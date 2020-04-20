Кто здесь лишний? «Атлетико» и изгои Симеоне

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вчера, 22:00

Кадровая оптимизация на повестке дня у всех клубов без исключения. «Соккер.ру» гонит прочь тех, кто залежался на «матрасе».

У «Атлетико» достаточно компактный состав: только 23 футболиста в основной обойме и еще 6 человек разосланы по командировкам. Не все, о ком пойдет речь ниже, только путаются под ногами и получают хорошую зарплату, речь пойдет и об основных игроках, которые хотят сменить обстановку. «Атлетико» и рад бы удержать своих лидеров, но есть желающие уйти, а клубной казне не помешают финансовые вливания. В общем, у «матрасников» два списка «на выход»: от части игроков нужно избавиться в целях кадровой оптимизации, другие уйдут, потому что созрели, и на них есть спрос на рынке.

Кто лишний в «Атлетико»?

Тома Лемар (Франция)

Француз перешел в «Атлетико» два года назад — страшно подумать — за 70 миллионов евро, но ко двору не пришелся ни в одном из возможных смыслов. Игровой стиль «матрасников» не подошел чемпиону мира, да и Диего Симеоне — явно не его герой. Статистика Лемара в «Атлетико» просто удручает: 67 матчей и 3 забитых мяча — просто слезы! На самом деле, Эль Чоло еще зимой поставил крест на Тома и даже высказался об этом открыто, что является большой редкостью:

Факты говорят сами за себя: Лемар не оправдал ожиданий, не смог достичь того, на что способен. У него есть впечатляющие меня уникальные качества, которых нет у других, и я доверял ему практически всегда, когда он был доступен, но вы все видели сами. Останется ли Лемар в «Атлетико»? Я не знаю, но знаю, что агенты работают очень хорошо…

Однако зимой Тома остался в Мадриде, и теперь «Атлетико» может кусать локти из-за того, что не продал француза, ведь цены резко упали вследствие пандемии коронавируса, поставившей футбол на паузу. Если в начале года был вариант продать Лемара за 50-60 миллионов евро, то сейчас «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 24 млн. Как бы то ни было, избавляться от чемпиона мира необходимо.

Шиме Врсалько (Хорватия) или Сантьяго Ариас (Колумбия)

У «Атлетико» в составе три правых защитника, причем среди них есть ярко выраженный лидер — англичанин Киран Триппьер, который провел подавляющее большинство матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, оставив своим конкурентам Врсалько и Ариасу крохи игровой практики на двоих. Определенно, одного конкурента Кирана будет достаточно, так что один из этих двоих должен уйти. Шиме и Санти одногодки — родились с разницей в три дня в начале 1992-го, у хорвата контракт до 2022 года, у колумбийца — до 2023-го. Кем-то из них придется пожертвовать. К Ариасу есть предметный интерес со стороны «Интера», который в прошлом сезоне брал в аренду Врсалько.

Диего Коста (Испания)

Коста — возрастной, подверженный травмам, но по-прежнему высокооплачиваемый нападающий, который явно прошел пик своей карьеры, к тому же у Диего следующим летом истекает контракт, следовательно, в ближайшее трансферное окно «Атлетико» еще сможет выручить за него хоть какие-то деньги. В этом сезоне Коста принял участие в 19 матчах и забил 2 мяча, да и вообще после возвращения в Мадрид из Лондона не феерит, его возвращение из «Челси» за 66 миллионов евро не принесло «матрасникам» радости.

Расставание назрело, хотя сам Диего хочет остаться в «Атлетико» до конца контракта по понятным причинам: куда бы он ни ушел сейчас, личные условия будут значительно хуже. «Атлетико» все понимает и постарается найти компромисс с форвардом, а пока подыскивает ему замену. В числе кандидатов на острие атаки «матрасников» Мауро Икарди, Эдинсон Кавани, Александр Ляказетт, Аркадиуш Милик, Альфредо Морелос и даже Сердар Азмун.

Кто может уйти за хорошие деньги?

В составе «Атлетико» два футболиста, которые находятся на пике стоимости и имеют предложения от многих мощных европейских команд, главным образом английских. Речь идет о Сауле Ньигесе и Томасе Партее. Оба игроки средней линии, хотя Сауль — известный универсал, не раз выходил даже слева в защите. В принципе, уход этих футболистов не станет катастрофой для «Атлетико», ведь даже текущая глубина состава позволяет поставить на их место мексиканца Эрреру и Маркоса Льоренте, который на «Энфилде» доказал, что готов играть в стартовом составе.

Сауль Ньигес (Испания)

«Атлетико» планирует выручить за Сауля 75 миллионов евро, а главный претендент раскошелиться — «Манчестер Юнайтед». При этом сумма отступных в контракте Ньигеса составляет 150 млн евро, но при нынешнем состоянии рынка это нереальные деньги, так что клубы будут искать компромисс. Раньше на Сауля засматривалась «Барселона», но преданный «Атлетико» парень вряд ли выберет себе новый клуб в Испании.

Томас Партей (Гана)

Партей тоже собирался в Англию, «Арсенал» близко подобрался к подписанию хавбека, но финансовый кризис спутал карты «канониров». Возможно, лондонский клуб предложит «матрасникам» обмен Партея на Ляказетта, хотя на «Арсенале» свет клином для Томаса не сошелся — тот же «Интер» тоже может быть настойчивым.