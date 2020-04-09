В воротах «Зенита». Карьера, сломанная болельщиками

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сегодня, 11:28

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ленинградского клуба. В третьей части вы прочитаете о трагической судьбе Владимира Фарыкина.

В 1956 году закончил играть Леонид Иванов, и у «Зенита» впервые за долгие годы возникла проблема — кому доверить ворота. Выбор тренера Аркадия Алова пал на Владимира Фарыкина, раннее защищавшего ворота «Трудовых резервов».

«Зенит» к тому времени стал первой командой Ленинграда. В 1953 году «Динамо» было расформировано ... из-за дела Берии. Власти посчитали, что слишком много команд в бывшем ведомстве опального Лаврентия Павловича. Под раздачу попало не московские «Динамо» и не тбилисское, а ленинградское. Одну из старейших команд страны не спас и тот факт, что именно «Динамо» участвовало в знаменитом блокадном матче. С тех пор многострадальное «Динамо» несколько раз воссоздавали и закрывали. Последняя реинкарнация выжила, но была вынуждена сменить адрес и названия. Теперь это «Сочи».

Но вернёмся в пятидесятые. Вскоре в городе на Неве возник клуб «Трудовые резервы», куда перетекла большая часть динамовского клуба. Пятьдесят четвертый год выдался очень хорошим для «ТР» и Фарыкина. Ленинградцы заняли четвёртое место, опередив киевлян, ЦДСА, тбилисцев и лишь на четыре очка отстав от третьего призёра – минского «Спартака». Владимир же пропустил 19 мячей в 18 встречах, отыграв сезон без грубых ошибок. О Фарыкине вновь заговорили как о потенциальном голкипере сборной. До сборной он не дослужился, но через два года был переведен в «Зенит».

«Динамо» и «Зенит» были равны по весу. И армии болельщиков у них тогда были примерно равными. Но после расформирования «бело-голубых» установилась иерархия, в которой «Зенит» становился главным ленинградским клубом. А по праву главного смог вытащить из любой другой городской команды нужного футболиста. Тем более, если эта команда покинула класс А.

Партнёры по «Трудовым Резервам», а потом и по «Зениту», очень тепло отзывались о Владимире Петровиче. Говорили, что он человек, который фанатично влюблён в футбол. Жил Фарыкин, да и не только он, а большинство футболистов того времени, очень скромно. Гардероб вратаря состоял из … вратарского свитера. После матча Владимир Петрович стирал его, быстро сушил, а потом шёл домой в небольшую комнатку в коммуналке. А еще Фарыкин слишком близко принимал к сердцу даже небольшую свою ошибку.

«Игрок с блестящими вратарскими данными: физически сильный, прыгучий, с феноменальной реакцией, абсолютно на футболе помешанный… Но при этом несколько нестабильный, психологической устойчивости ему явно не хватало: мог выдавать шедевр за шедевром, а мог напропускать бабочек и очень после этого расстроиться. И ещё несколько вольное отношение к спортивному режиму… Его партнёры уверяли, что на качестве его игры это никак не сказывалось, но всё же…», — процитирую Дмитрия Догановского, одного из лучших знатоков истории «Зенита».

Да, Фарыкин выпивал. Сначала немного, а потом все больше и больше. Герман Семёнович Зонин, игравший с Фарыкиным в «Трудовых Резервах», говорил о нём так: «Уникальный персонаж. Пил так, что из ушей вытекало. Закусывать любил пирожками, за что и получил прозвище „Пирожок“. Однажды тренеры нагрянули к нему домой с проверкой. Увидели, что почти вся комната заставлена пустыми бутылками. „Володя, что это?“ — „Ой, сегодня сдам“».

Владимир Петрович Фарыкин родился в 1929 году в Коврове. Начинал в местном «Зените». И очень скоро молва о чудо-вратаре из Коврова распространилась за пределы родного края. В пятидесятом году Фарыкина призвали в армию.

Молодой голкипер проходил службу в Калинине, где выступал за безымянную, но далеко не безликую команду. В пятьдесят первом году калининцы заняли первое место в группе В и дошли до финала Кубка СССР . В решающей встрече за хрустальный трофей команда Калинина оказала нешуточное сопротивление ЦДКА . Армейцы победили 2:1. Но проигравшие заслужили в тот вечер не меньше добрых слов, чем победители. «Мы победили со счетом 2:1, причем столь почетным для себя исходом наши соперники во многом обязаны прекрасно игравшему В. Фарыкину. Только благодаря его мастерству не сумели добиться успеха не раз бившие точно и сильно Алексей Гринин, Борис Коверзнев, Алексей Водягин, Владимир Дёмин», — писал в своих воспоминаниях Валентин Николаев.

В следующем сезоне калининцы успешно выступили в классе А. Вратари Кублицкий и Фарыкин, который был на три года моложе своего напарника, произвели отличное впечатление. О прыгучем, гибком Фарыкине заговорили как об одном из самых перспективных вратарей страны.

В том же 1952 году ЦДКА был расформирован, и немало игроков команды лейтенантов отправились в Калинин. В том числе и знаменитый голкипер армейцев Владимир Никаноров. Возможно, это обстоятельство подтолкнуло Владимира Фарыкина к смене клуба. Ленинградскому «Динамо» после ухода Бориса Грищенко нужен был вратарь. Вот так Владимир оказался в Питере. Сначала в «Динамо», потом в «Трудовых Резервах», а в 1957 году стал преемником Иванова в «Зените».

И как бы вдохновенно не работал Владимир на тренировках, пагубная страсть давала о себе знать. Сезоны 1955 и 1956 годов Фарыкин провел неважно. Особенно 1956 год, когда его клуб занял последнее место, а сам Владимир Петрович потерял место в составе. Но после окончания сезона Аркадий Алов пригласил Фарыкина в «Зенит». И на какое-то время голкипер остепенился, — бросил пить. Казалось, что у Леонида Иванова появился достойный преемник.

Однако и «Зенит» играл так себе. Тогда появился каламбур «ленинградский наш „Зенит“ был когда-то знаменит. А теперь игра „Зенита“ — не футбол, а извините». После победы в стартовой встрече с кишиневским «Буревестником» последовала череда поражений. В Киеве в ворота ленинградцев влетели пять мячей – причем особой вины вратаря в этом не было. Фарыкин старался, но игра у команды не клеилась. А в матче с «Локомотивом» уже подвёл и голкипер, пропустивший два несложных мяча.

«Зенит» лихорадило всю весну, а среди болельщиков росло недовольство игрой клуба. Впервые Ленинград был представлен в первенстве одним клубом, и этот единственный представитель выглядел отвратительно. Всё чаще в болельщицкой среде звучали разговоры, что надо поговорить по-мужски с этими пижонами. Чтобы не позорили ни город, ни команду. Опять же отмечу, что претензий к вратарю было меньше, чем к полевым игрокам.

14 мая «Зенит» принимал на стадионе имени Кирова московское «Торпедо». 60 тысяч пришли поддержать свою любимую команду. Но та подкачала. Всё началось с ошибки Фарыкина. Не удержал он мяч после удара Валентина Иванова, а Эдуард Стрельцов был тут как тут. Потом уже Иванов заставил Владимира вытащить мяч из ворот. Во втором тайме Валентин Царицын подарил «Зениту» надежду на спасение. Но снова ошибся ленинградский вратарь. Потом «Торпедо» забило ещё мяч, ещё. И тут сдали нервы у шофёра Василия Каюкова. Который заплатил деньги, ехал через весь город на Крестовский остров и увидел халтуру в исполнении любимой команды. При счёте 1:5 Каюков прибежал к воротам «Зенита», вытолкал оттуда вратаря, снял пиджак и сам встал в ворота.

Подмену не сразу, но заметили. Милиция скрутила возмутителя спокойствия и увела с поля. Но «Кировский» завёлся. Болельщики, возмущённые разгромом «Зенита» и разгорячённые алкоголем, — водку в буфетах стадиона продавали совершенно спокойно, не задумывались о последствиях. Сначала с трибуны в стражей порядка полетели камни и бутылки. А потом и десятки зрителей выбежали на поле на выручку Каюкову. Толпа, вышедшая из повиновения, требовала выдать им главных виновников позора — тренера Алова и вратаря Фарыкина. Впервые в истории отечественного футбола на стадионе вспыхнули беспорядки, которые могли обернуться трагедией.

Милиция пусть и не сразу, но сумела навести порядок. Выступление болельщиков было подавлено, несколько человек, в том числе и Василий Каюков, были задержаны и осуждены. Кому-то дали по 15 суток, а возмутитель спокойствия отправился в колонию. Казалось, инцидент исчерпан. Но на Фарыкина случившееся произвело неизгладимое впечатление.

Не бравший в течение нескольких месяцев спиртного в рот, Владимир сорвался и запил. Место в воротах было отдано в распоряжение Вадима Кублицкого. Фарыкин же изредка выходил на замену в гостевых матчах. Перед ленинградской публикой он появился только в октябре – в игре с «Крыльями Советов». Отыграл на ноль. Потом сыграл еще в ответной игре с «Торпедо» – 0:2 и ушёл из «Зенита». Точнее его убрали. Ибо играть на прежнем уровне он уже не мог.

На какое-то время Владимир взял себя в руки. Поиграл за «Адмиралтеец», потом уехал в Таллин, где защищал ворота местного «Калева». Но та история всё же сломала его морально. Жизнь Владимира Фарыкина трагически оборвалась в середине шестидесятых. Бывший голкипер «Динамо» и «Зенита» утонул, катаясь на лодке по реке Вуоксе.

А в Ленинграде потом жалели, что всё так получилось. Полузащитник Валентин Царицын говорил, что Владимир Петрович самый талантливый после Леонида Иванова вратарь, защищавший ворота «Зенита». «Случалось, на тренировках предлагал ребятам попробовать забить ему с линии штрафной. Даже за деньги никто не соглашался: выиграть было невозможно. Но тогда, с „Торпедо“, был не его день. Такое с каждым когда-то случается. Проиграй мы 1:2, я уверен, ничего бы не произошло».

Подробный рассказ о Вадиме Кублицком вас ждёт в материалах, посвящённых «Локомотиву». Скажу лишь, что Владимир Фарыкин и Вадим Кублицкий защищали в начале пятидесятых ворота команды города Калинина, и в 1957 году снова встретились уже в «Зените». Вадим Всеволодович покинул клуб в конце чемпионата-1957, в котором провёл 11 матчей и пропустил 20 мячей. Были среди них и удачные игры (со «Спартаком» в Москве) и не очень – с динамовцами Киева, Москвы и Тбилиси. Чемпионат 1957 года оказался очень сложным для команды, и вряд ли невысокое десятое место можно было объяснять слабой игрой вратарей. К тому же внутри команды возникли группировки, и опытный Кублицкий не смог прижиться в новом коллективе.

Продолжение следует. Завтра вы узнаете, как ошибка вратаря лишила «Зенит» бронзовых медалей.