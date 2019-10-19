Доминатор Дзюба избил «Ростов»

сегодня, 22:29

«Зенит» против «Ростова» сыграл безупречно и одержал крупную победу, подчеркнув превосходство в классе над командой Карпина. «Соккер.ру» восхищается «Зенитом» и Дзюбой.

«Ростов» оказался не готов к игре

Для «Ростова» перерыв на матчи сборных — серьезный стресс, «желто-синие» отправляют в национальные команды большое количество футболистов, а привести их к единому знаменателю после возвращения в расположение клуба получается не сразу. У Карпина такая проблема была еще в бытность работы тренером «Спартака», тогда тоже команда Валерия Георгиевича регулярно имела проблемы с результатом и игрой после международных пауз.

На самом деле, каждый тренер серьезного клуба с большим количеством сборников в составе не понаслышке знаком с такой проблемой, кто-то справляется лучше, кто-то хуже. Разве Сергей Семак был в более выгодном положении? «Зенит» отправлял футболистов и в российскую дружину, и в европейские сборные, и в Южную Америку (Барриос и Осорио), и в Азию (Азмун), но Семак, в отличие от Карпина, выставил боеспособную команду.

Статистика знает все

Удары по воротам: 17 (9) — 11 (4)

Когда видишь такую статистику ударов, вряд ли первым делом предположишь итоговый счет матча 6:1. Согласитесь, такой результат выбивается из рамок нормы, но ничего не попишешь: «Зенит» шикарно распорядился своими моментами. 35% ударов «сине-бело-голубых» по воротам соперников привели к голам, 67% попаданий в створ стали результативными. Шик! Забавно, конечно, звучало скандирование имени вратаря Бабурина питерскими фанатами (Егор — воспитанник «Зенита»). Два мяча страж ворот «Ростова» пропустил с пенальти, причем одну одиннадцатиметровую дуэль у Дзюбы выиграл, но Карасев дал форварду второй шанс. Есть вопросы к Бабурину по голам Азмуна и Караваева, которые забивали с острых углов над испуганным голкипером.

Владение мячом: 59.1% - 40.9%

Точность передач: 80% - 71%

Контроль над мячом не является самоцелью «Зенита», нередко команда Семака предпочитает действовать вторым или полуторным номером, выманивая противника. С «Ростовом» даже хитрить не пришлось, соперник сам подставил болевые точки, а «Зенит» без стеснения и помех владел мячом. Отмечу и высокий процент невынужденного брака у «желто-синих», команда Карпина кучу мячей просто подарила чемпионам России.

Верховые единоборства: 30 — 14

А вот еще одно место, где собака порылась. Такой перевес по части дуэлей на втором этаже — это фиаско, «Ростов». Кое-как бороться еще пытались Норманн и Чистяков, но и они выступили гораздо ниже своего уровня. Тяжко приходится в обороне без Рагнара Сигурдссона, Хаджикадунич провел кошмарный матч, именно с его толчка в спину Дзюбы, приведшего к назначению пенальти, все и началось, да и в дальнейшем Деннис допускал ошибки.

Класс бьет беспорядок

В свете результатов «Ростова» в нынешнем сезоне мы стали подсознательно переоценивать подопечных Карпина, которые достигли определенных высот за счет выстроенной командной работы, классной физической готовности и, не в последнюю очередь, эмоций. В Санкт-Петербурге лидеры «Ростова» оказались физически, функционально и эмоционально разобранными. Кто-то съездил в сборную и сыграл два полных матча за три дня, кто-то просидел на замене. Один приехал с хорошими эмоциями после побед, другой проиграл 0:6, как Попов. Мелкие повреждения, недомогание — куда без них.

Вне всяких сомнений, аналогичные трудности есть и у «Зенита», но если «Ростов» растерялся, потеряв ключевые опоры своей успешности, то «сине-бело-голубые» подключили класс и мастерство, которым побили разрушившийся порядок гостей. Дзюба выдал суперматч, поучаствовав каждом из пяти первых голов, да и как-то сразу покатило у «Зенита»: к 20-й минуте счет был 2:0, что раскрепостило команду Семака, при этом расхлябанности «Зенит» не допустил. Это качество отмечали еще по ходу прошлого сезона: «Зенит» при Семаке не надевает на себя корону, а если имеет силы и возможность — обязательно добьет слабого противника. Болельщики от этого в восторге.

Игрок матча. Невероятный Дзюба

Какие бы хвалебные эпитеты ни пришли вам на ум, можете смело применять их к Дзюбе, не ошибетесь. Артем поучаствовал в пяти первых голах «Зенита»: три забил сам, в двух случаях ассистировал партнерам. Если считать по английской системе, то у Дзюбы все семь очков результативности, ведь форвард «Зенита» еще и два пенальти заработал. Артем в огне, иначе не скажешь. Без его непосредственного участия был забит только шестой мяч: Барриос отличился после передачи Азмуна. Накануне матча с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов «Зенит» и Дзюба создали себе шикарное настроение.

Вопросы по пенальти

Бригада Сергея Карасева назначила сразу три пенальти в матче «Зенит» - «Ростов», и посомневаться можно в каждом из них. В первом и самом важном случае (это было начало матча, счет 0:0), когда Хаджикадунич толкнул Дзюбу, точно был фол, но есть подозрение на офсайд у форварда. «VARоделы» рисуют линии по-своему, будем обращать внимание на то, какие решения нам пытаются «продать» с помощью графических картинок, но показалось, что плечо Дзюбы все-таки было в офсайде. Во втором тайме Чистяков завалил Дзюбу, а, может быть, сам нападающий упал в обнимку с защитником, Иванович же в своей штрафной махнул рукой в сторону Чернова, что тоже выглядело не слишком убедительно. Что скажут эксперты?