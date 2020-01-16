ПСЖ отомстил «Монако»

вчера, 10:12

Второй раз за несколько дней «Монако» подвиг совершить не смог и уступил ПСЖ крупно. «Соккер.ру» - о мести парижан за ничью на их поле.

После 3:3 в Париже было много разговоров о том, что «Монако» наконец-то возрождается, а Томас Тухель со своим экспериментом и выставлением в стартовом составе Анхеля Ди Марии, Мауро Икарди, Неймара и Килиана Мбаппе может идти по ложному пути. После того матча Тухель оправдывался, заявляя, что дело не в схеме, а в отношении игроков к делу. Вероятно, чтобы доказать это, немец выставил в атаке такое же сочетание и на игру в Монако. Но произвел некоторые перестановки в других линиях.

Например, на скамейке запасных остался Марко Верратти, а юный Нианзу Куасси вышел с первых минут. Да и фланги обороны были непривычны с Колином Дагба и Лайвеном Курзава – все из-за травм основных игроков. «Монако» решил сохранить парижское сочетание футболистов, пришлось заменить только блиставшего в атаке Ислама Слимани на Кейта Бальде – тоже из-за травмы. Не изменили монегаски и подход к игре, который стремительно стал прививать команде Роберт Морено. Опять «Монако» с первых минут полез в атаку и без всякого стеснения начал наминать бока парижской защите.

Только на этот раз подопечные Тухеля показали, что сделали выводы, и даже в таком экспериментальном сочетании обороны при поддержке своих атакующих товарищей справлялись в основном с натисками монегасков. Те сами упускали моменты, конечно, а вот ПСЖ бережнее к ним отнесся – в середине тайма Мбаппе счет открыл, а под самый занавес его с пенальти увеличил Неймар. Во втором тайме монегаски пропустили еще дважды: от Пабло Сарабии и Мбаппе. Ответить удалось только голом Тьему Бакайоко. Поэтому – разгром.

Не слишком удачно сложилась игра Александра Головина. Экс-хавбек ЦСКА играл достаточно глубоко, имел пару подходов с двумя ударами, но был первым, кого заменили на поле. Скорее не по игровым причинам, а из-за удара по ногам, который он получил в середине второго тайма. Не хочется думать, что Морено начинает разуверяться в российском полузащитнике – пока он повода не давал, а тусклый матч с ПСЖ – такое бывает у всех.

После матча опять все говорили о том, как Тухелю удается интегрировать схему с четырьмя ультраатакующими футболистами. Мбаппе даже раздраженно стал отвечать, что играют-то 11 человек, а не четверо, поэтому пора бы перестать рассуждать только о них и перейти к обсуждению игры всей команды. Кроме того, от внимания журналистов не ускользнул тот факт, что Мбаппе не праздновал первый гол в знак уважения к клубу, который его воспитал. А вот второй гол отпраздновал как следует:

Почему я не праздновал первый гол? Нужно уважение. Я раскрылся в «Монако», здесь я пережил свои первые радостные моменты. Это все нужно уважать. Почему праздновал второй гол? Было несколько оскорблений в мой адрес. На это нужно отвечать.

Про пресловутую четвертку в атаке пришлось говорить после игры и Тиаго Силве. Он пояснил, что различий между игрой в Монако и в Париже не было, по сути. Разница только в счете и в том, как это воспринимается зрителями:

Командам, играющим против нас, очень тяжело. Даже если мы играем в четыре нападающих. Ведь они закрывают зоны. От них не требуется глубина, как от Гейе, например, но они работают повсеместно. Так было в Париже, так было и сейчас. Но тогда не слишком хорошо реализовали все. Мне нравится эта схема. После той игры люди говорили, что она не очень работает. Но это только на бумаге рисуют схемы. На поле все отрабатывают повсюду. В этой системе все выкладываются ради команды. Неймар был очень хорош, очень мотивирован. Как и Мбаппе с Икарди. Ди Мария проделал огромную работу, был великолепен. Он очень много двигается и работает на команду. На нас в защите пала большая нагрузка, но с такой четверкой впереди нам было гораздо легче. Неймар? Люди говорят, что он изменился, но я считаю, что не так и сильно. Разница лишь в том, что у него стало больше получаться на поле, а дела у команды в целом идут хорошо. Он понимает, какие усилия от него требуются.

Матч в Монако снова указал на то, что футбол – это игра про нюансы. По своей сути, по настроению и содержанию матч мало отличался от парижского. Обе команды принимали обоюдоострую открытую игру. Но в Париже у «Монако» залетало, а у хозяев – нет. На «Луи II» все было наоборот. Да, отсутствие Слимани и не лучшая игра Головина с Виссамом Бен Йеддером – это оценка после такой игры. Но после парижского матча ровно такие же претензии были к игрокам Тухеля.

Очевидно, что обе команды находятся в состоянии поиска. Парижане возятся со своей расстановкой в четыре игрока атаки – схема требует стабилизации и постановки на рабочие рельсы. А из «Монако» максимальную эффективность пытается выжать Морено, которому удалось очень быстро встряхнуть команду, настроить ее на атакующий лад, что отвечает тому, какой состав у монегасков имеется. Теперь и тем, и другим нужно сделать так, чтобы минимизировать перепады и провалы в обороне из-за перекоса на нападение.