Уникальный дар Икарди. Превосходит даже Роналду и Левандовски

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31 мая 2020, 19:05

ПСЖ выкупил контракт Мауро, и «Соккер.ру» раскрывает секрет аргентинского футболиста.

Парижане долго торговались с «Интером». Поскольку у представительницы форварда – и его жены по совместительству, были разногласия с руководством ПСЖ , то парижане подумывали выкупить контракт и сразу перепродать в «Ювентус».

Но хитрый Беппе Маротта из «Интера» прописал в арендное соглашение специальный пункт. Если Мауро после ПСЖ сразу окажется в одном из итальянских клубов, то придется доплатить 15 млн евро. Суммируем расходы на аренду игрока – 13 млн евро, сумму выкупа контракта – 50 (удалось снизить), и получаем минимум 78 млн евро.

Вот только контракт с ПСЖ нападающий заключил до 2024 года, что намекает – Икарди видят постоянным центральным форвардом парижского чемпиона. Но сам факт, что нападающим интересовался «Ювентус», которому нужно найти правильного напарника для Роналду, показательный. Что же уникального в Икарди, почему он интересовал многих с «Реалом» во главе?

Есть одна особенность к стандартному набору для футболиста за 60-70 млн евро, которая позволяет поставить выше, чем Мауро, в этом европейском сезоне только одного центрального нападающего – Холанда. Икарди не нужно много ударов, чтобы забить. В топ-5 на первом месте по понятным причинам идет норвежец – в «Боруссии» Д мало ударов, но невероятно много голов. Но речь о статистическом совпадении. Будут матчи, когда Эрлинг наберет ударов, но останется без голов.

Но даже если сравнивать с феноменальной статистикой юного форварда «Боруссии» Д – соотношение голов и всех ударов у норвежца 0.38, то Икарди оказывается на второй строчке в этом рейтинге – у него 0.33. Нужно всего три удара в сторону ворот, чтобы забить. Чтобы понимать, насколько это круто, достаточно сравнить с лучшими снайперами сезона в топ-5. Сам Левандовски – человек в лучшей форме в жизни, который повторил вчера личный рекорд по голам во всех турнирах за сезон (43 мяча в 35 матчах), заметно отстает.

У Роберта речь о 0.22 гола на один удар в среднем. Поляк, которому роскошные напарники по заигравшей «Баварии» создают очень качественные моменты, забивает фактически после каждого пятого удара. Икарди – после каждого третьего. Причем учтите, что в составе ПСЖ есть люди, которые скорее сами ударят, чем отдадут последний пас. У Мбаппе 87 выстрелов, у Неймара – 71, а вот по созданным в Лиге 1 моментам все иначе. Сотворили 40 и 39 шансов соответственно. Акцентированной игры на Икарди в ПСЖ нет.

Мауро не на правах Роналду в «Ювентусе», который стянул на себя 130 ударов – рекорд топ-5 в этом сезоне. Разумеется, средний показатель эффективности выстрелов португальца заметно ниже, чем у Икарди – 0.16. Ни Иммобиле, ни Вернер, ни Варди, ни Месси с Бен-Йеддером не показали ту же эффективность на передовой, что Холанд или Икарди. Но разница между ними очевидна. Аргентинец сыграл почти в два раза больше минут. Если показатель норвежца можно объяснить стечением обстоятельств, то Икарди не первый год такое творит.

Критики скажут, что на его счету всего 12 голов, уступает и Неймару, и Мбаппе? Вспомните историю Фирмино в становлении «Ливерпуля» из финалов Лиги чемпионов. Не всегда голы показывают класс. Бобби дополнил результативных Салаха и Мане, а два бывших тренера «Боруссии» Д – Клопп и Тухель, явно используют похожие паттерны тактического поведения, чтобы выжать максимум из своих команд. Конечно, Фирмино – переученный на форварда, а Икарди — классический центральный нападающий, играет головой, может пробить с «точки», убежать от защитников, однако сходство по замыслу.

Как бразилец реализовывал моменты, не смотря на ворота, так Икарди в этом сезоне в ПСЖ доказал, что можно не выпячивать себя, оставаться в тени, но являться уникальным нападающим. Конечно, когда начались проблемы на переговорах между Вандой Нарой и руководством ПСЖ – у Мауро наметился игровой спад, что логично, у него уже были подобные истории в «Интере», скандального в карьере Икарди хватает. Но не удивительно, что ПСЖ в итоге выкупил контракт форварда. Закономерно, что разные гранды интересовались нападающим. Вмешалась пандемия – может отпугнуть «Ювентус», но парижане сделали свой ход.

Уйдет ветеран Кавани, но вряд ли подпишут нового центрального форварда в основу, если Икарди останется. Впрочем, не исключено, если такой вариант возможен, что Мауро поедет в Турин к Роналду в аренду – чтобы «Ювентусу» не пришлось платить бонус в размере 15 млн евро, который транзитом через ПСЖ достанется «Интеру». Однако шанс увидеть в атаке парижан четверку Ди Мария, Неймар, Мбаппе и Икарди теперь выше, чем в начале года. Даже Килиан понимает, что ни один клуб не позволит себе его контракт этим финансово сложным летом. Похоже, Тухель сохранит ценных и не старых игроков.

Штурмовики из ПСЖ надеются попасть в финал Лиги чемпионов, и если будет мини-турнир в Германии вместо Стамбула, где изначально планировали провести решающий матч, то сами понимаете, насколько французам было важно сохранить человека, который в топ-5 наравне с Холандом по эффективности ударов. В полуфиналах и финале ЛЧ может быть мало хороших шансов, и если Икарди покажет класс – а лидерские качества есть, вспомните, что речь о бывшем капитане «Интера», то ПСЖ не пожалеет, что сегодня заключил с нападающим длительный контракт. Французы даже пишут, что Икарди не жадный – согласился на 8 млн евро зарплаты плюс бонусы.

«Интер» получит отличные деньги – кроме уже оговоренных 63 млн евро также есть 8 млн евро бонусами, которые легко получить. ПСЖ после потери Кавани, который уходит свободным агентом, получает в распоряжение форварда, которого одобрил Мбаппе, иначе быть не могло. А сам Мауро в 27 лет получает шанс доказать, что станет если не лучшим снайпером будущего сезона – для этого нужна команда, где меньше любителей забить мяч, то хотя бы важным и полезным для коллектива. Тот же «Манчестер Сити» страдает в ЛЧ , и на острие у Гвардиолы зачастую Агуэро – нападающий, которому нужно почти в полтора раза больше попыток, чтобы отличиться.

Икарди, хотя в ПСЖ всего на шестом месте по количеству ударов в среднем за девяносто минут – его опережают Мбаппе, Неймар, Кавани, Чупо-Мотинг и Ди Мария, является уникальным нападающим. У Кавани соотношение голов и ударов в створ равно 0.3 – и он большой форвард, а у Икарди – 0.6. Причем способность не продиктована слабостью чемпионата Франции. Аргентинец в сложном для форвардов чемпионате Италии (мнение Лукаку и Роналду) выжимал от 0.55 до 0.75 в хорошие времена.

Мауро всегда был эффективным и никогда не требовал лишних ударов в створ ворот, читай — моментов. Месси в этот разговор вмешивать неправильно, ведь дальше от ворот, не чистый форвард, но Роналду часто играл второго нападающего в центре. Но даже у самого Криштиану соотношение голов и точных ударов всего 0.3. И это еще учтите, что в ПСЖ Икарди не бьет пенальти, все 20 голов сезона – с игры. Мало кто в мире может найти свободную зону в метре от ворот, и тяжело отыскать человека с таким точным ударом в касание (18 из 20 голов – без приема мяча).

Даже у Иммобиле показатель реализации точных ударов 0.44, и это с учетом 10 пенальти, без них значение будет повторять то, что у Роналду. Талант Икарди нельзя приобрести, врожденное качество – зависит от реакции, умения выбрать позицию, качества удара, меткости и силы. Будь Мауро стабильным психологически, получили бы машину. Но прелесть ситуации для ПСЖ – им не нужно количество голов, а нужен форвард, которому хватило 20 ударов в створ ворот в Лиге 1, чтобы забить 12 голов.

И эту особенность аргентинца Тухель мечтает применить в решающих матчах Лиги чемпионов. У ПСЖ будет даже слишком много времени для подготовки, ведь французы остановили чемпионат. Однако если к свежести добавится эффективность – парижане с Икарди на острие останутся опасным соперником. Мауро годами делает то, чем Холанд прославился на весь мир на протяжении нескольких месяцев в Дортмунде. И понятно, что сохранить такую суперспособность сложнее, чем единожды показать.

Причем в Лиге чемпионов Икарди пошел даже дальше, чем в Лиге 1 – у него пять голов после семи ударов в створ. Именно поэтому ПСЖ вложил сегодня 103 миллиона евро в четырехлетнюю сделку с Мауро, если суммировать трансферную стоимость, аренду и зарплату без бонусов. Большие деньги, но и нападающий с полезным талантом для клуба, который мечтает покорить ЛЧ . Осталось только настроить Икарди на футбол – не всегда получается, и дождаться, когда покажет себя в решающий момент.

Причем если зажжет, то и до «Ювентуса» может доиграться, ведь поиски форварда туринцы не прекращали.