«Футбол должен вызывать улыбку». Прощай, Мишель Идальго

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вчера, 22:00

Философ, романтик, чемпион.

Сегодня на 88-м году ушел из жизни легендарный французский тренер Мишель Идальго, который привел «трехцветных» к победе на Евро-1984. «Соккер.ру» отдает должное тренеру-чемпиону, который не только добился успехов в своей работе, но и запомнился нетривиальными рассуждениями о футболе. Главные из них — перед вами.

О том, почему сборная Франции не стала чемпионом мира в 1982 году:

Я восхищен игрой Жана-Пьера Папена за «Марсель» и сборную Франции. Меня преследует навязчивая мысль, что если бы он играл в нападении сборной Франции на ЧМ -1982, мы бы выиграли этот турнир! Увы, тогда он был еще слишком молод.

Об искусстве в футболе:

Я разочарован, что футбол становится слишком сложным, убивает искусство и душу самой Игры. Мне не о чем говорить с тренерами, которые зациклены на схемах, статистике, процентах, словно они какие-то компараторы.

О том, как изменился футбол:

Приведу простой пример того, что изменилось за полтора-два десятка лет: раньше я играл с одним оборонительным полузащитником и тремя атакующими, а сегодня играют с тремя оборонительными и одним атакующим.

О Мишеле Платини:

О, Мишель Платини был как волшебный фонарь: он оживлял воображение и заставлял верить в чудеса.

О ногах Мишеля Платини:

Иногда мне казалось, что у Платини даже ступни умные!

О самом важном на футбольном поле:

Никакие инструкции не могут заменить ум на футбольном поле. Ум — самое главное для футболиста. Я всегда придерживался этой философии, ее приверженцем и умру.

Об идеальном футболе:

Рецепт моего идеального футбола очень прост: нужно создавать моменты и вызывать улыбку у зрителей. Красота и эффективность должны дополнять друг друга, идти рука об руку, в моей вселенной это не противоречивые понятия. Можете считать меня глупым, но таковы мои искренние убеждения.

Об исключительной роли созидания:

Я уверен, что большие команды не могут существовать без креативных игроков.

О линии поведения с игроками:

Мое главное правило — никогда не говорить с игроками о результате. Никогда! Да, я убеждал их сконцентрироваться на матче, на себе, на сопернике, но чтобы на табло — никогда! Я был зрителем, игроком и тренером и всегда считал, что результат приходит только с правильным настроением и хорошей игрой. Да по-другому он мне и не был нужен!

О «Марселе»:*

«Марсель» — один из величайших клубов Франции, и я намерен укрепить его величие.

*Мишель Идальго стал спортивным директором «Марселя» в 1986 году, за пять лет его работы «Олимпик» трижды стал чемпионом Франции и выиграл национальный кубок.

О глупой мечте:

Помню, как мы мечтали в 1984-м дойти до финала, и это было так глупо, ведь нет ничего хуже, чем проиграть в финале. Потом мы долго смеялись над этим и подначивали друг друга. Теперь каждый раз, когда тренер какой-нибудь сборной перед крупным турниром во всеуслышание заявляет о желании попасть в финал, я улыбаюсь: мы ведь тогда победили.

О тренерах-победителях и тренерах-проигравших:

Я немного знаю историю своей страны, поэтому у меня всплывает такой образ: тренер, который побеждает — это Людовик XIV в Версале с его Залом Зеркал. Величественный, утопающий в мехах и золоте. Ну, а тот, который проигрывает, смахивает на Людовика XVI на гильотине.

О «жизненно важном»:

Говорят, что в футболе жизненно важна скорость. Это не так. Жизненно важна техника и умение ей распоряжаться на скорости.

О главной проблеме в футболе:

Главная проблема в футболе – футболист, который не играет. Не важно, по какой причине.

Об особенностях «десятки»:

При должной сноровке и терпении футболиста можно переучить, переделать из полузащитника в защитника или наоборот. Бывали даже случаи, когда защитники переходили в атаку и успешно там действовали. Но вот «десятка»… ее нельзя вылепить самостоятельно. Тут нужен дар, инстинкт, талант — называйте, как хотите. Один плеймейкер — это необходимый минимум для команды, он точно добавит качества игре. А представьте, если за ниточки смогут дергать три футболиста? Ваши проблемы с созиданием просто исчезнут! Слишком романтично? А я романтик!

О любимых игроках:

Я больше люблю не тех игроков, которые хорошо играют на команду в раздевалке, а тех, кто хорошо влияет на игру команды на поле.

О любви к сборной Франции:

Нельзя тренировать сборную Франции и не любить ее всем сердцем. Я любил. И пытался привить своей команде агрессивную игру в атаке, искусную технику с изящными касаниями, яркий узнаваемый стиль, свойственный духу моего народа. Мне хотелось показать все это миру, мы ведь представляли целую нацию в конце концов!

О любимой команде в периоды неудач (универсальный рецепт):*

Я не получаю удовольствия от матчей сборной Франции. Это какой-то позор. Но я так люблю эту команду, что прощаю и смотрю дальше.

*Идальго говорит о периоде между 1986-м и 1996-м годом, когда сборная Франции не смогла пройти отбор на три турнира (Евро-1988, ЧМ -1990 и ЧМ -1994), а на Евро-1992 не вышла из группы.

О работе со сборной Республики Конго (2004 — 2006):