«Манчестер Сити» - «Лестер»: сытый голодному не товарищ

вчера, 10:00

Одним из ключевых противостояний дня станет игра в Англии между «Манчестер Сити» и «Лестером». «Соккер.ру» предвкушает захватывающий бой.

Ожидания – это не только наши проблемы, как стало известно после высказывания одного классика, но и очень важный фактор в восприятии реальности, в частности, футбольной. Встреча «Лестера» и «Манчестер Сити» - это игра команд, которые ожидания не оправдывают. Но с разным знаком. От подопечных Хосепа Гвардиолы ждали только борьбы за титул, увлекательной гонки с «Ливерпулем», как это было в прошлом сезоне.

А на команду Брендана Роджерса толком и не смотрели перед началом сезона, пока она не стала вызывать навязчивое ощущение дежавю. Уже было это все: недооценка, разгром ожиданий, неверие до последнего, мысли о том, что вот-вот «лисы» посыплются. А они стали чемпионами. Сейчас о чемпионстве речи не идет – слишком уж хорош «Ливерпуль» в «режиме ПСЖ » на внутренней арене. Но расклады в борьбе за второе место пока удивляют. И в силах «Манчестер Сити» поправить положение уже сегодня, сделав картину чуть более привычной.

Беспроигрышная серия «Лестера» во всех турнирах продолжается уже 11 матчей. За это время «лисы» только раз сыграли вничью – с «Норвичем». На неделе они провели непростой поединок с «Эвертоном» в Кубке лиги и победили только в серии пенальти. В целом же с начала сезона «лисы» проиграли только дважды: «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» имеет более короткую серию без поражений: три матча. В начале декабря команда Гвардиолы получила болезненный удар от «Манчестер Юнайтед», проиграв дома. После этого и заговорили о каком-то кризисе в команде. Хотя в следующих трех выездных встречах «горожане» одержали победы и забивали не менее трех мячей. Все-таки критики и «всёпропальщики» несколько преувеличивают уровень драмы на «Этихаде».

С другой стороны, повод для беспокойства есть и чисто статистический, и психологический. Первый говорит нам о том, что Гвардиола выдал худший старт в своей славной карьере, где были сплошь топ-клубы. Все относительно, конечно, но сам факт обращает на себя внимание. А психологический фактор раскрывали сами футболисты «Манчестер Сити» в различных интервью. Он связан с тем, что команде все тяжелее настраиваться на игры после многочисленных успехов.

Это объективный фактор, с которым ничего не поделаешь. Этот аспект называли в числе основных, рассуждая о том, чего не хватает «Манчестер Сити» на фоне того же «Ливерпуля» и особенно «Лестера», не приученного к большим победам и трофеям. Безусловно, за счет одного голода не уедешь далеко. Но он остается и всегда в спорте будет тем фактором, который можно считать естественным и законным допингом, дополняющим физическую и тактическую подготовку. К слову, сам Гвардиола тоже известен как мастер применения этого допинга.

Ведь работа с титулованными клубами имеет свои сложности. Человек всю карьеру трудится под мощным давлением и гнетом ожиданий – вдумайтесь. Ему нужно каждый день находить мотивацию и настрой для десятков звезд. Там, где у других команд на это работают обстоятельства, в командах-чемпионах это большая тренерская работа. Отсюда и все разговоры бывших и нынешних футболистов Гвардиолы о том, насколько он суров и требователен. Но даже с его подходом тяжело побороть объективность.

Учитывая общий тон ожиданий в нынешнем сезоне, не так важна история отношений сегодняшних соперников. Ведь положение не очень стандартное. Но оглянуться недалеко назад все же стоит. В прошлом сезоне «горожанам» с «лисами» было непросто. В первом круге «Лестер» победил даже со счетом 2:1, а во втором круге «Манчестер» отомстил, но скромно – 1:0. Благодаря голу Венсана Компани.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Жезус.

Ориентировочный состав «Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Прат, Тилеманс, Мэддисон, Ихеаначо, Варди.

Соперники могут встретиться практически в идеальных сочетаниях. «Лестеру» не хватает только Мэтти Джеймса, но все успехи нынешнего сезона и так без него были достигнуты. А у «Манчестер Сити» травмированы Ляпорт, Сане и Давид Сильва, также есть проблемы со здоровьем у Агуэро и Стоунза. При этом запас прочности у «горожан» повыше, поэтому вряд ли это можно считать серьезными проблемами.

Практически наверняка «Манчестер» не отступит от своей схемы, в которой роль центрального защитника в паре с Отаменди исполняет Фернандиньо, а над ним будут стоять Родри с Гюндоганом. Возможны вариации с четвертым в атаке в дополнение к трио Жезус-Стерлинг-Де Брюйне. Их выход практически не вызывает сомнений, поскольку все в отличной форме. Может появиться Марез, может выйти даже Фоден. У «Лестера» подход может быть более вариативным в зависимости от того, какой футбол захочет предложить Гвардиоле Роджерс.

Вариант, упомянутый выше, подразумевает акцент на центральную ось с Мэддисоном в роли главного разводящего, а также Варди с Ихеаначо в роли пронзающих защиту «Манчестера» копий. Либо же Роджерс предпочтет уплотнить и прикрыть фланги. Тогда Ихеаначо и Прат могут остаться в запасе, на острие выйдет лучший бомбардир лиги Варди, а на флангах расположатся дополнительно Барнс и Перес.

Тут интересно то, что игра «Манчестера» как раз предсказуема и понятна (от этого легче противостоять ему, конечно, не становится), а вот «Лестер» остается загадкой, несмотря на солидную часть сезона, оставшуюся позади. Баланс, найденный Роджерсом, позволяет «лисам» варьировать игру, и в этом тоже залог успеха, который заключается не только в четырехочковом отрыве от «Манчестер Сити», но и в лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в лиге - +29 против +28 у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» с их-то звездами в атаке и обороне.