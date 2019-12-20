Верхом на метле в Серию А

вчера, 20:21

«Соккер.ру» знакомит читателей с положением дел в итальянской Серии В.

Турнир во втором по силе дивизионе Италии близится к экватору. Но уже определился главный претендент на прямое повышение в классе. Борьба за вторую путёвку и за право побороться за третью в дополнительном турнире обещает быть острой.

Немножко о регламенте Серии В. В турнире участвуют 20 клубов. Два сильнейших коллектива выходят в Серию А без дополнительных проволочек. Команды, занявшие места с 3-го по 8-е, разыграют в дополнительном турнире третий билет в элиту. Три слабейших коллектива опускаются ниже. Ещё двум командам предстоит позаботиться о сохранении прописки в переходных встречах. Хотя возможно всякое. Перед началом текущего сезона из-за финансовых проблем снялся «Палермо». Клуб с Сицилии уступил место «Венеции».

Таким образом, формула турнира поддерживает интригу. Занимающий второе место «Порденоне» опережает попадающий на сегодняшний день в переходняки «Юве Стабия» на 11 очков. Теоретически эту дистанцию можно преодолеть за четыре тура. Поэтому пословица о пане, который может пропасть, для Серии В выглядит весьма актуальной.

Особенность чемпионатов Серии В последних лет такова, что второй дивизион выдвигает в элиту или новые клубы, или хорошо забытые старые. В Серии А бросил якорь «Сассуоло». Худо-бедно держится СПАЛ . «Фрозиноне», «Кротоне», «Беневенто» и «Карпи» подобно домашним питомцам пометили территорию, задержавшись в Серии А на год. В крайнем случае, на два, как «Кротоне». Вылетели, но соответствующие записи в свои летописи внесли. Но в прошлом сезоне Серия В вытолкнула в главный турнир не экзотических персонажей, а вполне именитых участников - «Верону», «Брешию» и «Лечче». У каждой из этих команд немало сезонов в Серии А, а «Верона» вообще брала Скудетто.

Но и пометившие территорию тоже ощутили все прелести высшего общества и стремятся туда вернуться. Например, единоличный лидер текущего первенства «Беневенто». «Ведьмы» (на гербе клуба изображена женщина, летящая на метле) после небольшой паузы готовы предпринять вторую попытку пробиться в Серию А и задержаться там. Клуб из одноимённого города уже оторвался от идущего вторым «Порденоне» на девять очков. Конечно, впереди целый второй круг и три тура первого, но «ведьмы» и их тренер Филиппо Индзаги настроены очень решительно. Пока они выглядят намного убедительнее остальных. И дело не только в личности главного тренера, а Филиппо по хорошему завидует своему младшему брату Симоне, успешно работающему в «Лацио». В «Беневенто» собраны сильные игроки, прошедшие школу Серии А, причём, отучившиеся в ней много классов - Кристиан Маджо («Фиорентина», Сампдория», «Наполи»), Массимо Вольта («Перуджа», «Сампдория»), Николас Виола («Палермо»), Перпарим Хетемай («Кьево»), Массимо Кода («Парма»), Маурицио Сау («Кальяри»). Защитник Лука Кальдирола неплохо играл в «Вердере», младший брат Лоренцо Инсинье Роберто не смог пробиться в основу «Наполи» из-за большой конкуренции в рядах неаполитанцев. С этим составом «Беневенто» мог бы закрепиться и в Серии А. Но неплохо бы усилить позицию вратаря.

На вторую путёвку претендует немало команд. Среди них и неудачники прошлого сезона «Кьево» и «Фрозиноне», и подзабытый ценителями Серии А «Асколи», и уже изрядно забытая «Пиза», и такие мало известные даже на Апеннинах «Порденоне», «Виртус Энтелла» и «Читтаделла». Не удивляйтесь, если через год вы посмотрите в таблицу итальянского чемпионата и обнаружите там «Порденоне» или «Виртус Энтеллу».

«Порденоне» пока идёт вторым. Что уже неожиданно, в прошлом сезоне «зелёные ящерицы» бегали в Серии С. Им бы во втором по рангу эшелоне закрепиться. Так ведь нет, подавай им Серию А. Даром что в составе команды пока нет ни одного футболиста, нюхавшего порох битв на высшем уровне. Да и тренер Аттилио Тессер обладает весьма скромным опытом - несколько месяцев в «Кальяри», всё остальное команды низших лиг.

«Чёрные дьяволы», именно такое прозвище носит «Виртус Энтелла», тоже пришли из Серии С. Точнее вернулись после годичной паузы. 51-летний тренер Роберто Боскальо пока лишь мечтает о Серии А, равно как и все футболисты команды из городка Кьявари, что близ Генуи. Забавно выглядит пара основных нападающих - два футболиста по фамилии Де Лука - здоровенный Манужле и миниатюрный Джузеппе. Которые, разумеется, не братья, а просто однофамильцы.

«Читтаделла», она же «Читта», давно собирается в Серию А. Собирается, собирается, да никак не соберётся. В распоряжении тренера Роберто Вентурато есть немало игроков, которые съели в Серии В не одну собаку. Но пока «Читта» держится на некотором расстоянии от второго места.

Родной клуб Сальваторе Боккетти «Фрозиноне» намерен вернуться в высшее общество после годичной передышки. Во всяком случае, тренер (знаменитый защитник сборной Италии, «Лацио» и «Милана») Алессандро Неста настроен решительно. Равно, как и Микеле Марколини, наставник другой желто-синей команды, - «Кьево». Третий неудачник прошлого сезона «Эмполи» не входит в лидирующую группу. Всего лишь тринадцатое место. Может, недавняя замена главного тренера Кристиана Буччи на Роберто Муцци поможет? Рядом с «Эмполи» примостились «Пескара» и «Кротоне». Но сезон длинный, плотность в таблице велика, а формула такова, что шанс проскочить сквозь игольное ушко дополнительного турнира получат многие.

Сменил тренера и «Ливорно». Роберто Бреда передал дела Паоло Тремеццани. Но пока признаков выздоровления нет, и клуб, пять лет назад игравший в Серии А, твёрдо сидит на последнем двадцатом месте.