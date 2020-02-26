«Манчестер Юнайтед» - «Брюгге»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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сегодня, 13:27

После ничейного матча в Бельгии « МЮ » и «Брюгге» разыграют путевку в 1/8 финала Лиги Европы в Англии. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий матч.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные-дьяволы» выполнили минимальную задачу, забив гостевой гол в ворота «Брюгге». Ничья 1:1 оставляет « МЮ » фаворитом данного противостояния.

На минувших выходных подопечные Оле-Гуннера Сульшера одержали вторую победу кряду в АПЛ . После гостевой виктории в поединке с «Челси» (0:2), «Манчестер Юнайтед» разбил дома кризисный «Уотфорд», отправив в ворота гостей три безответных мяча.

«Брюгге»

Бельгийский клуб мог рассчитывать на более приемлемый результат в первом матче, чем результативная ничья 1:1. «Брюгге» регулярно создавал моменты у ворот « МЮ », но смог реализовать только они.

Кроме того, подопечные Филиппа Клемана сами придумали гол в собственные ворота, чем существенно осложнили себе жизнь.

В чемпионате Бельгии «Брюгге» с минимальным счетом обыграл дома «Шарлеруа», не позволив конкурентам сократить отставание.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» - 1.448

Ничья – 4.210

Победит «Брюгге» - 8.230

Статистика

В единственном домашнем матче против соперника « МЮ » одержал уверенную победу (3:1).

» одержал уверенную победу (3:1). Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 2 из 3 противостояниях команд.

(2,5) сыграла в 2 из 3 противостояниях команд. В 3 очных противостояниях « МЮ » и «Брюгге» обменивались забитыми голами.

Прогноз

Получив преимущество в виде гостевого гола, «Манчестер Юнайтед» вряд ли станет играть на удержание счета в присутствии своих болельщиков. У команды Сульшера неплохо заиграла атака, которая должна регулярно угрожать воротам гостей.