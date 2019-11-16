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Два брата-акробата разгромили сборную России

вчера, 22:42

Ленивые контратаки бельгийцев уничтожили наивную команду Черчесова. «Соккер.ру» ищет пользу в разгроме. 

Честно говоря, представлял примерно такую игру, только сильнее с российской стороны – хотелось, чтобы дергались и, если проиграли, то 2:3. В идеале ничью вырвали за счет нехватки у гостей желания бегать. Но оказалось, что фаворит все может сделать пешком с разовыми ускорениями. 

Контрольные матчи – а игра с Бельгией турнирное значение имела примерно нулевое, звезды РПЛ проводят крайне слабо. Тут не только вопрос класса – гости были на голову сильнее, это никак не изменить, но и психологии. Не представляю, кто из состава Черчесова настолько патриот, чтобы для него подобный матч был важным? 

Настроенное защищать свое в мире сборных видно сразу – патриотичные коллективы грызутся страшно и всегда. Характер для таких команд важен, а его нехватка подводила Россию не раз и не два. Хозяева не вышли обыгрывать прекрасную Бельгию – судим по нулю ударов за первый тайм, и не вышли не проиграть – знаем по высоте линии защиты у ворот Гильерме. 

Оставалось лишь поражение. Конечно, поскольку Бельгия отдала мяч, работая на контратаках, то первый тайм не был таким однозначным по игре, как по результату – 0:3, но если обе команды ходят пешком, то побеждает та, класс которой позволяет три-четыре раза ускориться. 

Черчесов выбрал неправильный состав?

Против команды с тремя центральными защитниками играть неприятно. А Черчесов выбрала стандартную схему «4-2-3-1». Поскольку не могли выйти Головин и Черышев, то приняли решение сделать Алексея Миранчука блуждающим плеймейкером, а Жирковым подстраховать Петрова – поменял фланг.

Из Сергея не получился российский Мальдини, Миранчук не центральный хавбек, Оздоев не играет чистого опорника, как и Зобнин – отсюда такие разрывы между линиями без агрессивного Баринова, который на Евро-2020 нужен. Черчесов применил стандартную идею к нестандартному сопернику – с Эденом Азаром на полуфланге и Торганом Азаром на бровке. 

В итоге Ионов не помог в атаке и не подстраховал Фернандеса, братья Азары легко разорвали оборону соперника, а Де Брюйне подчеркнул слабости опорной зоны. Но зачем сборная России нарывалась? Зачем в центре играл Миранчук, если плох в такой роли? Почему всегда ставят Ионова, хотя есть выбор? Зачем слева вышел Жирков, если нужен был темп на фланге? 

Бельгия села глубоко – Мартинес ругался, когда Кастань и Торган Азар оттягивались в линию обороны, но мгновенно выбегали в атаку, пользуясь тем, как наивно и высоко расположились футболисты сборной России. При этом моментов не создавали, ведь Дзюбу держали втроем, а Витсель недоуменно искал глазами на поле в сборной России людей с мозгами Аршавина, Зырянова или Широкова.

Если нет фантазии, нет скорости, нет выносливости и цепкости – будут грубые ошибки в игре. Мартинес банально выманил Черчесова, окружил и уничтожил. Станислав Саламович ошибся с тактикой, не смог настроить команду на бой вторым номером – Бельгии не создали сложные условия. 

Ключевые цифры игры

4:8 – счет по точным ударам. Россия реализовала 25 % метких выстрелов, а Бельгия – 50 %. Разница в два раза, хотя по общему количеству ударов, вы удивитесь, счет почти равный – 12:11 в пользу россиян. Плохо, что Бельгия полностью разрешала играть, сама не включалась – лениво работали, по счету первого тайма, а реализацией российские футболисты не побаловали. 

52 % времени с мячом провела Россия. Еще одно доказательство, что Бельгия не собиралась тратить больше сил, чем следовало для рациональной победы. Россия подарила им первый тайм, а второй значения не имел – при такой разнице в классе три мяча не отыграть, не говоря о четырех. Сегодня прервалась рекордная победная серия сборной России – 7 матчей. От Бельгии до Бельгии получилось. 

3 удара в ближний угол – 3 гола. Гильерме совершал «помарки», как говорит Черчесов. Не такие явные, как против «Ювентуса», но достаточные, чтобы удары в ближний от вратаря угол становились смертельными. Ладно, когда мяч летит верхом и сильно, но если вратарю не хватает шага в сторону или реакции, чтобы правильно сыграть при ударе низом – нельзя заявлять, что Маринато сделал, что мог. При этом учтите, что никто не сбрасывает вину с обороны – чудили первыми и сильнее! 

Герои поединка. Братья Азары (Бельгия)

Все, что происходило во втором тайме, уже не было исконным футболом – матч завершили до перерыва. Следовательно, Торган и Эден Азары стали героями поединка, ведь очень легко, буднично, зато изящно и без цинизма разломали оборону сборной России, как французскую булку. Поесть Эден точно любит, а Торган на эту тему прикалывается над старшим братом, и сегодня у них на ужин была оборона Черчесова. Приятного аппетита? 

Прикол игры. Бойата в чужой футболке

Или сам Бойата, или люди, отвечающие за экипировку, попутали арабские цифры и фамилии ребят из сборной Мартинеса – защитник гостей играл в футболке Батшуайи в начале второго тайма. Редко такое в профессиональном футболе видим, да и заметили не сразу. Арбитра тоже «неуд» - забыли, что у сборной Бельгии есть защитники.  

Результат показал настоящий уровень сборной?

Нет, ведь победа не означала бы, что команда России сильнее Бельгии. Слабее в любом  случае, причем намного. Любой результат сегодня, так или иначе, становился отражением серьезности гостевых намерений. Если фаворит приехал бы непременно за ленивой победой – мог получить ее, например, в стиле «Ювентуса» против «Локомотива».

Сами по себе старания, сами по себе потуги, сами по себе перестроения, сами по себе желания сборной России ничего не значат, если напротив призеры чемпионата мира в хорошей форме. У них по два игрока «Реала» и «Боруссии» Д. Также важный зубр из «Интера» (гол плюс пас), ключевой игрок «Манчестер Сити» (2 ассиста в матче). 

Но когда сборная или клубы РПЛ играют с топовыми соперниками, то должны показать два максимума. Свой личный и еще предел желания навредить оппоненту тем, что хорошо его изучил. Сегодня команда Черчесова, потеряв мозговой центр – Головина, и человека, который забивал сам, из ничего – Черышева, оказалась не готовой озадачить фаворита, который получил победу невероятно легко. 

Все на поле происходило с позволения Бельгии – контроль Россией мяча, темп игры, градус матча. Все увидели, что в Санкт-Петербурге у хозяев ничего не получилось, еще и в защите развались – вопрос, кто должен играть слева в защите и вторым центральным беком, открыт. Если через полгода предстоит еще один матч России и Бельгии – а вероятность высокая, то погром должен стать уроком. 

Разумеется, оговорка, что с Бариновым, Головиным и Черышевым могли проиграть достойнее, принимается. Но какими бы грозными не были бельгийцы, если десятки тысяч на стадионе и миллионы у мониторов следят за сборной, то нужно платить зрителям взрослой игрой. Плохо, что сборная Бельгии выиграла пешком, ужасно, что сборная России сыграла даже ниже своих возможностей. В отборе понравились тем, что забирали свое у слабых соперников. 

А вот подготовка к Евро-2020 нужна, чтобы настроиться на успешный бой против тех, кто намного сильнее. А пока ругаем тех, кому Черчесов дал шанс в отсутствие основных игроков – вышедшие в основе полностью проиграли сборной Бельгии. Противно от легкости, с которой фаворит победил, но напомним хороший момент – Россия отобралась на Евро-2020, где достаточно финишировать третьей в квартете, чтобы выйти в плей-офф. 

Минимум две игры пройдут в Санкт-Петербурге, перед которым теперь должок. Если снова сыграют здесь именно с Бельгией, нужно действовать иначе – другим составом, с иной, более сложной тактикой, настроем, физической подготовкой и отношением к сопернику. Хозяева вышли задавить Бельгию и беспечно играли высоко, медленно катая мяч поперек поля – уважения к самой стабильной сборной мира в таком подходе не было, и наказание последовало незамедлительно. 

Но все-таки не покидало до конца чувство, что Бельгия приехала в гости такой расслабленной и ленивой, что если бы Россия наиграла на 2:2 или 3:3, то могла получить такой счет – меньше ошибок у своих ворот, лучше реализация. Фаворит не мешал хозяевам играть, но если за тайм братья Азары накидали три, то даже старания Бакаева не имели значения, как и гол Джикии. Бельгия буднично разгромила Россию в гостях.

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Все комментарии
BCB
BCB
   86 / 889
сегодня в 09:01
сделали из дзюба идола футбола и вот итог меньше ***ди и больше делай.котенок слкпой одноногий
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил scarp
   26 / 889
сегодня в 08:29
Ёмко, кратко, ясно. Лучший коммент на ветке).
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   370 / 889
сегодня в 08:26
Ч.Т.Д. Выйти на Евро не проблема!) А вот группу на Евро пройти...
marse
marse
сегодня в 08:03
Наши кривоножки разбалованы народными деньгами
marse
marse
сегодня в 08:02
Дзюпа 8а, в чемпионат Кыргызстана его
Mi6
Mi6
   624 / 889
сегодня в 07:57
Вот это уровень нашего футбола. Чего пучится? Какая такая Дзюбинья?
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   116 / 889
сегодня в 07:00
Не считая уже таких команд, как Германия, Испания, Португалия, У к р а и н а ( реально мощная )



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Теперь понятно откуда ты вещаешь. Ты бы ещё в этот ряд поставил сборную Латвии, Киргизстана, Китая. Нашего соседа с рупором о "некой мощности" своей сборной видно без бинокля. Шифруйся ты, или не шифруйся.
Байкал-38.
Байкал-38.
   72 / 889
сегодня в 06:50
Россия играла в какой то замудрённый футбол, много беготни, куча не нужных передач и мало ударов. Бельгия играла в очень простой футбол, пару пасов, оторвался, ударил.
Чей футбол был красивее и продуктивнее? Конечно бельгийский!
Бельгия хотела забить, а наши завести мяч в ворота наверное, вот только не знали как!
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Santone De-Lageros
   130 / 889
сегодня в 05:43
Как я и предсказывал в предыдущей статье: сборная России проиграет Бельгии, причем, столько пафоса была, столько новостей, что "Сборная России готова выиграть евро 2020 ( после побед над сборными Казахстана, СанМарино и Шотландии) и сегодняшняя игра с Бельгией ( серьезным соперником ) показала, насколько эта "непобедимая" сборная готова к турниру. Это не считая того, что это всего лишь Бельгия. Интересно будет посмотреть, когда та же сборная Украины, Португалии , Германии будут наказывать эту хваленую деревенскую команду. Миллионы зарабатывают, пафос распускают - все как обычно, а на деле - ни о чем, как и во всей России, в частности. Всем кто так переживал или болеет за сборную РФ - накопите нервы, подорожник и успокоительное. Разгромов, я уверен, будет намного больше.
Будем верить в лучшее, что еще остается!
scarp
scarp
   802 / 889
сегодня в 05:36
Матч не смотрел, но осуждаю!
ОПС
ОПС
   266 / 889
сегодня в 05:25
Ну, вот и видно стало силу нашей сборной...............
Anton_Alekseevi4
Anton_Alekseevi4
   782 / 889
сегодня в 04:52
В общем без Головина и Черышева реально тяжело... 3 гола из 4х - косяк Гилерме...
амурец
амурец ответил С детства за детство
   320 / 889
сегодня в 04:44
А в защите вообще ничего не понятно
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   387 / 889
сегодня в 04:44
Нидерланды тоже в товарняке отвозили Сб. России перед евро-08, правда у нас был Тренер, а не Черчесов, да и уровень игроков повыше был.Хотя неизвестно, что будет на Евро-20, все может поменяться.
yasukuni
yasukuni
   357 / 889
сегодня в 02:25
Все как всегда! Сначала истошные вопли "Да мы их!", "Да мы только так!", "Да 2-0 совершенно не предел!". Оказалось да, 2-0 совершенно не предел, только в другие ворота. Бельгийцы жестко поставили ногомячеров и усатого хама на их законное место. А то после ДОМАШНЕГО чемпионата кое-кто всерьез начал думать, будто что-то может.
steelhead
steelhead ответил Dubliniys
   124 / 889
сегодня в 02:14
Про игру все понятно. Но меня всегда на соккере поражало, что обычная новость о поражении России столько яда и комментов собирает. А логичный обзор с картигкой, иньересный и возможно именно много противоречащий, всего 20 комментариев. А ответ прост: здесь многим пофиг на игру команды, на то как они играли и 50% матч не смотрели, просто по злорадствовать пришли и крикнуть, что вот сборная из себя представляет. Я скажу так, пусть наша сборная проигрывает Бельгии, не реализуя 100% моменты и пытаясь красиво играть пяткой, чем обыгрывает Сан-Морино, для которых синсация забить гол сборной Казахстана. Надо верить в ребят, молодые многие игра.т и поддержать их нужно. Хейтеры акститесь уже, или хотябы разбирайте игру, а не кричите, что все и 3 таеая сборная нужна..
Что за лирика? Сборная в Бельгии сыграла нормально, пусть и проиграла, но в борьбе и с соперником, который играл. Сегодня влетели дома 4:1 от команды, которая приехала отстоять 90 мин, и не стоит списывать, что мол Бельгийцы, топ-сборная. Деградация под начальством усатого налицо. И не бельгийцы орали, что будут "биться как львы". Мне не нужно битв от футболистов, нужно, чтобы они выходили и показывали интересный, содержательный и умный футбол. А не бестолковую беготню и попытку перепыжить команду, которая на порядок сильнее. И критика тут не в адрес футболистов, с настроем и желанием у всех последнее время все в порядке, ибо суммы в клубных контрактах сейчас в прямой зависимости, играешь в сборной или нет. Основной вопрос, хватит ли яиц сменить сейчас Черчесова. Если его не поменять до Евро, там будет фееричный провал, ибо Саудовской Аравии и Египта в группе не будет.
С детства за детство
С детства за детство
   77 / 889
сегодня в 02:13
В воротах стоит не пойми что, которое в ближний угол мяч за мячом пропускает. В центре поля бегает ужаленный Ионов, который походу наркоманит, ибо не объяснить другим, почему он на 80-й минуте всё ещё носится, а толку от беготни до сих пор никакого. Над Фернандесом вообще вся команда издевалась за то, что он нерусский, постоянно пасы ему давали с такой силой, что за мячом бы и гончая не успела. Дзюбу нельзя выпускать на питерском стадионе, у него под этим газоном корневище везде - чуть притормозил и пустил корни сразу, сдвинуться уже не может. А завершает всё усатый на скамейке, который сменил спортивный костюм на брюки с пиджаком и решил, что он уже тренер, а не физрук.
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros ответил Футбольный обозреватель
   365 / 889
сегодня в 01:40
Критика идёт от того, что сборную чересчур восхваляют как "непобедимую", после побед над СанМарино и Кипром.
Конечно, все переживают за сборную, ведь они - лицо страны в футболе. И как мы видим, эти "восхваления" не оправдываются. Так зачем кукарекать заранее необъективно, если реальный уровень сборной не лучше чем у Бельгии ? Не считая уже таких команд, как Германия, Испания, Португалия, Украина ( реально мощная ) . Прежде чем сказать "ГОП", нужно перепрыгнуть.
Бубнин
Бубнин
   145 / 889
сегодня в 01:38
Нигде никому за пределами РПЛ ненужные, отделившиеся своими зарплатами и лимитами, неизвестные фамилии из "далекой снежной Сибири".
d_fincher
d_fincher
   14 / 889
сегодня в 01:23
"то даже старания Бакаева не имели значения, как и гол Джикии"

Как болельщик ЦСКА, Горин не может не пнуть игроков Спартака в любой своей статье. Да, не имело значения, что Бакаев наиграл за тайм больше, чем вся сборная за матч. И конечно не имеет значения, что Джикия забил гол - первый в отборе для Куртуа. Такая, знаете, ерунда. А вот если бы Великий Головин забил - статьи выстреливали бы в Соккер, как маузер Горина в Спартак.
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
   363 / 889
сегодня в 01:03
Читаешь комментарии и поражаешься! Ребята вам, что не чем заняться в ваших мухосрансках??? Какой Спартак, какой Зенит и т.д. когда сборная играет нет клубов! Хватить письками мериться. У нас сборная одна и лучше не будет. Сегодня бельгийцам везло, 5 ударом 4 гола, супер реализация, такое бывает в футболе, но не всегда...Конечно Бельгия лучше России, в этом никто не сомневался... Я уверен Россия успешно выступит на Евро, этот проигрыш нам на пользу. Ошибка была, что играли в открытый футбол с одной из лучших команд мира на сегодня...
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros ответил Dubliniys
   365 / 889
сегодня в 00:50
Что значит "обзор с картинкой, логичный и интересный обзор "??? То есть победа над СанМарино и Кипром, это интересная новость для сборной, которую постоянно и без того хвалят, платят им миллионы и ещё они должны проигрывать таким командам ?
В чем "логика" по вашему мнению ?
Ответ:
На соккере постоянно хвалят сборную, за каждую победу. В этом и беда, что хвалят после победы над СанМарино (где играют дворники) , и предрекают после 7-0 победу на евро. Хотя это" предрекание и предсказание" - пустое слово, пустая и необъективная болтовня. Если вам она по душе, пустая ложь, беспричинное восхваление, то у меня для вас плохие новости...
Nick Ch
Nick Ch
   453 / 889
сегодня в 00:48
Немного с небес на грешную землю опустили бельгийцы
Башмакоса
Башмакоса
   640 / 889
сегодня в 00:43
Ясно одно - в позиционке нам нельзя играть против таких соперников. Да и не дадут они нам это делать, если захотят. Не хочу сильно критиковать наших парней - не привыкли они играть на таком уровне первым номером.
Dubliniys
Dubliniys
   710 / 889
сегодня в 00:36
Про игру все понятно. Но меня всегда на соккере поражало, что обычная новость о поражении России столько яда и комментов собирает. А логичный обзор с картигкой, иньересный и возможно именно много противоречащий, всего 20 комментариев. А ответ прост: здесь многим пофиг на игру команды, на то как они играли и 50% матч не смотрели, просто по злорадствовать пришли и крикнуть, что вот сборная из себя представляет. Я скажу так, пусть наша сборная проигрывает Бельгии, не реализуя 100% моменты и пытаясь красиво играть пяткой, чем обыгрывает Сан-Морино, для которых синсация забить гол сборной Казахстана. Надо верить в ребят, молодые многие игра.т и поддержать их нужно. Хейтеры акститесь уже, или хотябы разбирайте игру, а не кричите, что все и 3 таеая сборная нужна..
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros ответил Bullкин
   365 / 889
сегодня в 00:22
Ответ к предыдущему комментарию. К сожалению, салоед, как вы выражаетесь, здесь ни при чем. Я из мухосранска, уверен, такого же, как и вы. Но я из него уехал в цивилизацию. А вы все там же.

Так что, удачи
Bullкин
Bullкин
   763 / 889
сегодня в 00:18
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
       131 / 889
    вчера в 23:52
    Марио Фернандес ужасен был, поражение его имени
    центр защиты был проходным. Там же был спартаковский барбер
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 889
    вчера в 23:41
    Марио Фернандес ужасен был, поражение его имени
    зигзаг
    зигзаг
       159 / 889
    вчера в 23:31
    дзюбу деревянного и яйцеголового тренера в бочке нужно прокатить по городу с гов..м
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