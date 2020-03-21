Важнее, чем Неймар. Напарник для Месси

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сегодня, 09:50

Финансовые потери заставят клубы продумывать каждый трансфер. О важной сделке для «Барселоны» — на «Соккер.ру».

Если есть Луис, зачем каталонцам форвард?

Суарес вернется на поле и может показать класс – слишком высокий процент голов «Барселоны» создавали при прямом участии Луиса, чтобы списывать его лишь на основании возраста. Уругваец одногодок Месси.

Одновременно Лионель в разговоре с Бартомеу и даже в интервью называл две фамилии в атаку – Лаутаро Мартинес и Неймар. Дальше уже идут версии каталонских журналистов, которые близки с футболистами. Говорят, что аргентинец готов шантажировать клуб уходом, если Неймара не вернут.

Другие же утверждают, что поскольку «Барселона», как и другие ведущие клубы, потеряют много денег из-за пандемии и карантина, то придется выбирать. Можно вести переговоры с любыми форвардами – Обамеянгом, Лаутаро, хоть Мбаппе, но надо понимать, как именно провернуть все сделки, чтобы в следующем сезоне с кадрами проблем не было.

Впрочем, если учесть, что у Суареса тоже были слабые матчи, что Гризманн ложного форварда, как в «Атлетико», в составе каталонцев так же успешно не играет – Антуан покинет команду, если туда вернется Неймар, их невозможно соединить на поле, то вопрос покупки нападающего штрафной площади актуален. Луису нужен если не прямо сменщик, то ученик-конкурент.

«Барселона» готова к большому бартеру?

Бартомеу далеко не самый умный и хитрый в футбольном мире, поэтому в прессу уже просочилась информация, что «Барселона» собирается предложить «Интеру» за Лаутаро Мартинеса не 111 млн евро – такая сумма отступных прописана в его команде с миланским клубом, а немного меньше денег.

Причем причина – финансовые потери команды Конте из-за коронавируса. Во-первых, только глупый менеджер озвучивает такие планы. Во-вторых, 22-летний аргентинский нападающий будет востребованным на рынке. В-третьих, Бартомеу платил дикие деньги за Коутиньо и Дембеле, которые уже не заиграли в «Барселоне». Попытка «экономить» на форс-мажоре – глупая.

У каталонцев тысяча и один способ найти средства для подписания и Неймара, и Лаутаро Мартинеса. Если спортивным директором клуба де-факто становится Месси – а его шансы растут после того, как Бартомеу якобы из бюджетных денег клуба нанял ботов, чтобы унижали Лионеля, Пике и других легенд команды, нахваливая президента, то очевидно, что именно Лионель выберет, как будет выглядеть атака команды.

Заметьте, что мнение Сетьена – а он, похоже, останется у руля из-за ситуации с коронавирусом, никого особо не волнует. Также никого не волнует, как именно Бартомеу провернет две сделки. Парижане якобы готов отпустить Неймара за 144 млн евро, и тут даже прямой обмен на Гризманна подойдет, если французу интересно возвращение на родину. А вот с Лаутаро все еще проще – существует много игроков, которые могут заинтересовать «Интер».

Говорят, что Конте уже присмотрелся к Артуру с его первым пасом. Не исключено, что миланцам предложат Артуро Видаля – хотя его списывать не спешите, Месси отметил чилийца первым в челлендже с чеканкой туалетной бумаги, то есть вспомнил его даже раньше, чем близкого друга Суареса. Если Артуро сдружился с Лионелем, а Сетьен видит, что команде не хватает характерных актеров – Артур и Ракитич уедут, а вот Видаль останется в обойме, пускай не в основе команды.

Также не исключено, что «Интеру» в обмен на Лаутаро предложат не только Артура или Видаля, но и Семеду. Бесполезный правый латераль должен уйти, чтобы команда могла получить новичка летом. Пока сложно сказать, где обитает идеальный сменщик Дани Алвеса, но играть без правого фланга странно. Также странно тянуть с определением будущего Коутиньо и Дембеле. Контракт Усмана практически нереально продать выгодно, но бразилец интересен ряду клубов АПЛ .

Суммируя все данные, видим подготовку «Барселоны» к двум сделкам. Первая – выкуп Неймара у ПСЖ , вторая – переход Лаутаро Мартинеса из «Интера» в «Барселону». Получаете или потенциальное трио в атаке, если Месси возвращается на позицию левого инсайда – обычно играет ниже, или даже тройку атакующих, где Лионель занимает позицию «десятки», а Де Йонг наступает на горло предпочтениям и играет в одной линии с Бускетсом. Как видите, в любом варианте другим нужно жертвовать собой, чтобы найти сильную командную игру.

Лаутаро Мартинес потянет игру с Месси?

Важнейший вопрос для любого форварда. Обратите внимание, что у Лионеля совсем нет вкуса, когда говорим о выборе напарника из центра штрафной. Лаутаро не совсем классический центральный форвард, однако с тяжелым Лукаку они работают на разных высотах, напряга защитников, и успешно меняются местами. Ромелу может прострелить с правого фланга на Мартинеса в штрафную, аргентинец может умно спрятаться между линиями.

Однако даже сильные форварды обычно имеют проблемы, когда приходится играть с Месси. Например, Игуаин так и не раскрылся в сборной Аргентины, работая с Лионелем. Кун Агуэро, хотя они с капитаном «Барселоны» друзья, не заиграл. Было много нападающих у «альбиселесте», но ни один из них органично не подошел «десятке», а Икарди, хотя именно он стилистически подходит, чтобы работать эффективно – у Мауро очень высокая реализация точных ударов, не играл, поскольку Месси дружит с бывшим мужем Ванды Нары – Макси Лопесом.

В «Барселоне» Ибрагимович, Анри и Вилья понимали, что оказывались в компании с маленькими диктаторами. Алексис Санчес не смог заиграть – кстати, чилиец времен «Удинезе» и первых матчей за каталонцев как раз похож немного на Лаутаро Мартинеса, тоже форвард, который не совсем форвард. Не вингер, не инсайд, а человек, который ищет мяч или работают с ним в оттяжке. Молодому аргентинцу надо учитывать, что за всю карьеру Месси реально спелся с одним центральным нападающим – Суаресом.

Но загвоздка в том, что «Барселоне» нужно поменяться, чтобы не быть предсказуемой для соперников, и поэтому ставка на еще одного Луиса будет неправильной. Лионель якобы против покупки старых игроков – Обамеянг может оказаться как раз в «Интере», где заменит Лаутаро, ведь умеет играть в паре с другим нападающим, а вот Мартинес пройдет настоящую проверку в Барселоне. Паренек талантливый, юркий, техничный, хорошо уходит от подкатов, ловкий, смелый и хитрый. Набор данных прекрасный, вот только кто его просит подписать?

Мартинес скорее форвард для команды с контратаками, чем для катка в стиле Сетьена. Вот и получается, что Неймар и Лаутаро – новички под Месси. Он их выбрал, он о них в интервью открыто говорил (что хочет возвращения бразильца и считает, что Суарес сможет обучить молодого аргентинца азам игры в «Барселоне»), он их ждет летом. Лионель не особо хорош в подсчетах, поэтому его не волнует, как именно провернут сделки. Заплатят 111 млн за Лаутаро и 144 млн за Неймара – замечательно, а деньги пусть возьмут, продавая игроков.

Тем более, Гризманну, Коутиньо и Дембеле нет места в составе, если появятся два игрока под основу. Сетьену предложат или играть в два форварда – Суарес и Лаутаро могут сыграться, а Месси окопается еще глубже, ведь назывался себя полузащитником. И хотя в таком случае справа нужен именно латераль – чтобы закрыл целый фланг, ведь если Неймар будет слева, то формально схема получится «4-4-2», и места для чистого правого вингера нет, наличие вариантов лучше их отсутствия. Ансу Фати может подрасти, Суарес может сбавить, команде еще зимой нужен был новый нападающий.

Раз Месси выбрал Мартинеса, то ждем его в Барселоне. Это объективно доступный новичок – разговоры Дзанетти, что Лаутаро не продается, являются дежурными, ведь есть «клаусула», «Барселоне» не нужно спрашивать у «Интера» разрешения на выкуп форварда. Кроме того, миланцы строят игру вокруг Лукаку, без Лаутаро не пропадут. И хотя всегда есть опасения, что очередной нападающий и атакующий игрок встанет в ряд с Алькасером, Алексисом, Коутиньо, Дембеле или Малкомом, которые не заиграли рядом с Месси, Лаутаро будет чуть проще. У него есть спортивная наглость, что роднит с Суаресом. А Луис, как знаете, заиграл в «Барселоне».

Очень грамотную оценку дал Почеттино. Надо смотреть на 22-летнего Мартинеса так, словно видишь его через три-четыре года. Лаутаро может стать намного сильнее, солиднее и важнее для мирового футбола, но нужна благодатная почва. «Барселона» должна навести порядок внутри команды и администрации, ведь в неблагополучных клубах таланты погибают, а не расцветают.