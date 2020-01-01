Похмельное сражение. «Арсенал» против МЮ

сегодня, 18:30

«Соккер.ру» открывает футбольный год первым знаковым противостоянием. Подготовьтесь к вечернему британскому десерту.

Новый год в Великобритании по размаху уступает празднованию Рождества. Но если второй праздник – семейный, то в ночь с 31 на 1 все Джекиллы превращаются в Хайдов.

За лондонским фейерверком следили тысячи людей в толпе. И когда куранты на «Биг Бене» били полночь – народ увидел мощные фейерверки. Вряд ли не семейный для британцев и более молодежный праздник прошел скучно.

Так что сегодня на матче «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в Лондоне будет немало похмельных голов. А вот футболисты привычно готовились к поединку, не могли позволить бессонную ночь. Но чего ждать от участников и самой игры?

5 фактов об «Арсенале»

- результаты – ужасные. После драматичного поражения в дерби от «Челси» бедняги «канониры» дошли до ручки, 4 домашних поражения подряд во всех турнирах. Так ужасно в родных стенах не играли 60 лет. Вряд ли команду оправдывает набор соперников – «Манчестер Сити», «Айнтрахт» и «Челси» и «Брайтон», ведь поражения стали нормой;

- 1 победа в 15 последних матчах – причина, почему Унаи Эмери покинул пост, и почему Фредди Юнберг не стал вторым Оле-Гуннаром Сульшером – временный наставник не остался, ведь стартовал плохо. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» 1:3 в гостях, но с конца октября у них 1 победа, 9 ничьих и 5 поражений. Но в основном от солидных соперников;

- мотивационные речи Микеля Артеты за живое команду пока не задели, его дебют – ничья и поражение. Также нет существенных изменений по тактике – играют «4-2-3-1», а состав посреди сезона заменить невозможно, могут быть только точечные замены и мелкие эксперименты. «Арсенал» не изменился и не мог – важная деталь накануне встречи с МЮ ;

- если говорим о домашних матчах «Арсенала» против «дьяволов» именно в АПЛ , то картина любопытная. «Канониры» в 5 играх одержали 3 победы, но дважды проиграли – в 2014 и 2017 годах, то есть еще до прихода Сульшера. В АПЛ на отрезке в 10 матчей у «Арсенала» 3 победы над МЮ , 3 поражения и 4 мировые – равное соперничество на протяжении четырех последних лет;

- у Артеты в лазарете Колашинац, Тирни, Холдинг и Чамберс. Не готов на 100 % Джака – хотя его ждут на поле. Еще были проблемы со здоровьем у Бельерина, Себальоса, Мартинелли и Сократиса. Добавляем, что у Лено рекордное количество персональных ошибок, приведших к голам, за последнее время среди всех вратарей АПЛ – не получаем много поводов для несдержанного оптимизма лондонцев. Зато по именам состав не безнадежный.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Лено – Мэйтланд-Найлз, Мустафи, Давид Луис, Сака – Джака, Торрейра – Нельсон (Пепе), Озил, Обамеянг – Ляказетт.

5 фактов о «Манчестер Юнайтед»

- результаты – терпимые. Сульшера нельзя отправить в отставку на основании поражений от «Астаны» или «Уотфорда», или после ничьих с «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертоном». Ведь если взять отрезок в 15 матчей, чтобы провести аналогию с результатами «Арсенала», то получите 9 побед вместо 1 у соперника, а еще по три поражения и ничьих;

- вместе с тем, сейчас у «Манчестер Юнайтед» после 20 туров 8 побед, 7 ничьих, 5 поражений, 31 пункт в таблице и пятое место. Год назад было на четыре очка больше – 35, выиграли 10 матчей, проиграли те же пять, но к этому времени Моуриньо уже потерял работу. Планку снизили, Сульшеру позволяют играть в АПЛ хуже, чем год назад;

- отчасти поражения от середняков и аутсайдеров можно объяснить тем, что у МЮ самый молодой состав в АПЛ . Отчасти рабочее оправдание – «дьяволы» уступали командам, вроде «Борнмута» или «Уотфорда», аутсайдерам. Кстати, «Арсенал» тоже в списке самых молодых по составу в АПЛ - опыта маловато;

- «Манчестер Юнайтед» прекрасно играет против тех, кого можно назвать именитыми или успешными. Дважды в сезоне обыграли «Челси», переиграли «Лестер» - одного из лидеров АПЛ , выиграли в дерби против «Манчестер Сити» в гостях, а дома не уступили «Ливерпулю». Если «Арсенал» в конце сентября сыграл 1:1 на «Олд Траффорд», то сейчас скорее команда Сульшера может считать себя формальным фаворитом;

- у МЮ тоже есть потери. Байи и Рохо не составляют конкуренцию Линделефу в центре защиты, травмированы. МакТоминэй не может играть, а Погба никак не вернется – сыграл в конце декабря, но ничего невероятного пока не показал. Вместе с тем, Сульшер может выбрать ряд очень сильных, привыкших к его схеме игроков.

Ориентировочный состав МЮ (4-2-3-1): Де Хеа – Ван Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Матич, Фред – Джеймс, Перейра, Рэшфорд – Марсьяль.

5 прогнозов на важный поединок

- «Арсенал» идет на 12-м месте, им нельзя проигрывать, ведь до зоны вылета всего пять пунктов. Но 1 победа в 15 играх – морально сложный груз, поэтому допускаю, что МЮ будет чуть легче сыграть в привычный футбол – нестабильный, непоследовательный, но понятный самой команде;

- «Челси» сегодня потерял очки, а это значит, что у Моуриньо и Сульшера появилась дополнительная мотивация – надо цепляться за право повоевать за четвертое место в АПЛ . «Дьяволам» нужно играть именно на победу – возможно, даже пытаясь чаще владеть мячом, как у них получалось в последних играх;

- поскольку это прогнозы – попытка угадать, то давайте поверим в Артету на миг. Не может всегда проигрывать. Если МЮ переоценит себя – «канониры» с радостью воспользуются. В переводе на язык фанатов ставок – сегодня обе команды могут забить, тем более, у Лено и Де Хеа «сухари» в дефиците;

- забавный новогодний факт – ни одна команда не выиграла в АПЛ больше матчей 1 января, чем «Арсенал». А поскольку чисто по составу это не коллектив для успеха один раз на два месяца, то для дерзких прогнозистов предлагаем поверить в силу новогодних совпадений. «Канониры» формально – аутсайдеры пары, если проиграют 1:2 – никто не удивится. Но это 1 января, раньше это был день побед «Арсенала»;

- суммируем. Молодые команды – не смогут не ошибаться и не рисковать. «Арсенал» плох, пригласил уже третьего тренера за пару месяцев. МЮ уступает аутсайдерам, но достойно играет с топами, историческими или сиюминутными. Зато «дьяволы» немножко смотрятся на выезде! Рэшфорд и Марсьяль собирают голы, Обамеянг попытается им ответить – забивал Де Хеа в двух играх подряд.

Результативная ничья не исключена, а без голов в этой паре последний раз сыграли в 2014 году. Возможно, будет от трех мячей и больше. А у вас какой прогноз на поединок 1 января 2020 года?