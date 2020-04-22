Россия на 19-й строчке мирового рейтинга по экспорту футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран по числу граждан, выступавших за иностранные футбольные клубы в 2019 году.
На первом месте находится Бразилия с 1600 футболистами, из которых 74,6% выступали в высших иностранных лигах. Вторая строчка у Франции (1027 игроков, 74%), третья – у Аргентины (972 футболиста, 75,5%).
Стоит отметить, что Россия заняла 19-ю позицию в рейтинге. За предыдущий календарный год в других лигах мира отыграли 230 российских футболистов, при этом 87,4% – в высших дивизионах (самый высокий процент среди топ-40 стран).
Напомним, издание beIN Sports недавно составило рейтинг лучших россиян, выступавших в английской Премьер-Лиге.
Паредеса купили за 23, продали за 47.
Да и зачем ты это написал здесь? Паредес аргентинец и в этом рейтинге относится к Аргентине, а никак не к России.
Паредеса купили за 23, продали за 47.
Да и зачем ты это написал здесь? Паредес аргентинец и в этом рейтинге относится к Аргентине, а никак не к России.
Да. и не читайте советских газет. Гыгыгы
https://www.youtube.com/watch?v=TeAxlTuaGOU
Да. и не читайте советских газет. Гыгыгы
Наживаются только агенты и всякая шелупонь типа Миллера и Федуна на отмыве бюджетного бабла !
Наживаются только агенты и всякая шелупонь типа Миллера и Федуна на отмыве бюджетного бабла !
А если ещё учитывать тех кто с не нашим гражданством за границей...???.))
Такие как игроки условной сборной Латвии ..Лазарев, Куракин, Богдашкин, Максименко, Ягодинский, Сорокин, Тарасов, Соловьёв, Грязнов, Совельев, Жулев, Исаев, Клюшкин, Лукьянов, Вишняков,Фёдоров.....
А если ещё учитывать тех кто с не нашим гражданством за границей...???.))
Такие как игроки условной сборной Латвии ..Лазарев, Куракин, Богдашкин, Максименко, Ягодинский, Сорокин, Тарасов, Соловьёв, Грязнов, Совельев, Жулев, Исаев, Клюшкин, Лукьянов, Вишняков,Фёдоров.....