«Баварию» деклассировали во Франкфурте

сегодня, 18:22

Кто бы мог подумать, что действующий чемпион Германии в 10 туре немецкой Бундеслиги окажется в числе проигравших, причем поражение немецкого гранда будет столь сокрушительным. Мы привыкли, когда «Бавария» сама выигрывает с разгромным счетом, а вот обратное, проигрыш с большим счетом событие из области фантастики. Оказалось, что для футболистов «Айнтрахта» реализовать фантастический замысел вполне по силам.

Откуда взялись силы?

Франкфурт перед матчем с чемпионом находился в середине турнирной таблице. Последние контрольные матчи «Айнтрахт» проводил неоднозначно. После победы в 8 туре чемпионата Германии над «Байером» последовал выигрыш в Лиге Европы у бельгийского «Стандарта». Затем было неприятное поражение в чемпионате Бундеслиги от лидера. В выездном матче против «Боруссии» Мюнхенгладбах команда уступила со счетом 2:4.

Сгладить горечь поражения позволила игра на Кубок Германии против слабенького клуба «Санкт-Паули». Футболисты Франкфурта на выезде одержали трудную победу 2:1 и вышли в следующий раунд.

Так что перед матчем с «Баварией» «орлов» никак нельзя было назвать супер стабильным клубом, играющим всегда ровно, мощно и сильно. Ситуация на поле в субботу лишний раз доказала, что в современном футболе всякое может быть. Чудеса случаются и творцы этого чуда - сами футболисты. Перед матчем букмекеры единогласно отдавали победу чемпиону Германии. Коэффициенты на победу «Баварии» были невысоки, что свидетельствовало о том, что предпочтительней выглядят позиции гостей. Напротив, команде из Франкфурта отводилась роль хорошего спарринг - партнера, который сумеет заставить подопечных Нико Ковача играть на полную силу и показать все свое мастерство. К слову, коэффициенты на победу Франкфурта в предстоящем матче выглядели внушительно и могли заинтересовать рисковых бетторов.

Что случилось на футболе поле?

Субботним вечером на зеленом газоне «Коммерцбанк - Арена» во Франкфурте развернулся настоящий футбольный спектакль. Свидетелями падения чемпиона стали 51 тыс. зрителей, которые практически полностью заполнили трибуны красавца стадиона. В первом тайме игра, можно сказать, шла на равных. Обе команды искали пути решения поставленных целей в атаке и надо сказать, многое им в тот вечер удавалось. Критической точкой в матче стало неожиданное удаление Боатенга на 9 минуте матча. После того, как «Бавария» оказалась в меньшинстве, «орлы» бросились в атаку на деморализованную жертву. С разницей в 8 минут в ворота гостей влетело два мяча. На 25 минуте отличился Костич, а на 33 минуте гол в ворота мюнхенской команды забил Джибриль Соу.

Скрасить неприятный момент в игре мог гол Роберта Левандовского, забитый в ворота Франкфурта на 37 минуте. Забегая наперед, можно сказать. Это был единственный успех команды гостей в субботнем матче.

Во втором тайме хозяева максимально накрутили обороты в игре, пользуясь численным перевесом. Как следствие, результатом разумной и грамотной тактики стали еще два гола в ворота «Баварии», на 49 и на 61 минуте. При счете 4:1 стало ясно, что чемпион сегодня будет повержен и шансов на спасения и гостей не остается. Команда Нико Ковача пыталась сохранить лицо, увы, на 85 минуте эти попытки были окончательно похоронены. Пятый гол в ворота «Баварии» забил Пасиенсиа. Опытный Нойер был не в состоянии самостоятельно участвовать в спасении команды. В его ворота в тот вечер влетало все что можно.

Итоговый счет в матче 5:1 в пользу Франкфурта, который значительно улучшил свои турнирные позиции. Крупное поражение стало для «Баварии» антирекордом.