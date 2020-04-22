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Россия на 19-й строчке мирового рейтинга по экспорту футболистов

22 апреля 2020, 07:56

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран по числу граждан, выступавших за иностранные футбольные клубы в 2019 году.

На первом месте находится Бразилия с 1600 футболистами, из которых 74,6% выступали в высших иностранных лигах. Вторая строчка у Франции (1027 игроков, 74%), третья – у Аргентины (972 футболиста, 75,5%).

Стоит отметить, что Россия заняла 19-ю позицию в рейтинге. За предыдущий календарный год в других лигах мира отыграли 230 российских футболистов, при этом 87,4% – в высших дивизионах (самый высокий процент среди топ-40 стран).

Россия на 19-й строчке мирового рейтинга по экспорту футболистов
Напомним, издание beIN Sports недавно составило рейтинг лучших россиян, выступавших в английской Премьер-Лиге.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ nikoladolgov (раскрыть)
22 апреля в 14:53
Ты чего то явно попутал.
Паредеса купили за 23, продали за 47.
Да и зачем ты это написал здесь? Паредес аргентинец и в этом рейтинге относится к Аргентине, а никак не к России.
Литейный 4
Литейный 4 ответ nikoladolgov (раскрыть)
22 апреля в 12:04
А не наоборот ПСЖ купил Паредеса за 40 у Зенита?
Да. и не читайте советских газет. Гыгыгы
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 10:50
Купить Паредаса за 40 млн - продать Паредеса за 5 млн , в этом суть Российского футбола.
Наживаются только агенты и всякая шелупонь типа Миллера и Федуна на отмыве бюджетного бабла !
galem72
galem72
22 апреля в 10:29
Осталось отметить, куда Россия поставляла своих "талантов" за этот расчётный период? ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ dino-hsv (раскрыть)
22 апреля в 09:44
Согласен.....

А если ещё учитывать тех кто с не нашим гражданством за границей...???.))
Такие как игроки условной сборной Латвии ..Лазарев, Куракин, Богдашкин, Максименко, Ягодинский, Сорокин, Тарасов, Соловьёв, Грязнов, Совельев, Жулев, Исаев, Клюшкин, Лукьянов, Вишняков,Фёдоров.....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 апреля в 09:28
За пределы Советского Союза российский футбол практически не распространяется.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 08:28
я думал наши места гораздо скромнее)) а тут вполне прилично выглядим )))
dino-hsv
dino-hsv
22 апреля в 08:09
только проблема в том, что все эти лиги даже слабее рпл. 200 человек в чемионатах беларуси и казахстана - ну такое
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