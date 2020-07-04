К Рибери, но не к Златану. Миранчука ждут в Серии А

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вчера, 10:00

Один из лучших игроков рестарта РПЛ получит предложения из Италии. «Соккер.ру» подыскивает брату Алексею команду.

Старшего Миранчука легко представить в заявке целого ряда клубов Серии А. Совпала потребность в разноплановых созидателях с приличной игрой атакующего хавбека «Локомотива» в июне. Интерес активизировался, футболист в ударе, спасает «Локомотив» от неприятностей.

Конечно, в «Ювентус» не позовут – те слухи итальянцы запустили, поскольку туринцы традиционно перебирают десятки игроков (Головиным тоже интересовались, к слову). Но есть другие классные варианты и команды, где Алексей будет ближе к игровому времени. Даже Черчесов, хотя делает так редко, в этом случае за переход – похвалил братьев и отметил, что не хочет, чтобы «застаивались».

Выделим пять команд Серии А, где Миранчук может найти себя, ведь скауты из Италии точно видят, что творил Алексей в РПЛ – забил 9 голов, отдал 3 ассиста, в среднем за полный матч собирает по 3 удара, создает по 2.7 момента, суммарно по xG высоко – даже без учета пенальти, участвует в билдапе команды. Миранчук подрос, именно после паузы в нём легко узнать парня из Серии А.

«Аталанта»: бывший «спартаковец» и ЛЧ

На прошлой неделе «Аталанта» выкупила у «Челси» контракт Пашалича. Кто помнит, как Марио играл за «Спартак» — мягко говоря, нестабильно, не поверит, что клуб-сенсация плей-офф ЛЧ отстегнул за него 16 млн евро. Вот только у Гасперини хорват забил 7 мячей и отдал 7 ассистов в Серии А. Однако наличие Марко или того же Малиновского не значит, что «Аталанте» не нужны игроки в атаку. Миранчук для клуба из Бергамо немного дорогой, но может работать высоко в атаке, а Гомес и Иличич позволят ему набраться голевых действий – Пашалича подтянули. Впрочем, вряд ли Алексей выбреете именно «Аталанту», а те – его. Хотя в футбольном смысле этот вариант крайне любопытный, поскольку Миранчук умеет быть игроком между амплуа и линиями, а у Гасперини команда, где все в атаке так и играют.

«Лацио»: великолепный снайпер и амбиции

«Лацио» может показаться разницу между собой и претендентом на Миранчука – «Миланом». Клубы действующего и бывшего наставников римлян сыграют между собой, Симоне Индзаги скромно говорит в интервью о борьбе за место в Лиге чемпионов, но у него впереди ещё игра с «Ювентусом» — всякое случалось в Серии А в концовке сезона в славных 90-х. Поскольку у «Лацио» есть Кайседо – бывший игрок «Локомотива», то Миранчук встретит в Риме знакомого, а раз Милинкович-Савич всегда может уйти, то под ЛЧ Индзаги легко добавит тактических вариантов – Миранчук может помочь разнообразить схему «3-5-2», ведь сыграет и на линии Луиса Альберто, и рядом с Иммобиле. Если бы «Лацио» выиграл борьбу за Алексея, то это значило бы, что его очень высокого оценили.

«Рома»: конкуренты и тренер, учащий русский

У Фонсеки дома жена говорит на русском языке, поэтому наставник «Ромы» найдет общий язык не только с полиглотом Генрихом Гамлетовичем Мхитаряном, который тоже был в «Шахтере», как и сам тренер. Конечно, эти римляне проходят сезон не так удачно, как «Лацио», и проблемы с продажей клуба имеются – запланировали, но сделку отложили из-за пандемии. Вот только потребность в усилении состава у «Ромы» точно есть, одним выкупом контракта Смоллинга команду для зоны ЛЧ не создать. У Джеко огромная зарплата, Клюйверт и Юндер не самые стабильные, Мхитарян точно не играет лучше всех. Конечно, в «Роме» конкуренция – Пеллегрини по центру, Дзаньоло вернется из лазарета, Мхитарян в заявке. Но «Рома» присматривалась к Миранчуку – это точно.

«Фиорентина»: в гости к Рибери и Де Росси

В своё время Салах выбрал между «Спартаком» и «Фиорентиной» вторых, как знаете – не прогадал. Миранчук легко может оказаться в списке футболистов, которыми «фиалки» мечтают усилить состав. У них играл столетний Хоакин, у них играет столетний Рибери, а тренером может стать вместо Джузеппе Якини ещё один финалист чемпионата мира 2006 – Даниэле Де Росси. Опасно идти в команду наставника без опыта? Пожалуй, но одновременно «Фиорентина» нуждается в лидерах атаки – даже молодой Федерико Кьеза не выдал успешный сезон и ещё может покинуть команду. Настораживает только место клуба в иерархии Серии А – с «фиалками» сложно претендовать на зону ЛЧ или даже Лиги Европы, это не самая сильная команда турнира. Хотя с классными игроками, ведь того же Рибери сватали в «Локомотив» до Жоау Мариу.

«Милан»: без Златана, но с местом для героя

«Милан» нуждается в лидерах, ведь Ибрагимович, если верить последним миланским сплетням, закончит карьеру. А вот интерес «россонери» к Миранчуку не слухи, а факт. Имеем информацию с первых рук – агент Лаксальта, чей контракт принадлежит «Милану», заявил, что «россонери» проявили интерес к Алексею, а Диего может оказаться в «Локомотиве», которому нужны люди на левый фланг. Универсальный уругваец играет ужасно, а вот Миранчук – круто. Поэтому вариант, при котором Мальдини отдаст Лаксальта, заберет Алексея и доплатит, является вполне реальным. Остается лишь понять, есть ли смысл переходить в «Милан»? У клуба много проблем, нет больших успехов, довольно тухлая игра. Ни Чалханоглу, ни остальные атакующие игроки не справляются. А если уедет Златан, то Миранчук окажется в команде с молодым нападающим вместо опытного. С другой стороны, давно ли футболисты «Локомотива» стали брезговать приглашениями «Милана», где можно найти игровую практику и стать героем?

Уже по тому, как Алексей старается в последних матчах за «Локомотив», становится понятно – реально хочет найти себе клуб в топ-5. Финансовые проблемы многих команд в Испании могут заставить их отказаться от Миранчука, но в Серии А хватит клубов, что легко позволят себе контракт российского атакующего футболиста, особенно если могут отправить в «Локомотив» игрока в рамках обмена с доплатой. Пожалуй, если бы удалось убедить Симоне Индзаги, то такой вариант можно было назвать самым крутым – «Лацио» будет в Лиге чемпионов, в отличие от «Фиорентины» или «Милана». Но для удачного старта в Серии А достаточно стать лидером любой команды с именем. Не удивимся, если Миранчук до конца лета сменит красную футболку на красно-черную майку. Играет здорово, многие итальянские клубы нуждаются в созидателях – пора рисковать и доказывать класс в топ-5. В приличных стабильных испанских клубах найти Алексею железное место в основе сложнее, а вот в том же «Милане» он может стать важным игроком основного состава.