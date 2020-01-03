Топ-10 футбольных интриг и ожиданий 2020 года

сегодня, 12:29

Чего ждете от насыщенных футбольных месяцев нового года? Присоединяйтесь к обсуждению на «Соккер.ру».

«Ливерпуль» впервые покорит АПЛ ?

Начнем с ожидания, ведь интрига в этом случае тает с каждой игрой. Будучи одним из главных чемпионов Англии в эру до образования самого богатого национального турнира в истории футбола, «красные» так ни разу не выиграли АПЛ . Но весной 2020-го все может измениться. 37 матчей без поражений во всех играх лиги и 51 поединок без осечек дома – мощная заявка на титул. Пусть мечты миллионов фанатов футбола сбудутся – Клопп и его команда заслужили и этот трофей.

Мбаппе обновит трансферный рекорд?

Единственный, за кого могут отвалить больше 222 млн евро. Или Килиан обновит рекорд, или Неймар останется самым дорогостоящим футболистом. Сам бразилец точно не побьет старое достижение, даже если вернется в «Барселону». А вот если «Ювентус», «Манчестер Сити» или «Реал» убедят Килиана и его отца-агента, что пора покинуть ПСЖ – получите ключевую сделку, которая отразится на футбольной истории. В Лиге 1 Копа, Платини и Зидан не задерживались – талантливым французам нужно уехать, чтобы стать великими.

Кто выиграет Лигу чемпионов 2019/20?

В прошлом сезоне народ не отказался бы от победы «Аякса», когда начали показывать класс в плей-офф. Но после камбэка «Ливерпуля» против «Барселоны» англичане получили моральное право на трофей. «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» и ПСЖ – классический набор фаворитов, в такой же мере кубок в прошлом году не заслужил. В этом снова нет однозначного фаворита. Возможно, пора команде Гвардиолы собраться и показать класс? А пока ставим знак равенства между всеми упомянутыми выше – будет большая драка!

Месси наконец возьмет Кубок Америки?

Над Лионелем словно издеваются – зачастили с Кубками Америки. Но со сборной у Месси из трофеев только пекинское «золото», хотя это олимпийская сборная, не основная. Взрослый состав по-детски упускал все шансы на победы, но новый турнир пройдет в Колумбии и Аргентине. Бразилия – действующий победитель и фаворит, однако пора бы «альбиселесте» собраться. Для поколения Месси, Агуэро и Ди Марии это последний шанс взять злополучный для Аргентины кубок. Лионелю пора взять Кубок Америки.

Кому достанется «Золотой мяч 2020»?

«Ювентус» выиграет ЛЧ , а Роналду достойно выступит на Евро-2020 – Криштиану сравняет счет по «Золотым мячам». «Барселона» и Аргентина очаруют – будет 7:5 в пользу Лионеля. А вот если клубы и сборные двух господ не впечатлят, то станет интереснее. Гегемонию Роналду и Месси уже прервали, и если на Евро-2020 круто сыграет какой-то француз, голландец, бельгиец или немец, то «Золотой мяч» правильно будет отдать не тому, кто забьет много штрафных или выше других прыгнет. Но интрига не звучит «кто заслужит», а «кому достанется», ведь Месси и Роналду по-прежнему фавориты по умолчанию.

Олимпийский турнир будет интересным?

Отборочный раунд в Южной Америки проведут с января по февраль 2020 года, а его участницу – Бразилию, уже называют главным фаворитом мужского турнира в Токио. Также понятно, почему доверяют командам Испании и Германии – финалисты прошлогоднего Евро для молодежных сборных. На Олимпиаде могут играть ребята до 23 лет и еще три «старика», поэтому на турнир рвется даже Серхио Рамос. После Евро-2020 в Токио мечтает попасть Мбаппе, причем и по возрасту подходит. Также патриотизм подтолкнет к сильной игре девушек из Франции, США , Швеции, Германии и Бразилии – женский турнир еще напряженнее, чем мужской.

Плей-офф Лиги Европы не разочарует?

С 2021 года будет третий еврокубок, и Лига Европы по формату станет, как Лига чемпионов – турниром с 32 участниками на групповой стадии. А пока есть расширенный вариант, и благодаря подпитке из ЛЧ получили представительный набор участников. По статусу «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Аякс», «Интер», «Арсенал», «Рома» и «Бенфика» легко тянут на плей-офф ЛЧ . Впрочем, «Байер» или «Шахтер» тоже на подобном уровне играли. Может, пора «Аяксу» выиграть первый за десятилетия еврокубок? Пожалуй, голландцы заслужили трофей по сумме выступлений последних лет.

«Бавария» и «Ювентус» прервут серии?

«Манчестер Сити» стал первой командой за десять сезонов АПЛ , что выиграла чемпионство дважды подряд. Но два сезона - смешная серия, если сравнивать с тем, что «Бавария» хозяйничает в Бундеслиге семь сезонов подряд. Последним чемпионом не из Мюнхена была «Боруссия» Д Клоппа, а теперь попытка дерзкого «Лейпцига». Еще одна победа «Баварии» ничего не даст немецкому футболу, и даже самому императору. Впрочем, как и новый титул «Ювентуса». Турин не отдает корону восемь лет подряд, но Маротта и Конте сделают все, чтобы насолить бывшей «старой сеньоре» с помощью «Интера».

Изменят старое правило офсайда?

Уже идут жаркие дискуссии по поводу. Забросили удочку в прессу, чтобы посмотреть реакцию народа на дикое предложение позволить опережать последнего защитника на целый корпус. С современными скоростями выходов один на один в футболе станет куда больше. Также Чеферин путано рассуждал о 10-15 сантиметрах разницы в пользу атаки. В любом случае, серия скандалов в АПЛ заставила футбольные власти реагировать. Если положение вне игры станут фиксировать, только если увидят зазор между форвардом и защитником – нападающий будет ближе к чужим воротам, то на время голов в футболе станет больше, пока защита не приспособится.

Кто станет чемпионом Европы 2020?

Интрига есть, не случайно постоянно меняют котировки букмекеров, которые реагируют на объем ставок. Раньше лидировала Франция, теперь – Англия. Но на Бельгию, Нидерланды и Германию тоже ставят, про Испанию не забывают. Италия и Португалия во втором эшелоне фаворитов, но после побед Дании и Греции вряд ли есть наивные люди, что верят строго в успех бумажного фаворита. Даже команда Роналду была аутсайдером финала. С третьего места в группе в плей-офф выползли, но победили.

Новый год будет насыщенным на футбольные события, и Евро-2020 – лишь главный праздник, в котором примут участие 24 команды, а наблюдать будет весь мир. Но развязка в ведущих чемпионатах Старого Света, в Лигах чемпионов и Европы тоже может оправдать ожидания любителей крепко заваренной интриги. Ждем красивые голы, найдутся камбэки, новые герои, будут невероятные развязки и увидим искреннюю радость победителей. Футбол не останавливается и мотивирует внимательно за ним следить!