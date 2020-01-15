Голевые машины, которым пора менять клубы

вчера, 12:26

Результативные нападающие – самые ценные. «Соккер.ру» отмечает старт трансферной охоты 2020 года.

Тимо Вернер (Германия, «Лейпциг», 23 года)

Сказочный вариант – Тимо выигрывает с «Лейпцигом» Бундеслигу, то есть выполняет обязательства перед клубом, который поверил в форварда «Штутгарта», но не переходит в «Баварию» по стандартному маршруту для всех талантливых ребят в Германии. Хорошо, что старик Левандовски в отличной форме и не ушел в «Реал» пару лет назад – у Вернера больше шансов перейти в клуб, где он по-настоящему нужен. Тимо с кем только не связывали, но Кроос может засватать Вернера как раз в «Реал» Зидана - не худший вариант. Пусть Йович – еще один парень из Бундеслиги, не справился, немец играет иначе. Кстати, и с Бензема в паре может сыграться, поскольку Тимо относится к форвардам, которые и себя балуют голами, и других замечают.

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал», 30 лет)

Тут разве нужно что-то объяснять? Посмотрите парочку матчей «Арсенала» подряд – все поймете. Пьер-Эмерик просто слишком хороший опытный и сильный футболист для современных «канониров». Он, конечно, не Тьерри Анри по классу, но уроженец Франции, которому не нашли место в сборной, – а Обамеянг легко мог составить конкуренцию Жиру в 2018 году, если бы не выбрал Габон, заслужил играть за команду, которая может вынести «Кристал Пэлас». В АПЛ Обамеянг доказал класс, но ему пора искать новый вызов. Возможно, габонец немножко опоздал, но парень, не заигравший в «Милане», вообще поздно раскрылся, поэтому в тридцать в нормальной форме и готов к свежим вызовам.

Мусса Дембеле (Франция, «Лион», 23 года)

Вот играл бы Дрогба до конца карьеры за «Марсель», и сколько раз выиграл бы значимые трофеи? Вот выступал бы Бензема всю карьеру в «Лионе», и что получил бы в итоге? В современной футбольной Франции нельзя, особенно если ты еще не пробовался на уровне топ-4, засиживаться. Дембеле всего 23 года, француз уже имеет опыт игры в Великобритании – выступал за «Селтик», а теперь получает предложения из Манчестера и Лондона. Ему нужно уходить, в отличие от того же Бен-Йеддера, что уже пробовал себя за рубежом, но уютнее чувствует себя в «Монако», который скоро может обойти «Лион» в таблице. Дембеле слишком крут для 7-9-й команды Лиги 1.

Сердар Азмун (Иран, «Зенит», 25 лет)

Дзюба никуда не уедет, поскольку не отпустят и выдадут много денег. Шомуродова могут не отпустить, если «Ростов» и немцы не сторгуются. Плюс для самого Элдора работа под крылом у Карпина – не худший вариант, поскольку ростовчане создали идеальные условия именно для узбекского форварда. А вот Азмун, хотя «Зенит» идет первым, должен быть амбициозным здесь и сейчас. Если окажется трусливым и останется в Санкт-Петербурге после этого сезона, то подпортит себе карьеру. Время идет, «иранский Месси» стал скорее вторым Индзаги. Впрочем, то играет легко и четко, то теряет концентрацию. В «Зените» ему явно бывает скучно, ведь человек талантливый. Добавьте стабильности – вот вам и форвард для топ-5, причем не старый, в самом соку. Единственная проблема – характер. Азмун не боец, к сожалению, ему нужна опека напарников и тренера.

Зе Луиш (Кабо-Верде, «Порту», 28 лет)

Куй железо, пока горячо. Зе Луиш вовремя ушел из «Спартака» - даже с ним на поле «красно-белые» вполне могли идти на десятом месте в РПЛ , ведь у Кононова и нынешний форвард «Порту» был в странной форме – получал моменты, и не всегда мог их реализовать. В Португалии, куда Зе Луиш вернулся, он результативен, и если появился шанс уйти в АПЛ , – а именно в «Тоттенхэм» после травмы Кейна, то им надо пользоваться. У «шпор» уже был форвард «Спартака», но Зе Луиша с его силовой манерой игры сложно назвать «Спящим гигантом». Возраст такой, что или сейчас Зе попадет к Моуриньо и порадует требовательную публику в АПЛ , или останется форвардом не для топ-5. Тут не чистый талант, но физика и упорство, а в спорте они должны вознаграждаться.

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ , 21 год)

Какой смысл долго играть на родине, если этого не делали ни Копа, ни Платини, ни Зидан, ни Анри? Вообще ни один великий французский футболист, кроме Фонтена, не задерживался на родине, поскольку понимал – главные вызовы в этих ваших «Реалах», «Ювентусах», или хотя бы в АПЛ , куда ушли и Кантона, и Анри. Мбаппе срочно надо готовить трансфер, причем важно идеально выбрать пункт назначения. «Барселона», «Реал», «Ювентус» или «Манчестер Сити» - интересные варианты. Хотя последние два опасны, если непонятно, кто будет тренировать. Но в Мадриде ждет Зидан, а Сетьен такие искусные комплименты делает, что если каталонцы найдут 260 млн евро – Мбаппе окажется в футболке «Барселоны» рядом с Месси.

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм», 26 лет)

Сложный случай, ведь получил травму. Кейн в составе «шпор» вышел в финал ЛЧ , с Моуриньо может выиграть какой-то Кубок Лиги через год или два – МЮ тоже брал кубки. В идеале даже в Лиге Европы победят, если сохранят состав и попадут в этот турнир. Но лично Харри давно надо было уйти, чтобы расти. Кейн сейчас даже не главный игрок Англии – Хендерсон выиграл приз «футболист года», Стерлинг пришел вторым. Даже организм Кейна подсказывает ему, что засиделся. Проблема лишь в том, что цена упала, как и интерес. Но будет Евро-2020, и если Харри настреляет голов – летом ждите дорогущий трансфер в непонятном пока направлении.

Впрочем, собраны именно те, кому нужно менять команду по тем или иным причинам, но с одной мотивацией – найти новые вызовы, которые заслужили. Так что, даже если Леви выставит неподъемный ценник и Кейн останется, суть разговора не изменится. Харри нечего делать в «Тоттенхэме», заслужил хотя бы какой-то значимый трофей. Приятно быть лучшим снайпером в составе без кубков, приятно разрывать всех на родине, как делает Мбаппе.