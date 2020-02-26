«Манчестер Юнайтед» - «Брюгге»: прогноз и котировки БК Pinnacle

После ничейного матча в Бельгии «МЮ» и «Брюгге» разыграют путевку в 1/8 финала Лиги Европы в Англии. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий матч.
«Манчестер Юнайтед»
«Красные-дьяволы» выполнили минимальную задачу, забив гостевой гол в ворота «Брюгге». Ничья 1:1 оставляет «МЮ» фаворитом данного противостояния.
На минувших выходных подопечные Оле-Гуннера Сульшера одержали вторую победу кряду в АПЛ. После гостевой виктории в поединке с «Челси» (0:2), «Манчестер Юнайтед» разбил дома кризисный «Уотфорд», отправив в ворота гостей три безответных мяча.
«Брюгге»
Бельгийский клуб мог рассчитывать на более приемлемый результат в первом матче, чем результативная ничья 1:1. «Брюгге» регулярно создавал моменты у ворот «МЮ», но смог реализовать только они.
Кроме того, подопечные Филиппа Клемана сами придумали гол в собственные ворота, чем существенно осложнили себе жизнь.
В чемпионате Бельгии «Брюгге» с минимальным счетом обыграл дома «Шарлеруа», не позволив конкурентам сократить отставание.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» - 1.448
- Ничья – 4.210
- Победит «Брюгге» - 8.230
Статистика
- В единственном домашнем матче против соперника «МЮ» одержал уверенную победу (3:1).
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 2 из 3 противостояниях команд.
- В 3 очных противостояниях «МЮ» и «Брюгге» обменивались забитыми голами.
Прогноз
Получив преимущество в виде гостевого гола, «Манчестер Юнайтед» вряд ли станет играть на удержание счета в присутствии своих болельщиков. У команды Сульшера неплохо заиграла атака, которая должна регулярно угрожать воротам гостей.
«Брюгге», в свою очередь, по итогам первого матча понял, что шансы в Англии у команды будут. Поэтому, гости также не будут закрывать и сыграют в открытый футбол. Предлагаем заиграть ставку на ТБ(2,5), за которую БК Pinnacle предлагает рабочий коэффициент 2.090.