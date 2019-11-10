«Локомотив» - «Краснодар». Высокое напряжение

сегодня, 12:30

Высокая плотность в лидирующей группе РПЛ сохраняется, несмотря на отрыв «Зенита». «Соккер.ру» - о командах, которые попытаются помешать петербуржцам уйти далеко.

Текущее положение дел

Первая пятерка все еще очень плотно идет, хотя компактность уже не такая, какой была несколько туров назад. «Зенит» смог обрести стабильность и оторваться на три очка от преследователей, а ЦСКА , напротив, притормозил и отстает на шесть баллов от «Зенита» - еще три команды оказались между ними. «Локомотив» с «Краснодаром» - одни из них. Дополнительным стимулом для этих соперников станет осечка «Ростова» в нынешнем туре.

Команда Валерия Карпина внезапно проиграла дома «Тамбову» - у нее осталось 30 очков. Теперь «Локомотив» и «Краснодар» имеют шансы вырваться на чистое второе место. Но имеют ли для этого силы? Железнодорожники попали в непростую полосу, обрамленную матчами в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Обе встречи с туринцами закончились со счетом 2:1 в пользу итальянцев, но «Локомотив» смотрелся достойно, выплеснув массу эмоций и сил на это противостояние.

Этот фактор может обеднить настрой команды Юрия Сёмина. Ведь после первой игры с «Ювентусом» «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 0:3, а потом была ничья с «Уфой» (1:1). Так что суммарная серия без побед у «Локо» достигла четырех матчей. «Краснодар» же наладил жизнь в Лиге Европы, где удачно провел спаренные матчи с «Трабзонспором», победив в обеих встречах. В чемпионате страны «Краснодар» не знает поражений на протяжении пяти туров. Однако три последних матча в РПЛ завершились вничью. Особенно драматичной вышла битва с «Ростовом» в прошлом туре – со счета 0:2 «Краснодар» наиграл на 2:2 в компенсированное время. Словом, форма нынешних противников неоднозначна, участие в еврокубках легко не дается.

История отношений

В прошлом сезоне до последнего шла борьба между «Локомотивом» и «Краснодаром» как раз за прямую путевку в Лигу чемпионов. Железнодорожники оказались успешнее и теперь принимают Криштиану Роналду с компанией. А «Краснодар» не смог протиснуться через горнило квалификации. «Быки» должны были извлечь урок, чтобы не повторять ошибок и не позволять прямым конкурентам себя обыгрывать. Ведь в прошлом сезоне «Краснодар» дома победил со счетом 2:1, а на выезде проиграл со счетом 0:1 и по сумме встреч оказывался ниже «Локомотива» в турнирной таблице при равенстве очков.

Чем черт не шутит – вдруг история повторится, особенно с учетом нынешней плотности в РПЛ . В первом круге «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» - 1:1. Тогда на быстрый гол Грегожа Крыховяка «быки» ответили под занавес первого тайма мячом Магомеда-Шапи Сулейманова. В Москве «Краснодар» должен сыграть не хуже для достижения турнирных интересов. Всего же между собой эти соперники успели провести 17 матчей. Десять побед на счету «Локомотива», пять раз побеждал «Краснодар», еще дважды соперники расписывали мировую.

Ориентировочный состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Мурило, Хеведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Марио, Эдер.

Ориентировочный состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Камболов, Вилена, Сулейманов, Фернандеш, Стоцкий, Ари.

Безусловно, одним из главных номеров будет противостояние Мануэла Фернандеша с «Локомотивом» в центре поля. Португалец сейчас набрал более чем приличную форму. И в какое-то время он играл в составе железнодорожников чуть ли не определяющую роль. А теперь пытается захватить ее у «быков». Матч против «Локомотива», расставание с которым получилось немного скомканным, может быть огромной мотивацией для Фернандеша. А когда он в духе, получается искрометный футбол. Мог быть двойной подтекст у игры, но Федор Смолов, который многое отдал «Краснодару» в свое время, вряд ли сыграет за «Локомотив» из-за травмы. Но поделиться ожиданиями от игры он все равно успел:

«Краснодар» – хороший соперник, но когда перед сезоном приходят три новых человека в центральную зону – рано или поздно это точно скажется. Центральная зона – это сердце команды, мотор, от которого все зависит. А в целом о «Краснодаре» у меня только самые теплые воспоминания. Когда меня меняли в матче первого круга в Краснодаре, я поаплодировал болельщикам несмотря на то, что они свистели в мой адрес. Я не до конца это понимаю, но может, у них осталась какая-то обида. Тем не менее, я очень им благодарен за поддержку на протяжении всех трех лет. Ну а сейчас я играю за «Локомотив» – и у нас свои задачи.

Под вопросом и участие в игре Мацея Рыбуса, Антона Миранчука, проблемы со здоровьем есть у Бориса Ротенберга, Джефферсона Фарфана и Луки Джорджевича. Но «Локомотив» уже достаточно закалился, чтобы успешно переносить подобные лишения. У «Краснодара» тоже на протяжении всей первой части сезона лазарет пестрит важными для клуба фамилиями. В списке потерь Андрей Синицын, Дмитрий Скопинцев, Вандерсон, Реми Кабелла и Виктор Классон, плюс под вопросом участие Юрия Газинского. Но это противостояние будет своеобразным тестом на выносливость и на зрелость, на то, как команды умеют переключаться с турнира на турнир, как умеют восстанавливаться ментально и физически, как делают выводы из ошибок. Это как минимум должно быть напряженно и может дать ответы на многие вопросы.