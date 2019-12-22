«Тоттенхэм» vs «Челси». Особенный день для Жозе

вчера, 16:03

Моуриньо сразится с «Челси», будучи наставником другого лондонского клуба, а «Соккер.ру» просчитывает ходы.

5 фактов о предстоящей схватке

1. Противостояние «Тоттенхэма» и «Челси» насчитывает 164 матча. Исторический перевес на стороне «синих»: 70 побед, 40 ничьих и 54 поражения; разница мячей 254:236.

2. В последнее время эти лондонские клубы ввели мораторий на ничейные результаты в очных схватках: девять последних раз обязательно выявляли победителя. На этом отрезке «Челси» выиграл пять встреч, «Тоттенхэм» победил четырежды.

3. Согласно опросам, фанаты «Тоттенхэма» считают «Челси» самым принципиальным соперником своего клуба после «Арсенала». Фанаты «Челси» включают «шпор» в тройку главных оппонентов после того же «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

4. «Челси» и «Тоттенхэм» - участники 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, причем обоим английским клубам в первом раунде плей-офф ЛЧ предстоят схватки с соперниками из Германии: «Челси» сыграет с «Баварией», а «Тоттенхэм» - с «РБ Лейпциг».

5. У Жозе Моуриньо отличная статистика в рамках противостояния «Тоттенхэм» - «Челси»: 8 побед, 3 ничьих и 2 поражения; разница голов — 26:13. Правда, до сегодняшнего дня португалец представлял интересы «Челси», а сегодня займет противоположную сторону.

5 реплик о «Тоттенхэме»

1. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо руководил «Челси» в 321 матче, одержал с «синими» 204 победы и трижды выиграл АПЛ .

2. После прихода Жозе Моуриньо «Тоттенхэм» в рамках АПЛ выиграл четыре матча из пяти, а единственной осечкой стало поражение на «Олд Траффорд» от «Манчестер Юнайтед», еще одной бывшей команды португальского специалиста.

3. В случае победы в сегодняшнем матче «Тоттенхэм» догонит «Челси» в турнирной таблице, обойдет «синих» по дополнительным показателям и ворвется в первую четверку.

4. «Тоттенхэм» по-прежнему не может рассчитывать на Уго Льориса, который до сих пор в лазарете, где устраивает вечеринку для Бена Девиса, Тангая Н`Домбеле и Эрика Ламелы — все эти футболисты травмированы и не помогут в игре с «Челси».

5. В семи матчах под руководством Жозе Моуриньо Деле Алли и Хын-Мин Сон выполнили уже по 7 результативных действий, Харри Кейн — 6 (считаются голы и «ассисты»).

5 реплик о «Челси»

1. Рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард не один сезон тренировался и играл под руководством своего сегодняшнего оппонента по тренерской дуэли Жозе Моуриньо.

2. «Челси» попал в полосу кризиса: в предыдущих пяти турах АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда потерпела четыре поражения. Обидчиками стали «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Борнмут». Единственный положительный результат в последних пяти матчах удалось добыть в игре с «Астон Виллой» (победа 2:1).

3. Томори приступил к тренировкам, но все еще не готов на 100%. На Оливье Жиру и Росса Баркли тоже не приходится рассчитывать.

4. Форвард «Челси» Тэмми Абрахам делит вторую строчку в списке лучших снайперов английской Премьер-Лиги. На счету молодого англичанина 11 забитых мячей, вровень с ним идут Дэнни Ингс и Пьер-Эмерик Обамеянг, а впереди только неудержимый Джейми Варди с 17 голами.

5. «Челси» образца нынешнего сезона — бескомпромиссная команда, если мы говорим о выездных матчах. В гостях «синие» 5 раз выигрывали и потерпели 3 поражения. Ничьих — 0. Все говорит о том, что в матче «Тоттенхэм» - «Челси» будет победитель!

5 прогнозов на матч в Лондоне

1. Моуриньо повторит победный состав. У сеу Жозе нет причин менять сочетание, которое добилось успехов в матчах с «Бернли» (5:0) и «Вулверхэмптоном» (2:1). По правде говоря, и вариантов для стартового состава у португальца не так много, поэтому ожидаем уже знакомую картину, нарисованную по схеме 4-2-3-1.

Газзанига — Орье, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген — Дайер, Сиссоко — Моура, Алли, Сон — Кейн.

2. С первых минут у «Челси» сыграет Рис Джеймс. Молодой англичанин займет позицию справа в обороне, а капитан Аспиликуэта пойдет на левый фланг. Бразилец Эмерсон против «Борнмута» выглядел бледно.

3. Лэмпард вернет в стартовый состав Ковачича. Матео способен сбалансировать полузащиту «синих», которая в матче с «Борнмутом» без хорватского хавбека выглядела осиротевшей (треугольник составляли Канте, Жоржиньо и Маунт). Схема «Челси» - 4-3-3, а ориентировочный состав выглядит так:

Кепа — Джеймс, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта — Жоржиньо, Канте, Ковачич — Пулишич, Виллиан, Абрахам.

4. Команды обменяются голами. Есть некоторые сомнения в атаке «Челси», которая дважды за последнее время сыграла на ноль — против «Вест Хэма» и «Борнмута», но в тех матчах нужно было взламывать массированные редуты соперников, а игра с «Тоттенхэмом» обещает обоюдные шансы, тем более что «шпоры» при Жозе Моуриньо и сами играют, и оппонентам позволяют. «Тоттенхэм» забивал во всех семи матчах под руководством португальца, а в шести из них пропускал в ответ.

5. Будет победитель! Как мы уже выяснили, «Тоттенхэм» и «Челси» не любят ничьих. Не думаю, что их вкусы поменялись. Сегодня мировая никому не на руку, нужно побеждать, чтобы улучшить турнирное положение и бодро встречать «Боксинг Дэй». Однозначно называть имя победителя не возьмусь, но отдаю предпочтение «шпорам».