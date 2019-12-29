«Арсенал» vs «Челси». Забег хромающих

29 декабря 2019, 13:00

«Соккер.ру» - о встрече лондонских команд, которым срочно нужны хорошие новости.

Соперничество

Хотя по строгим английским канонам «Арсенал» против «Челси» - это не дерби, а всего лишь встреча команд из одного города (мало ли клубов в Лондоне?!), речь о важнейшем противостоянии с солидным бэкграундом. Например, согласно традиционному опросу, фанаты «Челси» выделяют «Арсенал» в качестве самого принципиального противника, хотя традиционными соперниками «синих» являются «Фулхэм», «Брентфорд» и «Куинз Парк Рейнджерс». Болельщики «Арсенала» ставят «Челси» на второе место в рейтинге нетерпимости после «Тоттенхэма». В 2000-е годы, после того, как Роман Абрамович ввел «синих» в элиту английского футбола, встречи «Арсенала» и «Челси» вошли в топ самых ярких афиш АПЛ .

История встреч

Как и многим английским противостояниям, битве «Арсенала» и «Челси» больше 100 лет. Первый матч состоялся в 1907 году на старине «Стэмфорд Бридж» и собрал на трибунах 65 000 зрителей — рекорд первого английского дивизиона на тот момент. «Челси» выиграл 2:1. Прошло 112 лет, и сегодня лондонские клубы сыграют свой 199-й матч, если брать в расчет только официальные турниры. Исторический перевес на стороне «канониров»: 76 побед, 58 ничьих, 54 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 276:260. Если говорить о XXI веке, то успешнее уже «Челси», но по последним результатам в этой дуэли равенство: в шести предыдущих матчах зафиксировано 2 победы «Арсенала», 2 победы «Челси» и 2 ничейных результата.

Турнирное положение

«Челси» занимает в турнирной таблице четвертое место. Это позиция, которая устроила бы «синих» по итогам переходного сезона под руководством Фрэнка Лэмпарда, когда в команду встраивается много молодых футболистов и закладывается фундамент нового «Челси» на несколько лет вперед. Вот только еще недавно позиции команды Лэмпарда в первой четверке были сильны, а сейчас «Челси» всего лишь на одно очко опережает МЮ с пятого места, и на два - «Тоттенхэм» с «Вулверхэмптоном». Вся борьба за путевку в Лигу чемпионов впереди.

Что касается «Арсенала», то «канониры» безбожно проваливают сезон, уже сменили одного испанского тренера на другого — вместо Эмери пришел Артета, но Микель не волшебник, чтобы по щелчку пальцев заставить «Арсенал» побеждать. Матч с «Челси» команда Артеты встречает на 12-м месте, в случае победы можно подняться в верхнюю половину таблицы и разделить 9-10-е место с «Кристал Пэлас».

Впрочем, учитывая плотность, даже для «Арсенала» еще ничего не потеряно: отставание от идущего четвертым «Челси» и, соответственно, от зоны Лиги чемпионов составляет 8 очков. Выиграв, его можно сократить до пяти, и впереди будет еще половина чемпионата. Для «Арсенала» сегодня один из тех моментов, когда можно переломить неудачный ход сезона и сменить черную полосу на белую.

Форма команд

А полоса у «Арсенала» чернее черной: «канониры» в рамках АПЛ выиграли всего лишь один раз в последних 11 турах. Одна победа над «Вест Хэмом» и 10 матчей без трех набранных очков за четыре месяца. Ужасно. Правда, у «Челси» текущие дела немногим лучше: команда Фрэнка Лэмпарда потерпела 5 поражений в последних 7 турах. «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Эвертон», «Борнмут», «Саутгемптон» - вот список обидчиков «синих». Кстати, у «Арсенала» всего 5 поражений в сезоне, как у «Челси» в последних семи турах, а ведь «синие» ранее еще проигрывали «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». Зато команда Фрэнка Лэмпарда всего лишь дважды играла вничью, в то время как «Арсенал» грешил компромиссами 9 раз — чаще всех в АПЛ наравне с «Вулверхэмптоном».

Составы и тактика

В первом матче под руководством Микеля Артеты «Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), действуя по схеме 4-2-3-1. На начальном этапе работы задача молодого тренера — стабилизировать команду, поэтому не думаю, что Артета будет серьезно экспериментировать со схемой, а вот в составе перемены будут, в том числе из-за банальной усталости футболистов, игравших три дня назад. Предположу, что сегодня с первых минут появится Николя Пепе, который дополнит мощную по именам группу атаки Обамеянг — Ляказетт — Озил (китайские комментаторы снова будут делать вид, словно «Арсенал» играет вдесятером). В свою очередь, Гендузи может сыграть в стартовом составе вместо Джаки, а Мустафи — вместо Сократиса.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Лено — Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Гендузи — Обамеянг, Озил, Пепе — Ляказетт.

Высока вероятность, что после домашнего поражения от «Саутгемптона» Фрэнк Лэмпард откажется от схемы с тремя центральными защитниками и вернется к расстановке 4-3-3. Лэмпард — смелый тренер, поэтому будет вполне в его духе сыграть против «Арсенала» агрессивно и дерзко, попытаться таким образом вернуть заклинивший механизм в рабочее состояние.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Томори, Рюдигер, Алонсо — Канте, Ковачич, Баркли — Виллиан, Маунт, Абрахам.

Прогноз «Соккер.ру»: «Арсенал» против «Челси» в сегодняшнем состоянии — это забег двух холеных и породистых, но хромающих лошадей. В такой ситуации большинство жокеев слезут и поведут коней шагом, но Фрэнк Лэмпард — азартный игрок, он скорее пришпорит и помчит, нежели будет ждать и терпеть. Возможно, стратегически это не самый мудрый подход, но в матче с побитым «Арсеналом» может сработать. 3:1 в пользу «Челси».