«Зенит» — чемпион? «Спартак» выиграет Кубок России? Вопросы к топ-клубам РПЛ

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вчера, 22:00

Уже завтра увидим в деле ЦСКА , «Зенит» и «Спартак». «Соккер.ру» интересуется, чем дышат лучшие клубы России.

«Зенит»

«Зенит» уже чемпион?

Отрыв от ближайших преследователей составляет 9 очков, впереди 8 туров. Впереди матчи с «Сочи», «Оренбургом» и еще тремя командам из нижней части турнирной таблицы. Отыграть такой гандикап нереально, так что помешать защите титула может только форс-мажор — пример «Ростова» теперь перед глазами. За двухнедельный карантин можно растерять и форму и преимущество в таблице.

Проявит ли себя самый дорогой игрок «Зенит» в оставшейся части сезона?

Прошлым летом «Зенит» за 40 миллионов евро подписал Малкома. За год бразилец принял участие в шести матчах, забил гол и отдал результативный пас — оба результативных действия в матче с «Уралом», который выиграли бы и без Малкома (счет — 7:1). В оставшихся турах бразильцу не мешало бы отработать часть денег и сделать вклад в чемпионство.

Сумеет ли Дзюба сохранить лидерство в списках бомбардиров и ассистентов?

13 голов и 9 «ассистов» у Артема Дзюбы, в обоих списках он лидирует среди всех футболистов РПЛ . Мощный результат для форварда таких габаритов, хотя мы знаем, что Дзюба не банальный столб. Останется ли Дзюба главным бомбардиром и ассистентом после 30 туров — вот в чем вопрос. Историческое достижение намечается.

«Локомотив»

Удержат ли железнодорожники второе место?

Юрий Сёмин железной рукой вел «Локомотив» в Лигу чемпионов третий год подряд, но после замены мэтра на тренерском мостике вокруг команды создалась токсичная атмосфера, да и попробуйте крепко взять вожжи в руки после такого ямщика — Сёмин явно не оставил Николичу инструкцию по тонкой настройке. Есть немало оснований для спуска по турнирной таблице.

Как изменится «Локо» при Марко Николиче?

За «Локомотивом» вообще будем пристально следить, ведь у железнодорожников новый тренер, которого по понятным причинам никак не приняли, ведь он пришел на место легенды. Но Марко Николич в грехах руководства не виноват, так что давайте просто присмотримся к сербскому специалисту, который будет строить новый «Локомотив», и к его работе.

Есть ли у фанатов шанс изменить ситуацию в клубе?

Правильный ответ — нет, но активные болельщики «Локомотива» не устанут бунтовать из-за того, как руководство поступило с Юрием Сёминым. Сегодня фанаты железнодорожников выступили с очередным заявлением, в котором уведомили, что будут находиться на стадионе только до 20-й минуты матча, откажутся от любой визуальной и масштабной поддержки, а также полностью отказываются от любых покупок в магазинах клуба и у его партнеров.

«Краснодар»

Сможет ли «Краснодар» завоевать историческую путевку в Лигу чемпионов?

Если не «Локомотив», то кто? Следующий в списке претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов «Краснодар», который в прошлом году уступил «Локомотиву» второе место, а сам не сумел пробиться в основную сетку ЛЧ через квалификацию. Второе место в РПЛ станет историческим результатом для «быков», которые дважды были бронзовыми призерами, но на вторую ступень пьедестала почета еще не поднимались.

Кто поведет за собой «Краснодар»?

Виктор Классон не восстановился после травмы, честно говоря, есть сомнения, что швед вообще вернется в футбол, в лазарете Ари, Урош Спаич и Кристиан Рамирес. Жизнь не кажется сказкой официально ставшему главным тренером Мураду Мусаеву. Прежде всего не ясно, кто должен тащить «Краснодар» в атаке. Любитель алкоголя и веселящего газа Вандерсон? Молодой Шапи? Опытнейший Берг? Не игравший десять месяцев Кабелья?

Как «быки» впишутся в новый лимит на легионеров?

Это вопрос уже к следующему сезону, но как его не задать, если до старта РПЛ 2020/21 осталось полтора месяца, а состав «Краснодара» категорически не готов к столкновению с новым лимитом.

«Ростов»

Когда «Ростов» сможет полноценно тренироваться и играть?

Пару дней назад здесь были бы другие вопросы, но реальность «Ростова» резко сменилась, когда в команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Если считать, что вчера был первый день двухнедельного карантина в команде, то «Ростов» не сможет полноценно тренироваться, не говоря об участии в матчах, до 1-го июля. На этот день, кстати, запланирована встреча с «Краснодаром», которая может оказаться третьей, которую пропустит основной состав после матчей с «Сочи» и «Арсеналом».

Не выпадут ли «желто-синие» из первой пятерки?

Два дня назад заглядывались на зону Лиги чемпионов, а теперь не упасть бы ниже пятого места. Такой риск существует. Представьте, что «Ростову» придется сыграть три матча детьми, а потом из сумрака выйдет растерявшая форму главная команда. Это боль.

Сохранит ли «Ростов» состав и Карпина на следующий сезон?

Боюсь, если в силу обстоятельств, связанных с заражением поганым вирусом, «Ростов» полностью завалит концовку чемпионата и сползет в середину таблицы, команде может потребоваться перезагрузка. Кто-то захочет уйти, чтобы играть в еврокубках, другим будет трудно настроить себя на новый круг после такого разочарования, рождающего бессильную злобу и оставляющего пустоту в душе. Могут и взаимные обвинения начаться, и глубокая тихая скорбь, которая посещает семьи, пережившие тяжелую утрату. И то и другое потребует встряски.

ЦСКА

За что борется ЦСКА ?

Конечно, за Лигу чемпионов: до второго места 5 очков, а если еще «Ростов» самоустранится, то у армейцев в соперниках останется испортивший себе карму избавлением от Семина «Локомотив» и «Краснодар» с большими кадровыми проблемами. Календарь у армейцев, конечно, не подарок, но турнирная цель в такой ситуации должна быть одна — Лига чемпионов.

Перерыв пошел армейцам на пользу?

Напомню, что после зимней паузы ЦСКА дважды сыграл вничью и дважды проиграл, и это было похоже на некий системный сбой в подготовке. В некотором смысле пауза спасла армейцев, как минимум, у Виктора Ганчаренко был шанс извлечь уроки из собственных ошибок, допущенных в начале года.

Вернется ли Вагнер Лав?

Даже если вернется, в этом сезоне не сыграет, но вопрос живой и горячий. Пару недель назад о возвращении Вагнера в ЦСКА говорили как о решенном вопросе, но потом все застопорилось, и теперь новый раунд может наступить в середине июля. Не факт, что к тому моменту стороны еще будет заинтересованы друг в друге, так что интрига жива: еще увидим лучшего легионера в истории РПЛ в наших краях, или его поезд уже ушел?

«Динамо»

Финишируют выше «Спартака»?

Для «Динамо» это не пустой звук, ведь только в 4 из 27 розыгрышей чемпионата России «бело-голубые» оказывались выше принципиального соперника. Есть шанс сделать это в пятый раз. Перед возобновлением сезона «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка, вся борьба впереди.

«Динамо» попадает в еврокубки?

«Динамо» вылетело из Кубка России, так что единственная надежда на РПЛ . Если «Ростов» пойдет на дно в свете известных событий, «бело-голубые» — одни из претендентов на место дончан в первой пятерке. При определенном раскладе хватит и шестого места, но для этого нужно болеть за победу «Зенита» в Кубке России, а это для динамовцев совсем не комильфо.

Кто порадует болельщиков?

Кирилл Новиков крепко сколотил команду, но «Динамо» явно не хватает ярких личностей. Выделяется только Максимилиан Филипп, но он недавно вернулся в общую группу. Кроме немца, в «Динамо» нет футболиста, забившего хотя бы два мяча. На кого же надеяться? Есть Панченко, Игбун, Скопинцев и Комличенко. Николай — кандидат №1 на прорыв, но он тоже проступит начало рестарта, как и Филипп, форвард только-только приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

«Спартак»

«Спартак» завоюет Кубок России?

Осталось сделать два шага, причем на пути к трофею не обойтись без победы в Санкт-Петербурге над «Зенитом», чего «Спартак» не делал 8 лет. Для «Спартака» завоевание кубка — самый короткий и самый верный путь в еврокубки, вот только простым его при всем желании назвать не получится.

Тедеско дадут поработать?

Закатывать истерики и метаться из стороны в сторону — это так по-спартаковски. Уже ходят слухи, что в случае непопадания в еврокубки Леонид Федун может убрать Томаса Цорна с должности генерального директора, а где Цорн — там и Тедеско. «Спартаку» хочется пожелать последовательности. Доменико — тренер, который может выстроить систему, даже если не справится с задачами в концовке этого сезона.

Гус Тиль найдет себе место в команде?

Самый дорогой трансфер прошлого лета — 18-миллионный Тиль, здорово сыграл пару матчей на старте своей карьеры в «Спартаке», а потом потерялся и растерялся. В «Спартаке» по-прежнему верят в Гуса, а Тедеско говорит, что он очень умный парень, и в этом, возможно, его проблема. Как бы то ни было, талантливый игрок не может быть бесполезен вечно. Когда-то должен наступить прорыв или окончательное разочарование.