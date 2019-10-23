«Локомотив» выдохся

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Чуда не случилось, сенсации не произошло. Но привкус разочарования не так силен. «Соккер.ру» - о том, как «Локомотив» бился за сохранение достоинства в Турине.

Этот матч вполне мог закончиться разгромным поражением «Локомотива». По игре такому исходу никто бы не удивился. Полети мяч чуть удачнее у Гонсало Игуаина, пробей чуть точнее Криштиану Роналду. Но футбол тем и хорош, что в нем работают разные тактики, разные расчеты. «Локомотив» сделал ставку на такую игру, которая была ему доступна и которая приносила более 75 минут результат. «Ювентус» начал мощно, накатил сразу такую волну атак, что быстрый гол замаячил как безрадостная, но вполне реальная перспектива для «Локомотива».

Однако железнодорожники ожидали чего-то подобного, поэтому просто выросли стеной перед воротами Гильерме и оборонялись не так бездумно и примитивно, как обычно говорят про команды, выстраивающие автобусы. Юрий Семин хотел сделать этот автобус стреляющим, и у него получилось. По крайней мере, на том отрезке, когда у команды были физические силы. В игре без мяча «Локомотив» проводил отрезки с прессингом чужого вратаря и последнего защитника. Причем с коллективным прессингом.

В игре без мяча «Локомотив» оставлял людей, нацеленных совершить рывок вперед в любой миг. Все это сработало в первом тайме. «Ювентус», несмотря на все страдания и старания Роналду, не мог создать ничего вразумительного, не мог предложить ничего, кроме подач, что для хваленого кружевного комбинационного футбола Маурицио Сарри звучит как капитуляция. И более того, «Ювентус» не смог отразить тот единственный выстрел, который исполнил «Локомотив».

Алексей Миранчук вспомнил про то, как наперебой вокруг него и брата перед стартом Лиги чемпионов носились прорицатели, говорившие, что от выступления в этом еврокубке зависит исполнение их мечты о сильном европейском клубе. Вспомнил и помчался показывать дриблинг на троих игроков «Ювентуса», которые забыли об организации и оставили Жоау Марио. Дальше вы все знаете: случился сенсационный гол, вроде как не вытекавший из логики игры, но попадавший в расчеты Семина.

Значительная часть второго тайма проходила в таком же режиме. Но у футбола, которым пытался выиграть «Локомотив», есть несколько существенных недостатков. Первый – он очень требователен к физическому состоянию. Уже в середине второго тайма стало очевидно, что железнодорожники просто не вытягивают физически такой игры. Они стали чаще не успевать, в некоторых моментах фланговые футболисты просто вывешивали языки на плечи.

Собственно, гол Пауло Дибалы на добивании случился при рывке аргентинца из-за Брайана Идову. А тот же Владислав Игнатьев немало ошибался и в первом тайме. Но везло, что «Ювентус» не слишком грамотно распоряжался подходами к штрафной, а у «Локомотива» очень грамотно работала подстраховка. Что тоже нужно отметить. Поскольку не раз возникала ситуация, что на место отыгранного железнодорожника приносился его партнер с другой позиции.

Тот же Дмитрий Баринов, например, или Марио, или Гжегож Крыховяк. Эта подстраховка – часть той подвижной стены, описанной выше. И это движение в том числе утомило команду. Потому что второй недостаток – это требовательность к концентрации. Когда вся игра проходит только у твоих ворот, постепенно начинает закипать мозг от напряжения. На кураже или на характере ты можешь выдержать длинный отрезок с такой отдачей психологической и эмоциональной энергии, но выдержать так все 90 минут – это крайне тяжело.

Именно поэтому критическим стал отрезок после пропущенного «Локомотивом» гола. Он стал ударом именно по концентрации. И она дала трещину второй раз. Без первого гола Дибалы не случилось бы второго. Это естественно и по математическим причинам, конечно, но тут речь именно о собранности и настрое. Не хватило «физики», не хватило концентрации. При в целом весьма достойном уровне этих компонентов на протяжении 70 с лишним минут. Самоотдачей компенсировались недостающие элементы в технике и мастерстве. Но чуть-чуть не хватило.

Потому что компенсировать приходилось невероятным движением. Тот же Марио выдал свой лучший матч, вспомнив времена в «Интере». Да так можно сказать о многих – именно по движению и самоотдаче. Но у всего есть пределы. Как и у везения, допустим. Ведь оба мяча «Ювентус» забил тоже не с какого-то хитрого розыгрыша, а достаточно примитивным методом – дальними ударами. В первом тайме брали навесами, во втором – дальними выстрелами. Этот «Ювентус» должен играть иначе. Но так упростить подход его заставил «Локомотив». И как раз не хватило чуть большей расторопности в финальной части матча перед штрафной Гильерме, чтобы накрыть удары. Устали и выдохлись.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 28 (7) – 5 (3)

Тут тотальное превосходство «Ювентуса», который бил много, но точными оказывались далеко не все попытки. В том, как команда использовала свои удары, даже «Локомотив» выглядел бережливее, запустив в створ три попытки из пяти. А «Ювентус» бил часто, но многие удары носили суетливый и торопливый характер.

Владение мячом (точность передач): 77,9% (90%) – 22,1% (66%)

В этих компонентах «Локомотив», наверное, замахнулся на какой-нибудь антирекорд. Но опять же, они только подчеркивают, что в футболе можно побеждать и быть близки к победе разными путями. Даже если каждая третья передача оказывается неточной, а владеешь мячом менее четверти времени игры. У всех есть шанс. Есть компоненты, не измеряемые классическими футбольными статистическими показателями.

Но теперь у «Локомотива» новая важная задача – как следует отдохнуть. Это действительно важно. Потому что команда пережила колоссальное напряжение, сыграв на лимите. После таких матчах обрести настрой и физическую свежесть очень тяжело, особенно уже через несколько дней. Но Семин опытный наставник и сможет направить фактор почти свершившегося чудо в нужное русло при дальнейшей подготовке.