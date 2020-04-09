«Слуцк» — «Витебск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок на матч четвертого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Слуцк» и «Витебск».
«Слуцк»
Клуб из одноименного города успешно начал новый сезон чемпионата Беларуси. В активе «Слуцка» две победы и шесть набранных очков, которые располагают команду на условном втором месте в турнирной таблице.
В стартовом туре «Слуцк» уверенно обыграл на своем поле «Славию», а на минувших выходных отметился гостевой победой над «Ислочь» (3:2). Между этими матчами команда с минимальным счетом уступила дома действующему чемпиону «Динамо» из Бреста (0:1).
«Витебск»
«Витебск» тоже пополнил свой актив шестью очками после трех сыгранных туров и расположился на четвертой позиции в рейтинге. В стартовом матче сезона команда на своем поле обыграла «Городею» за счет одного забитого гола (1:0).
После этого гости предстоящего поединка неудачно сыграли на выезде с «Неманом» (0:2), а на прошлых выходных в присущем себе стиле обыграли «Смолевичи» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слуцк» — 2.270
- Ничья – 3.170
- Победит «Витебск» — 3.310
Статистика
- Последняя встреча команд закончилась домашней победой «Слуцка» (3:0).
- «Слуцк» выиграл 3 из 5 последних домашних матча против «Витебска».
- Ставка на ТБ(2,5) прошла в 4 из 5 предыдущих встречах команд в Слуцке.
Прогноз
Тот факт, что «Слуцк» и «Витебск» являются прямыми конкурентами в турнирной таблице, добавляет интригующей составляющей этому матчу.
В очных встречах команд стабильно наблюдается высокая результативность и необходимость побеждать оппонента, должна подвигнуть соперников играть на атаку.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2) можно разместить с коэффициентом 1.934.