7 шагов к спасению империи «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 21:30

Пора перемен! «Соккер.ру» с огорчением смотрит на состояние великого клуба и ищет выход.

Отправить в отставку Вудворда

Мистер Вудворд вбил себе в голову, что он – Фергюсон. Просто в футболе не разбирается, поэтому делегировал тренерские полномочия Сульшеру – якобы норвежской копии сэра Алекса, как представляли себе в МЮ , когда омолаживали состав, пробуя сделать из Рэшфорда нового Гиггза, и далее по списку – вернуть свои 90-е с «птенцами Оле-Гуннара». Эд мало того, что выезжает на багаже Фергюсона финансово – МЮ очень могущественный и популярный в Азии и Северной Америке, так еще и «мутный» персонаж. За какие такие заслуги его поставили управлять миллиардным бизнесом, и прощают множество ошибок? Вудворд американцам не приносит достаточно прибыли, а большие доходы – заслуга сэра Алекса, создал базис.

Найти спортивного директора

У «Ливерпуля» есть спортивный директор – 40-летний бывший аналитик клуба Майкл Эдвардс, и по покупкам Салаха, Мане, Ван Дейка, Алиссона, или по продаже Коутиньо видите – человек знает свое дело. У «Манчестер Сити» есть Бегиристайн, доказавший наличие знаний еще в «Барселоне». А у «Манчестер Юнайтед» годами нет спортивного директора, поскольку Эд Вудворд считает, что разбирается в футболе. Почему до сих пор не нашли ответственного за трансферы? Отчасти потому, что никто не пойдет в МЮ из футбольных менеджеров самого высокого класса. Цепляются за то, что у «дьяволов» исторически не было спортивных директоров? Как дети малые – раньше были великие тренеры-менеджеры, а сейчас Сульшер и Вудворд. Они даже Холанда, который чуть ли не крестный сын Оле-Гуннара, не смогли завербовать. Маротте, Цорку, Мончи или Берте не нужен МЮ , но без спортивного директора – хаос в селекции.

Подписать нового Короля Эрика

Дожили до дня, когда легенда МЮ снимается в клипе фанатам МС . Назовите его Джоржем Бестом, Бобби Чарльтоном, Эриком Кантона или Криштиану Роналду – необходим человек, от которого может плясать вся игра. Сейчас такого нет, поскольку Рэшфорд был бы крут в составе условного «Реала» как подмастерье - на месте Йовича, хуже которого сложно дебютировать, однако вести за собой кризисный МЮ молодой англичанин не может. Не того масштаба талант и футболист. А Погба – не того характера. Нужен Король, а вокруг одни валеты на дорогих спортивных автомобилях. Если в ближайшие годы МЮ не найдет Супермена – не вернутся наверх, ведь в их истории всегда важны были ребята уровня топ-3 на «Золотой мяч».

Осознать свое место в иерархии

То есть публично признать полный провал. «Манчестер Юнайтед» ничем не лучше «Эвертона», просто тратят больше денег на трансферы. Оба клуба вываливают много миллионов фунтов, не получив стабильное место у вершины таблицы, а если говорим о качестве футбола, то Анчелотти с его знаниями может привести «ирисок» в чувство, а Сульшер будет до конца сезона сидеть в автобусе Моуриньо. Тогда получите двух середняков с огромными трансферными бюджетами. МЮ тратит больше, чем «Ливерпуль», а команда нуждается в значительной трансформации для борьбы за чемпионство. Следовательно, важно осознать свое место – в районе 6 места. МЮ сейчас команда из Лиги Европы, где числится фаворитом, следовательно, пора осознать свое место в АПЛ и понять, что клубу с такой историей оно не подходит. Пока же не понимают, что пережили фиаско, и дальше будут тыкать в доходы, плевать на футбол.

Вовремя продавать лишних игроков

Большой грех МЮ – не умеют раскрыть футболиста, еще больший – редко вовремя прощаются с теми, с кем все ясно. Сульшер уже сказал, что ждет Алексиса Санчеса в Манчестере летом и уверен, что чилиец удивит скептиков. Можно подумать, кто-то радуется неудачам классного второго форварда. Дело в констатации фактов - когда нападающий зажигал за «Арсенал», то его хвалили, а сейчас-то за что можно сделать комплименты, за неудачи в МЮ и «Интере»? «Дьяволы» разучились отпускать. Конечно же, Погба давно должен был уйти – получили бы деньги и время для налаживания связей между новыми хавбеками. Несомненно, что в составе есть лишние – Лингард и Джонс как символы. Даже Матича и Мату, если бы их вовремя заменили, стоило отпускать. Но МЮ это не клуб, который берет Холанда, а команда, что подписала 30-летнего Игало. Ничего не имею против нигерийца – довольно результативный форварда, но ему скоро 31 год. МЮ не работает на перспективу. Странно, что Феллаини не остался.

Выбрать стиль, в котором работают

Начать нужно с поля, поскольку только если у «Манчестер Юнайтед» будет привлекательный футбол – симбиоз понятного стиля и положительного результата, то решат одну из первых проблем – заинтересуют классных игроков. Когда будет выбран новый стиль, не обязательно атакующий, но современный и узнаваемый, то можно двигаться дальше – строить планы по развитию академии, которая может переманивать игроков со всего мира, вроде француза Погба или шотландца Мактоминея. Или же планировать трансферы не по одному, а в комплексе. Важно понимать, какая команда будет? Кто лучший напарник для Магуйара, как должен работать левый фланг, Марсьяль нужен или нет, в центре поля все будет строиться на Бруну Фернандеше, кто центрфорвард? Но для ответов на комплекс вопросов нужен еще один шаг.

Угадать с новым главным тренером

У Сульшера не тот характер, чтобы с «Манчестер Юнайтед» в мире Клоппа и Гвардиолы выиграть чемпионат Англии в ближайшие годы. Даже у Роджерса, похоже, личной наглости для солидного выступления в элите чуть больше. Да и Лэмпард в этом плане может обскакать по итогам сезона норвежца, который слишком пресный для настолько сложной работы. Сульшер – неплохой тренер, что видно каждый раз, когда ему нужно сломать схемы Гвардиолы, но не из числа крутых мужиков. Нужен наставник-чемпион по подходу. Жаль, что Симеоне пересидел в «Атлетико» и, похоже, растерял хватку, взяв деньгами – платят ему больше всех в мире тренеров, но и подкисать начал. Аллегри так и не выучил английский, Почеттино – не чемпион ни разу. МЮ назначит скорее наставника с врожденной неудачливостью, которой у команды и так достаточно, нежели найдет Фергюсона 2.0.

И это плохо, ведь теряют время и статус. Еще 2-3 таких унылых года - в МЮ не пойдут игроки уровня Де Хеа, Магуайра или Рэшфорда, а убежит не только Погба. Возможно, уже сейчас такие ребята откажутся. Жаль, что ресурсы невероятные – есть все для масштабной трансформации и ставки на футбол, а скорее всего Вудворд останется, и дальше будет совершать ошибки. Станет покупать не тех игроков, что реально изменят и усилят игру, и назначит тренера, что будет ничем не лучше Ван Гала, Моуриньо и Сульшера. Неправильная структура управления все ломает, как и отсутствие наставника со свежими идеями. Клопп в свое время отказался от «Манчестер Юнайтед». Явно не хотел идти в команду без спортивного директора, к которому привык в Дортмунде, и не прогадал.