Хвалим ваши любимые клубы РПЛ

«Соккер.ру» нашел сильнейшие стороны футбольных команд высшей лиги.
И нелюбимые тоже хвалим, все 16 в поле зрения, полный охват всех любимцев и не очень. Подход объективный – находим сильную сторону, которую можно оценить с помощью цифр, и которая отражает характер самой успешной стороны в игре команды в сезоне.
«Ростов» — позиционные цари
Нет в РПЛ клуба с большим количеством голов с игры. Команде Карпина осталась одна атака до отметки в 30, и даже у «Зенита» — 26 голов, а у «Краснодара» — 23. Результативные набеги на нормальной скорости выделяют именно «Ростов», причем в лучших матчах была легкость исполнения.
Умеют использовать козыри «4-3-3». Еременко остается королем хитрого последнего паса – 41 созданный момент, но Ионов и Попов тоже за счет опыта читают игру – 45 и 36 шансов соответственно. Добавьте пасы Шомуродова и Байрамяна – увидите гармоничную атаку, где все умеют заметить напарника.
«Оренбург» — команда с крыльями
«Лейпцигу» добавляет крыльев их официальный спонсор, а «Оренбургу» — тактика Федотова. Главный тренер поставил середняку крепкий футбол. Если «Газпром» не откажется от финансирования, то сохранят прописку. Во многом потому, что есть чем похвастаться при подачах с флангов.
На счету игроков «Оренбурга» 520 навесов, второй результат после «Зенита». Португалец Алвеш – рекордсмен по показателю, а Малых и Терехову сами позиции велят искать напарников в центре фланговыми подачами. Хороший навес даже «Ливерпуль» выделяет. Играя «5-3-1», «Оренбург» радует кроссами.
«Спартак» — ударники труда
Московский клуб нанес 375 ударов по чужим воротам, и это лучший показатель лиги. Для команды, которая провалила старт сезона и до сих пор время от времени терпит поражения – явно не худший показатель, который показывает наличие потенциала.
Рядом по ударам «Зенит», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар», то есть аутсайдер вот так просто удары не соберет. Вот только есть минус – «Спартак» подводит меткость. Из 17 ударов за игру только 5.2 точные. Но даже при таком количестве моментов на 33 гола, а забили всего 24. Добавить реализации – пойдут победы.
«Уфа» — непробиваемая стена
Команда Евсеева вторая по пропущенным мячам в чемпионате, но их пройти сложнее всего, ведь атак на ворота больше, чем на ворота «Зенита», а КПД обороны высокий – допустили всего 19 голов. Можно назвать стиль «антифутболом», но тут скорее рациональность.
Сознательный выбор – сохранить «Уфе» прописку в элите. Ставка на возможности Беленова – 76 сэйвов и целых 11 «сухарей». Поскольку у «Зенита» за сезон два вратаря, то Александр оказывается единоличным лидером по показателю. Евсеев поставил успешную игру в защите, на том и выезжают.
«Тамбов» — короли реализации
В чемпионате России только у трех команд процент точных ударов от общего числа выше, чем у «Тамбова». Оказывается, скромная команда бьет по чужим воротам точнее, чем ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Причем учтите, что по количеству ударов они 15-е в лиге.
Комплимент Обухову, Мелкадзе и Костюкову, ведь атакующая группа «Тамбова» попадает в цель чаще всех. Только «Зенит» держится наравне с середняком по показателю голы в среднем на один точный удар, причем разница по попыткам – на 40 %. По xG «Тамбов» 15-й, но они не промахиваются.
«Локомотив» — мастера результата
По ударам команда Семина седьмая, по владению, количеству передач под удары и точности передач – шестая, по ударам в створ вообще десятые. «Локомотив» явно не похож на команду, которая идет второй и ведет борьбу за прямую путевку в ЛЧ. Но они выжимают результат.
У ворот москвичей соперники не создают качественные моменты, но самое главное – набирают больше очков, чем могли, исходя из хода встреч. «Локомотив» не назвать везучим, но команда настырная. Крыховяк и Алексей Миранчук спасают, ни у кого такой большой разницы между реальными очками и ожидаемыми нет.
«Крылья Советов» — вратарская гордость
У самарцев нет козыря, которым можно гордиться, но есть особенность, что позволяет выделить их с положительной стороны. Пропустив 29 голов, оказываются по допущенным ошибкам лучше, чем даже «Ростов». Почему у команды Божовича не 39 осечек в защите?
Ответ прост – Сергей Рыжиков и Евгений Фролов спасли. До перерыва 38-летний ветеран отразил 88 ударов или 78.4 % ото всех, а еще взял 1 пенальти. У Евгения та же статистика по «одиннадцатиметровым», только в 3 играх, а еще 12 сэйвов. Суммарно у вратарей «Крылышек» рекорд по маленьким подвигам.
«Арсенал» — бескомпромиссные
Самые безликие команды сезона, если говорим о ярко выраженных козырях, на букву «а». Но если «Ахмат» по понятным причинам плох – последнее место в РПЛ, то «Арсенал» наравне со «Спартаком» по очкам. Даже странно, что они без особенностей.
С другой стороны, есть одна объединительная черта у москвичей и туляков. У этих команд по 4 ничьи, и это самое маленькое количество мировых в сезоне. Команда Черевченко играет с открытым забралом – 1 успешная контратака, 1 пенальти, ни одного автогола.
«Сочи» — ценители забросов
В «Сочи» собрались футболисты довольно высокого уровня, на что указывает хотя бы количество перехватов. Одновременно бросается в глаза, что из лидеров один «Локомотив» пытается прессинговать высоко, это чаще удел аутсайдеров, то есть такого козыря мало.
Зато у команды Федотова есть точные длинные передачи (по 78 за игру) и голы после контратак (5 штук). Даже «Локомотив» и ЦСКА заметно уступают южанам по забросам. «Сочи» так хорош благодаря длинным пасам Джанаева и Нобоа, а еще цепкости форвардов – адресатов передач.
«Урал» — главные джентльмены
Команда Парфенова, хотя визуально кажется коллективом жестким, схватила только 40 желтых (у лидера по необдуманной грубости «Рубина» 60 предупреждений) и 1 красную карточку (у «Динамо» и «Крыльев Советов» по 5 удалений в 22 турах).
Показатель «Урала» впечатляет еще сильнее, если посмотреть на количество отборов – вторые в РПЛ, и достойную сумму перехватов. Футболисты вступают в борьбу, но грубостью не отличаются. Иногда это плохо – в игре против «Зенита» лучше бы сопротивлялись, но чаще хорошо.
«Краснодар» – тики-такеры лиги
Почти как «тик-токеры», но играть в пас совсем не стыдно. Владение мячом у «Краснодара» лучшее в лиге, свыше 57 %. Точность передач – одна из лучших в лиге, только у «Зенита» процент выше. Статистика становится хуже, когда доходит до точных ударов, но «быки» выбрали стиль.
Команда играет ярко выраженным первым номером, и хотя проблемы с составом влияли на результат, именно южане отдают самое большое количество передач в РПЛ. Есть только одно замечание – нужен центральный защитник с сильным первым пасом, как у Ракицкого. По точным длинным передачам на скромном 14-м месте.
«Динамо» — спецы по отборам
В прошлом сезоне москвичи были на третьем месте по отборам, на втором – по перехватам, причем отставание от лидера было в пределах погрешности подсчета действий. Теперь команда Хохлова и Новикова лидирует с заметным отрывом по отборам.
Цепкость нельзя объяснить строго стилем игры – «Динамо» владеет мячом в среднем 50% времени, просто стиль такой, что многие футболисты один в один играют здорово. Причем не только Шуньич или Каборе, которых ждешь среди лидеров, но и Шимански и новичок Скопинцев. 275 единоборств выиграли – рекорд сезона.
«Ахмат» — хороши в воздухе
Честно говоря, у команды Шалимова ужасная статистика. Не удивительно, что представители команды повторяют одну и ту же мысль: сезон нужно завершать. Намек на то, чтобы расширить РПЛ, но никто не вылетел – то есть «Ахмат». Но цифры плохие…
В поисках позитива смотрит на второй этаж, причем у разных ворот. Понсе и Роши работают у чужих, Семенов и Анхель – у своих. Для аутсайдера у «Ахмата» приличная игра на втором этаже, хотя этого, конечно же, мало для безопасного места. Особенно с учетом, что им не сильно везет.
ЦСКА – асы последнего паса
Поскольку результаты не очень, то многое хорошее в игре смазано поражениями. Но ЦСКА по владению мячом в тройке в РПЛ, по общему количеству пасов – тоже. Подводит точность, но если посмотрите на командный футбол, то он присутствует.
Влашич, Обляков и Фернандес замечают напарников, в РПЛ только «Зенит» собрал на пять передач под удары больше. У ЦСКА было 285 атак с последним пасом, еще в 81 случае работали соло. А вот по голам не сильно от «Тамбова» оторвались — меткость нужно подтянуть.
«Рубин» — ставка на вратаря
«Сухарей» у Дюпина больше, чем у Акинфеева, но вратарь «Рубина» часто сражается с чужой атакой в одиночку. Опытный Юрий встретил 117 ударов, пропустил 22 мяча, но в 96 случаях спас. Средний процент отраженных выстрелов – 82.1%.
Только у «Зенита» процент выше, а «Уфа» с Беленовым в воротах идет наравне с одним из аутсайдеров. У Слуцкого объективно было мало времени, чтобы казанцы заиграли в его футбол – особенно учитывая низкую дисциплину и возраст футболистов, но Дюпин оставил шанс на спасение.
«Зенит» — успешная оборона
Оборона не монолитная, как показала ЛЧ, зато очевидно самая надежная в чемпионате. У вратарей «Зенита» лишь 58 сэйвов, лишь 10 пропущенных голов (у второго места 19 ошибок), процент сухарей – 54.5 %. Лучший показатель лиги, 0.45 гола за игру.
Команда Семака пользуется тем, что соперники не оспаривают действия чемпиона первым номером, и поэтому медлительность Ивановича и Ракицкого влияет редко. Даже по меркам топ-5 выделяются надежностью защиты – у солидного отрыва есть железное объяснение.
"В чемпионате России только у трех команд процент точных ударов больше..."
КАК ? пля как? Тамбов может быть королями реализации,если тут же писателишка пишет,что три команды ВЫШЕ по реализации ?!?
"В чемпионате России только у трех команд процент точных ударов больше..."
КАК ? пля как? Тамбов может быть королями реализации,если тут же писателишка пишет,что три команды ВЫШЕ по реализации ?!?
бьют больше всех ,а толку на пердив не хватит.....
бьют больше всех ,а толку на пердив не хватит.....
а написано ,что мы только в защите лучшие ?!?
а написано ,что мы только в защите лучшие ?!?