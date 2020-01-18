Головоломка для Сетьена и криптонит «Барселоны»

сегодня, 15:30

Ахиллесова пята каталонцев известна, но если Сетьен ее прикроет – «Соккер.ру» верит в возвращение «блаугранас».

Почему у «Барселоны» худший старт в Ла Лиге за одиннадцать лет? Обороняются, как шестая команда чемпионата – как раз это место занимают по пропущенным мячам (23 прокола), а лидируют за счет гениальности лидеров атаки.

Каталонцев в обороне подводит психология и подготовка конкретных игроков. Кике Сетьен смотрел, как пасут коров в его деревне, а через день пришел на тренировку «Барселоны», где увидел странную команду. Умтити после чемпионата мира словно разучился играть в футбол – травмы, провалы, провалы, травмы.

Пике настолько ушел в бизнес, что клуб собирается включить в новые контракты с футболистами пункт, который запрещает настолько отвлекаться. Жерар думает, как стать успешным после завершения карьеры, но именно он – неформальный лидер коллектива. На старте сезона собрал игроков на ужин, не пригласив тренеров.

Тогда сошлись на двух причинах неудач – перелеты и травмы ведущих игроков. Но кто из обороны устал? Ленгле, у которого второй сезон на высоком уровне и всего три поединка за сборную Франции? Может, Семеду или Серхи Роберто? Вряд ли. Устал Альба, но Жорди из тех игроков, что время от времени сбавляют, чтобы потом сделать рывок – обычное состояние.

А Тер Штеген если устал, то от капризов Нойера в сборной. Или от пропущенных ошибок защиты «Барселоны». Оцените ряд парадоксов. Вальверде оставил Сетьену лидера Ла Лиги, но фаворит допустил по своим воротам больше ударов, чем «Эйбар». Каталонцы на пятом месте по пропущенным в створ выстрелам, а еще делят шестую-седьмую строчку по мячам в свои ворота за игру.

Все так печально, что бедняга Тер Штеген на семнадцатой строчке по проценту отраженных ударов. Хуже него только вратари «Эспаньола», «Алавеса» и «Эйбара». Соперники реализовали 40 % ударов в створ ворот чемпиона. Для сравнения, у лидера Ла Лиги из «Атлетика» Бильбао этот показатель – 22 %, разница почти в два раза, «Барселона» ужасно держит удар.

А если посмотрите на качество шансов соперников, то не увидите ничего необычного – каталонцы и должны быть менее организованной в защите командой, чем «Атлетико» или нынешний «Реал», где желание не пропустить ведет к злонамеренным удалениям. А вот играть в защите хуже «Севильи» каталонцы могут только по одной причине – обленились. Команда с высокой линией прессинга по отборам хуже десяти команд Ла Лиги.

По перехватам «Барселона» куда лучше, но это оружие применяют ради резких атак – высоко, а в обороне банально нечем хвастаться. Знаете, кто лучший по отборам за игру? Артуро Видаль, которого Сетьен якобы отказывается отпускать в «Интер». Бускетс мышей ловит реже, чем раньше, Ленгле старается, но это защитник среднего уровня, как и Фирпо.

Семеду – еще один странный игрок для команды уровня «Барселоны», а если интересны показатели Пике, Альбы и Роберто, то эти защитники не лучше Гризманна по отборам. А по перехватам лидируют как раз игроки обороны, что тоже упрощает соперникам жизнь – Умтити, Альба, Ленгле и Фирпо выскакивали на подстраховку, теряли позицию, а соперники этим пользовались.

«Барселона» Вальверде с мячом проводила 61 % времени, больше всех в Ла Лиге, то есть минимизировали шансы соперников на размеренные атаки. Однако анализ пропущенных голов показывает, насколько каталонцы бездарны в защите, невзирая на контроль мяча. «Барселона» пропустила 16 мячей после позиционных атак соперника, и это 12-14-й результат чемпионата.

Другие лидеры – «Реал» и «Атлетико», допустили по 7 таких ошибок, а каталонцы хуже «Леганеса». На стандартах никаких аномалий нет, автоголов не было, зато есть три пенальти – еще одно доказательство, как и дикий процент пропущенных Тер Штегеном ударов в створ, плохой организации линии обороны. Первая задача Сетьена – наладить игру в защите, причем это широкое понятие.

Очевидно, что виноват Бускетс. Серхио в старые времена компенсировал минусы защитников. Ясно, что недоработали хавбеки – не страховали латералей, а те сыграли откровенно слабо. Добавьте не особо сильную работу де Йонга в разрушении и сомнения в готовности Умтити и Ленгле страховать увлеченного предпринимательством Пике – получите полный комплект причин провала.

Один из лучших вратарей мира (у Тер Штегена даже голевых пасов в Ла Лиге больше, чем у Азара) пропускает четырежды после каждых десяти точных ударов соперников. Причем 16 успешных позиционных атак вдобавок к 37 сэйвам немецкого голкипера доказывают, что Сетьену мало поставить строго на контроль мяча. «Барселона» уже больше всех времени ведет игру, но пропускает не после контратак – ни одного такого случая.

Бускетс, Альба и Пике постарели, Ленгле, Роберто, Семеду, Фирпо – спорные ставки, а Умтити украли инопланетяне и подменили на пародию одного из лучших центрбеков мира, коим Самюэль был. У Сетьена непростая работа, поскольку напрашиваются два верных решения, которые от Кике зависят лишь косвенно – нужно купить двух защитников в основу.

Центрального активно ищут, ведь подбивают клинья к Упамекано, заглядывались на Кулибали. А вот ставка на аргентинца Сантьяго Рамоса Минго (18 лет) или бразильца Яна Коуту (17 лет) вряд ли может принести мгновенный эффект, тут скорее работа на будущее. Если Кике перетащит на свою сторону Месси и других ветеранов с правом голоса, то Ленгле и Умтити привезут конкурента уже зимой – тяжело наиграть защитника посреди сезона, но в защите тихий ужас.

Тихий, поскольку даже с такой обороной лидируют в Ла Лиге. А ужас, ведь четыре гола от «Ливерпуля» не были случайными, а выводы не сделаны, нужные игроки не подписаны. Сетьен может привести в чувство Семеду и Умтити, но скорее верится в успех контроля мяча как защитной стратегии – только с эффективным прессингом через Видаля и Бускетса, и с тактическими уловками в центре защиты и на ее полуфлангах.

«Барселона» в двух играх против «Славии» допустила 29 ударов в сторону своих ворот. Двадцать девять! Нет сомнений, что если у Сетьена не получится наладить работу в защите, то в ЛЧ быстро нарвутся на тех, кого Месси без Суареса не испугает. Кике в «Бетисе» не славился умением поставить игру в обороне, то есть для него это тоже вызов, как и для всей команды.

Очевидно, что достаточно прогресса в игре Альбы, Бускетса и Пике, чтобы Тер Штеген страдал реже. Но соперники раскусили каталонцев – речь о команде, которая разучилась ограждать своих вратарей от страданий. Убийственный криптонит «Барселоны» – удары в створ.

В прошлом чемпионском сезоне по пропущенным мячам стали четвертыми, а по качеству моментов соперников – пятыми. Сейчас ошибок еще больше, и отчасти не везет – мячи охотно ложатся в сетку ворот лидера, у соперников правильный настрой и хорошая реализация. Хави не дурак, что отказался от предложения возглавить «Барселону» именно сейчас.

Посреди сезона тяжело изменить защиту, если не исключено, что нужно менять сразу троих игроков. Не факт, что Пике когда-то вернется к футболу как любимому занятию, поэтому каталонцам в ближайшие годы могут понадобиться два центральных защитника – вспомните, как активно сватали де Лигта, и правый латераль, ведь Семеду и Роберто не монстры правого фланга.

Впечатления от игры «Барселоны» в защите сгладили соперники в ЛЧ – «Боруссия», «Интер» и «Славия» имели возможность куда чаще огорчать защиту каталонцев, но в еврокубках спас лично Тер Штеген, ведь потащил 17 ударов в 5 матчах, а Нето добавил 7 спасений за игру.

Но в Ла Лиге пропускают по 1.21 гола за матч, и для лидера сезона это провальный показатель. Сетьену важно доминировать на поле, чтобы соперники не могли голову в своей атаке поднять. Но параллельно важно взбодрить Пике и его компанию в обороне, ведь десятки раз подставляли «Барселону» в этом сезоне. Да и в прошлом тоже, проблеме в защите не полгода, а куда больше.