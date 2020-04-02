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Величайший из великих. Роналду — КОЗЁЛ, Месси — второй

вчера, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Роналдиньо
Роналдиньо
Нападающий
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«Соккер.ру» интересуется результатами большого голосования, которое устроила Marca.

В Испании уже не первый год носятся с титулом «КОЗЁЛ». Вообще-то, используется английское слово GOAT, которое как аббревиатура распадается на выражение «Greatest of all time», то есть «Величайший во все времена». «Барселона» то и дело подчеркивает величие Месси смайликами с козлом, Роналду как-то даже отращивал козлиную бородку и демонстративно прикасался к ней после голов, как бы намекая.

Нам этих забав не понять, ведь для русскоговорящих «козел» — это в первую очередь даже не вонючий мелкий рогатый скот, а типичное обозначение неблагородного, малонадежного, а порой и сильно пьющего существа мужского пола, которое обязательно портит кому-то жизнь и тратит чьи-то лучшие годы.

Впрочем, в футболе GOAT может быть только один, это подчеркивает прилагательное в превосходной степени, с которого начинается фраза. Marca занялась поиском ответа на интригующий вопрос, проведя мини-турнир, в котором за голоса читателей бились 16 сильнейших, по мнению редакции, футболистов в истории футбола — от Яшина и Пеле до Месси и Роналду.

В голосовании приняло участие около полумиллиона пользователей, и хотя истиной в последней инстанции результаты считаться не могут хотя бы потому, что «Марка» — издание мадридское, а львиную часть аудитории составляют болельщики «Реала», масштабы опросов и их структура вызывают неподдельный интерес.

16 претендентов на корону были разбиты на восемь пар — 1/8 финала, победители вышли в четвертьфинал, дальше полуфинал, сражение за третье место и финал. Итог был проспойлерен в заголовке, но очень любопытно, как разворачивалась турнирная сетка, и кто кого выбил.

1/8 финала

Лионель Месси vs Ференц Пушкаш = 78% на 22%. Легкая победа Месси над Легендой «Реала» Пушкашем отчасти опровергает догадку о засилье среди респондентов болельщиков мадридского «Реала». Либо фанаты «Барселоны» пришли на страницы ненавистного издания, чтобы поддержать своих, либо «сливочные» плохо знают историю своего клуба.

Эйсебио vs Альфредо Ди Стефано = 17% на 83%. Впрочем, Ди Стефано без особых проблем разделался с Эйсебио. Значит, Белокурую Стрелу все-таки помнят в Мадриде!

Франц Беккенбауэр vs Роналдо = 17% на 83%. Франц Беккенбауэр не выдержал сравнений с экс-игроком «Барселоны» и «Реала». Понятно, почему за Зубастика голосовали чаще: он яркий, для многих — любимый, а Кайзер Франц играл в футбол давно и преимущественно в защите.

Мишель Платини vs Пеле = 8% на 92%. Обладатель трех «Золотых мячей» не сумел оказать достойного сопротивления Королю Футбола. Пеле занимает особенное место в футболе, а Платини, несмотря на все свои футбольные регалии, наверняка недобрал голосов из-за токсичных историй, окружавших его карьеру функционера.

Диего Марадона vs Роналдиньо = 60% на 40%. Супербитва в первом же раунде! Диего Армандыч уложил на лопатки заключенного парагвайской тюрьмы, хотя сделать это было и непросто.

Лев Яшин vs Йохан Кройф = 8% на 92%. Спасибо испанцам, что включили Яшина в топ-16, но по понятным причинам Лев Иванович выбыл в первом же раунде, нарвавшись на Кройфа, который успел оставить глубокий след и в мировом футболе вообще, и в испанском в частности.

Зинедин Зидан vs Джордж Бест = 82% на 18%. Если бы Джордж Бест пил только молоко, возможно, котировался бы гораздо серьезнее, а уж талант северного ирландца никогда не вызывал сомнений. Но для Зидана он стал легкой жертвой, в том числе из-за большой любви к Зизу в Мадриде.

Паоло Мальдини vs Криштиану Роналду = 27% на 73%. Даже несколько удивительно, что Мальдини сумел откусить у Роналду больше четверти голосов, но в любом случае уверенная победа Криштиану в этой паре.

Четвертьфиналы

Лионель Месси vs Альфредо Ди Стефано = 70% на 30%. Месси вслед за Пушкашем убрал с дороги еще одну Легенду «Мадрида».

Роналдо vs Пеле = 53% на 47%. Интересное сражение развернулось между двумя бразильцами, и Роналдо все-таки переиграл Короля Футбола. Удивляться нечему, подвиги Пеле, всю жизнь выступавшего по ту сторону океана, быльем поросли, а некоторые нынешней скептической молодежи кажутся выдуманными и преувеличенными. Роналдо же видели в деле многие из ныне активных любителей футбола, Зубастик свой талант подтвердил на всех возможных уровнях.

Диего Марадона vs Йохан Кройф = 67% на 33%. Марадона вдвое превзошел Кройфа, все-таки Диего многие по-прежнему считают самым одаренным футболистом в истории, несмотря на подвиги Роналду и Месси.

Зинедин Зидан vs Криштиану Роналду = 44% на 56%. Трудный выбор, особенно для болельщиков «Реала». И трудная победа португальца.

Полуфиналы

Лионель Месси vs Роналдо = 52% на 48%. Ну, все-таки не один голос решил, как в последнем голосовании за «Золотой мяч», но за Роналдо кнопку жали активно.

Диего Марадона vs Криштиану Роналду = 41% на 59%. Аргентинского финала не получилось: Роналду вполне уверенно взял верх над Марадоной.

За третье место

Роналдо vs Диего Марадона = 51% на 49%. Почти 400 000 человек приняли участие в голосовании за третье место, в итоге бразилец оказался совсем немного впереди.

Финал

Лионель Месси vs Криштиану Роналду = 46% на 54%. Конечно же, ради такого финала и затевалось все голосование, но было не интересно сходу столкнуть лбами Месси и Роналду, как это уже делалось не раз. Любопытно, что поначалу Лео взял серьезное преимущество, лидировал с 60% голосов, но во второй части голосования ситуация кардинально поменялась, и титул GOAT достался Роналду, за которого проголосовали 246 тысяч человек в финальном опросе (за Месси — 209 тысяч).

А вы бы кого выбрали?

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Все комментарии
Компас
Компас
сегодня в 14:06
А заголовок Христо Стоичков придумал, первое место для себя оставил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:28
Очень интересная статья! Спасибо вам,что не даёте скучать!!!!!!!!!
Charismatic
Charismatic ответил NOVA
сегодня в 12:51
Рон даже в таком выдуманном в отсутствии футбола соревновании лучше месси!!
роналда в выдуманном лучше Месси, ты прав. А вот в футболе он далеко позади.
realmadrid92
realmadrid92 ответил NGYRZ
сегодня в 10:49
Говорят, что мол "Марка" целиком и полностью "промадридская газета", хотя это полная чушь, вот если бы такое сказали про "АС", я бы еще поверил. Да и данные голосования также подтверждают, что Марка всяиспанское издание, иначе бы Месси еще в полуфинале вылетел бы от РоналдО.
Он бы от Пушкаша вылетел, если бы голосовали только болельщики Реала. Я сам тоже зашел и проголосовал за КР7 и Феномена в финальной стадии, когда узнал что идет опрос, для этого не надо было проходить регистрацию.
spartach091
spartach091
сегодня в 09:12
все-таки переиграл Короля Футбола. Удивляться нечему, подвиги Пеле, всю жизнь выступавшего по ту сторону океана, быльем поросли, а некоторые нынешней скептической молодежи кажутся выдуманными и преувеличенными
Через лет сто отниз просто будут упоминать,
112910415
112910415
сегодня в 08:44
процентов 5-7 всё же приписАли ! )
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 08:19
Заслуженная финальная победа Криштиану.
League1
League1
сегодня в 08:13
Испанцы разбираются в футболе. И на этом сайте за Роналду всегда больше людей. Меси здесь может побеждать Роналду только за счёт штучек в стиле Дрюни Тарова, которому не лень заходить на сайт под разными логинами, чтобы много раз поплюсовать гнома.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:35
А я бы голосовал за Месси.
NOVA
NOVA
сегодня в 03:49
Рон даже в таком выдуманном в отсутствии футбола соревновании лучше месси!!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил волгодон 2
сегодня в 01:28, ред.
Кристина не козёл,он петух)
с чего бы ,Он в Барсе не играл!Ваши там играют во главе с Неймаром!
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил волгодон 2
сегодня в 00:30
Кристина не козёл,он петух)
Похоже на из серии петух петуха...
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 00:24
Говорят, что мол "Марка" целиком и полностью "промадридская газета", хотя это полная чушь, вот если бы такое сказали про "АС", я бы еще поверил.

Да и данные голосования также подтверждают, что Марка всяиспанское издание, иначе бы Месси еще в полуфинале вылетел бы от РоналдО.
juvenale
juvenale
вчера в 23:29
Платини что-то реально занизили...француз на одном уровне с величайшими
BDA8181
BDA8181
вчера в 23:21
Бред
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:58
Меську и козлом назвать сложно)))В одно слово и не уложить)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 22:21
Лол, аббревиатуры нельзя переводить как слова, это смешно звучит.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:12
Кристина не козёл,он петух)
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