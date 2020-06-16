«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:10

В поединке 29 тура испанской Ла Лиги «Осасуна» на стадионе «Эль Садар» примет мадридский «Атлетико». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Осасуна»

«Красные» недолго пасли задних после вылета в Сегунду и прошлым летом вернулись в элиту испанского футбола. Текущий сезон в Ла Лиге «Осасуна» проводит на твердую четверку.

К 29 туру хозяева подходят в статусе одиннадцатой команды в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в десять очков. После рестарта Примеры «Осасуно» отобрала очки в гостях у «Реал Сосьедада» (1:1), который замыкает первую четверку.

«Атлетико»

Для «Матрасников» проходящий розыгрыш Ла Лиги складывается из рук вон плохо. Сейчас команда Диего Симеоне и близко не находится на том уровне, который раньше ей давал возможность конкурировать с «Барселоной» и «Реалом».

В первом матче после карантина «Атлетико» продлил ничейную серию до трех туров кряду. Мадридский клуб разделил очки с «Атлетиком» в Бильбао (1:1), сыграв вничью тринадцатый раз в сезоне.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» — 5.280

Ничья – 3.240

Победит «Атлетико» — 1.869

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 3 из 5 последних домашних матчах «Осасуны».

В 4 из 5 предыдущих гостевых матчах «Атлетико» в Ла Лиге забивалось не больше трех голов.

Три предыдущих выездных матча «Атлетико» завершились вничью.

Прогноз

Не считая героических выступлений в Лиге Чемпионов, «Матрасники» в этой кампании откровенно не впечатляют. На игре команды Диего Симеоне сказывается отсутствие результативного форварда, а приверженность к надежной обороне пока никуда не делась.

«Осасуна», несмотря на отсутствие конкретных турнирных задач, вряд ли выйдет на домашний матч с фаворитом без должной мотивации. Считаем, что команды сыграют с оглядкой на собственные ворота.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.598.