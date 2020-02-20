Символическая сборная «Тоттенхэма» всех времен

1582227519

сегодня, 22:38

Сегодня я решил собрать символическую сборную «Тоттенхэм Хотспур» и показать свой вариант сборной который по моему мнению имеет место быть в истории клуба. Выбрал лучших и вот 11 их и запасных.

Вратарь:

Тед Дитчберн (1939-1958) - англичанин в юности по мимо того что был игроком любительского клуба параллельно работал на бумажной фабрике, пока в 1937 году не получил предложение от футбольного клуба «Тоттенхэм», здесь прошли его лучшие годы карьеры вратаря, и это единственный профессиональный клуб в его карьере сыграв 452 матча во всех турнирах. Лишь через два года он смог стать игроком основного состава. Но вскоре началась вторая мировая война и бутсы пришлось на время отложить, служил в RAF в качестве инструктора по физвоспитанию. После в мирное время вернулся обратно в клуб, в то время клуб играет во втором дивизионе, в 1950 году помогает выиграть вторую лигу, а через сезон вместе с клубом выигрывает первый титул в истории клуба в 1951 году через год после повышения в классе. Сам вратарь является первым из всех вратарей кто разработал методику «короткого броска», которая и послужит отправной точкой английского стиля как все говорят «Бей Беги».

Запасной: Пол Робинсон (2004-2008)

Защитники :

Альф Рамсей (1949-1955) - сэр Альф Рэмзи, пришел в команду в 49 году из «Саутгемптона», он обладал по настоящему лучшими качествами защитника, хорошо играл на своей позиции, прекрасно читал игру соперника, хорош был и в отборах, это помогло вскоре клубу подняться сначала в первый дивизион, а после выиграть первый титул в истории клуба. Став тренером сэр Рэмзи привел в 1966 году национальную сборную Англии к золотым медалям чемпионата мира, а через два года и к бронзе на чемпионате Европы 1968 года. По этому я считаю его легендой одновременно двух клубов «Саутгемптона», где и началась его профессиональная карьера, а также «Тоттенхэма».

Запасной: Питер Бейкер (1952-1965)

Фил Бил (1963-1975) - начинал за молодежную команду, а после стал основным защитником «шпор». Вместе со своим партнером валлийцем Инглэндом создал прекрасный тандем центральных защитников клуба тех лет, их связка считается одной из лучшей в истории «Тоттенхэма». Выиграл несколько почетных трофеев, в том числе первый кубок Уефа в 1972 году против другого Английского клуба «Вулверхэмптон», после того как был упразднен кубок Ярмарок. В 1974 году помог повторно выйти в финал второго кубка, однако в игре против уже голландского клуба «Фейноорда», в одном из матчей пытался спасти команду от гола, однако не смог предтворотить неизбежное в итоге «шпоры» проигрывают.

Запасной: Гари Маббут (1982-1998)

Ледли Кинг (1999-2012) - воспитанник клуба, всю карьеру провел на «Уайт Харт Лейн», где и закончил из-за травм. И в отличии от иуды Кемпбелла, которого почему то все так и наровят поставить в команду, был предан «шпорам» до конца, и по праву занимает место в символической сборной клуба. Забил один из быстрых голов в АПЛ , также хорошо играл и на втором этаже.

Запасной: Майк Инглэнд (1966-1975)

Дейв Макай (1959-1968) - шотландец по прозвищу «тигр» мог играть на двух позициях привычным местом был левый фланг полузащиты, однако он мог сыграть и роль свободного защитника, можно сказать универсальный футболист способный закрыть всю левую бровку. Помог клубу завоевать много трофеев, Золотой дубль 61-го, КОК 63. А после был тем игроком, который помог уже «Дерби Каунти», когда ими руководил Брайан Клаф подняться вверх из второго дивизиона в первый и стать одним из лидеров там. Сам Клаф его называет лучшим игроком в истории « Тоттенхэма», и тем кто внес клад в успех клуба «Дерби», ведь после уже в 1975 году став тренером выиграл повторно титул для «баранов».

Запасной: Гарэт Бэйл (2007-2013)

Полузащитники. -

Рикардо Вилья (1978-1983) - аргентинец Чемпион Мира 1978 года в составе сборной, и вместе с партнером Освальдом Ардилесом приехал в Англию. Техничный футболист, его гол в ворота «Ман Сити» в финале кубка Англии 1981 года в переигровке считается лучшим голом столетия забитом на старом «Уэмбли», этот гол надо видеть, чтобы поверить, тогда он оформил дубль, а «шпоры» взяли трофей, а в следующем году еще один. Так что еще до Марадоны или Месси были и другие классные футболисты и инопланетянины в аргентинском футболе, который в отличии от них поиграл в Англии, и в лучшем клубе Лондона.

Запасной: Даррен Андертон (1992-2004)​

Стив Перриман (1969 -1986) - выступал на протяжении 17 лет является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей, конечно он легенда клуба. Вместе с клубом выиграл много трофеев в том числе два кубка Уефа 1972 и 1984 года, в первом забил важный гол ворота «Милана» в полуфинале, это помогло им выйти в финал первого розыгрыша турнира, а после его выиграть. Правда его не вызывали в состав национальной сборной, сыграв там всего один матч после того как его в 1982 году признали лучшим игроком сезона, и по этому был полностью сосредоточен на клубе проведя 866 игр во всех турнирах забив 31 мяч.

Запасной Дэнни Бланчфлауэр (1954-1964)

Гленн Ходдл (1975-1987) - еще одна легенда «Тоттенхэма», и один из лучших игроков, кто когда либо носивших футболку клуба. Один из лучших одаренных полузащитников конца 70-х начала 80-х годов в английском чемпионате. В команду попал еще в школьном возрасте, когда его заметил другой футболист, который тогда уже заканчивал играть за команду Мартин Чиверс, посоветовал взять перспективного парня в академию клуба. С тех пор он был любимцем на УХЛ, а также в начале 21 века был тренером клуба.

Запасной: Кристиан Эриксен (2013-2020)

Клифф Джонс (1958-1968) - является лучшим валлийским фланговым футболистом и лучшим игроком 60-х годов в Английском футболе, и этот валлиец до Гарэта Бэйла защищал цвета клуба на протяжении 10 лет, и является легендой. За это время помог команде Билла Николсона взлететь в чемпионате выиграть Титул и Кубок Англии в 61-ом оформив золотой дубль, дойти до полуфинала КЕЧ в 62, а в 1963 вместе с клубом привез и первый еврокубок на туманный Альбион выиграв КОК.

Запасной: Рафаэл Ван дер Варт (2010-2012)

Нападающие

Джимми Гривз (1961-1970) - в 60-х годах являлся лучшим нападающим в английском футболе, в составе «шпор» несколько сезонов подряд становился лучшим бомбардиром первого дивизиона, да и вообще лучший снайпер клуба за всю его историю. Хоть он и не выиграл золотую медаль чемпионата Англии, так как пришел уже после чемпионского сезона, но был тем кто в 1963 году помог нашпиговать «Атлетико Мадрид» забив в финале кубка обладателя кубков дубль, а счет той игры закончился со счетом - 5:1, еще два гола на счету Дайсона и один положил Уайта, который в 64 году умер от удара молнии, ему было всего 27 лет. Тем самым «Тоттенхэм» стал первый кто привез еврокубок в Англию. Также участник ЧМ 1966 года.

Запасной: Джермейн Дефо (2004-2008/2009-2014)

Харри Кейн (2011- н.в) - англичанин сегодня главный бомбардир клуба, несколько сезонов был лучшим снайпером АПЛ , свой весь талант полностью раскрыл при Маурисио Почеттино. Также обладатель золотой бутсы на ЧМ 2018 года в России, тем самым сборная дошла до полуфинала, и впервые за 28 лет заняла 4 место. Правда последние сезон Кейн страдает из-за травм, это мешает ему забивать голы в АПЛ , и принимать участие в ЛЧ . В прошлом сезоне без него дошли до финала, однако в финале сыграл.

Запасной: Мартин Чиверс (1968-1976)

Тренер:

Билл Николсон (1958-1974) - нету лучше прозвища для этого человека в истории «шпор», как «Мистер Тоттенхэм», был игроком, а после и тренером, проведя за все время лишь за одну команду. Выиграв титул как игрок, и как тренер, поднял клуб на вершину, сделал его лучшим клубам британского футбола 60-70-хх годов, а после победы в еврокубке в 63-м многие приезжали на УХЛ домашний стадион клуба или вообще стали часто посещать игру команды, ведь «шпоры» всегда были любимыми в Лондоне и не смотря на «Арсенал» считались популярными, а после выигранного кубка обладателя кубка и первого титула для Британского футбола стали королями на которых следовало равняться.

Запасной: Маурисио Почеттино (2014-2019)

Вот как-то так, надеюсь мой вариант «Тоттенхэма» всех времен понравился, а вы оставляйте комментарии снизу выбирайте своих любимых футболистов свой вариант сборной и делитесь мнением о лучшем клубе Лондона.