Рабочие фабрик и ветераны войны. Первые вратари будущего «Торпедо»

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вчера, 15:00

«Соккер.ру» начинает серию рассказов о вратарях московского «Торпедо». Первая глава посвящена тем, кто защищал ворота «автозаводцев» в довоенных чемпионатах.

В истории «Торпедо» было немало замечательных и просто хороших вратарей. Но при этом их стаж выступлений за клуб никогда не был большим. Ни один торпедовский голкипер не провёл в составе «автозаводцев» двухсот матчей, и лишь семеро сыграли более ста встреч.

Но при этой нестабильности торпедовские стражи ворот котировались высоко. Они нередко защищали ворота сборной, пять раз получали трофеи «Огонька» и часто входили в списки 33-х лучших.

В двадцатые годы и в первой половине тридцатых годов ворота команды завопда АМО (впоследствии ЗиСа) защищали Серафим Москвин и Егор Курский. Фёдор Павлович Победушкин играл в воротах «автозаводцев» в самом первом чемпионате страны – в 1936 году. Клуб тогда еще не носил имя «Торпедо», а назывался просто ЗиС в честь автозавода, играл во второй группе. Ворота «автозаводцев» защищали довольно опытный Фёдор Победушкин и совсем молодой Всеволод Виноградов.

«Победушкин был не очень высок и не очень худ. И это противоречило моим представлениям о вратарях, выработанным логикой. Мне казалось, что настоящий вратарь должен быть очень худым и легким», — писал Олег Макаров в своей автобиографической повести «Записки вратаря». Правда, Олег Александрович вспоминает матч 1945 года, в котором встречались горьковское «Торпедо» и куйбышевские «Крылья Советов». Ворота «Торпедо» защищал Фёдор Победушкин, которому было хорошо за тридцать, и поэтому не стоит удивляться, что тогда он был «не очень худ». Но рост взрослого человека не подвержен изменениям, поэтому несложно предположить, что первый вратарь ЗиСа в чемпионатах страны не был высок. Победушкин провёл четыре матча в составе «автозаводцев», после чего ушёл в другой столичный клуб – «Буревестник». В 1938 году Победушкин провел 12 матчей за самый слабый клуб того первенства, после чего уехал в Горький. После войны Фёдор Павлович вернулся в ворота горьковского «Торпедо», которые защищал довольно неплохо, если нижегородцы включили его в пятерку сильнейших вратарей своего города. Завершив выступления Фёдор Победушкин стал боковым арбитром.

Всеволод Виноградов пришел в заводскую футбольную команду прямо из заводского цеха. Молодой парень, которого товарищи называли не Севой, а Володей, сразу произвёл впечатление своей смелой и эффектной игрой. Уже осенью 1936 года Виноградов вытеснил из ворот Фёдора Победушкина и заслужил доверие тренера Сергея Бухтеева. В 1937 году Всеволод Алексеевич отыграл весь сезон, чем помог уже «Торпедо» пробиться в компанию сильнейших.

В высшей лиге Виноградов не затерялся. Очень многие авторитеты, в том числе и Николай Петрович Старостин, высоко оценивали игру торпедовца, особенно после победы «автозаводцев» над «Спартаком». Всеволод отработал в этой встрече выше всяких похвал. После пяти туров «Торпедо» занимало первое место.

Но по ходу первенства у Бухтеева появились претензии к голкиперу, которые сводились к нестабильной игре и недостаточно чёткой фиксации мяча. После поражения «Торпедо» дома тбилисскому «Локомотиву» 3:5, именно Виноградов оказался главным виновником. В качестве защиты Всеволода Алексеевича стоит заметить, что «автозаводцы» заканчивали встречу ввосьмером. Но три мяча из пяти были следствием вратарских ошибок. Бухтеев разочаровался в недавнем любимце. В следующей встрече с другим тбилисским клубом – «Динамо», ворота защищал Виноградов. Эта встреча, завершившаяся со счётом 3:3 (москвичи отыграли три гола), стала украшением чемпионата-1938. Но в дальнейшем чаще играл Борис Кочетов. Ошибки Виноградова стоили Всеволоду Алексеевичу поездки на рабочую Спартакиаду во Франции. «Торпедо» арендовало на время голкипера московского «Металлурга» Бориса Набокова. Но в концовке сезона Сергей Бухтев вернул в ворота Виноградова.

В чемпионате-1939 Виноградов и Кочетов играли до ошибки при тренере Бухтееве и при тренере Квашнине. В 1940 году Константин Квашнин предпочитал Кочетова, а Виноградов был призван в Красную армию. Но поиграть за ЦДКА Всеволоду Алексеевичу не довелось ни до войны, которую он прошел, ни после победы. В 1945 году вратарь-фронтовик какое-то время находился в составе армейского клуба, но ни одной встречи не сыграл. Демобилизовавшись, Всеволод Алексеевич уехал в Куйбышев, где отыграл три сезона за «Крылья Советов». Потом он переехал в Ригу, где успешно защищал ворога «Даугавы».

Но наибольших успехов Всеволод Виноградов добился не в футболе, а в хоккее с мячом. Причем не только как игрок, но в первую очередь как тренер. Всеволод Алексеевич с 1957 по 1961 годы возглавлял сборную СССР и привёл ее к победе в чемпионате мира. За что и был удостоен звания Заслуженного тренера СССР .

Борис Кочетов пришёл в «Торпедо» уже зрелым голкипером. В его биографии были два сезона в воротах ЦДКА и за команду родной фабрики «Госзнак», а также другие заводские команды. Осенью 1937 года Кочетов демобилизовался из рядов Красной армии. Вариантов для продолжения карьеры у него было немало, в частности звали и в «Спартак», но Борис решил стать торпедовцем.

Среднего роста, коренастый голкипер отличался не только смелыми бросками в ноги, как его динамовский коллега Евгений Фокин, но и роскошными прыжками. Кочетов мог без разбега дотянуться до любой точки прямоугольника 7,32 на 2,44 метра. Говорят, что Алексей Хомич учился своим броскам у Кочетова.

В «Торпедо» Борис Сергеевич начинал как второй вратарь, но в середине чемпионата-1938 сумел потеснить Всеволода Виноградова. На рабочую Спартакиаду, проходившую в Париже, Кочетов отправился в качестве основного голкипера. Борис отыграл превосходно во всех матчах, завершившихся крупными победами «автозаводцев». В пяти встречах он пропустил только один мяч.

В тридцать девятом и сороковом годах Кочетов был основным вратарем. Ряд матчей он провел просто восхитительно. Но в 1941 году «Торпедо», как и ряд других московских профсоюзных команд – «Локомотив», «Крылья Советов» и других, были расформированы, точнее преобразованы в «Профсоюзы-1» и «Профсоюзы-2». Игроки торпедовского клуба угодили в обе команды. Но Борис Кочетов оказался в «Динамо». После войны Борис Сергеевич входил в состав столичного «Динамо», но играл не он, а Алексей Хомич. В качестве дублера Хомича Кочетов принял участие в британском турне, после чего отправился в минское «Динамо». Играл он в Минске так, что получил звание заслуженного мастера.

Как вы уже знаете, летом 1938-го Всеволод Виноградов впал в немилость тренеру Сергею Бухтееву, и на рабочую Спартакиаду в Париж поехали Борис Кочетов и взятый напрокат у московского «Металлурга» Борис Набоков, — видная фигура в довоенном вратарском корпусе. Начинал в клубе строителей, а потом оказался в команде завода «Серп и Молот». Отслужив срочную на Тихоокеанском флоте и отыграв три года за местную команду, Борис Павлович вернулся на «Серп и Молот», в будущем московский «Металлург».

Симпатичная была команда, руководимая Борисом Аркадьевым. Форварды Сергей Капелькин, Григорий Федотов, Константин Бесков. И, конечно же, вратарь Борис Набоков, уверенно игравший на линии и надежно действовавший на выходах.

В 1938 году Набоков съездил в составе «Торпедо» во Францию, но весь сезон провел в «Металлурге», который занял третье место в первенстве. Но век «Металлурга» был недолог. Команду растащили – Капелькин с Федотовым ушли в ЦДКА , Аркадьев возглавил «Динамо», куда вскоре перешёл и Бесков. Набоков же пропустил сезон-1940 из-за травмы. И без того обескровленный «Металлург» занял последнее место и выбыл из группы сильнейших. Как оказалось, навсегда.

Набоков же перешёл в одесский «Спартак». В Одессе Бориса Павловича и застала Великая Отечественная война, которую вратарь прошёл с первого до последнего дня. После войны кавалер многих боевых орденов Борис Набоков защищал ворота недолго существовавшей команды ВМФ, а потом и тренировал военных моряков.

Борис Павлович стал довольно известным тренером. Работал с молодежной и олимпийской сборными СССР , а также с ташкентским «Пахтакором».

В 1940 году ворота «Торпедо» защищали три голкипера – помимо Виноградова и Кочетова два матча, а точнее полтора тайма, провел 21-летний Александр Ильинский. В игре с ленинградским «Динамо» молодой голкипер сыграл не лучшим образом, пропустив четыре мяча. «Автозаводцы» уступили 3:4. Через неделю с небольшим Ильинский заменил Виноградова в матче со столичным «Динамо» при счете 0:4. Мячей Александр не пропускал, но и в воротах «Торпедо», равно как и в воротах другого клуба, он больше не появлялся.