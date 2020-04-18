Хвалим ваши любимые клубы РПЛ

1587229559

сегодня, 20:05

«Соккер.ру» нашел сильнейшие стороны футбольных команд высшей лиги.

И нелюбимые тоже хвалим, все 16 в поле зрения, полный охват всех любимцев и не очень. Подход объективный – находим сильную сторону, которую можно оценить с помощью цифр, и которая отражает характер самой успешной стороны в игре команды в сезоне.

«Ростов» — позиционные цари

Нет в РПЛ клуба с большим количеством голов с игры. Команде Карпина осталась одна атака до отметки в 30, и даже у «Зенита» — 26 голов, а у «Краснодара» — 23. Результативные набеги на нормальной скорости выделяют именно «Ростов», причем в лучших матчах была легкость исполнения.

Умеют использовать козыри «4-3-3». Еременко остается королем хитрого последнего паса – 41 созданный момент, но Ионов и Попов тоже за счет опыта читают игру – 45 и 36 шансов соответственно. Добавьте пасы Шомуродова и Байрамяна – увидите гармоничную атаку, где все умеют заметить напарника.

«Оренбург» — команда с крыльями

«Лейпцигу» добавляет крыльев их официальный спонсор, а «Оренбургу» — тактика Федотова. Главный тренер поставил середняку крепкий футбол. Если «Газпром» не откажется от финансирования, то сохранят прописку. Во многом потому, что есть чем похвастаться при подачах с флангов.

На счету игроков «Оренбурга» 520 навесов, второй результат после «Зенита». Португалец Алвеш – рекордсмен по показателю, а Малых и Терехову сами позиции велят искать напарников в центре фланговыми подачами. Хороший навес даже «Ливерпуль» выделяет. Играя «5-3-1», «Оренбург» радует кроссами.

«Спартак» — ударники труда

Московский клуб нанес 375 ударов по чужим воротам, и это лучший показатель лиги. Для команды, которая провалила старт сезона и до сих пор время от времени терпит поражения – явно не худший показатель, который показывает наличие потенциала.

Рядом по ударам «Зенит», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар», то есть аутсайдер вот так просто удары не соберет. Вот только есть минус – «Спартак» подводит меткость. Из 17 ударов за игру только 5.2 точные. Но даже при таком количестве моментов на 33 гола, а забили всего 24. Добавить реализации – пойдут победы.

«Уфа» — непробиваемая стена

Команда Евсеева вторая по пропущенным мячам в чемпионате, но их пройти сложнее всего, ведь атак на ворота больше, чем на ворота «Зенита», а КПД обороны высокий – допустили всего 19 голов. Можно назвать стиль «антифутболом», но тут скорее рациональность.

Сознательный выбор – сохранить «Уфе» прописку в элите. Ставка на возможности Беленова – 76 сэйвов и целых 11 «сухарей». Поскольку у «Зенита» за сезон два вратаря, то Александр оказывается единоличным лидером по показателю. Евсеев поставил успешную игру в защите, на том и выезжают.

«Тамбов» — короли реализации

В чемпионате России только у трех команд процент точных ударов от общего числа выше, чем у «Тамбова». Оказывается, скромная команда бьет по чужим воротам точнее, чем ЦСКА , «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Причем учтите, что по количеству ударов они 15-е в лиге.

Комплимент Обухову, Мелкадзе и Костюкову, ведь атакующая группа «Тамбова» попадает в цель чаще всех. Только «Зенит» держится наравне с середняком по показателю голы в среднем на один точный удар, причем разница по попыткам – на 40 %. По xG «Тамбов» 15-й, но они не промахиваются.

«Локомотив» — мастера результата

По ударам команда Семина седьмая, по владению, количеству передач под удары и точности передач – шестая, по ударам в створ вообще десятые. «Локомотив» явно не похож на команду, которая идет второй и ведет борьбу за прямую путевку в ЛЧ . Но они выжимают результат.

У ворот москвичей соперники не создают качественные моменты, но самое главное – набирают больше очков, чем могли, исходя из хода встреч. «Локомотив» не назвать везучим, но команда настырная. Крыховяк и Алексей Миранчук спасают, ни у кого такой большой разницы между реальными очками и ожидаемыми нет.

«Крылья Советов» — вратарская гордость

У самарцев нет козыря, которым можно гордиться, но есть особенность, что позволяет выделить их с положительной стороны. Пропустив 29 голов, оказываются по допущенным ошибкам лучше, чем даже «Ростов». Почему у команды Божовича не 39 осечек в защите?

Ответ прост – Сергей Рыжиков и Евгений Фролов спасли. До перерыва 38-летний ветеран отразил 88 ударов или 78.4 % ото всех, а еще взял 1 пенальти. У Евгения та же статистика по «одиннадцатиметровым», только в 3 играх, а еще 12 сэйвов. Суммарно у вратарей «Крылышек» рекорд по маленьким подвигам.

«Арсенал» — бескомпромиссные

Самые безликие команды сезона, если говорим о ярко выраженных козырях, на букву «а». Но если «Ахмат» по понятным причинам плох – последнее место в РПЛ , то «Арсенал» наравне со «Спартаком» по очкам. Даже странно, что они без особенностей.

С другой стороны, есть одна объединительная черта у москвичей и туляков. У этих команд по 4 ничьи, и это самое маленькое количество мировых в сезоне. Команда Черевченко играет с открытым забралом – 1 успешная контратака, 1 пенальти, ни одного автогола.

«Сочи» — ценители забросов

В «Сочи» собрались футболисты довольно высокого уровня, на что указывает хотя бы количество перехватов. Одновременно бросается в глаза, что из лидеров один «Локомотив» пытается прессинговать высоко, это чаще удел аутсайдеров, то есть такого козыря мало.

Зато у команды Федотова есть точные длинные передачи (по 78 за игру) и голы после контратак (5 штук). Даже «Локомотив» и ЦСКА заметно уступают южанам по забросам. «Сочи» так хорош благодаря длинным пасам Джанаева и Нобоа, а еще цепкости форвардов – адресатов передач.

«Урал» — главные джентльмены

Команда Парфенова, хотя визуально кажется коллективом жестким, схватила только 40 желтых (у лидера по необдуманной грубости «Рубина» 60 предупреждений) и 1 красную карточку (у «Динамо» и «Крыльев Советов» по 5 удалений в 22 турах).

Показатель «Урала» впечатляет еще сильнее, если посмотреть на количество отборов – вторые в РПЛ , и достойную сумму перехватов. Футболисты вступают в борьбу, но грубостью не отличаются. Иногда это плохо – в игре против «Зенита» лучше бы сопротивлялись, но чаще хорошо.

«Краснодар» – тики-такеры лиги

Почти как «тик-токеры», но играть в пас совсем не стыдно. Владение мячом у «Краснодара» лучшее в лиге, свыше 57 %. Точность передач – одна из лучших в лиге, только у «Зенита» процент выше. Статистика становится хуже, когда доходит до точных ударов, но «быки» выбрали стиль.

Команда играет ярко выраженным первым номером, и хотя проблемы с составом влияли на результат, именно южане отдают самое большое количество передач в РПЛ . Есть только одно замечание – нужен центральный защитник с сильным первым пасом, как у Ракицкого. По точным длинным передачам на скромном 14-м месте.

«Динамо» — спецы по отборам

В прошлом сезоне москвичи были на третьем месте по отборам, на втором – по перехватам, причем отставание от лидера было в пределах погрешности подсчета действий. Теперь команда Хохлова и Новикова лидирует с заметным отрывом по отборам.

Цепкость нельзя объяснить строго стилем игры – «Динамо» владеет мячом в среднем 50% времени, просто стиль такой, что многие футболисты один в один играют здорово. Причем не только Шуньич или Каборе, которых ждешь среди лидеров, но и Шимански и новичок Скопинцев. 275 единоборств выиграли – рекорд сезона.

«Ахмат» — хороши в воздухе

Честно говоря, у команды Шалимова ужасная статистика. Не удивительно, что представители команды повторяют одну и ту же мысль: сезон нужно завершать. Намек на то, чтобы расширить РПЛ , но никто не вылетел – то есть «Ахмат». Но цифры плохие…

В поисках позитива смотрит на второй этаж, причем у разных ворот. Понсе и Роши работают у чужих, Семенов и Анхель – у своих. Для аутсайдера у «Ахмата» приличная игра на втором этаже, хотя этого, конечно же, мало для безопасного места. Особенно с учетом, что им не сильно везет.

ЦСКА – асы последнего паса

Поскольку результаты не очень, то многое хорошее в игре смазано поражениями. Но ЦСКА по владению мячом в тройке в РПЛ , по общему количеству пасов – тоже. Подводит точность, но если посмотрите на командный футбол, то он присутствует.

Влашич, Обляков и Фернандес замечают напарников, в РПЛ только «Зенит» собрал на пять передач под удары больше. У ЦСКА было 285 атак с последним пасом, еще в 81 случае работали соло. А вот по голам не сильно от «Тамбова» оторвались — меткость нужно подтянуть.

«Рубин» — ставка на вратаря

«Сухарей» у Дюпина больше, чем у Акинфеева, но вратарь «Рубина» часто сражается с чужой атакой в одиночку. Опытный Юрий встретил 117 ударов, пропустил 22 мяча, но в 96 случаях спас. Средний процент отраженных выстрелов – 82.1%.

Только у «Зенита» процент выше, а «Уфа» с Беленовым в воротах идет наравне с одним из аутсайдеров. У Слуцкого объективно было мало времени, чтобы казанцы заиграли в его футбол – особенно учитывая низкую дисциплину и возраст футболистов, но Дюпин оставил шанс на спасение.

«Зенит» — успешная оборона

Оборона не монолитная, как показала ЛЧ , зато очевидно самая надежная в чемпионате. У вратарей «Зенита» лишь 58 сэйвов, лишь 10 пропущенных голов (у второго места 19 ошибок), процент сухарей – 54.5 %. Лучший показатель лиги, 0.45 гола за игру.

Команда Семака пользуется тем, что соперники не оспаривают действия чемпиона первым номером, и поэтому медлительность Ивановича и Ракицкого влияет редко. Даже по меркам топ-5 выделяются надежностью защиты – у солидного отрыва есть железное объяснение.