, ведь он выигрывал чемпионат России и Кубок России с двумя разными командами, тем не менее в национальной команде у Алана «пусто-пусто», если ни считать двух попаданий в заявку на матчи против Андорры и Словакии в 2010-м. Есть игра за Россию-2, но это не в счет, как и молодежка.

Любопытно, что по юности Кирилл Комбаров котировался выше, чем его брат-близнец Дмитрий, считался более талантливым, однако последний и в «Спартаке» задержался на длительный срок, и в сборной России оставил след — 47 матчей и 2 гола, в то время как Кирилл не надевал на себя футболку национальной команды никогда. Этот братский спор остался за Дмитрием.

Максим Беляев уже не мальчик, ему 28 лет, в последнее время он регулярно получает вызовы в национальную сборную от Станислава Черчесова, однако на поле выходят другие люди, в то время как Максим еще не сыграл ни минуты за сборную России. Интересно, ему представится шанс дебютировать в обозримом будущем?