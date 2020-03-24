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Футбола в мире осталось мало

вчера, 23:50
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Борьба с пандемией коронавируса бросает в топку один турнир за другим. Пала Австралия. «Соккер.ру» — о тех немногих странах, где футбол еще подает признаки жизни.

Европа

Беларусь

На карте Европы осталась всего одна точка, не лишенная футбола – это Беларусь. Трепыхавшаяся до последнего Турция все-таки сдалась и подчинилась всем рекомендациям международных органов, а вот Беларусь, поучаствовав во всех коллективных обсуждениях, выслушав все стороны, приняла решение продолжать играть в футбол. Более того, даже не продолжать, а начать сезон. Ведь коронавирус бахнул из своих орудий еще до старта чемпионата Беларусь. То есть белорусы могли просто отложить старт сезона и даже не оказаться перед трудностями, которые настигли многие другие лиги – как определять чемпиона. Отважно бросившись на футбольные поля, белорусы привлекли к себе внимание всего мира и соскучившихся по игре с мячом телезрителей, готовых уже смотреть любой футбол. Весь мир постепенно проникается белорусским колоритом и культурой, которая проникает на экраны даже через футбольные поля. А впереди у белорусов весь чемпионат. Интересно, сколько продержатся.

Африка

Ангола

В чемпионате Анголы осталось доиграть всего пять туров, и лига старается изо всех сил добить их, чтобы определить чемпиона, а потом уйти на бессрочные каникулы. Все получается со скрипом, матчи через раз отменяются и переносятся, но все же чемпионат не останавливают, туры проводят. Там жесткая битва за лидерство между двумя командами: «Петро де Луанда» и «1-е августа». Так что для любителей яркой экзотики подойдет. Другое дело, что трансляций чемпионата Анголы «Матч ТВ» не купит.

Бурунди

Похожая на ангольскую ситуация складывается в Бурунди, которая гораздо меньше по размерам и по финансово-экономическим возможностям. Зато в этой стране нет ни одного заболевшего коронавирусом, впрочем, весьма вероятно, что никого в Бурунди и не тестировали. Продолжительность жизни там невысокая, качество жизни низкое, у людей попросту есть гораздо более важные и серьезные проблемы, чем коронавирус – этот диагноз может легко затеряться в той россыпи напастей, которые характерны для этого района Африки. Так что можно хотя бы футбола себя не лишать. К тому же там за четыре тура до конца чемпионата есть интрига – борьба между «Ле Мессажером» и «Мусонгати» за титул. Кому бы это не было интересно?

Азия

Мьянма

Из Европы и Африки переметнемся в Азию, где тоже есть несколько стран, играющих в футбол. Мьянма, например, не опасается относительной близости к Китаю. В ней достаточно мало зараженных коронавирусом, но это тоже можно связать с плохой диагностикой. Чемпионат местный в самом разгаре, и было принято решение его не тормозить, хотя отдельные матчи переносятся и отменяются. Зато они проводят остальные матчи при зрителях – мыслей об играх при пустых трибунах не было.

Туркменистан

Это одна из наиболее закрытых стран в мире, а в нынешних условиях закрытые страны получают определенную выгоду в связи с естественными ограничениями по передвижению. Ну, и они, конечно, имеют лучшие возможности скрывать что-либо, не очень выгодное властям. Можно отметить, что в Туркменистане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, а значит, не стоит вопрос и об отмене чемпионата по футболу. Там и никакие массовые мероприятия не отменялись, не ограничивались. К тому же первенство Туркменистана только началось, вся борьба впереди, азарта хватает на всех – не до коронавируса.

Сингапур

А вот тут вопросов гораздо больше, чем к остальным участникам списка. Сингапур нельзя обвинить в том, что там недостаточно внимательно относятся к здоровью населения. Плотность его там крайне высока, уровень медицины и диагностики очень хорош, плюс относительная близость к Китаю. Поэтому в Сингапуре коронавирус диагностируется, уже набралось под 600 зараженных. Однако панике местная лига не поддается. Чемпионат Сингапура тоже недавно начался и продолжается вовсю. Правда, определенные ограничения, конечно, вводятся, как и во всей стране во всех массовых мероприятиях. Сингапурцы играют без зрителей. Возможно, камерность обстановки и легкость медицинского контроля ограниченного списка спортсменов-футболистов позволяют продолжать играть. Грубо говоря, там каждого футболиста чемпионата можно хоть все время проверять и держать на отдалении с помощью социального дистанцирования. Поместили за стекло и следят.

Америка

Никарагуа

На обе Америки играть в футбол осмеливаются только в Никарагуа. В этой небольшой стране коронавирус тоже уже был обнаружен. Но власти пока не разогнались на всю катушку в ограничительных мерах. Точнее, там складывается интересная ситуация. Местная федерация футбола поддержала рекомендации о том, чтобы все соревнования были остановлены. Но проблема в том, что она управляет только низшими дивизионами, а элитная лига управляется самостоятельно: как если бы РПЛ было плевать на мнение РФС. Уговорить удалось только на проведение матчей без зрителей. Местная премьер-лига не хочет терять темп, потому что там сезон в самом разгаре, на самом экваторе, а число зараженных пока не кажется пугающим – единицы. Но тут снова можно только догадываться о том, как там проводятся проверки, и сколько больных на самом деле.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:23
Не пойму почему не играют без зрителей все чемпионаты, да за такие бабки.
Народ надо развлекать
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:13
Никарагуа рулит.
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