«Слуцк» — «Витебск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:51

Представляем прогноз и обзор котировок на матч четвертого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Слуцк» и «Витебск».

«Слуцк»

Клуб из одноименного города успешно начал новый сезон чемпионата Беларуси. В активе «Слуцка» две победы и шесть набранных очков, которые располагают команду на условном втором месте в турнирной таблице.

В стартовом туре «Слуцк» уверенно обыграл на своем поле «Славию», а на минувших выходных отметился гостевой победой над «Ислочь» (3:2). Между этими матчами команда с минимальным счетом уступила дома действующему чемпиону «Динамо» из Бреста (0:1).

«Витебск»

«Витебск» тоже пополнил свой актив шестью очками после трех сыгранных туров и расположился на четвертой позиции в рейтинге. В стартовом матче сезона команда на своем поле обыграла «Городею» за счет одного забитого гола (1:0).

После этого гости предстоящего поединка неудачно сыграли на выезде с «Неманом» (0:2), а на прошлых выходных в присущем себе стиле обыграли «Смолевичи» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слуцк» — 2.270

Ничья – 3.170

Победит «Витебск» — 3.310

Статистика

Последняя встреча команд закончилась домашней победой «Слуцка» (3:0).

«Слуцк» выиграл 3 из 5 последних домашних матча против «Витебска».

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 4 из 5 предыдущих встречах команд в Слуцке.

Прогноз

Тот факт, что «Слуцк» и «Витебск» являются прямыми конкурентами в турнирной таблице, добавляет интригующей составляющей этому матчу.

В очных встречах команд стабильно наблюдается высокая результативность и необходимость побеждать оппонента, должна подвигнуть соперников играть на атаку.