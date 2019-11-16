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Месть имени Лионеля Месси

вчера, 10:36

Пока европейские сборные распределяют последние путевки на Евро-2020, Бразилия и Аргентина борются за титул. «Соккер.ру» - об игре за необычный трофей.

Противостояние между сборными Бразилии и Аргентины – это само по себе событие. Где бы матч ни проходил, в каких бы условиях ни проводился, в каком бы составе ни выступали участники. Поэтому глупо было бы не добавить в такие игры пафоса и статуса – чтобы продавались лучше и зрителей привлекали, а еще лучше – ездить с такими играми на гастроли. Именно с такой идеи в 2011 году началось возрождение американского Суперкласико. 

Это товарищеский матч между Бразилией и Аргентиной, но за него вручают кубок, а проводится он обычно за границей. Такая традиция была несколько десятилетий назад, в 2011-м она вернулась, с тех пор кубок Суперкласико разыграли шесть раз. Четырежды в нем побеждали бразильцы. В этом году трофей стал аргентинским, но битва была горячее, чем обычно. И не потому, что все события разворачивались в Саудовской Аравии.

У этого матча был яркий бэкграунд в виде необычно буйного и эмоционального поведения Лионеля Месси после последнего Кубка Америки. В полуфинале Бразилия обыграла Аргентину (2:0), после чего форвард «Барселоны» разразился эмоциональной тирадой в адрес судей и КОНМЕБОЛ в целом, обвинив их в коррупции и ангажированности. За это Месси влепили трехмесячную дисквалификацию и штраф. 

И вот как раз Месси вернулся – чтобы отомстить ненавистным бразильцам. Пусть и в таком турнире с условной ценностью. Как помним, между Бразилией и Аргентиной не бывает неважных матчей. Кому-то могло показаться, что отсутствие Неймара в составе бразильцев обедняет принципиальность встречи, но и Кубок Америки Бразилия выиграла без него. Так что состав нельзя не считать боевым.

Все самые интересные события противостояния случились в стартовые минуты. Габриэл Жезус сумел в одной из первых атак заработать пенальти для Бразилии, наткнувшись на ногу Леандро Паредеса. Однако сам же форвард «Манчестер Сити» заработанную возможность похоронил, пробив бездарно мимо ворот. И снова есть повод говорить о мести, потому как Месси уже через пару минут заработал пенальти для Аргентины – Алекс Сандро нарушил на Лионеле правила в своей штрафной. 

У Месси тоже не все сложилось с одиннадцатиметровым. Алиссон парировал удар соперника, но сам же Лео оказался первым на добивании и вывел свою команду вперед. Все события уместились в четверть часа. После этого игра стала более жесткой и вязкой, соперники дарили не так много ярких моментов в атаке, как этого следовало ожидать от участников с такими именами. Тут скорее сказывалась нервозность и напряжение, которые обычно не характерны для таких контрольных матчей.

До перерыва было многовато брака, Бразилия пыталась как-то спастись, однако аргентинцы неплохо в целом защищались, а впереди Месси брал игру на себя и напрягал защитников Бразилии на пару с находящимся в отличной форме Лаутаро Мартинесом, который, впрочем, был в тени своего более звездного партнера по сборной, который в будущем может стать и одноклубником, учитывая интерес «Барселоны» к Мартинесу. Во втором тайме Бразилия попыталась перестроить игру качественно в центре поля, выпустив Коутиньо и Фабиньо, однако Аргентина только еще более уверенно заиграла в обороне.

Лионель Скалони (главный тренер сборной Аргентины): 

В первом тайме мы могли сыграть лучше, но нам противостояла Бразилия. Так что в целом все нормально. Во втором тайме мне понравилось то, что я увидел. Мы внесли некоторые коррективы. Важно, что удалось выиграть, некоторые футболисты получили опыт игры на таком высоком уровне. Этот матч отличался от того, что был на Кубке Америки. Все матчи разные, но очень важные, потому что после таких побед остается сладкий привкус.

Игра получилась не столько богатой на моменты и яростно атакующей, сколько боевой и жесткой. Аргентинцы фолили в полтора раза чаще бразильцев, но за грань не переступали – по желтым карточкам в итоге счет равный – 3:3. В конце даже случился забавный эпизод, когда наставник бразильцев Тите попросил у судьи предупреждение для Месси:

Я пожаловался, Месси сказал мне заткнуться, потом я сказал ему то же самое. И все, в принципе. Я не хочу продолжать это, чтобы не возникло проблем. Ситуация была эмоциональной. Это тянуло на желтую карточку, и у меня были причины жаловаться.

Как видим, для Месси и для остальных матч не был контрольным – эмоции и напряжение накрывали. Возвратимся к статистике. Бразильцы предсказуемо больше владели мячом – 65 процентов времени, поскольку им нужно было отыгрываться, а Аргентина избрала более контратакующий вариант, который позволял Месси получать простор. В итоге Аргентина нанесла по воротам соперника 14 ударов, попав в створ восемь раз, а Бразилия исполнила всего шесть попыток, одна из которых оказалась точной. 20 ударов на двоих для таких команд – очень мало. Но перевес Аргентины ощутим, что делает ее победу более закономерной. Конечно, это не Кубок Америки, но некое внутреннее удовлетворение от того, что месть удалась, у Месси должно остаться.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   215 / 889
вчера в 21:34
Если бы Роналду попросил заткнуться кого-то, то это бы растиражировали. А тут святой Месси, поэтому молчок
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   387 / 889
вчера в 17:44
Ну хоть какой-то трофей за сборную, неудивлюсь ,если сектанты будут всерьез учитывать этот трофей.
Gelious
Gelious ответил alexfor
   95 / 889
вчера в 17:08
ну кроме своих влажных фантазий ты ничего не излил. всем на этот матч и гол месси было пофиг. и арги настолько же играли в футбол, насколько бразилы. это вы, фаны дельфиноподобного, куда больше взбудоражились.
У вас все нормально? Нет, серьезно спрашиваю. Статья пишет, что это какой-то невероятный матч прям. Я пишу в комментах, что это не так. И вы мне отписываете, что всем на этот матч пофиг, что лишь мне подобным не пофиг. Мне кажется, вы просто как-то не так случайно поняли мое сообщение
Gelious
Gelious ответил Князь сажал врагов на посох
   95 / 889
вчера в 17:06
а заголовок просто смех) "Месть Леонтия", аха-ха) Ещё в детском саду дети говорили, - "Хочешь сделать мне больно? Укуси меня за к@тях" Это такой же случай. Аха-ха)
Можно сказать, что Месси уделал всех и на Кубке Америки. Хотели его к ЗМ подвести через сборную, а он как младенец обделался назло хейтерам. Победа Лионеля
alexfor
alexfor ответил Gelious
   61 / 889
вчера в 15:27
А потом эти люди удивляются, почему их сектантами называют. И правда. Невероятное достижение. Раз Месси в товарах только забивает, надо поднимать уровень товарок в глазах таких же сектантов. Я понимаю, что такой товарищеский матч интереснее, чем Россия - условная Панама, но даже по бразильцам-игрокам было видно, что им профиг в целом
ну кроме своих влажных фантазий ты ничего не излил. всем на этот матч и гол месси было пофиг. и арги настолько же играли в футбол, насколько бразилы.
это вы, фаны дельфиноподобного, куда больше взбудоражились.
DGIIIIN
DGIIIIN ответил Князь сажал врагов на посох
   313 / 889
вчера в 14:08
Так в этом месть и заключается. Гном снял бабки с панамского общака и купил левый пеналь в товарняке. Он хотел и на ЧМ купить, но жадность взяла вверх и он передумал. Аха-ха) Товарняк купить всё же дешевле)
Ну ты прям как Соловьев все про Украину да Украину стал..Хотя чему тут удивляться.)))

Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил RamonCSKA
   1 / 889
вчера в 12:24
а почему не слова про левый пендаль???? Аргентина забила левый пендаль и ушла в оборону на контратаках, но автор явно обычный месси глор Странно что тут отважный и правильный Месси молчит про судейство, подошел бы как мужик и сказал, что не было пенальти а так забил пенальти со второй попытки и загубил 2 момента в лучших традициях Зе Заболотного
Так в этом месть и заключается. Гном снял бабки с панамского общака и купил левый пеналь в товарняке. Он хотел и на ЧМ купить, но жадность взяла вверх и он передумал. Аха-ха)
Товарняк купить всё же дешевле)
lefte
lefte
   103 / 889
вчера в 12:18
Нравятся разговоры по типу "Это же бразильцы, они в любом составе топ-сборная, какая разница товарка или официальная игра"

А разница вся в том, что за 5 товарок с бразильцами у гнома 5 голов, а за 5 официалок - 0, ахах. И теперь рассказывайте, блин, что разницы никакой
RamonCSKA
RamonCSKA
   181 / 889
вчера в 11:31
а почему не слова про левый пендаль????
Аргентина забила левый пендаль и ушла в оборону на контратаках, но автор явно обычный месси глор
Странно что тут отважный и правильный Месси молчит про судейство, подошел бы как мужик и сказал, что не было пенальти

а так забил пенальти со второй попытки и загубил 2 момента в лучших традициях Зе Заболотного
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Gelious
   1 / 889
вчера в 11:10
А потом эти люди удивляются, почему их сектантами называют. И правда. Невероятное достижение. Раз Месси в товарах только забивает, надо поднимать уровень товарок в глазах таких же сектантов. Я понимаю, что такой товарищеский матч интереснее, чем Россия - условная Панама, но даже по бразильцам-игрокам было видно, что им профиг в целом
а заголовок просто смех) "Месть Леонтия", аха-ха)
Ещё в детском саду дети говорили, - "Хочешь сделать мне больно? Укуси меня за к@тях"

Это такой же случай. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Gelious
   1 / 889
вчера в 11:07
А потом эти люди удивляются, почему их сектантами называют. И правда. Невероятное достижение. Раз Месси в товарах только забивает, надо поднимать уровень товарок в глазах таких же сектантов. Я понимаю, что такой товарищеский матч интереснее, чем Россия - условная Панама, но даже по бразильцам-игрокам было видно, что им профиг в целом
аха-ха)
Gelious
Gelious
   95 / 889
вчера в 10:54
А потом эти люди удивляются, почему их сектантами называют. И правда. Невероятное достижение. Раз Месси в товарах только забивает, надо поднимать уровень товарок в глазах таких же сектантов. Я понимаю, что такой товарищеский матч интереснее, чем Россия - условная Панама, но даже по бразильцам-игрокам было видно, что им профиг в целом
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