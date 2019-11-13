Топ 10 клубов, которых не хватает в АПЛ. Часть вторая.

вчера, 20:56

Сегодня давайте поговорим о командах, которых не хватает в АПЛ .

10. «Блэкпул» - в свое время за этот клуб выступал такой футболист как Стэнли Мэтьюз, первый обладатель золотого мяча. Это было в пятидесятых года прошлого столетия, тогда же они выиграли свой первый и единственный значимый трофей кубок Англии 53 года, еще за них выступали такие легенды английского футбола, как Стэн Мортенсен, Джимми Армфилд и Алан Болл. В Премьер лигу «мандарины» заглянули лишь однажды в сезоне 2010-2011 это произошло впервые за 40 лет отсутствия клуба в элите, тогда командой руководил Иан Холлоуей. Не смотря на то, что им предрекли сразу последнее место, они боролись отчаянно и смело. Им не хватило всего двух очков для сохранения прописки, зато победили таких соперников как «Ньюкасл» и «Ливерпуль», при чем вторых на «энфилде» и «Тоттенхэм» у себя дома. Даже не смотря на то, что они вылетели, имели шанс вернуться обратно на следующий год, однако попав в плейофф проиграли контрольный матч «Вест Хэм Юнайтеду», а сегодня «оранжевые» выступают уже в первой лиге, и не о каком возвращении в элиту пока речи нету.

9. «Суонси Сити» - сегодня «лебеди», как и другой валлийский клуб «Кардифф» обитает в чемпионшипе, но не так давно они играли в АПЛ . Сюда они впервые в своей истории попали в 2011 году победив в плейофф сначала «Ноттингем Форест», а в решающей игре «Рединг», когда командой руководил Брэндан Роджерс, который сегодня очень неплохо тренирует «Лестер Сити». Также в 2013 году они стали обладателями кубка Лиги победив в финале «Брэдфорд» со счетом - 5:0, а в чемпионате попали даже в первую 10-ку заняв итоговое 9 место, через пару лет, когда клуб возглавил их бывший игрок Гарри Монк они финишировали восьмыми. И покинули элиту в сезоне 2017/18, даже не смотря на то что их возглавил португалец Карлуш Карвальял, и поначалу казалось бы исправил ситуацию, однако в перенесенном решающем матче против «Саутгемптона» проиграв - 1:2 покинули элитный дивизион. Пока вернуться не получается, однако клуб пытается пробиться обратно, и даже сегодня находится снова в зоне позволяющей побороться за возвращение в АПЛ .

8. «Рединг» - в сезоне 2006 клуб наконец получил путевку в высший дивизион, и даже с ходу умудрились тогда занять 8-ю строчку. Но однако вскоре они покинули элиту. Еще пару раз они возвращались однако неизменно выбывали. Также за команду играл российский бомбардир Павел Погребняк, который не сумел помочь им пробиться в элиту, максимум был полуфинал кубка Англии. Сегодня они середняк чемпионшипа, который бывает то близок к возвращению в АПЛ , то наоборот застревает в самом низу борясь порой за выживание.

7. «Чарльтон Атлетик» - в начале 2000-х годов клуб наконец смог закрепится в элите, тогда их тренировал такой специалист как Алан Кербишли, который был их бывшим игроком, и на протяжении 15 лет возглавлял команду до 2006 года, проведя 729 игр в качестве наставника, ему не хватило одной игры до рекорда Джимми Сида. Сам клуб для АПЛ раскрыл таки футболистов как Ли Бойер, Дэнни Миллз, Скотт Паркер и Даррен Бент, и даже смог занять по окончанию сезона 2003/2004 7-ю строчку, что является наивысшим достижением клуба в элите. Но, когда Кербишли покинул команду, через год по окончанию сезона 2006/2007 клуб выбыл из элите. По сей день так и не смог оправится, даже в первом сезоне в чемпионшипе клуб занял 11 строчку, а также уже несколько раз клуб понижался еще ниже в классе до первой лиги.

6. «Бирмингем Сити» - что можно о них сказать, так скажем в 1956 году клуб стал первым клубом из Англии сыгравшем в еврокубках, приняв участие в кубке Ярмарок, дойдя даже до финала турнира в котором проиграли «Барселоне». Так же в свое время команду тренировал великий специалист чемпион мира 1966 года сэр Альф Рэмзи, но добиться прославенный тренер успехов тогда не получилось в 70- годах. И в отличии от своих соседей «Астон Виллы», клуб довольно долго не мог вернутся в элиту, и в истории АПЛ в 2000 и 2001 клуб был близок, чтобы наконец получить шанс на повышение, однако занимая 5-е места и клуб проваливал стыковые матчи за повышение в классе. Однако только при Стиве Брюсе, экс-игроке и капитане «Манчестер Юнайтед» наконец удалось попасть в элиту, когда клуб заняв опять 5 строчку, но на этот раз удалось пройти стыки и выйти в АПЛ . В команде играли такие футболисты как Эмиль Хески, Даррен Андертон, Микаэль Форсель, Мэттью Апсон и тд. Но клуб довольно часто проваливался, и выбывал, а вскоре стал привычным лифтом, который несколько раз менял прописку, сегодня в шипе, они больше аутсайдеры. Но не смотря на это в 2011 году они выиграли кубок Лиги обыграв в финале лондонский «Арсенал», для них это стал второй трофей в истории, (первый они завоевали в 63-ем обыграв в бирмингемском дерби «Астон Виллу»), тем самым не позволив ни разу выиграть кубок Лиги Арсену Венгеру. В этом году «Вилла» уже вернулась в АПЛ , чего нельзя сказать о «горожанах», которые застряли в чемпионшипе.

5. «Ковентри Сити» - это наверно один из самых незаметных клубов, которые выступали в премьер-лиги. Даже как то Винни Джонс очень тонко подметил, что сегодня мало кто помнит хотя бы одного игрока этого клуба выступавшего в элите в 90-х. Но я могу вам перечислить эти имена: это вратарь Стив Огризович, Пол Телфер, Джером Боатенг, Гари Макалистер, Дион Даблин, Даррен Хакерби и другие футболисты, а тренировали их Гордон Стракан и Фил Нил. Впервые в своей истории клуб пробился в элиту в 1967 году, и пробыли здесь на протяжении 34 лет, конечно всегда выполняя роль в больше степени клуба аутсайдера. Однако в 1987 году еще до образования АПЛ они сенсационно обыграли в финале кубка Англии «Тоттенхэм» - 3:2, нанеся им единственное поражение в финалах турнира. Самое высокое место, которое им удалось занять в элите было 11-е по окончанию сезона 1993/1994, а в сезоне 1995/1996 клуб спасся от вылета лишь по разнице пропущенных голов. Но сколько бы веревочки не виться, а конец всегда наступает, и как то неожиданно, и даже кто-то язвительно сказал, наконец у них что произошло в их сонном пребывании в элите, когда по окончанию сезон 2000/2001 клуб попрощался с АПЛ . С тех пор «небесно-голубые», так и не возвращались в элиту футбола по сей день, а не так давно они даже побывали в второй лиге или в 4 эшелоне иерархии английского футбола.

4. «Шеффилд Уэнсди» - так Рон Аткинсон возглавил клуб, а вскоре в 1991 году клуб завоевал кубок Лиги победив в финале «Манчестер Юнайтед» - 1:0 бывшую команду большого Рона, тем самым это был последний трофей выигранный командой из низшего дивизиона, и первым больше чем за пол века для команды. И так «совы» были одними из основателей АПЛ , в 90-х у них играли такие футболисты как: Дес Уокер, Марк Брайт, Крис Уоддл, Дэвид Хирст, Паоло Ди Канио, Бенито Карбоне, Вим Йонк, Деян Стефанович и тд. Но неожиданно для всех в 2000-ом клуб провалился в АПЛ , так еще пропустили восемь безответных голов от «Ньюкасл Юнайтед», и по сей день «Уэнсди» не может вернуться в элиту побывав уже несколько раз даже в первой лиге. Правда недавно, когда клуб возглавил по сезону 15/16 португалец Карлуш Керуш клуб даже мог попасть в элиту, но проиграл в стыковых матчах, также сенсационно выбив из кубка «Арсенал». Но сегодня они как бы прочно застряли, и промоушена о возвращении в элиту можно на время забыть, хотя скажем их младший брат «Юнайтед» уже вернулся в элиту и даже всех удивил.

3. «Болтон» - в начале нулевых «странники» закрепились наконец в элите, когда ими руководил Сэм Эллардайс, до этого в 90-х два раза побывали в элите под руководством Колина Тодда, но неудачно. И именно благодаря большому Сэму наконец у них получилось это сделать, клуб тогда не имел больших средств, однако именно благодаря таким футболистам как Иван Кампо, Джей-Джей Окоча, Юсси Яаскеляйне, Кевин Дэвис, Кевин Нолана и вскоре они стали считаться крепким середняком. После в клубе была смена тренеров, которая не слишком пошла на пользу. Клуб пробыл в АПЛ целых 11 лет, после они покинули элитный дивизион, и до сих пор не могут вернуться, даже 2 раза уже опускались в первую лигу. В этом сезон даже начали свое путешествие с минусовым отстованием в 12 балов из-за того, что клуб перешел под внешнее управление из-за финансовых проблем задолжность клуба составляла примерно 1.35 млн фунтов стерлингов, также говорилось и о задержки зарплаты игрокам. Но клуб в итоге не обонкротился, как это произошло с Бери, и нашел деньги, чтобы остаться в лиге. Долгое время клуб не мог выиграть матч пока в октябре не обыграли «Бристоль Роверс» а в последнем туре «Флитвуд Таун», но все равно у них на данный момент минусовой задел, и скорей всего они в итоге вылетят во вторую лигу, печально, нечто подобное недавно пережил «Портсмут», а до этого с минусовым заделом начинал и «Саутгемптон».

2. «Ипсвич Таун» - самыми громкими успехами в истории «трактористов» считается 1962 год, когда ими руководи сэр Альф Рэмси обеспечив им титул, дальше с командой работал сэр Бобби Робсон, который так же держал клуб в элите, два раза занимали вторые места, на свое столетие в 1978 году выиграли КА, а также завоевали в 81-ом году кубок УЕФА переиграв в финале голландский АЗ . Также клуб принимал участие в съемках фильма «Бегство к победе», где главную роль исполнил Сильвестр Сталоне. Однако клуб после не сыскал больше славы, в истории АПЛ клуб считается одним из основателей лиги, также запомнился самым крупным поражением турнира - 0:9 от «Манчестер Юнайтед» в 1995 году. Но в истории АПЛ клуб смог даже по окончанию сезона 2000/2001 завоевать 5-е место дающее право выступать в еврокубках, и это после своего возвращения в элиту, однако на следующий год клуб провалился, и вновь покинул АПЛ по сей день. Был небольшой всплеск в 2011 году, когда они добрались до полуфинала кубка Лиги, даже в том полуфинале сумели победить в первой игре 1:0 «Арсенал», однако после проиграли. Сегодня «Ипсвич» болтается в первой лиге, вылетев во второй раз в своей истории даже из чемпионшипа, но пока идут первыми ,и могут для начала вернутся во второй эшелон, понятно, что об АПЛ пока трудно и мечтать. Да и таких тренеров как сэр Альф Рэмзи и сэр Бобби Робсон не маячат на их горизонте, как и для смой Англии.

1. «Дерби Каунти» - Да мы помним их самую громкую историю, которую вы могли читать здесь на сайте, о том как Брайан Клаф в конце 60-х возглавив клуб, сначала вернул в элиту, а после выиграл первый тогдашний дивизион в 1972 году, а после дошел до полуфинала КЕЧ , а через три года Дэйв Макай их бывший игрок во второй и последний раз поднял клуб на первую строку в элите. В 90-х несколько раз играл в АПЛ , а также ненадолго в сезоне 2007/2008 вернулся в элиту, но они вылетели установив худшую статистику в истории чемпионата, когда набрали всего 11 очков в чемпионате. После еще пару раз могли вернуться в элиту сначала под руководством Стив Макларена, а в прошлом сезоне под руководством Фрэнка Лэмпарда, но проигрывали свои стыки. Особенно жалко, когда Лэмпард впервые возглавил самостоятельно клуб, сумел удержать их на 6 строчке, но не смог попасть в АПЛ , хоть и победил в стыках Марселу Бьелсу и его «Лидс», где получилась у них даже непростое противостояние, когда аргентинец посылал шпионов. Но Фрэнк победил, однако и сам не попал, уступив в финале «Астон Вилле». Сам Лэмпард перешел в «Челси», а клуб возглавил Филлип Коку, но сегодня они просели в чемпионшипе, не стал Фрэнк пытать с ними счастье, а ведь мог бы поднять в элиту.

И так вот мне удалось напомнить, каких клуб сегодня еще не хватает в элите футбола. Только не надо мне тут говорить о «Лидсе», «Ноттингем Форесте» и «Блэкберне Роверсе», потому что можете прочесть о них в первой части тут: ТОП 10 клубов, которых не хватает в АПЛ .

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1065314/bredford-siti-sanderlend