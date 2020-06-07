От Чалова до Йовича. 10 атакующих звёзд прошлого сезона, сникшие в 2019/20

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вчера, 20:25

«Соккер.ру» — о форвардах и вингерах, чьи показатели рухнули в новом сезоне.

Фёдор Чалов (Россия)

Сезон 2018/19 ( ЦСКА ): 37 матчей = 17 голов + 7 «ассистов»

Сезон 2019/20 ( ЦСКА ): 31 матч = 6 голов + 6 «ассистов»

На протяжении всего прошлого сезона мы возмущались, почему Станислав Черчесов не зовет молодого бомбардира из ЦСКА в сборную России. Все прошлое лето Чалова «продавали» в английские клубы, однако в новой кампании лучший снайпер РПЛ и автор одного из голов в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» сник. Фёдор потяжелел, играет как будто через «не могу», упускает отличные шансы забить. Вот и об интересе из сильных чемпионатов уже ничего не слышно.

Николя Пепе (Кот-д`Ивуар)

Сезон 2018/19 («Лилль»): 42 матча = 23 гола + 12 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Арсенал»): 32 матча = 6 голов + 8 «ассистов»

Ивуариец на топ-уровне провел прошлый сезон в Лиге 1: 35 результативных действий в 42 матчах — действительно шикарный показатель. И сумму за Пепе «Арсенал» отвалил шикарную — 80 миллионов евро. На все деньги Николя точно не играет, и спасибо еще, что в Лиге Европы подтягивал статистику, иначе вышло бы совсем печально.

Кшиштоф Пентек (Польша)

Сезон 2018/19 («Дженоа»/«Милан»): 42 матча = 30 голов + 5 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Милан»/«Герта»): 33 матча = 9 голов + 1 «ассист»

Поляк кометой ворвался в Серию A в сезоне 2018/19, в лютом темпе колотил голы за «Дженоа» и не сразу остановился после зимнего перехода в «Милан». В нынешнем сезоне Пентек тоже сменил клуб зимой: разочарованные «россонери» отправили его в «Герту». В Берлине Кшиштоф — игрок замены, и хотя забил уже 3 гола, два из них с пенальти, а один в контратаке на последних секундах и без того победного матча.

Дженгиз Юндер (Турция)

Сезон 2018/19 («Рома»): 33 матча = 6 голов + 10 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Рома»): 20 матчей = 3 гола

До нынешнего сезона карьера Юндера двигалась поступательно вверх: два прекрасных дебютных сезона в первой турецкой лиге за «Алтынорду», потом мощный сезон за «Истанбул» в Суперлиге и две кампании уже в Серии A, по ходу которых молодой турок прогрессировал в «Роме», а вот при Фонсеке наступил сбой. В талант турка по-прежнему верят серьезные клубы, которые желают его приобрести, но сезон 2019/20 Дженгиз не сможет занести себе в актив.

Вилфрид Заха (Кот-д`Ивуар)

Сезон 2018/19 («Кристал Пэлас»): 37 матчей — 10 голов + 10 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Кристал Пэлас»): 30 матч — 3 гола + 5 «ассистов»

Заха тут разоткровенничался и рассказал, почему не заиграл в МЮ , но у Вилфрида и в родном «Кристал Пэлас» в последнее время получается так себе. А ведь после прошлого сезона Заха небезосновательно мечтал играть в Лиге чемпионов или хотя бы в «Арсенале».

Кристан Эриксен (Дания)

Сезон 2018/19 («Тоттенхэм»): 51 матч — 10 голов + 17 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Тоттенхэм»/«Интер»): 36 матчей — 4 гола + 4 «ассиста»

Абсолютно звездному прошлому сезону в исполнении Кристиана Эриксена не хватило только вишенки на торте в виде победы в Лиге чемпионов. Датчанин отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и летом мечтал о «Реале», а мотивации на еще один сезон в составе «шпор» не нашлось. В результате, сильный футболист превратился в обузу, да и после зимнего ухода в «Интер» не сумел сходу впечатлить Антонио Конте. Было время подумать и вернуть утраченные скиллы, по слухам, Кристиан снова хорош, но до показателей сезона 2018/19 ему уже точно не добраться.

Антуан Гризманн (Франция)

Сезон 2018/19 («Атлетико»): 48 матчей — 21 гол + 10 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Барселона»): 37 матчей — 13 голов + 4 «ассиста»

Гризманн мог перейти в «Барселону» еще два года назад, но тогда компания Жерара Пике сняла фильм об отказе Антуана, а летом 2019 года француз все-таки решил войти в команду Месси. Не столь грандиозен спад в статистике Гризманна за счет того, что «Барселона» играет в атакующий футбол, сколь печальна утрата Антуаном собственного футбольного почерка. Он как будто растворился, стал реже улыбаться и забыл, кто чемпион мира в атаке у «Барсы». Выделяется теперь только девчачьими косичками.

Жоау Фелиш (Португалия)

Сезон 2018/19 («Бенфика»): 43 матча — 19 голов + 11 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Атлетико»): 28 матчей — 6 голов + 3 «ассиста»

Португальский тинейджер пустил много цветастой пыли в глаза всей Европе и убедил «Атлетико» выложить 126 миллионов евро. Крест на Жоау не ставим, он слишком молод и еще получит не одну возможность оправдать свой трансфер, хотя в «Атлетико» это будет сделать довольно трудно, учитывая командный стиль и требования Симеоне. Во всяком случае, пока Фелиш не выглядит игроком за 126 миллионов евро, да и постоянные травмы уже настораживают.

Эден Азар (Бельгия)

Сезон 2018/19 («Челси»): 52 матча — 21 гол + 17 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Реал»): 15 матчей — 1 гол + 5 «ассистов»

Азар тоже на футболиста за 100 миллионов евро не похож, а лазарет — его любимое место после перехода в «Реал». Бельгиец шикарно попрощался с «Челси», собрал почти четыре десятка результативных действий за сезон, увенчанный победой в Лиге Европы, но в «Реале» Эден за год стабильно разочаровывал. Если и после перезагрузки не будет давать результат, то Зидану придется признать свою ошибку.

Лука Йович (Сербия)

Сезон 2018/19 («Айнтрахт»): 48 матчей — 27 голов + 7 «ассистов»

Сезон 2019/20 («Реал»): 24 матча — 2 гола + 2 «ассиста»

Возможно, самое грандиозное падение нынешнего сезона. Все мы догадывались, что Йович будет дублером Карима Бензема в «Реале», но Зидан регулярно проводит ротацию и дает резервистам достаточно шансов. Лука не может пожаловаться на недостаток поддержки, однако на футбольном поле проявить себя не сумел, а за его пределами оказался сказочным верхолазом.