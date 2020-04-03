Рейтинг! 10 лучших правых защитников прямо сейчас

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вчера, 13:05

Продолжаем изучать сильнейших футболистов планеты на «Соккер.ру». На очереди — правые защитники!

В условиях лимита в РПЛ у всех, кто внимательно следит за российским чемпионатом, немного деформировалось восприятие футбола. В частности, позиции крайних защитников по негласному соглашению достались «детям лимита», а их комплектование часто происходило по остаточному принципу. Вроде как на фланге обороны может сыграть любой — было бы здоровье и желание. Однако в мировом футболе все иначе, и большие клубы уже давно охотятся за парнями, которые успевают и защищаться, и атаковать. Ловкие, быстрые, мастеровитые — в нашем топ-10!

10 место. Джованни Ди Лоренцо («Наполи»; Италия)

Десятку мог открыть по комплекции больше напоминающий центрбека Тома Менье или даже наш Фернандес, но бельгиец в этом сезоне не слишком продуктивен, а Марио столь высоко оценить мы, увы, не можем, потому что он играет в РПЛ и с треском вылетает с ЦСКА из группы Лиги Европы. А вот Ди Лоренцо после перехода в «Наполи» из «Эмполи» застолбил за собой место на правом фланге «партенопейцев», дебютировал за сборную Италии и даже привлек внимание «Манчестер Юнайтед», хотя не особо понятно, зачем Джованни понадобился манкунианцам при наличии Ван Биссаки.

9 место. Серхи Роберто («Барселона»; Испания)

Серхи из плеяды незаметных героев, такие воспитанники больших клубов часто остаются как будто бы на периферии внимания, а однажды оборачиваешься и удивляешься: оказывается, ему уже 28 лет, он десять лет в главной команде «Барселоны» и сыграл под три сотни матчей. Ну а гол Роберто в ворота ПСЖ — это уже история. Серхи может показаться игроком без выраженного стиля, но это скорее из-за универсализма, мастерство-то на высоком уровне, как и ответственность. В этом он точно превосходит отличающегося расхлябанностью конкурента Семеду.

8 место. Киран Триппьер («Атлетико»; Англия)

Прошедшим летом воспитанник «Манчестер Сити» сделал любопытный шаг в карьере: перебрался из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Киран легко адаптировался в специфической команде Диего Симеоне, с ходу застолбил за собой место в основе, выиграв конкуренцию у Ариаса и Врсалько, и проявляет себя не только в обороне, что высоко ценится в «Атлетико», но и в атаке, где сообразил уже несколько результативных передач.

7 место. Кайл Уокер («Манчестер Сити»; Англия)

В чем-чем, а в правых защитниках у сборной Англии в ближайшее время нужды не будет! Уокер — второй из четырех в этом списке. Хосеп Гвардиола полностью доверяет резкому и физически мощному беку, который на протяжении пяти последних сезонов держит планку на топ-уровне. Кайл может догнать ускользнувшего от опеки форварда, помочь атаке (3 гола + 12 «ассистов» в 130 матчах за «Сити»), а если надо, то и в ворота встанет.

6 место. Бенжамен Павар («Бавария»; Франция)

От «Баварии» здесь мог оказаться и Йозуа Киммих, но немец сейчас сосредоточился на позиции опорного полузащитника, поэтому ищите его в другом списке, а справа в мюнхенском клубе играет чемпион мира Павар. Бенжамен имеет отличные шансы подняться в этом списке, если, например, с его помощью «Бавария» выиграет Лигу чемпионов.

5 место. Рикарду Перейра («Лестер»; Португалия)

«Лестер» многих удивил, когда два года назад выложил за малоизвестного на тот момент португальца 22 миллиона евро, но уже сейчас Рикарду стоит втрое дороже! Перейра незаменим в команде Брендана Роджерса: в 28 матчах АПЛ португалец забил 3 гола и дважды ассистировал партнерам. Топ-клубы уже роняют слюни, а скоро начнут охоту за 26-летним футболистом.

4 место. Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»; Англия)

Отчасти высокое место Ван-Биссаки можно объяснить эффектом новизны, ведь 22-летний футболист проводит дебютный сезон в топ-клубе, в то же время впечатляет, что Аарон без потери качества перешел из стартового состава «Кристал Пэлас» в основу МЮ . Ван-Биссаку уже сейчас называют «лучшим защитником АПЛ при игре один в один», и статистика подтверждает это: по данным Opta у правого бека «красных дьяволов» самый высокий в Европе процент выигранных единоборств — 84.6%. Заплаченные за него 55 миллионов евро уже не выглядят безумной суммой.

3 место. Ашраф Хакими («Боруссия Дортмунд», принадлежит «Реалу»; Марокко)

Кажется невозможным, что Хакими всего 21 год, ведь он столько всего успел. После переезда в Германию на правах аренды из «Реала» Ашраф забил 10 голов и отдал 17 результативных передач, а его трансферная стоимость взлетела с 5 до 60 миллионов евро. Хакими — один из ярчайших представителей своего амплуа, а может стать и первым среди равных, если сумеет потеснить в «Реале» человека, о котором сказано ниже, и внесет вклад в завоевание серьезных кубков.

2 место. Дани Карвахаль («Реал»; Испания)

Правило №1: всегда избегайте недооценки Карвахаля. Своей стабильностью, своим запасом прочности и своей надежностью Дани может «сожрать» любого конкурента, даже такого яркого, как Хакими. Помните, что случилось с Данило? Как и Ашраф, Карвахаль запустил профессиональную карьеру в Бундеслиге, а потом вернулся в «Реал», чтобы править на правом фланге обороны. И вот уже семь лет он непоколебим: выиграл четыре Кубка чемпионов, не теряет хватку и цепкость, продолжает раздавать результативные передачи (накопил уже 45 штук в «сливочной» футболке).

1 место. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия)

Хотя если говорить о результативных действиях, то с Трентом не сравнится никто из коллег по амплуа: 6 голов и 34 «ассиста» в 125 матчах за «Ливерпуль». Завидные проходы Александера-Арнольда и его стандарты помогли «красным» завоевать Кубок чемпионов, это Трент поймал оборону «Барселоны» на ловле мух в том матче на «Энфилде», при этом к англичанину иногда возникают вопросы по работе в обороне, но пока ему удается с лихвой перекрывать эти вопросы эффективность яркостью в созидании и прессинге.