«Артисту» предлагают главную роль

вчера, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о новом кандидате на пост главного тренера Арсенала».

Дебют Фредрика Юнгберга в роли тренера «Арсенала» оказался неважным. «Канониры» проиграли дома «Брайтону», и это поражение навело руководителей клуба на мысль, что рановато пока Фредди становиться к штурвалу. Поиск нового шефа продолжается.

В субботу промелькнула новость об интересе к Патрику Виейра. Промелькнула и погасла. Скорее всего, француза вспомнили из-за его славного канонирского прошлого. Успехи Виейра в «Ницце» весьма скромны, и идея пригласить его в Лондон не самая разумная. Зато в воскресенье утром появилась информация, заслуживающая быть рассмотренной. Новым претендентом на пост тренера «Арсенала» был назван Микель Артета.

Почему Артета вдруг стал фаворитом? Во-первых, клуб уже думал над этим назначением в мае 2018-го, когда объявил об уходе Арсен Венгер. Была высказана дерзкая идея назначить недавно закончившего карьеру «Артиста» главным, а Венгера оставить на «Эмирейтс» то ли в качестве регента, то ли в роли дядьки-наставника. Но это предложение не прошло. Во-вторых, тренерского опыта у 36-летнего на тот момент баска не было. Ни клуб, ни Венгер уже не хотели продолжения сотрудничества ни в каком качестве. А в-третьих, освободился Унаи Эмери, выигравший три Лиги Европы и целый чемпионат Франции. А Эмери и «Эмирейтс» тоже созвучно. Как «Арсенал» и Арсен. На том и порешили. Один баск возглавил «канониров», второй остался в «Манчестер Сити» в роли помощника Хосепа Гвардиолы. Результат вы знаете. Эмери едва не выиграл четвёртую Лигу Европы, но через год с небольшим расписался в бессилии. Артета же помог Пепу покорить Премьер-Лигу.

И вот Микель Артета снова возник на горизонте. И на этот раз его шансы возглавить «Арсенал» куда выше, чем полтора года назад. Во-первых, самому «Артисту» надоела роль второго плана. Он чувствует, что готов сам стать главным. Конечно, Гвардиоле не захочется расставаться с верным помощником, но Пеп всё понимает и не будет чинить препятствий. А его слово может иметь решающее значение. Во-вторых, «Арсеналу» хочется доверить команду не человеку со стороны, а своему бывшему игроку. Микель отдал «канонирам» пять лет своей карьеры. Он доигрывал в Лондоне, но играл на совесть, пока позволяло здоровье. И помог выиграть парочку Кубков Англии. «Артист» понимает философию клуба, он знает, как должен играть «Арсенал», кто в нём должен играть. В клубе же в нём видят молодого Венгера, который в своё время пришёл, увидел, победил. И ещё в отличие от другого баска Унаи Эмери, Артета - свой человек, проживший полжизни в Великобритании, подданный её Величества. Наличие второго гражданства позволяло ему выступать за сборную Англии. Он бы там и играл, если бы не скоропалительная отставка Фабио Капелло.

В бытность игроком Микель считался лидером раздевалки, к которому тянулись молодые футболисты - англичане и легионеры, и к которому внимательно прислушивались авторитеты. У него довольно жёсткая рука, которая поможет навести порядок в хозяйстве. Расшевелить некоторых германских легионеров, делающих одолжение своим присутствием в команде. И накинуть узду на юных французских строптивцев. И вряд ли он позволит кому-то назвать себя «тренеришкой». Несмотря на отсутствие опыта самостоятельной работы.

Тренерские способности «Артиста» пока неизвестны. Конечно, он ещё «кот в мешке». Но и Юнгберг такой же. К тому же опыт работы с Гвардиолой не должен пройти бесследно. Чему-нибудь точно научился.

Гвардиола и Артета - давние знакомые. Ожидалось, что Микель станет наследником Пепа в полузащите «Барселоны», но что-то пошло не так. «Артист» вообще не смог толком заиграть в «Барсе», после чего был отдан в «Пари Сен-Жермен». Настоящего Артету увидели в Глазго, когда баска подобрал «Рейнджерс». Оказалось, что Микель создан для британского футбола. Резкий, жёсткий, неуступчивый.

А на родине ему не везло. Идея создать в «Реале Сосьедад» суперсвязку в центре полузащиты осталась идеей из-за продажи второго её участника Хаби Алонсо в «Ливерпуль». А один Артета не потянул. Отмучился год в родных краях и тоже уехал в Ливерпуль. Но не в «Ливерпуль» к Алонсо, а во враждебный «Эвертон». И там стал ключевым игроком середины поля и кандидатом в сборную Англии.

После шести с половиной лет безупречной службы на «Гудисон Парк» Микель ушёл в «Арсенал». Ушёл по-хорошему, тепло простившись с болельщиками и назвав раздевалку на «Гудисон Парк» лучшим местом в мире. Инициатором приглашения «Артиста» стал Арсен Венгер, которому был нужен ключевой игрок в середину поля. «Канониры» заплатили за 29-летнего, не самого здорового футболиста, 10 миллионов фунтов стерлингов. И Микель оправдал вложенные средства и ожидания. Через несколько лет он надел капитанскую повязку и стал главным проводником идей Венгера на поле. Но травмы подводили. Два года капитан больше лечился, чем играл, а в 2016 году и вовсе закончил, забив на прощание «Астон Вилле». Собственно, после его ухода и посыпался «Арсенал» Венгера.

За испанские сборные Артета играл только на юношеском уровне, поэтому он охотно согласился помочь англичанам. Фабио Капелло был готов доверить Артете место в стартовом составе «трёх львов», но ФИФА тянула с разрешением сменить футбольное гражданство. Потом итальянский тренер ушёл из-за скандала, связанного с Джоном Терри. А попытка приглашения «Артиста» в сборную Англии как-то сошла на нет. Так он и не сыграл на международных турнирах. Ни за испанцев, ни за англичан. Зато Микель мог уделять больше времени семье. Вместе с женой Лореной Берналь они воспитывают трёх сыновей.

Арсен Венгер очень высоко ценил Артету и сулил ему успешную тренерскую карьеру. Но пока Микель, имеющий нужную лицензию, был подмастерьем у Гвардиолы. Пора становиться мастером. Желательно в «Арсенале».