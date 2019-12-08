Продать Дриусси – лучшее решение для «Зенита»

вчера, 17:16

Молодой и талантливый? «Соккер.ру» объясняет, почему положительные качества Себастьяна не мешают попрощаться с форвардом зимой.

Себастьян хочет уйти

В недавнем интервью Дриусси допустил, что после возвращения Кокорина и Малкома ему будет сложнее пробиться в основу. Геннадий Орлов, который знает о делах «Зенита» изнутри, добавил важную деталь - аргентинец «начал проситься, чтобы отпустили». Сам футболист или Рибалта не могут называть вещи своими именами публично, а Геннадию Сергеевичу уже 74 года, поздно ходить вокруг да около. Аргентинец попросил о трансфере, а это значит, что его представители уже ищут или нашли покупателей.

Дриусси – нападающий

Тот же Орлов напомнил, что аргентинец – нападающий, который в «Зените» стал играть левого полузащитника в схеме «4-4-2». Даже не вингера в тройке, а именно хавбека. Геннадий Сергеевич прав: в родном клубе «Ривер Плейт» Дриусси выходил в дуэте с Аларио в схеме «4-2-2-2», причем часто правее центра. Себа - второй форвард, а не крайний хавбек. Но под центральным нападающим у «Зенита» играет Дзюба. Азмун – в штрафной площади, пока никуда не уехал, чтобы передвинуть Артема выше и поставить аргентинца на удобную позицию.

Аргентинец не зажигает

Дриусси всего 23 года, в его возрасте спады не являются аномальными, скорее в пределах нормы. Но если в первом сезоне в РПЛ у него было 5 голов и 5 ассистов, в чемпионском прошлом – 11 мячей и 6 голевых передач, то позади почти две трети чемпионата, а у аргентинца всего 1 гол и 1 голевая передача. В Лиге чемпионов, где играет впервые в жизни, Себастьян тоже не порадовал ни одним результативным действием, хотя сыграл во всех матчах. От Дриусси ждали большего.

К нему остается интерес

Многие озаглавили новость с прямой речью спортивного директора питерцев вот так: «„Зенит“ не собирается продавать Дриусси». Спорная категоричность, ведь Рибалта сказал: «Очень не хотим продавать». «Не собирается» - решение, а формулировка «интересный игрок, которым всегда интересуются прочие команды» - намек на расставание. И не случайно Арустамяну рассказали об интересе к Дриусси со стороны «Интера» из Майами. Клуб Бекхэма набирает состав, Себа – не худший кандидат, ведь во Флориде для каждого пятого испанский – родной язык.

Учет лимита на легионеров

Как помните, со следующего сезона лимит на легионеров меняется, будет «8+15». Ограничение на количество иностранцев в заявке, а не на поле. Это значит, что Семак сможет оставить в старте троих россиян – вратаря, правого защитника и форварда, а все остальные места оставить легионерам. Но общее количество – восемь человек. У «Зенита» в арендах Эрнани и Ригони, но в заявке Сантос, Маммана, Иванович, Ракицкий, Осорио, Барриос, Краневиттер, Малком, Дриусси и Азмун. Всего 12 человек, а остаться могут восемь. Причем расстаться лучше с 5-6, чтобы летом иметь возможность усилить состав хотя бы 1-2 легионерами.

Кокорин и Малком возвращаются

Из Санкт-Петербурга докладывали, что Кокорин в полном порядке. Если сам Дриусси переживает, что Александр и Малком (чуть не написал Мамаев) вместе с другими кандидатами на фланг атаки – с Жирковым, Кузяевым, Шатов, Ерохиным и Суторминым, навяжут «здоровую конкуренцию», то видел в деле россиянина и бразильца, и ему увиденное не понравилось. Малком захочет сразу отработать хотя бы часть суммы трансфера, а в положении Кокорина нельзя перебирать – Александр может начать год на позиции, где играл в юности в «Динамо» - в атаке с креном на левый фланг. Оба возвращенные мотивированы лучше, чем Дриусси.

«Зенит» не развивает футболиста

Дриусси что думает – то говорит. Летом заявил, что не попадает в сборную Аргентины из-за уровня РПЛ . Манчини год назад думал о натурализации Себастьяна для «Скуадры», ведь корни позволяют стать «ориундо». Но пока «Зенит» не вытащил Дриусси на уровень игрока любой из сборных. И в штрафной площади играть не пускают. Вот и «скис», как сказал Орлов. На фоне спада Себастьяна даже центральный форвард Кокорин может оказаться более продуктивным в атаке. Дриусси доверяют, играет за чемпиона и лидера РПЛ , но по «гол плюс пас» уступает Сутормину, Шатову и Жиркову. Так ли хорошо аргентинец вписался, чтобы удерживать его силой? Тем более, если аргентинский игрок потерял мотивацию – получат тень на поле даже весной.

Уход Дриусси – дело решенное?

Себастьян останется, если покупателей отпугнет его форма, или предложат мало денег. Но по словам Рибалты можно сказать, что Хавьер, как человек хитрый, подстелил соломку. На случай, если Дриусси категорично заявит о желании сменить клуб зимой, в «Зените» скажут фанатам: «Вот видите, мы хотели оставить у себя молодого талантливого аргентинца, а он уперся».

Причем если Себастьян уедет именно в США , то сейчас должен принять решение, ведь первый матч новый клуб Бекхэма проведет 14 марта 2020 против «Лос-Анджелес Гэлакси» - трансферы будут зимними. Одновременно Рибалта и Семак делают вид, что не замечают деградацию в игре Дриусси, который порой так выпадает, что «Зенит» играет вдесятером.

Себастьян умеет быть цепким, но не всегда хочет выполнять черновую работу. Искал себя на двух флангах, но лидером команды точно не является. Талант и возраст делают недешевым лотом на трансферном рынке, но если для себя Дриусси все уже решил – не стоит удерживать. Тем более, зимой можно отдать не только в клуб Бекхэма – крест на карьере, а поискать вариант в Серии А.

Возможно, Рибалта не хочет расставания, но умеет считать – нужно раздать минимум две трети легионеров, чтобы вписаться в лимит. У Хавьера есть связи в Серии А, пусть покажет мастерство продавца, как получилось с Паредесом. Тем более, учтите одну важную деталь – в прошлом году Дриусси не спешил уйти, поскольку хотел выиграть трофей с «Зенитом», а его девушка Ванесса в сентябре родила дочь.

Тогда с крошечным ребенком молодая семья не была готова к новому переезду, но если аргентинцу дать выбор между Санкт-Петербургом и Майами, особенно если Бекхэм готов платить не меньше, чем «Зенит» - Дриусси согласится. Или найдет себе интересный вариант в Серии А, хотя с этим сложнее, поскольку в Европе будут смотреть на форму игрока, а она – очень средняя, часто - плохая.

Себастьян не забивает на протяжении четырнадцати матчей, не отдает голевые передачи с июля, девятнадцать игр подряд. Если бы в «Зените» точно знали, что Дриусси не думает об уходе – могли поддерживать и ждать, но если попросил о трансфере – остается на публике сочинять формулировки «очень не хотим расставаться», а параллельно вести переговоры о продаже контракта.

Дриусси хорошо бы против «Бенфики» хлопнуть дверью – сыграть изо всех сил и отличиться в победном матче. Но скорее ждем, что не зажжет, но найдется немного наивный покупатель, которому важнее возраст и данные Себастьяна, чем текущая форма. А «Зенит» проживет и без аргентинца. Не факт, что Кокорин и Малком справятся с задачами на флангах, но даже по нынешнему лимиту после возвращения на поле бразильца нельзя поставить еще и Себастьяна.

Будет семь легионеров, а можно использовать только шесть. Весной нужно убирать с поля Сантоса, Барриоса, одного из центральных защитников – у которых нет пока российской альтернативы, Малкома или форварда Азмуна, чтобы поставить Дриусси. В списке нет людей, которыми стоит жертвовать ради атакующего игрока без голов. Даже Малком, если его правильно подготовят, может весной собрать больше, чем Себастьян.

Аргентинец отдал голевой пас против «Тамбова» и забил «Арсеналу». Слабый список подвигов, чтобы исключать скорое расставание.