Рывок сезона. «Динамо» оправдывает надежды

вчера, 17:39

В РПЛ с пятнадцатого на шестое место поднимаются редко, и «Соккер.ру» приветствует футбольный прогресс, который изначально ждали.

Cтоит ли соглашаться со скептиками?

Споры о российском футболе похожи на два подхода к судебному заседанию. Одна сторона часто пытается эмоциями задавить реальность, а вторая выкладывает аргументы, подкрепляет фактами. Выигрывает зачастую та, что умеет не только языком чесать, но и анализировать дело.

В ходе футбольных прений в последнее время стало популярным мнение, что у ряда российских клубов слабые составы. В списке обычно и «Спартак», и «Динамо». «Орещук не разбирается в футболе и привез случайных футболистов», - такое читали в начале сезона, когда Хохлов не справлялся с работой и команда проигрывала.

Также у конкурентов популярно мнение, что «Динамо» сейчас «просто повезло». После двенадцатого тура и поражения от «Оренбурга» москвичи очутились в зоне вылета, на 15-й строчке. Отставали от пятого места на пятнадцать пунктов. Прошло шесть матчей – до пятой строчки всего семь очков, а «Спартак» обошли на два пункта.

Какой еще негатив популярен? Скептические заявления, что «Динамо» подскочило высоко, поскольку не мешали, а скорее помогли судьи. В РФС хотят запретить клубам критиковать работу арбитров, но лучше бы запретили не ставить пенальти после того, как Жиго обнял в штрафной форварда «Динамо» в дерби, где у «бело-голубых» был шанс переиграть Кононова именно благодаря пенальти.

Допуская, что вторую «точку» в ворота «Ростова» можно назвать спорной, как забыть, что судья назначил на последних секундах одиннадцатиметровый в ворота Шунина? Если следовать теории, что Новикова к успехам тащат арбитры, то такое решение не вписывается. Судья не мог знать, что Ионов не забьет. Так что лучше оперировать фактами.

Долгая раскачка не должна удивлять?

Если бы Новиков начал раньше – мог стартовать с поражений, а не побед вперемешку с ничьими. Хотя бы потому, что Хохлов оставил не лучшее наследие, как Кононов – Тедеско. Создавать команды с нуля – отдельная тренерская профессия. Далеко не каждый наставник, независимо от опыта, подходит на эту роль. Как оказалось, Хохлов так не умеет.

Новиков справляется лучше, но скептики, рассказывая строго о суммарных летних тратах «Динамо» - а выдали немало денег на усиление, забывают о масштабах. За трансферное окно клуб покинули Соу, Теттех, Козлов, Луценко, Хольмен, Черных, Марков и еще шесть футболистов. Тринадцать человек, целая команда, пускай пятеро ушли пока лишь в аренду. Одновременно было много подписаний!

Орещук привел в команду тринадцать человек, из которых сразу шестеро – в основе Новикова, а еще парочка выходят на замену. «Динамо» за короткое время обновило основной состав минимум на 60 %, хотя легко представить сразу девять новичков на поле одновременно. Когда настолько масштабная смена курса, то нельзя сразу увидеть осмысленный футбол.

И одновременно нельзя прощать отсутствие движения вверх. Странно читать заявления, что игрок сборной Польши Шимански, выбранный скаутами «Боруссии» Д Филипп, шустрый Н’Жие, напористый Слай, опытные Паршивлюк, Нойштедтер или Ордец – футболисты низкого уровня. Неправда! Орещук должен был проиграть пари, поскольку не привез в «Динамо» центрального нападающего, о котором грезили после промахов Шейдаева, но у тренерского штаба москвичей хватает людей для борьбы.

Именно борьбы! С «динамовским» бюджетом и долгами – они уступают всем в топ-5, нельзя играть с позиции силы ни против ЦСКА , ни против «Локомотива» со «Спартаком». Не удивительно, что Новиков полагается на самоотдачу и удачу. Нормальный подход, более того – рабочий, когда речь заходит о «Динамо». Команда еще в прошлом сезоне рядовые матчи порой играла хуже, чем центральные. А теперь и вовсе не проиграла в очень сложной серии.

В РПЛ мало клубов, которые встретят за которое время ЦСКА , «Ростов» и «Локомотив», но завоюют три победы, до этого не уступив «Краснодару». Обратите внимание, что «Зенит» с этой четверкой набрал 5 пунктов, а «Динамо» сейчас – 10. Кстати, на выходных свидятся!

Успешная серия открыла перспективы?

Ровно те, что были до начала сезона – бороться за шестое место, которое в случае победы «Зенита» или ЦСКА в Кубке России вполне может стать в очередной раз еврокубковым. И «Динамо» нужна такая цель, чтобы футболисты уровня Филиппа видели перспективы и хотели дальше выступать за москвичей.

Фанатам «бело-голубых», которые насмотрелись поражений, подарили каникулы – месяц с копейками, по ходу которого ни разу не уступали. И если получится не проиграть «Зениту», что в целом возможно, ведь команда Семака будет параллельно думать о решающей битве в ЛЧ , то Новикова точно не стоит менять на Слуцкого. Нужно лишь грамотно проводить сборы и точечно усилиться.

Пригодится человек в опорную зону, поскольку напарники Юсупова – Нойштедтер и Каборе, в первой части сезона не впечатлили. Также логично добавить результативного форварда, ведь Филипп – нападающий второй волны, как и Игбун. Потребность в человеке с завершающим ударом и смекалкой в штрафной площади не отпала, а успехи последних недель сделали поиски более простыми. Новиков сплотил коллектив, после серии с 1 победой в 10 играх пошли победы.

Но до сих пор ханжи, живущие в вакууме нереалистичных идеалов, не понимают две важные вещи о «Динамо» и российском футболе. Во-первых, в середняки РПЛ не едут строго зарабатывать – Филиппу в Турции выдали бы не меньше денег, как и почти всем ценным новичкам. Во-вторых, в команду с результатами москвичей сложно заманить ликвидных футболистов. Новички и должны быть с изъянами, как у того же «Ростова».

Если футболист приехал в РПЛ , то с ним уже что-то не так. Конкретно в «Динамо» не получают такие зарплаты, как в «Локомотиве», но если Новиков исправит недочеты в игре – а их до сих пор полно, что не удивляет, то уже в первом матче нового года – дома против «Спартака», «бело-голубые» смогут обозначить притязания на чистое шестое место. Или даже на пятое, если «Ростов» весной скатится ниже.

У «Динамо», если добавить центральных хавбека и форварда, вправду неплохой состав. Прямо сейчас Шунич – один из лучших центральных защитников прошлого сезона в РПЛ , если не лучший, выходит на замену, причем лишь для перехода на три центральных, а Евгеньев теперь на скамейке. Запасной голкипер «Динамо» Лещук оказался не таким уж плохим футболистом – пока Шунин был травмирован, показал себя с лучшей стороны.

Каборе может играть спокойнее и умнее, если его мотивировать. Панченко, Кардозу, Жоаозиньо и Грулев – хороший выбор для усиления атакующей игры, хотя Шейдаев с правильным тренером тоже за зиму наберет форму. Но пока, как сказал Новиков, он хуже конкурентов. Вот только прямо сейчас у Кирилла Александровича больше игроков под основу, чем мест в ней. Почти на всех позициях минимум по два человека.

У «Динамо» достаточно опытных людей – Рыков, Нойдштедтер, Ордец, Рауш, Слай, Юсупов, Паршивлюк, Жоазиньо, Панченко, Каборе и Шунин не первый год в футболе, тут единицам нет тридцати лет. И рядом Филипп, Евгеньев, Морозов, Кардозу или Шиманськи – футболисты более молодые, как и Грулев. Можно заявить, что успешная серия «Динамо» тренера Новикова стала результатом стечения обстоятельств – отчасти правда, ведь все победы в один мяч. Но глупо отрицать, что потенциал заметно обновленного состава наставник Хохлов раскрыть не сумел.

Значит, не стоит таращить глаза после того, как «Динамо» с пятнадцатого места подскочило на шестое. За треть пути заработали 14 очков, за две трети – всего 10, но именно сейчас на своем месте, если судить по возможностям, составу, заинтересованности трибун – народу прибавилось на новой арене, невзирая на неудачи. Нельзя слепо доверять «бело-голубым», поскольку не из тех, кто всегда принимают победные решения, однако когда появился характер, где его не хватало – есть шанс увидеть весной ростки стабильности.

Пока можно согласиться с тем, что успешная серия «Динамо» не может служить гарантией – конкуренция в борьбе за 5-6 место будет бешеной. Но тренер Новиков побеждает, может заставить боссов клуба вежливо попрощаться со Слуцким после серии переговоров, а команда снова поверила в то, что способна побеждать. Важно, что не уступили лидерам РПЛ , однако судить о «Динамо» нужно будет весной, когда после матча со «Спартаком» пойдут фавориты вперемешку с середняками.

Зато теперь у «бело-голубых» сезон из провального превратился в интригующий. Независимо от результата в Санкт-Петербурге, «Динамо» будет пытаться выполнить задачу, данную до старта сезона – поборется за возвращение клуба в еврокубки.