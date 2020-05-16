Символическая сборная Европы всех времен

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16 мая 2020, 21:57

В этом году Евро явно не пройдет, по этому я составлю сегодня 11 лучших игроков всех времен сборной Европы. Из большого количества игроков я определил 11 лучших на мой взгляд, которые могут претендовать название европейской сборной, и собрал в один коллектив, также указал запасных и бонус в виде тренера.

вратарь

Лев Яшин ( СССР ) - легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной, лучший вратарь ХХ века. Единственный кто был удостоен золотого мяча среди голкиперов, получил награду в 1963 году. Вместе со сборной СССР выиграл первый чемпионат Европы 1960 года, а также занял четвертое место на ЧМ 1966. Считается одним из первых вратарей в мировом футболе, широко освоившим игру на выходах и по всей штрафной площадке.

запасной: Оливер Кан (Германия)

Защитники

Паоло Мальдини (Италия) - основной успех великолепного итальянского защитника связан я бы сказал с лучшими сезонами для «Милана». Это эталон и стиль оборонительной итальянской игры, и преданности только одной команде. Его карьера длилась на ТОП уровне 25 лет, это четверть века. Вы себе такое можете представить? Если честно то трудно. Два раза был близок к золотому мячу, но при награждении практически всегда доставался игрокам атакующего плана, нежели обороны, ведь за частую от надежности защитников и состоит общий успех клуба и сборной. В Составе сборной Италии ничего не выиграл, но это не ставит под сомнения кто лучший защитник своего времени.

запасной: Вирджил Ван Дейк (Голландия)

Бобби Мур (Англия) - Англичанин считается одним из лучших защитников всех времен, капитан «Вест Хэма» и сборной Англии. По мимо того, что он был игроком оборонительного плана, также мог выступать и в роли плеймекера, который точно раздавал пасы на партнеров, и развал атаку команды, отдавал пас на большие расстояния в одно касание, его ненужно было даже страховать, когда Мур подключался к атакам, он прекрасно чувствовал ритм игры, и грамотно отыгрывал на своей позиции без ошибочно. Главный триумф конечно это победа на родном для родоначальников футболе ЧМ 1966 года, где на «Уэмбли», как капитан поднял над головой заветный трофей сборных.

запасной: Карлес Пуйоль (Испания)

Франц Беккенбауэр (Германия) — немецкий защитник один из лучших игроков обороны, когда либо игравших в данном амплуа. Получил прозвище Кайзер, что означает лидер, и он таким был, что в составе сборной выиграв ЧМ 74 и ЧЕ 72, также и в качестве тренера сделал ее Чемпионом Мира в 1990 году. Ну и в «Баварии» был ее лидером на поле, также получил два золотых мяча, для оборонца это великолепны показатель.

запасной: Марсель Десайи (Франция)

Полузащитники.

Джордж Бест (Сев. Ирландия) - в те времена он считался одним из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Бест считается одним из лучших игроков обладающих феноменальным дриблингом, он играл на высокой скорости, его отличала прекрасная координация движений и прекрасная устойчивость на ногах, обладал великолепными навыками обводки, позволявшими ему обыгрывать сразу нескольких соперников подряд, а также мог выстрелить с обеих ног, при этом обладал развитым голевым чутьём. Он был известен своим образом жизни «поп-звезды», он является эталоном седьмого номера клуба. Джордж был одним из «Троицы Юнайтед» Бест, Чарльтон и Лоу, который помог «красным дьяволам» Мэтта Басби поднять на вершину чемпионата и превести КЕЧ в 1968 году. По опросу был удостоен звания лучшего игрока сезона, и получил золотой мяч 68-го года.

запасной: Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Хави (Испания) - испанец без которого трудно представить «Барселону», также является воспитанником, который прошел путь от самых истоков клубной академии. Дальше Хави поиграл под руководством четырех тренеров, и везде был лидером. Вместе с командой выиграл много разных трофеев от титулов и кубков, до 4-ех побед в ЛЧ , ушел Хави с тех пор «сине-гранатовые» больше не смогла выйти в финал ЛЧ . Также один из лидеров золотого поколения сборной Испании, который выиграл два титула ЧЕ и один ЧМ .

запасной: Зинедин Зидан (Франция)

Андреас Иньеста (Испания) - еще один испанский футболист в этой сборной, который является футболистом и символом также «Барселоны». Иньеста выиграл все вместе с клубом и сборной. Автор победного гола на ЧМ 2010, который стал символичным для сборной Испании ворота сборной Голландии обеспечивший победу для «красной фурии» минимально — 1:0. Иньеста не получил золотого мяча, но добился большего, чем тот кто их получал чаще.

запасной: Бобби Чарльтон (Англия)

Мишел Платени (Франция) - великолепный полузащитник, является по праву лучшим игроком франции ХХ века, Победитель чемпионата Европы 1984 года, где на одном турнире забил 10 голов, обладатель трех золотых мячей подряд. Также является знаковой фигурой и для истории «Ювентуса» с которым собрал все возможные трофеи. Также вместе с французским «Сент Этьеном» выиграл 10 и рекордный титул чемпионата.

запасной: Мэтт Ле Тиссье (Англия)

Нападающие

Йохан Кройф (Голландия) - великий голландский игрок, а в последствии и футбольный тренер. Выпускник школы «Аякса», и один из главных символов тотального футбола. Добившись результатов с «Аяксом» в том числе и побед в КЕЧ , перешел в «Барселону» и стал ее частью большой истории. Также обладатель трех золотых мячей. Один из лучших футболистов ХХ века всех времен. УЕФА включило его в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

запасной: Алессандро Дель Пьеро (Италия)

Герд Мюллер (Германия) - немецкий футболист, бомбардир нации. Великолепный нападающий игравший за «Баварию», был ее главной фигурой наколотив кучу голов, в сборной имеет отличный показатель статистики 62 матча 68 голов, это редкость, чтобы было забито больше, чем сыграно матчей. Мюллер чемпион Мира 74 года и чемпион Европы 72 года в составе Бундестим.

запасной Марко ван Бастен (Голландия)

Криштиану Роналду (Португалия) - сегодня португалец одна из главных фигур в мировом футболе, прекрасный бомбардир игрок и футболист. Играл во многих европейских чемпионата, везде был одним из лучших, выиграл 5 ЛЧ — 4 с «Реалом» и 1 с «Манчестер Юнайтедом», является лучшим бомбардиром одного розыгрыша за всю историю. Обладатель 5-ти золотых мячей. В составе сборной в 2016 году стал победителем чемпионата Европы.

запасной: Ференц Пушкаш (Венгрия)

Для такой сборной необходим и тренер и он есть, только один человек который подходит на данную роль тренера символической сборной Европы всех времен.

Тренер

Ринус Михелс - изобретатель тотального футбола добивался успеха с «Аяксом», «Барселоной» и сборной Нидерландов. Единственный тренер, кто привел сборную Голландию к золотым медалям на больших турнирах ЕВРО 88. Он один из великих тренеров в истории, который повлиял на развитие европейского футбола.

А каков ваш выбор 11 лучших игроков Европы по футболу?