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Антисборная 15-го тура. Возвращение «Спартака» и господин Вилков

сегодня, 15:49
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Мельгарехо Лоренцо
Мельгарехо Лоренцо
Полузащитник
Джанаев Сослан
Джанаев Сослан
Вратарь

Кто проживает на дне по итогам 15-го тура РПЛ? «Соккер.ру» без проблем набрал команду антигероев, не забыв беспечного тренера и судью с бесконечно честными глазами.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Два равных претендента на место в воротах — Сослан Джанаев и Ярослав Годзюр. Соперники «Сочи» и «Урала» забили победные мячи с грубыми ошибками вратарей, Годзюр пропустил от Алвеша легкий удар между рук, а Джанаев не смог зафиксировать мяч и дал второй шанс Мелкадзе. Помнится, после прошлого тура все просили рассчитать Гильерме, допустившего оплошность в матче со «Спартаком», с поста №1 в сборной России и поставить туда Джанаева. Будете «переобуваться» после ошибки Сослана?

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Говорят, что Гинер теряет хватку, но у Евгения Ленноровича по-прежнему имеется компромат на всех воспитанников ЦСКА. А если серьезно, Караваев переволновался в матче против родного клуба, придумал гол в ворота «Зенита», не сумев внятно сыграть в мяч или хотя бы придержать Влашича в концовке первого тайма. Так ведь и вперед Вячеслав шел неуверенно, так что его замена после двух третей матча ничуть не удивила.

Вадим Карпов (ЦСКА)

17-летний парень пока банально не готов к матчам такого уровня, хотя задатки у центрального защитника есть, нужно их развивать. Вадиму не хватает инстинктов, чтобы не выпадать из игрового ритма, парень много думает, а это влияет на скорость принимаемых решений и смен позиций. В итоге, Карпов даже с учетом не самой бодрой работы атакующих футболистов «Зенита» собрал вязанку из ошибок и ошибочек, а жемчужиной этой «коллекции» стала нерасторопность в эпизоде с голом Ерохина, который без сопротивления вышел на ударную позицию.

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

Выход исландца третьим центральным защитником на концовку матча с «Краснодаром» испортил «Ростову» всю малину. Сначала Сигурдссон не разобрался с Чистяковым, кому выбивать мяч, причем Рагнар так рванул к своим воротам, что создал офсайдный карман для Игнатьева, а через пару минут опытный исландец потерял ориентацию в штрафной площади,  отпустив Ари из-под опеки и позволив «быкам» создать численный перевес на дальней штанге. И десяти минут не провел на поле, но разочарование — абсолютное.

Азер Алиев («Уфа»)

Начинал сезон в стартовом составе «Уфы», потом присел в запас, в последних матчах снова играл с первых минут, но с такой игрой будет сложно надолго задержаться в основе. Алиев против «Локомотива» не совершил ни одного отбора или перехвата, преступная пассивность для крайнего защитника.

Полузащитники

Шарль Каборе («Динамо»)

Не говоря о том, что Каборе «не ловил мышей»: плохо перекрывал зоны и давал много свободы центральным полузащитникам «Ахмата», опытный футболист просто подставил свою команду. Две желтые карточки за пару минут — признак безрассудства и безответственности, особенно когда твоя команда уступает в счете.

Яка Бийол (ЦСКА)

Принцип тот же самый: подвел свою команду, получив два «горчичника» за короткий отрезок. До претензий к Вилкову доберемся, но разве прав Бийол? Словенец цинично держал Дзюбу в центре поля, а потом махнул ногой перед лицом Барриоса. Если бы попал, это могла быть прямая красная, желтая за сам факт опасной игры вполне объяснима. Стоило включить мозг и сыграть аккуратнее после того, как повис на предупреждении.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Парагваец сыграл и на позиции правого латераля и в связке полузащитников после перестроения от Тедеско, но везде напортачил. Запустите повтор гола Луценко и обратите внимание, на какой скорости возвращается в защиту Мельгарехо. Окей, упустил форварда, понадеялся на центральных защитников, но ведь был шанс компенсировать оплошность в атаке, однако из убойной позиции Лоренцо пробил во вратаря. И этот человек хочет новый контракт.

Гус Тиль («Спартак»)

Не понимает, что делать, куда бежать, как открываться, зачем он вообще на поле. Самый дорогой новичок в истории «Спартака» пока что — сплошное разочарование. Как мы и просили, Тиль вышел на поле в матче с «Арсеналом», но его игровой кризис в «Спартаке» только углубился.

Нападающие

Резиуан Мирзов («Спартак»)

Перед матчем с «Арсеналом» Доменико Тедеско нашел багаж Кононова, где на видном месте лежал Мирзов. Резиуан часто изображает активность, но без пространства он слишком предсказуем: замедляется, пытается обыграть с места однотипными финтами, лупит по воротам так, что тушинские вороны хватаются за сердце. Мирзову будет трудно стать полноценной частью команды Тедеско, есть сомнения и в классе, и в менталитете.

Сердар Азмун («Зенит»)

Кто-нибудь доволен Азмуном в матче с ЦСКА? Болельщики «Зенита» предъявят иранцу за безалаберность в атаке, а все остальные скажут, что Сердар наиграл на две красные карточки,  а получил только одну желтую. Хамское поведение по отношению к здоровью своих коллег, нулевая эффективность в атаке — получи вызов в антисборную!

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Нельзя упускать такие победы. Просто нельзя. И тренеру, как говорится, первый кнут. Карпин не смог успокоить команду, понадеялся на «автобус» и даже добавил ему «пятое колесо», выпустив Рагнара Сигурдссона, который стал лишним защитником в прямом смысле, дезориентировав весь оборонительный комплекс «Ростова».

Профессионал тура. Михаил Вилков 

Испортил центральный матч тура и испортит еще немало встреч, ведь Александр Дюков продолжает доверять главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову, а тот, в свою очередь, найдет новые назначения для Михаила Вилкова. Если вам нравится, когда футбол заменяют драки и спорные решения, из-за которых возрастают угрозы здоровью футболистов, если считаете судейские скандалы в РПЛ нормой, а статистику Вилкова «за» и «против» разных клубов чистым совпадением, то ваши вкусы весьма… специфичны.

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Все комментарии
Dominators
Dominators
   72 / 893
сегодня в 16:33
Спорно по Карпину . Ведь не он играл за Сигурдсена . И он не проиграл на поле Краснодара ..Анти сборная 15 тура Дюков , Егоров , Вилков и иже еси и весь РФС .
Бомж немытый
Бомж немытый
   26 / 893
сегодня в 16:29
Бомжей мало. Зато их предводитель Миша Вилков на месте.
_Философ_
_Философ_
   288 / 893
сегодня в 16:17
Прошу прощения за ошибки - на клаву чай пролил, теперь залипаетт
_Философ_
_Философ_
   288 / 893
сегодня в 16:14
Интересно по какому методу состтавлялась антисборная? Ростов сыграл вничью с 4 командой РПЛ на ее поле и делегировал сюда игрока с тренером, 1 и 5 команды также сыграли вничью и добавили еше 3, а вторая по бюджету и работе с судьями проиграла 7 коианде и нечего или Тодеску сам Спартак как и жена Цезаря вне подозрении (неприкасаемые)
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   239 / 893
сегодня в 16:13
Согласна по Вилкову....просто не понятно, почему нет судей после каждого провального матча в антисборной....а выборочно....когда хотим, свалим на судью....когда хотим нет...вот это странно.
Don trambon
Don trambon
   60 / 893
сегодня в 16:12
у спама максименко без пропущенного гола не уходит с поля.
у ЦСКА карпов если не создаст голевой момент в ворота Акинфеева, считает что матч прошёл зря.


а где-то на лавке грустит гогуа от которого в восторге бабаев.
Nikola45
Nikola45
   55 / 893
сегодня в 16:08
Что то не поставили Вилкова в прошлую встречу ЦСКА-Зенит!
Nikola45
Nikola45 ответил plusnindimon
   55 / 893
сегодня в 16:08
Тоже в антисборную. Автор: Александр Чистяков
Черданцев? )) Я его тоже поставил ))
Nikola45
Nikola45
   55 / 893
сегодня в 16:07
Господин Черданцев Вы Чалого что то не поставили! Который в челюсть врезал Барриосу!
Любить свой клуб можно и нужно! Но вы обязаны быть беспристрастны!
plusnindimon
plusnindimon
   411 / 893
сегодня в 16:07
Тоже в антисборную. Автор: Александр Чистяков
cska plus
cska plus
   12 / 893
сегодня в 15:55
Эту антисборную составил федун.
cska plus
cska plus
   12 / 893
сегодня в 15:55
Интересно с какой стати волерик в антисборной.
cska plus
cska plus
   12 / 893
сегодня в 15:54
Эта антисборная должна состоять из игрочишек и тренеришек спартака.
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