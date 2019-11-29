Итоги 5 тура для Английских клубов в Еврокубках ЛЧ и ЛЕ .

вчера, 19:03

Ну давайте взглянем теперь на то что твориться у английских клубов в лиге чемпионов и в лиге европы на этот раз, все ли так идеально. и подобрал пятерку лучших моментов для обзора 5 тура.

Ничья на «местелье».

В группе Н, где находится «Челси» была довольно интересная ситуация перед 5 туром, у трех клубов набрано по семь очков. «Аякс» принимал главного аутсайдера этой группы «Лилль» и одержал победу. А вот самое интересно состоялось на «Местелье», где местная «Валенсия» у себя принимала «Челси». «Летучие мыши», как и положено хозяевам сразу стали оказывать давление на ворота своего соперника, упустив реальный шанс для взятия ворот. Конечно кто-то скажет, что подопечным Лэмпарда не реально фартит в этом розыгрыше ЛЧ особенно если вспомнить ничейную игру против «Аякса», когда голландский клуб доигрывал встречу вдевятером. Однако «синие» очень достойно играют не смотря на то, что они проводят сезон без трансферов, и их по сути тренирует Лэмпард у которого только второй год самостоятельной работы.

И эта игра на выезде была очень напряженной. В общем первыми в матче отличились подопечные Альберта Саледаса, Карлос Сольер это делает, но буквально не прошло и минуты, встречная атака и из-за пределов штрафной Матео Ковачич забивает эквалайзер, и счет в игре становится равным. Во втором тайме на этот раз подопечные Лэмпарда забивают, практически сразу после старта во втором тайме Кристиан Пулишич забивает. Однако у многих может сложится впечатление, что гол состоялся с нарушением правил, поскольку игрок атаки находился в момент на грани офсайда, судья посмотрев VAR убеждается в том, что гол был забит по правилам, потому что кто-то из игроков «Валенсии», в момент создания искусственного офсайда оказался на одной линии с игроком соперника, там все вообще решили какие-то миллиметры, и этот гол, что называется на усмотрении судьи, он защитан, и «Челси» вышел таки образом вперед. Опят фартит «синим», но как знаем одну поговорку везет сильнейшим.

В скором времени игроки «летучих мышей» зарабатывают 11 метровый удар, и вот она отличная возможность сравнять, но в дуэли Парехи и Кепы победителем вышел вратарь «синих», который правильно среагировал и отбил удар, и вот кто-то опять скажет им везет, «Валенсия» опять упускает возможность забить. Но все же рано или поздно это происходит, вообще этот гол назвать ударом по воротам нельзя, ибо не понятно, что задумал Васс, который в итоге сравнивает. Мяч то ли с наги свалился, то ли может это был коварный удар, который и при подачи перелетев вратаря, Кепа зачем-то убрал руки, и просто подумал мяч уходит, а он засранец прямо в штангу, и прямо рекошетом в ворота влетает. Так счет в игре становится равным, ведь «Валенсия» выглядела где-то чуточку лучше в этой игре, и не имела право проигрывать дома. В результате ничьей, и благодаря первой победе в гостях минимально 0-1 по 8 очков набрав «Челси» уступает «Валенсии», однако в последней игре обыгрывай аутсайдера «Лилль» и проходи дальше, шанс продолжить у «синих» все еще сохраняется, и интрига в группе жива, «летучие мыши» едут в гостя к «Аяксу», и там будет очень очень сложно. Как думаете ребята Лэмпарда останутся в ЛЧ или отправятся в ЛЕ ?

Камбек имени Моуриньо.

И вот Жозе Моуриньо проводит вторую игру в качестве главного тренера «Тоттенхэма», и скажем ему опять не реально фартит. На исходе получаса «шпоры» получили два без ответных гола и горели у себя дома - 0:2. «Олимпиакос» в первом тайме был хорош, реализовали и были таковы, однако на 46 минуте происходит наверно будем говорить переворот в этой игре до перерыва в добавленное арбитром времени Делли Алли забивает первый гол, все из-за того, что оборона греков допустила ошибку упустив мяч. Да наверно уйдя на перерыв при счете - 0:2 возможно не состоялся бы этот камбек, а так забил до перерыва в раздевалку и где-то воспряли духом, потому что во втором тайме команда не только сравнивает, но и выходит вперед.

На 50 минуте опять получился довольно забавный эпизод Болбой подал мяч, вскинули на Лукасу Моуру, тот прорвался в штрафную отдал на Кейна и тот сравнял - 2:2. Моуриньо поблагодарил паренька за оперативно оказанную помощь быстрой доставки мяча, которая в итоге привела к голу. Не знаю Жозе реально так был благодарен болубою, ведь до этого как помним их критиковал, опять сделал это на камеру, говорят еще хотел даже парня пригласить в раздевалку после успеха. Главное все же Моуриньо счастлив, не ноет, а «шпоры» под его руководством побеждают во второй игре. Затем «Шпоры» забили третий и четвертый мяч, сначала отличился Серж Орье, после паса Сона, а точку в матче с дубля оформил - 4:2 главный бомбардир Харри Кейн с паса Эриксена, который иногда о себе напоминает, что он все еще в команде.

И вот таким образом начинается еврокубковая кампания португальца в ЛЧ на этот раз, хоть начало заставило его попотеть, но на этот раз он оказался везучим. Вообще не знаю игра против ВХ в АПЛ и камбек против «Олимпиакоса» это все на грани, не реально фартит, что реализуют моменты, ведь надо учесть, что пропускают снова два гола. На счет Камбеков в прошлом сезоне еще с Почеттино мы видели подобное в полуфинале ЛЧ в игре с «Аяксом», и «шпоры» как видим и при Моуриньо повторяют, и гарантируют себе место в плей-офф. Хотя еще ответная игра против «Баварии», но думаю там придется автобус ставить исходя из их поганной игры в обороне, и учесть - 2:7 в первой игре.

Очередной ужас Арсенала.

Подопечные Унаи Эмери это ходячий ужас, на этот раз уступили «Айнтрахту». Только недавно мы говорили об их чудотворном отскоке в рамках АПЛ против «Саутгемптона» на 96 минуте, но вот в ЛЕ им так не повезло. Дома они принимали соперника, и должны были ну хотя бы не проиграть. Да, и первыми забили гол еще до перерыва сделал это Обамиянг, но во втором тайме они пропустили два с разницей в девять минут отличился дублем Дайчи Камада, провалилась полностью оборона «канониров», которые давали игроку два раза без особых помех растреливать вратаря, да и не в одном моменты кипер не выручил бы. Больше моментов особо не было.

В Итоге впервые за 27 лет «Арсенал» не может выиграть в семи последних играх, 5 ничьих и 2 поражения, если брать анти рекорд до Джордж Грэм выдал в 92-ом восемь подобных матчей, однако сохранил кресло главного тренера, а тут буквально несколько часов назад стало известно, что Эмери после неудачных игр был отправлен в отставку с поста тренерства «канониров». Думаю отставка напрашивалась сама, он полностью упустил нити игры, у команды наступил кризис и изменить в итоге испанец ничего не смог, хотя вообще в каком состоянии сегодня Арсенал, не только Эмери виноват в этом уже несколько сезонов, они выглядят как дерьмо, а что с ним делают спускают, вот и они все ниже и ниже стекают. Ну как видим все хотели, чтобы Венгер ушел, нужно что-то менять в итоге взяли тренеришку, а он и двух лет не просидел спекся поплыл. За что они боролись, когда с плакатами выгоняли Венгера «Аут Арсен», вот и получайте, мало вам было кубков Англии, теперь и об этом будите мечтать, как и мечтаете последние года об 4ке сильнейших, и что последние сезоны вас опережал «Тоттенхэм», все по делу и на классе.

Результативная ничья «Вулверхэмптона».

Обидчик «Спартака» умудрился отыграться. Португальский клуб показал, что не зря вышел играть в групповую стадию турнира. «Волки» вели большую часть времени в матче еще в первом тайме - 1:3, но не сумели удержать итоговую победу, игра оказалсь результативной итог - 3:3. Но стоит выделить команда Нуну Санту, сейчас они на подъеме, буквально не давно «волки» даже были в зоне вылета в АПЛ , и все приписывали их как односезонный клуб, однако несколько игр прошло они стали показывать совершенно другие результаты, победив еще и «Ман Сити», а в последнем туре «Борнмут», и поднялись на пятую строчку чемпионата, а также попутно выходят из группы в ЛЕ .

Начало их пути стартовали с квалификации, самая интересная была против итальянского «Торино», когда они по сумме двух игр - 5:4 пройти дальше, а вот в группе начали с поражения от все той же «Браги», как видим реванш не получился, однако попортили португалам все же статистику сыграв в итоговую ничью, хотя и не слишком серьезно. Затем обыграли «Бешикташ» и «Слован» два раза, и по техонечку выбрались из ямы, раскачались и набрали ход к зиме. Посмотрим, как у них сложится дальше, потому что все же в двух турнирах тяжело, и там АПЛ хочется показать класс, и постараться не ударить в грязь лицом в еврокубках. Все же отметим «Вулверхэмптон», который только вернулся год назад из чемпионшипа показывает классную игру и всех радует.

Анчелотти не по зубам Клоппу.

Да в этом году в европе «Наполи» и Анчелотти, это пожалуй единственные, кого Клопп так и не смог ни разу обыграть. В прошлом году помним все же с большим трудом и с грехом попалам они в итоге прошли «Наполи» и взяли ЛЧ , но в этот раз все по другому, как и год назад в первой игре в гостях «Ливерпуль» получает и проиграв снова на этот раз - 0:2. А в этом сезоне «Наполи» вообще единственные кто их победил, потому что в АПЛ они лишь скатали вничью с МЮ , а в большенстве случаев Ливер тащат не подетски судьи, и не дают проиграть, и терять так часто очки. Все рассчитывали на реванш, как и годичной давности на «энфилде» и тот самый памятный отскок, где «красные» вообще очень страшны, однако они не настолько были храбры в этот раз. Да и тактику, которую Анчелотти применяет против «Ливерпуля» играя с ними не в атакующий футбол, а больше на результат, когда выжидает и реализует, что мы собственно и видели, когда «неополетанцы» забили первыми, при этом всю игру до этого отбивались от атак соперника. Оборона с Кулибали вообще хороша была подчищали все подчистую. А вот ответный гол, Ливерпуля тоже можно подставить под сомнение, однако он был защитан и это на усмотрение судьи. Клопп не смог на этот раз переиграть «Наполи» и в частности Анчеллоти, который часто играет против «Ливерпуля» (еще помним его «Милан»), и набрав 10 очков по прежнему на первом месте имея ответную игру против «Зальцбурга» в туре, который очень разыгрался. И первая игра была результативна, - 4:3, так что для «красных» не все ясно, хотя они думаю в плей-офф выйдут, как собственно наверно и «Наполи».