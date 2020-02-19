Жозе, а не замахнуться ли тебе на…

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сегодня, 16:00

Финалист прошлого розыгрыша против дебютанта плей-офф, двукратный победитель ЛЧ против 32-летнего коллеги. «Соккер.ру» стравливает «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг».

Жозе Моуриньо снова в плей-офф Лиги чемпионов — турнира, который покорялся ему дважды, причем «Особенный» в обоих случаях возглавлял клубы, не считавшиеся записными фаворитами. «РБ Лейпциг» всего лишь во второй раз играет в ЛЧ и впервые вышел в весеннюю стадию. У руля немецкого клуба самый молодой тренер в истории главного турнира Старого Света.

Путь в плей-офф

Тот факт, что противостояние «Тоттенхэма» и «РБ Лейпцига» начинается в Лондоне, а ответный матч будет домашним для немцев, напоминает нам об осенних выступлениях команд в Лиге чемпионов: РБ выиграл свою группу, оказавшись выше «Лиона», «Бенфики» и «Зенита», а «Тоттенхэм» довольствовался второй строчкой. «Шпоры» пропустили вперед «Баварию» («Лейпциг» не первый представитель Бундеслиги, который попался англичанам на пути в этом европоходе), а опередили «Олимпиакос» и «Црвену Звезду». Не велик подвиг, прямо скажем.

По ходу группового этапа у «Тоттенхэма» сменился тренер: Маурисио Почеттино ушел в отставку. При Моуриньо «шпоры» одержали яркую победу над «Олимпиакосом» 4:2, проигрывая 0:2 после двух быстрых голов греков, а в заключительном туре «Тоттенхэм» не устоял в Мюнхене: 1:3 от «Баварии». Ну, хоть не так, как в домашнем матче еще на смене Почеттино, когда пришлось пережить унижение на глазах у своих болельщиков — 2:7.

«Как я провел зиму»

«РБ Лейпциг» через несколько дней после завершения группового этапа ЛЧ обыграл в Бундеслиге «Фортуну» и вышел на первое место в турнирной таблице, где оставался на протяжении пяти туров, пока не позволил «Баварии» себя подвинуть. Впрочем, отрыв по-прежнему минимальный, «РБ Лейпциг» борется за чемпионство, а 10 дней назад играл со своим главным конкурентом в Мюнхене и добился удовлетворительного результата — нулевой ничьей.

Но вообще результаты у команды Нагельсманна в начале года оставляют желать лучшего: в последних пяти матчах только одна победа — разгром «Вердера» накануне матча с «Тоттенхэмом», до этого в четырех встречах не могли победить, причем дважды проиграли «Айнтрахту», который стал злым гением «быков». Сначала «Айнтрахт» прервал десятиматчевую серию «Лейпцига» без поражений в Бундеслиге, а потом выбил «РБ» из Кубка Германии.

«Тоттенхэм» провел время в разлуке с Лигой чемпионов куда более насыщенно: если «Лейпциг» сыграл всего 9 матчей с момента окончания группового этапа, то «шпоры» выходили на поле 14 раз. Только в 2020-м году провели 10 встреч, в последних семи команда Жозе Моуриньо не знает поражений, в АПЛ у лондонцев сейчас серия из трех побед и хорошие перспективы оказаться в первой четверке: «Челси» всего лишь на одно очко впереди. Если «Тоттенхэм» финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и пошумит в ЛЧ , снова увидим Моуриньо на коне.

Тренерская дуэль

На самом деле, есть все причины считать «Тоттенхэм» теневым фаворитом Лиги чемпионов. А что? Команда в прошлом году дошла до финала, то есть опыт такой имеется, а Моуриньо знает, как делать последние шаги к трофеям. Разве «Порту» или «Интер» были главными претендентами на «ушастого», когда Жозе приводил их к победам? В общем, «Жозе в Лиге чемпионов» - это любопытнейший сюжет, который должен приманивать публику, тем более что начнет португалец в плей-офф против тренера, который годится ему в сыновья.

Да, забавно осознавать тот факт, что в футболе на таком уровне уже есть тренеры, настолько моложе Моуриньо. Конечно, их пока мало, Нагельсманн — феномен, но все же. Диссонанса добавляет и то обстоятельство, что в восприятии застрял образ дерзкого Жозе времен триумфа с «Порту» и переезда в Англию. Тогда ему было чуть за 40, а сейчас уже 57. Как летит время! На фоне 32-летнего Нагельсманна Моуриньо выглядит уже умудренным сединами старцем («серебра» на волосах и правда хватает, хотя самих волос теперь маловато).

За время своего простоя (между увольнением из МЮ и назначением в «Тоттенхэм») Моуриньо действительно изменился. Кажется, он снова научился играть в дерзость на футбольном поле, в то же время стал более мягким на пресс-конференциях. А еще вспомнил, как выглядит удовольствие от футбола вблизи, а не из окна автобуса. Отсутствие привычного давления и обновленная философия Моуриньо сыграют на пользу зрелищности, а молодость и бесстрашие оппонента спровоцирует Жозе, отыскавшего юность в душе. Тренеры станут главными действующими лицами.

Важные слова

Ситуация с Сон Хын-Мином - хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть. Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон - не нападающий.

Я немного нервничаю перед каждой игрой. Но это не самая важная игра в истории клуба. Конечно, мы хотим выйти в четвертьфинал, но сначала нужно добиться результата в выездном матче. Я испытываю огромное уважение к Жозе Моуриньо. Он выиграл много титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол.

Отдел кадров

Мало было травм Сиссоко и Кейна, так еще и Сон сломал руку. Настоящий кошмар для Жозе Моуриньо. Нет основного форварда, нет его ближайшего заместителя, по сути, единственным вариантом на острие остается Лукас Моура. У «РБ Лейпцига» тоже есть потери, главная — дисквалифицированный защитник Упамекано, который с сентября провел 23 матча подряд. Очевидно, что заменить его безболезненно не получится. Еще один центральный защитник — Конате, травмирован. Вместе с ним в лазарете Кампль, Орбан и Адамс.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Льорис — Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга — Уинкс, Дайер — Ло Чельсо, Алли, Бергвейн — Моура.

Ориентировочный состав «РБ Лейпциг» (3-4-1-2): Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг — Забитцер, Айдара, Лаймер, Анхелиньо — Ольмо — Нкунку (Шик), Вернер.