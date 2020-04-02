Величайший из великих. Роналду — КОЗЁЛ, Месси — второй

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вчера, 22:00

«Соккер.ру» интересуется результатами большого голосования, которое устроила Marca.

В Испании уже не первый год носятся с титулом «КОЗЁЛ». Вообще-то, используется английское слово GOAT, которое как аббревиатура распадается на выражение «Greatest of all time», то есть «Величайший во все времена». «Барселона» то и дело подчеркивает величие Месси смайликами с козлом, Роналду как-то даже отращивал козлиную бородку и демонстративно прикасался к ней после голов, как бы намекая.

Нам этих забав не понять, ведь для русскоговорящих «козел» — это в первую очередь даже не вонючий мелкий рогатый скот, а типичное обозначение неблагородного, малонадежного, а порой и сильно пьющего существа мужского пола, которое обязательно портит кому-то жизнь и тратит чьи-то лучшие годы.

Впрочем, в футболе GOAT может быть только один, это подчеркивает прилагательное в превосходной степени, с которого начинается фраза. Marca занялась поиском ответа на интригующий вопрос, проведя мини-турнир, в котором за голоса читателей бились 16 сильнейших, по мнению редакции, футболистов в истории футбола — от Яшина и Пеле до Месси и Роналду.

В голосовании приняло участие около полумиллиона пользователей, и хотя истиной в последней инстанции результаты считаться не могут хотя бы потому, что «Марка» — издание мадридское, а львиную часть аудитории составляют болельщики «Реала», масштабы опросов и их структура вызывают неподдельный интерес.

16 претендентов на корону были разбиты на восемь пар — 1/8 финала, победители вышли в четвертьфинал, дальше полуфинал, сражение за третье место и финал. Итог был проспойлерен в заголовке, но очень любопытно, как разворачивалась турнирная сетка, и кто кого выбил.

1/8 финала

Лионель Месси vs Ференц Пушкаш = 78% на 22%. Легкая победа Месси над Легендой «Реала» Пушкашем отчасти опровергает догадку о засилье среди респондентов болельщиков мадридского «Реала». Либо фанаты «Барселоны» пришли на страницы ненавистного издания, чтобы поддержать своих, либо «сливочные» плохо знают историю своего клуба.

Эйсебио vs Альфредо Ди Стефано = 17% на 83%. Впрочем, Ди Стефано без особых проблем разделался с Эйсебио. Значит, Белокурую Стрелу все-таки помнят в Мадриде!

Франц Беккенбауэр vs Роналдо = 17% на 83%. Франц Беккенбауэр не выдержал сравнений с экс-игроком «Барселоны» и «Реала». Понятно, почему за Зубастика голосовали чаще: он яркий, для многих — любимый, а Кайзер Франц играл в футбол давно и преимущественно в защите.

Мишель Платини vs Пеле = 8% на 92%. Обладатель трех «Золотых мячей» не сумел оказать достойного сопротивления Королю Футбола. Пеле занимает особенное место в футболе, а Платини, несмотря на все свои футбольные регалии, наверняка недобрал голосов из-за токсичных историй, окружавших его карьеру функционера.

Диего Марадона vs Роналдиньо = 60% на 40%. Супербитва в первом же раунде! Диего Армандыч уложил на лопатки заключенного парагвайской тюрьмы, хотя сделать это было и непросто.

Лев Яшин vs Йохан Кройф = 8% на 92%. Спасибо испанцам, что включили Яшина в топ-16, но по понятным причинам Лев Иванович выбыл в первом же раунде, нарвавшись на Кройфа, который успел оставить глубокий след и в мировом футболе вообще, и в испанском в частности.

Зинедин Зидан vs Джордж Бест = 82% на 18%. Если бы Джордж Бест пил только молоко, возможно, котировался бы гораздо серьезнее, а уж талант северного ирландца никогда не вызывал сомнений. Но для Зидана он стал легкой жертвой, в том числе из-за большой любви к Зизу в Мадриде.

Паоло Мальдини vs Криштиану Роналду = 27% на 73%. Даже несколько удивительно, что Мальдини сумел откусить у Роналду больше четверти голосов, но в любом случае уверенная победа Криштиану в этой паре.

Четвертьфиналы

Лионель Месси vs Альфредо Ди Стефано = 70% на 30%. Месси вслед за Пушкашем убрал с дороги еще одну Легенду «Мадрида».

Роналдо vs Пеле = 53% на 47%. Интересное сражение развернулось между двумя бразильцами, и Роналдо все-таки переиграл Короля Футбола. Удивляться нечему, подвиги Пеле, всю жизнь выступавшего по ту сторону океана, быльем поросли, а некоторые нынешней скептической молодежи кажутся выдуманными и преувеличенными. Роналдо же видели в деле многие из ныне активных любителей футбола, Зубастик свой талант подтвердил на всех возможных уровнях.

Диего Марадона vs Йохан Кройф = 67% на 33%. Марадона вдвое превзошел Кройфа, все-таки Диего многие по-прежнему считают самым одаренным футболистом в истории, несмотря на подвиги Роналду и Месси.

Зинедин Зидан vs Криштиану Роналду = 44% на 56%. Трудный выбор, особенно для болельщиков «Реала». И трудная победа португальца.

Полуфиналы

Лионель Месси vs Роналдо = 52% на 48%. Ну, все-таки не один голос решил, как в последнем голосовании за «Золотой мяч», но за Роналдо кнопку жали активно.

Диего Марадона vs Криштиану Роналду = 41% на 59%. Аргентинского финала не получилось: Роналду вполне уверенно взял верх над Марадоной.

За третье место

Роналдо vs Диего Марадона = 51% на 49%. Почти 400 000 человек приняли участие в голосовании за третье место, в итоге бразилец оказался совсем немного впереди.

Финал

Лионель Месси vs Криштиану Роналду = 46% на 54%. Конечно же, ради такого финала и затевалось все голосование, но было не интересно сходу столкнуть лбами Месси и Роналду, как это уже делалось не раз. Любопытно, что поначалу Лео взял серьезное преимущество, лидировал с 60% голосов, но во второй части голосования ситуация кардинально поменялась, и титул GOAT достался Роналду, за которого проголосовали 246 тысяч человек в финальном опросе (за Месси — 209 тысяч).

Cristiano Ronaldo el mejor futbolista de la historia!🚨🚨



En una encuesta realizada por el diario Marca, Cristiano fue considerado como «The GOAT»🐐 superando a Messi en la final con el 54% de los votos. En total fueron 450.000 personas las que participaron de la votación. pic.twitter.com/e3GXbtBeBd — CR1000 (@Commander7_) April 2, 2020

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