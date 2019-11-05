Антисборная 15-го тура. Возвращение «Спартака» и господин Вилков

сегодня, 15:49

Кто проживает на дне по итогам 15-го тура РПЛ ? «Соккер.ру» без проблем набрал команду антигероев, не забыв беспечного тренера и судью с бесконечно честными глазами.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Два равных претендента на место в воротах — Сослан Джанаев и Ярослав Годзюр. Соперники «Сочи» и «Урала» забили победные мячи с грубыми ошибками вратарей, Годзюр пропустил от Алвеша легкий удар между рук, а Джанаев не смог зафиксировать мяч и дал второй шанс Мелкадзе. Помнится, после прошлого тура все просили рассчитать Гильерме, допустившего оплошность в матче со «Спартаком», с поста №1 в сборной России и поставить туда Джанаева. Будете «переобуваться» после ошибки Сослана?

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Говорят, что Гинер теряет хватку, но у Евгения Ленноровича по-прежнему имеется компромат на всех воспитанников ЦСКА . А если серьезно, Караваев переволновался в матче против родного клуба, придумал гол в ворота «Зенита», не сумев внятно сыграть в мяч или хотя бы придержать Влашича в концовке первого тайма. Так ведь и вперед Вячеслав шел неуверенно, так что его замена после двух третей матча ничуть не удивила.

Вадим Карпов ( ЦСКА )

17-летний парень пока банально не готов к матчам такого уровня, хотя задатки у центрального защитника есть, нужно их развивать. Вадиму не хватает инстинктов, чтобы не выпадать из игрового ритма, парень много думает, а это влияет на скорость принимаемых решений и смен позиций. В итоге, Карпов даже с учетом не самой бодрой работы атакующих футболистов «Зенита» собрал вязанку из ошибок и ошибочек, а жемчужиной этой «коллекции» стала нерасторопность в эпизоде с голом Ерохина, который без сопротивления вышел на ударную позицию.

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

Выход исландца третьим центральным защитником на концовку матча с «Краснодаром» испортил «Ростову» всю малину. Сначала Сигурдссон не разобрался с Чистяковым, кому выбивать мяч, причем Рагнар так рванул к своим воротам, что создал офсайдный карман для Игнатьева, а через пару минут опытный исландец потерял ориентацию в штрафной площади, отпустив Ари из-под опеки и позволив «быкам» создать численный перевес на дальней штанге. И десяти минут не провел на поле, но разочарование — абсолютное.

Азер Алиев («Уфа»)

Начинал сезон в стартовом составе «Уфы», потом присел в запас, в последних матчах снова играл с первых минут, но с такой игрой будет сложно надолго задержаться в основе. Алиев против «Локомотива» не совершил ни одного отбора или перехвата, преступная пассивность для крайнего защитника.

Полузащитники

Шарль Каборе («Динамо»)

Не говоря о том, что Каборе «не ловил мышей»: плохо перекрывал зоны и давал много свободы центральным полузащитникам «Ахмата», опытный футболист просто подставил свою команду. Две желтые карточки за пару минут — признак безрассудства и безответственности, особенно когда твоя команда уступает в счете.

Яка Бийол ( ЦСКА )

Принцип тот же самый: подвел свою команду, получив два «горчичника» за короткий отрезок. До претензий к Вилкову доберемся, но разве прав Бийол? Словенец цинично держал Дзюбу в центре поля, а потом махнул ногой перед лицом Барриоса. Если бы попал, это могла быть прямая красная, желтая за сам факт опасной игры вполне объяснима. Стоило включить мозг и сыграть аккуратнее после того, как повис на предупреждении.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Парагваец сыграл и на позиции правого латераля и в связке полузащитников после перестроения от Тедеско, но везде напортачил. Запустите повтор гола Луценко и обратите внимание, на какой скорости возвращается в защиту Мельгарехо. Окей, упустил форварда, понадеялся на центральных защитников, но ведь был шанс компенсировать оплошность в атаке, однако из убойной позиции Лоренцо пробил во вратаря. И этот человек хочет новый контракт.

Гус Тиль («Спартак»)

Не понимает, что делать, куда бежать, как открываться, зачем он вообще на поле. Самый дорогой новичок в истории «Спартака» пока что — сплошное разочарование. Как мы и просили, Тиль вышел на поле в матче с «Арсеналом», но его игровой кризис в «Спартаке» только углубился.

Нападающие

Резиуан Мирзов («Спартак»)

Перед матчем с «Арсеналом» Доменико Тедеско нашел багаж Кононова, где на видном месте лежал Мирзов. Резиуан часто изображает активность, но без пространства он слишком предсказуем: замедляется, пытается обыграть с места однотипными финтами, лупит по воротам так, что тушинские вороны хватаются за сердце. Мирзову будет трудно стать полноценной частью команды Тедеско, есть сомнения и в классе, и в менталитете.

Сердар Азмун («Зенит»)

Кто-нибудь доволен Азмуном в матче с ЦСКА ? Болельщики «Зенита» предъявят иранцу за безалаберность в атаке, а все остальные скажут, что Сердар наиграл на две красные карточки, а получил только одну желтую. Хамское поведение по отношению к здоровью своих коллег, нулевая эффективность в атаке — получи вызов в антисборную!

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Нельзя упускать такие победы. Просто нельзя. И тренеру, как говорится, первый кнут. Карпин не смог успокоить команду, понадеялся на «автобус» и даже добавил ему «пятое колесо», выпустив Рагнара Сигурдссона, который стал лишним защитником в прямом смысле, дезориентировав весь оборонительный комплекс «Ростова».

Профессионал тура. Михаил Вилков