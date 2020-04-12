Веллитон vs Акинфеев. История громкого скандала

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сегодня, 12:58

«Соккер.ру» напоминает об избирательности человеческой памяти. Далеко не все вспомнят, счет в дерби «Спартака» и ЦСКА 28 августа 2011 года – ничья 2:2, но столкновение Акинфеева и Веллитона не забыто.

Каша заварилась, когда Игорь сыграл головой за штрафной площадью, а Веллитон в него врезался. Вратарь неудачно упал на левую ногу, уже до того раз травмированную. Заменили голкипера на 31-й минуте при счете 0:0.

А под конец первого тайма именно бразилец забил Чепчугову. Карпин не обыграл Слуцкого, хотя голы Думбия, Тошича и Эменике повеселили 58 тысяч зрителей в «Лужниках». Но после игры говорили только об одном эпизоде, что понятно.

Почему Веллитону показали желтую? «Нанесение травмы» ведет к красной карточке, но когда есть железная причинно-следственная связь. А тут ее не было, Веллитон не ударил Акинфеева, например, в голову локтем. С другой стороны, в предыдущих дерби были эпизоды с бразильцем и Игорем…

Форвард «Спартака» часто провоцировал Акинфеева. Шел грубо, прекрасно видя, что не достанет верховой мяч, решил лишний раз припугнуть голкипера в надежде, что мяч удачно отскочит. Или хотел разозлить соперника – Акинфеев мог наброситься на нападающего.

Вместо этого получили травму и желтую Веллитону за безрассудство в борьбе. Одновременно арбитр Карасев испугался показать предупреждение Акинфееву, который на носилках, думая, что нога сломана, кричал Веллитону, что тот на букву «с» и «п», а еще Игорь угрожал бразильцу, что сделает с ним нечто на букву «в».

Многие уже не помнят, но тогда Акинфееву здорово прилетело от болельщиков разных клубов за мат – фанаты помнили Марибор, игроков сборной ненавидели. КДК стоило наказать Игоря дисквалификацией – и так отсидел бы ее в немецкой клинике с травмой. Кстати, спустя много лет сам Акинфеев так оценил свою реакцию:

Конечно, я тогда говорил сгоряча. Неохота было во второй раз получать травму, но я уже понимал, что травмировался. У меня была мысль, что я сломал ногу. Даже на видео видно, что начал ее щупать. Не понимал, что происходит. Тогда я и высказал все, что думаю. Конечно, сейчас на себя смотрю и думаю… Придурок, дурак – можно назвать меня любым словом. Это были эмоции. Я тогда лежал в Германии, мне сделали операцию. Ко мне приходили сообщения и звонки от болельщиков противоположной команды, что так мне и надо, и так далее. И писали, и звонили, и насмешки были. Бог судья этим людям.

Вам интересна реакция Веллитона? Ее не было, лишь спустя много лет бразилец выразил надежду, что Акинфеев понимает – не летел, чтобы нанести травму. Впрочем, эпизод не о правилах, а о репутации, связях и реакции болельщиков. Во-первых, шесть матчей Веллитону выписали из-за связей Гинера, а сокращение до трех – связи Федуна.

По закону – регламенты кривые, бразильца вообще не могли наказать. А вот фанаты ЦСКА и других клубов-врагов «Спартака» набросились на Веллитона, жалея не столько вратаря сборной – не в Акинфееве было дело, Карпин тогда вообще заявил «это его проблемы», когда задали вопрос об Игоре и сборной.

Зато была прицельная ненависть к Веллитону по сумме других эпизодов. Но странно, что до сих пор идет спор, сознательно ли бразилец шел на столкновение? Сознательно – за два метра до Игоря бразилец видел, что мяч слишком высоко. Как и Ари, что в похожих эпизодах действует аналогично, бразильский форвард «Спартака» надеялся, что его толчок помешает голкиперу.

Ставка была не на нанесение травмы – слишком сложная комбинация, голова Веллитона была около локтя мощного Акинфеева, сам мог или получить сотрясение, или неудачно упасть на спину, то есть решение было продиктовано инстинктами подловатого нападающего, который обожал запугивать вратарей. И делал это в России всегда, часто хватая желтые карточки.

В матче молодежек наступил на ногу вратарю «Крыльев Советов» — получил красную, а уже после травмы Акинфеева едва не отправил в больницу Малафеева. Веллитон точно не ломал Игоря специально, ведь вратари прыгают постоянно и в 99.99 % случаев без травмы. Но бразилец явно провоцировал соперника. Почему? Потому что ему позволяли слабые российские арбитры.

Не лично Карасев в том дерби, а до него. Обратите внимание, что у Веллитона в 21 игре в Европе всего 3 желтые карточки (1 на 7 игр), но сразу 1 красная – когда «Марсель» Дешама победил «Спартак» в Москве со счетом 0:3, бразилец вспылил и толкнул Диавара в перепалке. Судья за воротами подсказал Штарку, что случилось, и немец вынес прямую красную карточку.

За «Спартак» в России статистика другая – 112 матчей, сразу 30 желтых карточек (1 карточка на 4 игры), но совсем без красных. Арбитры РФПЛ его на место не поставили. Если бы судья матча «Спартака» против «Динамо» показал бразильцу красную карточку после того, как тот ударил коленом Габулова – Владимир тогда пережил перелом лицевой кости, опасная травма, то все сложилось иначе.

Все могло сложиться иначе с Акинфеевым, если бы буквально за три недели до матча «Спартака» и ЦСКА судья Безбородов показал Веллитону желтую карточку за симуляцию вместо удаления Джанаева из «Терека». Тот эпизод забыли, но бразильцу вправду многое прощали и всегда пытались доказать, что якобы случайно постоянно атакует разных вратарей.

Ему не мешали – продолжал. Когда Понсе через много лет ударил ногой в грудь Шунину, то получил красную карточку – по всем правилам, и теперь аргентинец будет думать дважды. Веллитона могли поставить на место до столкновения с Акинфеевым. Но поступали иначе, и безнаказанность привела к обидной травме.

Впрочем, позже появился Вернблум уже из ЦСКА с похожими трюками и одной красной – клуб Гинера пользовался тем, что арбитры уважают силу, а не законы. И «Зенит» пользовался – вспомните, как Кержаков задел Диканя, но наказан не был. Как видите, закон как дышло в российском футболе давно.

Также скандальный эпизод учит нас понимать важность случайностей. Акинфеев в 2011 году, не получи травму, мог набрать такую форму, что никакого Малафеева в воротах на Евро-2012 не увидели. Сама сборная могла сыграть иначе, а молодой вратарь ЦСКА мог получить приглашение в топ-5, следовательно, иначе сложилась бы судьба человека.

Заиграй в большом клубе – мог не допускать ошибок в Бразилии, мог иметь другую репутацию в кругу фанатов, ведь не было бы «серии 43» без двух травм одного колена – врачи иностранных клубов могли останавливать тренеров и скаутов. Прямо сейчас Игорь играет с болью, может выходить на поле на уколах.

Боль не лучшим образом сказывается на качестве его жизни и даже на характере – не всегда такой спокойный и покладистый, как на интервью с Бастой. И плохо, что тот эпизод ничему никого не научил. Важно каждому тренеру объяснять своему форварду, что был такой Сережа Перхун – как раз вратарь ЦСКА , и в результате столкновения с форвардом погиб.

Если бы Карпин запретил бразильцу провоцировать вратарей и пугать их, то Акинфеев остался здоровее. Причем Игорю еще повезло – операция прошла удачно, обезболивающие уколы работают, не завершил карьеру. Но не исключено, что столкновение стоило вратарю карьеры в топ-5. Многим встречи с Веллитоном добавляли проблем.

Фильцов вспомнил, как после стыка с бразильцем на время перестал видеть на один глаз – такие подробности даже не рассказывают, ведь вратарям не к лицу жаловаться. Например, когда Рамос жестко вынес Кариуса, то весь мир насмехался над ошибками голкипера, хотя сотрясение было реальным, могло повлиять на немца.

В случае с киевским финалом ЛЧ виноват и Рамос, и врачи «Ливерпуля», и сам голкипер – если понял, что стало плохо, то должен просить замену. Вот только и Серхио стоило показать предупреждение, чего судья не сделал. А если бы показал красную карточку – поменял весь финал. Но безнаказанному Рамосу плевать, что Кариус теперь в психологическом кризисе и чудит в Турции.

И Веллитону точно плевать, что Акинфеев с двумя порванными «крестами» не уехал в АПЛ . Вратарь уже иначе прыгает, иначе идет в стыки, больное колено влияет даже на реакцию. Игорь собрался, в этом сезоне точно не хуже Гильерме, но свой уход из сборной объяснил как раз тем, что переживает – колено не выдержит дополнительных нагрузок.

Акинфеев был слишком высоко, чтобы получить от Веллитона локтем в висок, но 28 августа 2001 года Перхуну повезло меньше. А спустя десять лет, в тот же день упали к нулю шансы Игоря заиграть в большом клубе из топ-5. Не только состояние колена волновало покупателей, но этот фактор был важен. Так что Веллитон не виноват в травме напрямую, но виноват в наглой провокации.

В РПЛ того времени трудно найти такого же подлого и жесткого по отношению к вратарям нападающего. Веллитона в итоге проучили связи Гинера – Бабаев назвал нападающего «конченым подонком», а президент ЦСКА продавил через КДК дисквалификацию, хотя это было наказание «по понятиям». По регламенту после желтой карточки так наказать нельзя.

Но на жизнь и карьеру Акинфеева то решение Веллитона идти в жесткий стык повлияло. Футбольные травмы не проходят без последствий. Даже через тридцать лет у Игоря может ныть левое колено, а все потому, что в российском футболе есть те, кто равнее перед законом. В дерби «Спартака» и ЦСКА играли две такие команды, но само явление – плохое, независимо от названий.

Если бы Веллитон получил парочку красных после прежних провокаций, то не было никакой травмы Акинфеева. Кстати, бразилец в тот день и себе навредил – достав Игоря после серии стычек в других дерби, бразилец 28 августа 2011 года завершил карьеру в сборной России. Оставался год до разрешения ФИФА сменить футбольное гражданство, но путь в команду ему закрыли.

Также очевидно, что эпизод сказался на судьбе коллектива Карпина. Могли финишировать не вторыми, а ниже ЦСКА с Игорем в воротах. И в марте 2012 года в матчах плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» играл бы не Чепчугов. А вместо матчей против Роналду бедняга Акинфеев получил второй разрыв «крестов» и совсем другую карьеру. Пусть в целом удачную, вратарь верен ЦСКА , что по нынешним меркам – редкость, но другую.

Интересно услышать мнение фанатов «Спартака» и ЦСКА , когда эмоции давно остыли. Нравится ли вам, что вместо законов в РПЛ понятия, причем ими пользовались и те, и другие? Нужно ли обвинять тренеров, которые не учат нападающих беречь здоровье вратарей? Веллитон ведь проверил на прочность Малафеева в первом же матче после дисквалификации, выводы не сделал, хотя перед голкипером «Зенита» извинился.

Считают ли «армейцы», что целью столкновения было желание нанести травму? И оправдывают ли поклонники «красно-белых» Веллитона, полагая, что его стычки с вратарями случайны? Очень многослойный скандал, повлиявший на судьбы команд и футболистов.