Сегодня «Спартак» может завершить сезон

сегодня, 15:32

Какой должна быть концепция развития, если на середине пути команда в шаге от полного провала? Размышляем на «Соккер.ру».

Застряли в середине таблицы

Одиннадцать пунктов отделяют «Крылья Советов» от гарантированной путевки в ЛЕ – пятого места. А до зоны вылета всего четыре пункта – за два тура можно окунуться в запах ФНЛ . Не так давно Божович и ходил по грани. А для «Спартака» плохая новость в том, что у них равенство по очкам с самарской командой. Одинаковые стартовые позиции накануне второго круга.

Банда Рыжикова, Чернова, Зиньковського, Комбарова, Анюкова и Гацкана с посильной голевой помощью Соболева отыграла полсезона не хуже, чем «Спартак». У москвичей такое соседство не может вызвать радость. Например, если сегодня проиграют, а ЦСКА увезет из Сочи три пункта, то между московскими клубами увидите пропасть - 14 пунктов за 14 туров до конца сезона. Расстояние до «Зенита» даже нет смысла считать.

А вот «армейцы» закономерно фигурируют в этом разговоре – «Спартак» сыграет в четвертьфинале Кубка России против соседей. И если не случится неожиданный провал «Ростова» или ЦСКА в РПЛ , то единственным шансом «красно-белых» на положительный исход сезона станет именно грешный кубок. Тот самый, который «Спартак» не брал сто шестьдесят лет.

Кубок – спасительная надежда

Надо пройти ЦСКА и победителя матча «Зенита» против «Ахмата», чтобы сразиться в финале с призраком отца Йорика - новым «Тосно». В Кубке одна сторона сетки солиднее другой, но «Спартак» может проиграть любому из возможных соперников по пути к трофею. А сам вылет из турнира будет новым разочарованием, но не станет сюрпризом.

Как назвать сезон, в котором не попали в группу ЛЕ , снова поменяли тренера и после первого круга финишировали на девятом месте - в трёх пунктах от зоны стыковых матчей, рискуя застрять в середине таблицы? Провальным, конечно. Остается сделать невозможное возможным, экстренно раздобыть кубковый характер. Нужно хлопнуть ЦСКА и «Зенит» (или «Ахмат»).

А затем еще и не проиграть финал, например, опытному в турнире «Уралу». Или Талалаеву, или Игнашевичу, или Побегалову, если в финал пройдет не команда Парфенова. Кубок взять сложнее, чем хотелось бы «Спартаку». Не кажется ли вам, что уже в ноябре понятно, что «красно-белые» в миллиметре от завершения сезона? Скорее всего, песенка спета. И это ловушка для Тедеско и его команды.

Могущественные и рядом с дном

Если футболист-спартаковец, даже новообращенный, может не играть по-человечески – так и сделает. Если можно обрадовать «Арсенал» - уступят, дважды не просите. Даже с удобными соперниками, как «Крылья», всякое бывало. Выезд Карреры в Самару в чемпионском сезоне напомнить? Москвичи переживают, как бы оправдать ожидания, увидеть смысл, когда его уже и снова нет, а соперники их не боятся.

«Спартак» буднично и повторно убили. Причем Кононов справился быстрее многих. Тедеско на физическое состояние мгновенно повлиять не сможет, но после неудачи с «Арсеналом» им нужны только три пункта. Уходить на перерыв на матчи сборных с двумя поражениями подряд на родной арене немецкий тренер не хочет. И не может, ведь прекрасно знает, какой сюрприз подсунул календарь - перелеты в Екатеринбург и Санкт-Петербург, а затем домашний матч против «Ростова».

И в этот раз Карпин использует основной состав, сыграть может смелее, чем «Арсенал». Так что вряд ли «Спартак» возьмёт до конца года 12 пунктов, чтобы уйти на зимний перерыв с 30 очками после 19 матчей. Так что если ввести понятие «преступления против футбола», то старый менеджмент «Спартака» заслужил строгого прокурора. В России сейчас нет другого стабильно богатого клуба у дна. У «Динамо» деньги повторно появились недавно. У «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА не все гладко, но их положение в таблице куда лучше, чем у «Спартака».

Отношение к второму еврокубку

Тедеско важно собрать победную серию. Иначе его призывы не смотреть в таблицу не услышат. Если на зимний перерыв уйдут на 12-13 месте, то это сразу акцент до весны. А если в начале марта откроют год с поражения от ЦСКА в Кубке России – «Спартак» может не пережить потрясения. Зная «армейцев», матч легко могут перенести в «Лужники», то есть эффект от неудачи будет ощутимее для любой из сторон.

Для удачных стартовых позиций и успеха вопреки худшим из прогнозов, нужно обыграть не только «Крылья Советов», которые Кононов трижды обставил, но и «Зенит» в гостях. Любой ценой, плевать на качество футбола, результат важнее. Тедеско нужно сделать то, что не удавалось многим тренерам «Спартака» - с 2012 года в Санкт-Петербурге не побеждали. Через семь лет Доменико нужно повторить подвиг Карпина, найти своего Кариоку, отыскать Эменике нового времени - но лучше без непристойных жестов и удаления.

Или, может, Премьер-Лига уже не важна, а в пятом месте никакого предметного смысла? У «Спартака» ведь наплевательское отношение к ЛЕ , зачем им еврокубки? Ответ прост: если за 15 туров отыграют отрыв в 11 пунктов от ЦСКА , то не просто подчеркнут очевидный прогресс и заметные перемены в игре, но и с высокой долей вероятности увидят падение одного из принципиальных соперников. А если будут 6, 7 или 8, то начнут рассказывать, что вот через год всем покажут. И такой подход ущербный.

Пора вдохновляться конкурентами

«Спартак» слишком часто живет обещаниями. Мыслят повторяющимися циклами, а пора жить победами. Только если «Спартак» наберёт 12 пунктов до зимы из 12 возможных, то с 30 очками займут место, с которого легко достать первую пятерку. В прошлом сезоне после 19 тура были шестыми, имели 32 пункта, как и «Локомотив». И Семин в итоге стал вторым.

А если оцените историю «Арсенала» - с 17 очками после 15 туров и 6 итоговым местом, то увидите положительные для «Спартака» примеры. Впрочем, куда чаще неудачники первого круга – например, «Локомотив» 2016 года был на 11-м месте с 17 очками, так и остаются в середине таблицы – финишировали восьмыми, собрав 42 пункта в чемпионском для «Спартака» сезоне. Но «железнодорожники» через год стали первыми.

РПЛ достаточно нестабильная. У «красно-белых» ничья в Ростове-на-Дону, победа над ЦСКА . Также минимальные поражения от «Зенита» и «Краснодара», погром «Локомотива». Сносные результаты с первой пятеркой. Рассмотрев броский вопрос, завершен ли для «Спартака» сезон, подходишь к выводу, что скорее нет. Конечно, непросто представить победу над «Зенитом» в гостях. Зато «Крылья Советов», «Урал» и даже «Ростов» можно обыграть.

У «Спартака» прорезается своя игра

С болью, как зуб мудрости. Бакаев возвращается. С «Арсеналом» не затолкали гол, но не сыграли безобразно. Крал может дополнить тройку в обороне после травмы Кутепова. Айртон живенько смотрится. Умяров учится не по дням, а по часам. У Зобнина движения стало больше. Максименко в хорошей форме на линии, как и Ларссон, когда дело доходит до выбора позиции перед ударом.

Остается создавать предметные моменты, чуть лучше изучать соперников и оценивать вероятность, что они закроются. У «Крыльев Советов» вряд ли будет три центральных защитника, но станут охотиться на «Спартак», а не изображать жертву. Тедеско попал в лигу, где каждый может обыграть «красно-белых», невзирая на всю историю отношений.

Зато концовка года будет увлекательной. Новый тренер сразу изменил схему, поменял позиции парочки исполнителей и не дождался, пока желания тащить команду на себе от Шюррле и Тиля по принципу Бакаева. Так что фанатам «Спартака» пора пользоваться тем, что у них прокачано, как у Роберто Карлоса – мышцы ног, а именно терпением.

Только с виду кажется, что народ слишком требовательный и импульсивный. На деле классические мученики – вечный кошмар продолжается годами с одним коротким просветлением, когда «Спартак» не пытал своих. Теперь появился живой адекватный наставник, и поскольку прошлого похожего распяли – Доменико мучить не рекомендую.

Нужно держаться за идеи Тедеско и осознавать, насколько трудна задача. Команда экстремально молодая – средний возраст состава, если на поле Максименко, Умяров, Ларссон, Бакаев и Крал, оказывается в районе 22 лет. С ними нужно взять кубок и отыграть отставание в 11 пунктов от ЦСКА , когда на кону всего 45 очков.

Молодость «армейцев» может спасти, но планы Тедеско сложно реализовать. Зато, если до конца сезона у «красно-белых» будет поставленная игра, а прогресс молодежи станет очевидным, то все разговоры о завершении сезона в ноябре окажутся преждевременными. Если не устроят новую серию поражений, то все только начинается!