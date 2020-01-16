Welcome, Жедсон! Кто усилил «Тоттенхэм»?

вчера, 13:10

Жедсон Фернандеш — новый игрок «Тоттенхэма». «Соккер.ру» знакомится с потенциальной звездой АПЛ .

Вы откуда и куда?

Жедсон Фернандеш — центральный полузащитник из «Бенфики». Парню 21 год, он провел около шести десятков встреч за «Бенфику» и дважды появлялся на поле в футболке сборной Португалии. Моуриньо верит в соотечественника, которого посоветовал сам Жорже Мендеш. «Шпоры» берут Жедсона в 18-месячную аренду стоимостью 4.5 миллиона евро, предусмотрена опция выкупа за 65 миллионов евро. Символично, что первым трансфером эпохи Моуриньо в «Тоттенхэме» стало приобретение португальского игрока. Фернандеш призван прикрыть образовавшуюся после травмы Муссы Сиссоко дыру в центре поля дыру, француз, как известно, пропустит минимум три месяца.

Видимо, переезд в АПЛ этой зимой был написан у Жедсона на роду крупными буквами, ведь им сначала интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но они не проявили должной настойчивости, и лидером гонки стал «Вест Хэм», у которого более статусный «Тоттенхэм» перехватил Фернандеша в последний момент. То есть португалец был согласен и на «Вест Хэм», а в итоге получил предложение от клуба покрупнее, да еще и сможет совершенствовать себя под руководством знаменитого соотечественника Моуриньо. О чем еще может мечтать молодой парень, мечтающий о футбольных вершинах?

🗣️ “It’s one big dream to come to this big Club.”



Gedson Fernandes on what it means to join Spurs.



#BemVindoGedson ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8UExvKMBkn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020

Вне всяких сомнений, «притяжение Моуриньо» стало одним из главных факторов для Фернандеша, да он этого и не скрывает:

Я знаю Жозе, знаю, какой это большой тренер. Как молодой игрок я хочу работать с ним, потому что он один из лучших в мире, а чтобы становиться лучше, нужно находиться рядом с лучшими. После первого разговора я убедился, что Моуриньо фантастический. Сейчас я очень счастлив. Это большая мечта — играть за этот большой клуб. Буду стараться изо всех сил каждый день, каждую тренировку, каждую игру, каждую минуту. Моя единственная задача сейчас: становиться лучше с каждым днем.

Любопытные факты о Жедсоне Фернандеше

1. 250 евро и 25 футбольных мячей

«Бенфика» может получить за Фернандеша в общей сложности почти 70 миллионов евро. Отличная прибыль, ведь Жедсон достался «орлам» почти бесплатно, потратиться пришлось только на его обучение, но это явно не миллионы. Примечательна история попадания новичка «Тоттенхэма» в «Бенфику», которая стала для него родным клубом. В детстве Жедсон играл за клуб «Фрилас», когда ему было 10 лет, «Спортинг» приметил талантливого парня и даже заключил с «Фриласом» предварительное соглашение о переходе мальчика в академию «львов». Но тут вмешалась «Бенфика», сделавшая предложение, от которого невозможно было отказаться: 250 евро и 25 футбольных мячей. Продано! Возможно, что-то получили и родители Фернандеша, убедившие сына перейти в «Бенфику», но об этом история умалчивает.

2. Гол со своей половины поля

Фернандеш — это полузащитник, который превращает «квадратные» мячи в круглые для партнеров, много двигается и обладает прекрасной техникой. А еще классно видит поле, что и продемонстрировал в матче юношеской Лиги чемпионов несколько лет назад. Жедсон увидел, что вратарь «Бешикташа» далеко вышел из ворот и пальнул со своей половины поля, присоединившись к Хаби Алонсо, Дэвиду Бекхэму и другим джентльменам, которым удавалось забивать похожими ударами.

3. «Клаусула» - 102 миллиона евро

Согласно пиренейским традициям, а в Португалии так же, как и в Испании, в контракте Фернандеша с «Бенфикой» значилась «клаусула» - фиксированная сумма отступных. В случае Жедсона, по слухам, речь шла о 102 миллионах евро, причем это был португальский рекорд, который перебил Жоау Фелиш со своими 126 миллионами, которые заплатил «Атлетико». 102 млн за Фернандеша — это чересчур, учитывая, что Жедсон даже в игру «Бенфики» не вполне вписывался со своим набором качеств, да и на поле появлялся не так регулярно, как ему хотелось бы. Для лиссабонского клуба такое предложение «Тоттенхэма» - это большая удача, ведь речь шла о резервисте, пусть даже молодом, талантливом и перспективном.

4. Родители Фернандеша живут в Лондоне

Переход Жедсона в «Тоттенхэм» - это еще и воссоединение с семьей, которое может дать импульс и в футбольной карьере. Уверен, тонкий психолог Моуриньо учитывает этот момент. Несколько лет назад родители Фернандеша уехали из Португалии в Лондон, потому что на родине было трудно найти достойную работу. По словам Жедсона, родители хорошо устроились в Англии, живут в Северном Лондоне, а его приезд — это отличная новость для всей семьи.

5. Хладнокровный

Жедсон Фернандеш — чемпион Европы среди 17-летних 2016 года. Сборная Португалии тогда играла в финале со своими соседями испанцами. Обменявшись голами в середине первого тайма, выяснение отношений перешло в серию пенальти, где никто не хотел промахиваться. Жедсон бил пятым, и его хладнокровный удар принес Португалии титул, а сам полузащитник вошел в символическую сборную турнира.