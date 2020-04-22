Россия на 19-й строчке мирового рейтинга по экспорту футболистов

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22 апреля 2020, 07:56

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) опубликовал рейтинг стран по числу граждан, выступавших за иностранные футбольные клубы в 2019 году.

На первом месте находится Бразилия с 1600 футболистами, из которых 74,6% выступали в высших иностранных лигах. Вторая строчка у Франции (1027 игроков, 74%), третья – у Аргентины (972 футболиста, 75,5%).

Стоит отметить, что Россия заняла 19-ю позицию в рейтинге. За предыдущий календарный год в других лигах мира отыграли 230 российских футболистов, при этом 87,4% – в высших дивизионах (самый высокий процент среди топ-40 стран).



Напомним, издание beIN Sports недавно составило рейтинг лучших россиян, выступавших в английской Премьер-Лиге.