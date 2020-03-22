«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»: прогноз и котировки БК Pinnacle

В 26-м туре австралийской Лиги А сыграют «Ньюкасл Джетс» и «Мельбурн Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.
«Ньюкасл Джетс»
В активе хозяев предстоящего матча 21 набранное очко и девятая позиция в турнирной таблице чемпионата Австралии. В прошлом туре Лиги А «Ньюкасл Джетс» с минимальным счетом уступил в гостях «Брисбен Роар», потерпев десятое поражение в сезоне.
Перед этим в активе команды были две победы кряду, которые она добыла в гостевой встрече с «Аделаида Юнайтед» (3:0) и дома над «Петр Глори» (2:1)
«Мельбурн Сити»
Вторая команда Лиги А продолжает погоню за лидером «Сидней», который оторвался на восемь очков, а также имеет на две игры меньше.
В четырех предыдущих поединках чемпионата Австралии «Мельбурн Сити» набрал 10 очков, что позволило клубу оторваться от ближайших преследователей. В последнем матче турнира гости сегодняшней встречи справились с «Централ Кост Маринерс», одержав гостевую победу (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Джетс» — 2.830
- Ничья – 3.660
- Победит «Мельбурн Сити» — 2.460
Статистика
- Последняя очная встреча команд закончилась домашней победой «Мельбурн Сити» (2:0).
- «Мельбурн Сити» выиграл 4 из 5 предыдущих поединков против «Ньюкасл Джетс».
- «Ньюкасл Джетс» не проигрывал в 4 последних домашних матчах Лиги А – 2 победы и 2 ничьи.
- «Мельбурн Сити» выиграл 2 предыдущих гостевых матча в чемпионате Австралии.
Прогноз
«Ньюкасл Джетс» практически лишился шансов попасть в зону плей-офф, но все равно играет с повышенной самоотдачей. Несмотря на отсутствие болельщиков на стадионе, хозяева в этом матче без боя сдаваться не будут.
«Мельбурн Сити» преследует свои задачи, и намерен взять очередную викторию. Полагаем, что этот поединок получится результативным. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.600.