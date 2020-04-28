ТОП 10 главных событий 2004 года.

1588094799

вчера, 20:26

Давайте вспомним один из ярких моментов в футбольной истории в начал 21 веке и выберем ТОП 10 лучших событий того сезона и открывает наш список на этот раз.

10. скромный «Мидлсбро» выигрывает кубок Лиги.

Достаточно интересная команда, тогда была под руководством как казалось подающего большие надежды Стива Макларена, бывшего помощника Алекса Фергюсона. Он действительно создал классную команду в которой опыт сочеталась с молодостью, а в составе клуба играли Гаиска Миндьета, Жуниньо, Будевейн Зенден, Стюарт Даунинг, Гарэт Саутгейт, Денни Милз и вратарь Марк Шварцер. В финале им удалось обыграть «Болтон» — 2:1 (голы забивали камерунец Жоб на 2 минуте и голландец Зенден с пенальти на 7 минуте). А до этого в полуфинале они по сумме двух матчей обыграли лондонский «Арсенал». Это является единственным большим трофеем клуба, ведь чуть раньше в 97-ом и 98-ом этот трофей от них уплывал.

9. Продолжение гегемонства «Лиона» во франции.

В начале нулевых во французской лиге образовалось эра чемпионства «Лиона», в 2004 году главный тренер Поль Ле Гуэн оформляет с ними третье чемпионство к ряду. С 2002 по 2008 год они неизменно брали титул. В составе того клуба играли такие футболисты как Эрик Абидаль, Микаэль Эссьен, Флоран Малуда и Жуниньо Пернамбукано .

8. Чемпионство «Вердера».

Под руководством Томаса Шаафа, который в общей сложности проведет подряд 35 лет жизни в родном клубе, играя за молодежь, после за основу, а потом выполняет роль тренера оформит в 2004 году чемпионский титул впервые за 11 лет. Обогнав в той гонке мюнхеновскую «Баварию», также они выиграют и кубок Германии победив в финале «Алеманию» — 3:2, тем самым оформив тогда золотой дубль, в первые в своей истории.

7. Вылет «Лидса Юнайтеда» из АПЛ .

Мы все полюбили «Лидс Юнайтед» и его игроков на рубеже веков, но в конце сезона 2003/2004 клуб испытывающий финансовые проблемы вылетел из высшего дивизиона впервые за 14 лет. С тех пор «павлины» так и не смогли вернуться обратно. Да, очень было жаль видеть, как такой клуб, который только недавно шумел в АПЛ и доходил до финалов двух еврокубков с Марком Видукой, Аланом Смитом, Харри Кьюэллом, Ли Бойером, Дэвидом Батти и другими игроками падал стремительно на глазах. На тот момент нету с ними главного творца Дэвида О'Лири, который чуть раньше покинет их, а после и его карьера покатиться также стремительно вниз, как и его детище, пропав с футбольных радаров .

6. Золотой мяч Андрея Шевченко.

В 2004 году украинский футболист был признан лучшим футболистом Европы и уходящего года, и получил Золотой Мяч. Перегнав в той гонке двух футболистов «Барселоны» Деку и Роналдиньо, которые соответственно заняли 2-ое и 3.е место. И также совпало, что Он стал первым игроком уже постсоветского футбола, кто удостоился этой награды.

5. Второй титул Семина с Локомотивом.

В 2004 году «Локо» под руководством Юрия Павловича Семина отпраздновал свой второй титул в истории, обогнав тогда ЦСКА всего на одно очко.Также клуб вышел в 1/8 финала ЛЧ , выйдя со второго места после «Арсенала», обойдя в турнирной таблице киевское Динамо и миланский «Интер». С сезона 2003/2004 формат турнира изменился, вместо второго группового раунда появились сразу матчи плей-офф, и им достался французский «Монако», хоть первую игру «железнодорожники» выиграли — 2:1, но в ответной потерпев минимальное поражение — 0:1 закончили свое выступление.

4. «Валенсия» Рафаэля Бенитеса.

В 2004 году Бенитес громко о себе заявил вместе с «летучими мышами», ему удалось оформить свое второе чемпионство обогнав в той гонке «Барселону» Франка Райкарда и «Депортиво» Хавьера Ируреты. Также «Валенсия» под его руководством выиграла и кубок УЕФА победив в финале французский «Марсель» — 2:0 ( голы забивали Висенте и Миста). В Команде тогда играли такие футболисты, как Канисарес, Айяла, Руфете, Бараха, Миста, Аймар, Висенте и тд. Жаль, что Валенсия с тех пор так больше и не выигрывала больших трофеев.

3. Непобедимый «Арсенал» Арсена Венгера.

Да, тот «Арсенал» образца 2003/2004 был на столько хорош, что не имел себе равных. Чемпионат они закончат без единственного поражения за сезон лидерами также будут Тьерри Анри забивший 30 голов, в клубе также играли Патрик Виейра, Робер Пирес, Деннис Бергкамп, Фредди Юнгберг. Но в итоге тот титул как выясниться позже для Венгера и его подопечных будет последним, больше им так и не удалось поднять на 1 место. Но до сих пор их рекорд никто не сможет повторить, как и большее количество матчей без поражений подряд. Сегодня остается лишь как всегда вспоминать. Если честно я ненавидел этот «Арсенал», ну вы понимаете почему, ведь они были всегда моим самым нелюбимом клубом в истории АПЛ .

2. Выход в финал ЛЧ «Монако» Дидье Дешама.

Сегодня Дешам тренер национальной сборной, но тогда наставник возглавлял «Монако», который начал испытывать финансовые трудности, да и в чемпионате занимали места в середине таблицы. На старте той кампании им запретили еще покупать игроков, они могли подписать лишь свободных агентов и игроков в аренду, и вот к ним переходит оказавшийся вдруг ненужным «Реалу» и их президенту Пересу — Фернандо Морьентес. Как окажется дальше это будет ключевой момент. В составе тогда играли Дадо Пршо, Патрис Эвра, Людовик Жули, Жером Ротен и тд. Еще в группе они сенсационно разгромят — 8:3 «Депортиво» и займут в итоге первое место. В 1/8 им попадется наш «Локомотив», о котором я уже говорил, и в первой игре «монегаски» проиграют, но уже тогда Фернандо Морьентес забьет нужный гол — 1:2, ведь в ответном единственный удар хорвата Дадо Пршо принесет им выход в четвертьфинал. В следующем раунде им попадется «Реал Мадрид» и снова Морьенетс покажет, как несправедливо к нему отнесли «сливочные» забьет в первом пусть и снова проигранном матче нужный второй гол — 2:4. В ответной игре «Монако» сумеет выбить грозных соперников с Раулем, Роналдо — 3:1, Морьентес снова забьет, а Жюли оформит дубль. В полуфинале они встретятся с еще одним клубом «Челси», который до этого остановил непобедимый «Арсенал» выиграв первый матч — 3:1, во втором чуть не проиграют и совершат камбек с — 0:2 в пользу ребят Раньери на — 2:2 Морьентес опять забьет. Но выйдя в финал их просто остановят ,они ничего не покажут проиграв безвольно — 0:3 от «Порту». Но это первый случай, чтобы не фаворит, на которого никто не ставил в итоге дошел до финала ЛЧ в начале 21 века.

1. Победа «Порту» Жозе Моуриньо в ЛЧ и зарождение «особенного».

В прошлом сезоне «Порту» выиграл кубок УЕФА , ими тогда руководил Жозе Моуриньо, который только начинал о себе громко заявлять в мировом футболе. Но на этот раз перед ними стоял еще один великий путь по которому им удалось пройти. В группе «драконы» заняли второе место, уступив тогда только «Реалу», и проиграв всего одну встречу как раз «сливочным» оставив позади «Марсель» с Дидье Дрогба. В первом раунде плей-офф они сыграют с «Манчестером Юнайтедом» Фергюсона, уже тогда до приезда в АПЛ Моуриньо обыграет более мастеровитого оппонента, в первой игре выиграли благодаря дублю Бенни Маккарти — 2:1, а во второй Коштинья сумел сравнять — 1:1 счет, и клуб вышел в четвертьфинал. Дальше переиграли действующего чемпиона Франции Лион по сумме двух игр — 4:2, в полуфинале получился не простой матч с «Депортиво». Первая игра по нулям закончилась дома, а в ответной благодаря 11 метровому удару Дерлея им удалось выйти в финал. В финале их ждал тоже андердог «Монако», но «Порту» продемонстрировал холоднокровие и забил три без ответных гола — 3:0 (отлечились Алберто, Деку и довершил разгром Дмитрий Аленичев) в Итоге Жозе Моуриньо второй год подряд выигрывает еврокубок в 2003 он с «Порту» взял кубок УЕФА в этом выиграл ЛЧ и мне кажется именно тогда его можно уже было считать «особенным», а не ждать его приезда в Англию и оформления титула с «Челси». Тогда Моуриньо был тренером победителем, который привнес что-то новое в любимую игру, и в начале 21 века мы действительно получили нового сильного специалиста в мировом футболе.

БОНУС.

Победа Греции на ЕВРО.

В том году не только случилась сенсация в еврокубках, когда победили не фавориты турнира, но также сборная Греция Отто Рехагеля выиграла европейский титул, и звание сильнейшей сборной. На самом турнире они вышли из группы со второго места при этом сенсационно обыграв первый раз «Португалию», скатав в ничью с «Испанией», и даже потерпев единственное поражение на том турнире от российской сборной прошли дальше. В плей-офф Греки еще удивили сначала выбив «Францию» — 1:0, которая была явным фаворитом. В полуфинале сломили сопротивление также минимально — 1:0 «Чехии» лишь в дополнительное время. А в финале нанесли второе поражение хозяевам турнира «Португалии» с молодым Роналду также минимально, как всегда — 1:0, (благодаря гоу Харистеаса на исходе часа).

Так, что 2004 год был полон сюрпризов, и научил нас, что не всегда великаны и большие ТОП клубы и сборные выигрывают трофеи. А также нам дал много новых имен игроков и тренеров.