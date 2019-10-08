ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

11 известных футболистов, не игравших за сборную России

сегодня, 13:13
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Беленов Александр
Беленов Александр
Вратарь
Комбаров Кирилл
Комбаров Кирилл
Защитник
Беляев Максим
Беляев Максим
Защитник

«Соккер.ру» подобрал целую команду футболистов, чьи имена вам знакомы, без матчей за главную команду страны. Как так получилось? У каждого свое «кино»...

Михаил Осинов

У Михаила Осинова 12 сезонов и больше 300 сыгранных матчей в высшем дивизионе российского футбола, он выступал за «Уралмаш» (ныне «Урал») и «Ротор», но больше всего времени провел в «Ростове», стал донской легендой. В 90-е годы Осинов ездил в молодежную сборную России, а вот до главной команды страны так и не дослужился, всегда был кто-то сильнее. Может быть, сын превзойдет отца, и за сборную России все-таки сыграет Михаил Осинов? Михаил Михайлович — капитан молодежной команды «Ростова», играет преимущественно справа в полузащите.

Евгений Савин 

Сейчас Евгения Савина знают более или менее все благодаря его ютуб-проекту «Красава», а в недавнем прошлом Савин был узнаваемым по меркам РПЛ футболистом. Однажды он даже чуть в ЦСКА не перешел, но в последний момент армейцы отказались от будущей звезды «Ютуба», и Евгений из «Амкара» перешел в «Крылья Советов». В 2006-м «Угол головы» сыграл 6 матчей и забил 3 гола за молодежную сборную России, а вот в первую сборную его так и не вызвали.

Дмитрий Белоруков

Воспитанник петербургского футбола большую часть своей карьеры — 11 лет, провел в «Амкаре». Дмитрий Белоруков — большой, спокойный, надежный защитник, есть ощущение, что на пике карьеры мог бы помочь большому клубу РПЛ и дослужиться до вызова в сборную, однако Дмитрий оставался в Перми и не проявлял чрезмерных амбиций. Как и два предыдущих футболиста, честь страны защищал только на молодежном уровне.

Игорь Лебеденко 

Воспитанник «Торпедо», который когда-то бросил автозаводцев ради «Локомотива», а нынешним летом вернулся в родной клуб, где фанаты встретили его оскорблениями, не забыв о предательстве. «Торпедо» рвется в РПЛ, возможно, и Игоря Лебеденко еще увидим в элите, где он уже выступал за шесть разных клубов и является 12-м в списке гвардейцев Премьер-Лиги с 371 матчем. А как насчет сборной, Игорь? В 36 жизнь только начинается!

Виталий Калешин 

Выходец из краснодарской футбольной семьи ближе своих родственников подобрался к футбольным вершинам, но до сборной России, к сожалению, не дослужился. Виталий прибавлял по ходу карьеры: он познакомился с РПЛ в составе «Кубани», потом была «Москва», бердыевский «Рубин», в составе которого Виталий Калешин стал чемпионом России, наконец, «Краснодар». Достойная карьера, но без международного раздела.

Александр Прудников 

Сейчас нападающему по прозвищу «Слон» 30 лет, он играет в чемпионате Беларуси, а до этого гостил в Армении и Латвии, а ведь недавно казалось, что Александр Прудников станет важным форвардом для всей России. Александр — чемпион Европы среди 17-летних, он звездно играл за молодежку (18 матчей, 12 голов), да и карьеру в на взрослом уровне в «Спартаке» начинал результативно, но вскоре кривая прогресса загнулась. Тем не менее, Прудников получал новые и новые шансы — в «Рубине», «Динамо», «Амкаре», «Оренбурге», «Анжи». Все без толку. Талант ушел в песок.

Владимир Дядюн 

Владимир Дядюн в своей карьере поиграл за молодежную сборную России, за Россию-2, а также за команду студентов на Универсиаде в Казани. Дядюн несколько раз вызывался в главную команду страны, но на поле так и не появился. Впрочем, какие его годы: Владимиру 31, и он играет в лучшей лиге мира за «Химки». Трепещите, Дзюбы, Смоловы, Чаловы, Соболевы!

Александр Беленов 

Александр Беленов — один из самых стабильных и надежных российских вратарей последнего десятилетия, но его так же стабильно игнорируют тренеры сборной России, да и большие клубы не решаются приглашать Беленова, хотя в 2010-2011 он числился в «Спартаке», после ухода из которого и начался подъем вратаря. Сначала пять сезонов в «Кубани», где Александр сделал себе имя, потом небольшой период в «Анжи», и вот уже четвертый сезон в составе «Уфы». За все это время он лишь пару раз получил возможность потренироваться в расположении сборной России — при Фабио Капелло в 2015-м и при Станиславе Черчесове в 2017-м.

Алан Касаев

У Алана Таймуразовича были яркие моменты и в «Рубине», и в «Динамо», и в «Локомотиве». А еще Алан Касаев — титулованный футболист, ведь он выигрывал чемпионат России и Кубок России с двумя разными командами, тем не менее в национальной команде у Алана «пусто-пусто», если ни считать двух попаданий в заявку на матчи против Андорры и Словакии в 2010-м. Есть игра за Россию-2, но это не в счет, как и молодежка.

Кирилл Комбаров

Любопытно, что по юности Кирилл Комбаров котировался выше, чем его брат-близнец Дмитрий, считался более талантливым, однако последний и в «Спартаке» задержался на длительный срок, и в сборной России оставил след — 47 матчей и 2 гола, в то время как Кирилл не надевал на себя футболку национальной команды никогда. Этот братский спор остался за Дмитрием.

Максим Беляев 

Максим Беляев уже не мальчик, ему 28 лет, в последнее время он регулярно получает вызовы в национальную сборную от Станислава Черчесова, однако на поле выходят другие люди, в то время как Максим еще не сыграл ни минуты за сборную России. Интересно, ему представится шанс дебютировать в обозримом будущем?

Поделиться
Другие материалы по теме
Первый тренер Соболева - про вызов форварда в сборную: «Всегда рад за Сашу»
Сегодня, 12:00 Комментарии1
М. Кержаков: «Лунев не заслуживает такого давления»
Вчера, 22:43 Комментарии34
Директор «Чертаново»: «Умяров и Глушенков достойны играть в Премьер-Лиге»
Вчера, 21:42 Комментарии7
Экс-спортивный директор «Крыльев»: «Соболев пластичнее Дзюбы»
Вчера, 20:36 Комментарии32
Скопинцев получил травму и пройдёт обследование в Германии
Вчера, 18:12 ВидеоКомментарии3
Мамаев: «Ценности стали выше, я поменял взгляды на многое»
Вчера, 17:02 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 13:42
По-моему, хорошая сборная из игроков, не игравших за сборную России, будет такой:

Ван Дер Сар - Кафу, Мальдини, Фердинанд, Лам - Бэкхем, Скоулз, Зидан, Гиггз - Роналдо, Марадона
Roger Young
Roger Young
   480 / 1002
сегодня в 13:35
Никого из них нельзя назвать игроками высокого уровня.

С таким же успехом можно перечислить еще 300 игроков с российским паспортом, которых не брали в сборную.
Kresi frok
Kresi frok
   280 / 1002
сегодня в 13:31
Вот за место дырьерме можно смело ставить Беленова ( хотя бы потому что он русский )
СаняШумок
СаняШумок
   358 / 1002
сегодня в 13:28
Только Беленов, Прудников и Касаев в свои лучшие годы могли на что-то претендовать. Остальные просто игроки своих средняков и ничего большего от них ожидать не приходилось
Правдин Семён
Правдин Семён
   487 / 1002
сегодня в 13:26
Не велика потеря,если честно.
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   378 / 1002
сегодня в 13:19
Средненькие футболисты, тут максимум можно выделить Комбарова из-за того что он на брата похож очень сильно своего.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100