Два брата-акробата разгромили сборную России

вчера, 22:42

Ленивые контратаки бельгийцев уничтожили наивную команду Черчесова. «Соккер.ру» ищет пользу в разгроме.

Честно говоря, представлял примерно такую игру, только сильнее с российской стороны – хотелось, чтобы дергались и, если проиграли, то 2:3. В идеале ничью вырвали за счет нехватки у гостей желания бегать. Но оказалось, что фаворит все может сделать пешком с разовыми ускорениями.

Контрольные матчи – а игра с Бельгией турнирное значение имела примерно нулевое, звезды РПЛ проводят крайне слабо. Тут не только вопрос класса – гости были на голову сильнее, это никак не изменить, но и психологии. Не представляю, кто из состава Черчесова настолько патриот, чтобы для него подобный матч был важным?

Настроенное защищать свое в мире сборных видно сразу – патриотичные коллективы грызутся страшно и всегда. Характер для таких команд важен, а его нехватка подводила Россию не раз и не два. Хозяева не вышли обыгрывать прекрасную Бельгию – судим по нулю ударов за первый тайм, и не вышли не проиграть – знаем по высоте линии защиты у ворот Гильерме.

Оставалось лишь поражение. Конечно, поскольку Бельгия отдала мяч, работая на контратаках, то первый тайм не был таким однозначным по игре, как по результату – 0:3, но если обе команды ходят пешком, то побеждает та, класс которой позволяет три-четыре раза ускориться.

Черчесов выбрал неправильный состав?

Против команды с тремя центральными защитниками играть неприятно. А Черчесов выбрала стандартную схему «4-2-3-1». Поскольку не могли выйти Головин и Черышев, то приняли решение сделать Алексея Миранчука блуждающим плеймейкером, а Жирковым подстраховать Петрова – поменял фланг.

Из Сергея не получился российский Мальдини, Миранчук не центральный хавбек, Оздоев не играет чистого опорника, как и Зобнин – отсюда такие разрывы между линиями без агрессивного Баринова, который на Евро-2020 нужен. Черчесов применил стандартную идею к нестандартному сопернику – с Эденом Азаром на полуфланге и Торганом Азаром на бровке.

В итоге Ионов не помог в атаке и не подстраховал Фернандеса, братья Азары легко разорвали оборону соперника, а Де Брюйне подчеркнул слабости опорной зоны. Но зачем сборная России нарывалась? Зачем в центре играл Миранчук, если плох в такой роли? Почему всегда ставят Ионова, хотя есть выбор? Зачем слева вышел Жирков, если нужен был темп на фланге?

Бельгия села глубоко – Мартинес ругался, когда Кастань и Торган Азар оттягивались в линию обороны, но мгновенно выбегали в атаку, пользуясь тем, как наивно и высоко расположились футболисты сборной России. При этом моментов не создавали, ведь Дзюбу держали втроем, а Витсель недоуменно искал глазами на поле в сборной России людей с мозгами Аршавина, Зырянова или Широкова.

Если нет фантазии, нет скорости, нет выносливости и цепкости – будут грубые ошибки в игре. Мартинес банально выманил Черчесова, окружил и уничтожил. Станислав Саламович ошибся с тактикой, не смог настроить команду на бой вторым номером – Бельгии не создали сложные условия.

Ключевые цифры игры

4:8 – счет по точным ударам. Россия реализовала 25 % метких выстрелов, а Бельгия – 50 %. Разница в два раза, хотя по общему количеству ударов, вы удивитесь, счет почти равный – 12:11 в пользу россиян. Плохо, что Бельгия полностью разрешала играть, сама не включалась – лениво работали, по счету первого тайма, а реализацией российские футболисты не побаловали.

52 % времени с мячом провела Россия. Еще одно доказательство, что Бельгия не собиралась тратить больше сил, чем следовало для рациональной победы. Россия подарила им первый тайм, а второй значения не имел – при такой разнице в классе три мяча не отыграть, не говоря о четырех. Сегодня прервалась рекордная победная серия сборной России – 7 матчей. От Бельгии до Бельгии получилось.

3 удара в ближний угол – 3 гола. Гильерме совершал «помарки», как говорит Черчесов. Не такие явные, как против «Ювентуса», но достаточные, чтобы удары в ближний от вратаря угол становились смертельными. Ладно, когда мяч летит верхом и сильно, но если вратарю не хватает шага в сторону или реакции, чтобы правильно сыграть при ударе низом – нельзя заявлять, что Маринато сделал, что мог. При этом учтите, что никто не сбрасывает вину с обороны – чудили первыми и сильнее!

Герои поединка. Братья Азары (Бельгия)

Все, что происходило во втором тайме, уже не было исконным футболом – матч завершили до перерыва. Следовательно, Торган и Эден Азары стали героями поединка, ведь очень легко, буднично, зато изящно и без цинизма разломали оборону сборной России, как французскую булку. Поесть Эден точно любит, а Торган на эту тему прикалывается над старшим братом, и сегодня у них на ужин была оборона Черчесова. Приятного аппетита?

Прикол игры. Бойата в чужой футболке

Или сам Бойата, или люди, отвечающие за экипировку, попутали арабские цифры и фамилии ребят из сборной Мартинеса – защитник гостей играл в футболке Батшуайи в начале второго тайма. Редко такое в профессиональном футболе видим, да и заметили не сразу. Арбитра тоже «неуд» - забыли, что у сборной Бельгии есть защитники.

Результат показал настоящий уровень сборной?

Нет, ведь победа не означала бы, что команда России сильнее Бельгии. Слабее в любом случае, причем намного. Любой результат сегодня, так или иначе, становился отражением серьезности гостевых намерений. Если фаворит приехал бы непременно за ленивой победой – мог получить ее, например, в стиле «Ювентуса» против «Локомотива».

Сами по себе старания, сами по себе потуги, сами по себе перестроения, сами по себе желания сборной России ничего не значат, если напротив призеры чемпионата мира в хорошей форме. У них по два игрока «Реала» и «Боруссии» Д. Также важный зубр из «Интера» (гол плюс пас), ключевой игрок «Манчестер Сити» (2 ассиста в матче).

Но когда сборная или клубы РПЛ играют с топовыми соперниками, то должны показать два максимума. Свой личный и еще предел желания навредить оппоненту тем, что хорошо его изучил. Сегодня команда Черчесова, потеряв мозговой центр – Головина, и человека, который забивал сам, из ничего – Черышева, оказалась не готовой озадачить фаворита, который получил победу невероятно легко.

Все на поле происходило с позволения Бельгии – контроль Россией мяча, темп игры, градус матча. Все увидели, что в Санкт-Петербурге у хозяев ничего не получилось, еще и в защите развались – вопрос, кто должен играть слева в защите и вторым центральным беком, открыт. Если через полгода предстоит еще один матч России и Бельгии – а вероятность высокая, то погром должен стать уроком.

Разумеется, оговорка, что с Бариновым, Головиным и Черышевым могли проиграть достойнее, принимается. Но какими бы грозными не были бельгийцы, если десятки тысяч на стадионе и миллионы у мониторов следят за сборной, то нужно платить зрителям взрослой игрой. Плохо, что сборная Бельгии выиграла пешком, ужасно, что сборная России сыграла даже ниже своих возможностей. В отборе понравились тем, что забирали свое у слабых соперников.

А вот подготовка к Евро-2020 нужна, чтобы настроиться на успешный бой против тех, кто намного сильнее. А пока ругаем тех, кому Черчесов дал шанс в отсутствие основных игроков – вышедшие в основе полностью проиграли сборной Бельгии. Противно от легкости, с которой фаворит победил, но напомним хороший момент – Россия отобралась на Евро-2020, где достаточно финишировать третьей в квартете, чтобы выйти в плей-офф.

Минимум две игры пройдут в Санкт-Петербурге, перед которым теперь должок. Если снова сыграют здесь именно с Бельгией, нужно действовать иначе – другим составом, с иной, более сложной тактикой, настроем, физической подготовкой и отношением к сопернику. Хозяева вышли задавить Бельгию и беспечно играли высоко, медленно катая мяч поперек поля – уважения к самой стабильной сборной мира в таком подходе не было, и наказание последовало незамедлительно.

Но все-таки не покидало до конца чувство, что Бельгия приехала в гости такой расслабленной и ленивой, что если бы Россия наиграла на 2:2 или 3:3, то могла получить такой счет – меньше ошибок у своих ворот, лучше реализация. Фаворит не мешал хозяевам играть, но если за тайм братья Азары накидали три, то даже старания Бакаева не имели значения, как и гол Джикии. Бельгия буднично разгромила Россию в гостях.