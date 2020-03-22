«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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сегодня, 12:04

В 26-м туре австралийской Лиги А сыграют «Ньюкасл Джетс» и «Мельбурн Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Ньюкасл Джетс»

В активе хозяев предстоящего матча 21 набранное очко и девятая позиция в турнирной таблице чемпионата Австралии. В прошлом туре Лиги А «Ньюкасл Джетс» с минимальным счетом уступил в гостях «Брисбен Роар», потерпев десятое поражение в сезоне.

Перед этим в активе команды были две победы кряду, которые она добыла в гостевой встрече с «Аделаида Юнайтед» (3:0) и дома над «Петр Глори» (2:1)

«Мельбурн Сити»

Вторая команда Лиги А продолжает погоню за лидером «Сидней», который оторвался на восемь очков, а также имеет на две игры меньше.

В четырех предыдущих поединках чемпионата Австралии «Мельбурн Сити» набрал 10 очков, что позволило клубу оторваться от ближайших преследователей. В последнем матче турнира гости сегодняшней встречи справились с «Централ Кост Маринерс», одержав гостевую победу (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Джетс» — 2.830

Ничья – 3.660

Победит «Мельбурн Сити» — 2.460

Статистика

Последняя очная встреча команд закончилась домашней победой «Мельбурн Сити» (2:0).

«Мельбурн Сити» выиграл 4 из 5 предыдущих поединков против «Ньюкасл Джетс».

«Ньюкасл Джетс» не проигрывал в 4 последних домашних матчах Лиги А – 2 победы и 2 ничьи.

«Мельбурн Сити» выиграл 2 предыдущих гостевых матча в чемпионате Австралии.

Прогноз

«Ньюкасл Джетс» практически лишился шансов попасть в зону плей-офф, но все равно играет с повышенной самоотдачей. Несмотря на отсутствие болельщиков на стадионе, хозяева в этом матче без боя сдаваться не будут.