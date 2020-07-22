«Краснодар», ЦСКА и путевка в ЛЧ. Расклад перед финальным туром РПЛ

1595403076

сегодня, 10:31

«Соккер.ру» акцентирует внимание на ключевой загадке последнего тура. Кто же станет третьим?

Что уже знаем о чемпионате России 2019/20?

- «Зенит» защитил титул досрочно. Сегодня только Азмуна выпустят против «Ростова» на замену, чтобы он попробовал сравняться с Дзюбой по голам, оба могут стать лучшими снайперами РПЛ или сами, или в связке с Луценко, если Евгений сделает дубль в ворота «Уфы»;

- «Локомотив» благодаря подарку от «Динамо» — победе в перенесенной игре над «Краснодаром», досрочно финишировал на второй строчке. В последний раз на последующие пару лет – пока Россия снова не обойдет Португалию в рейтинге УЕФА , эта строчка отправляет в группу Лиги чемпионов;

- «Ростов» не может опуститься ниже пятого места, но поднимутся на четвертое только в случае победы над «Зенитом» дома и параллельной ничьей или поражения ЦСКА от «Тамбова». Раз соперник Ганчаренко решил свои вопросы и будет без мотивации, «армейцы» вряд ли потеряют очки – шансы Карпина на успех минимальные, обыграть резерв чемпионов тоже непросто;

- «Динамо» — участник Лиги Европы, если «Зенит» выиграет в субботу финал Кубка России. Впрочем, даже если в Екатеринбурге случится сенсация, то шанс, что «Химки», у которых до сих пор нет денег на сезон в РПЛ – и руководство Московской области об этом прямо говорит, попросту не получат лицензию на участие в еврокубках. Так уже было с «Тосно», шансы «Динамо» на Лигу Европы очень высокие;

- «Арсенал», «Уфа», «Спартак», «Рубин», «Урал», «Сочи», «Ахмат» и «Тамбов» де-факто завершили сезон. Последний тур может изменить лишь их позиции в таблице, но из всего перечня интересна только судьба «красно-белых». Если сегодня Тедеско проиграет «Рубину», а «Урал» наберет очки в игре с «Локомотивом», которому тоже ничего не нужно, то «Спартак» финиширует на 11-й строчке;



- судьба «Оренбурга» ясна – досрочный вылет. «Крылья Советов» потеряли шанс обойти «Тамбов» из-за поражения по личным встречам – их судьбу в РПЛ решит выбор «Химок». Остается одна настоящая интрига – заочная борьба «Краснодара» и ЦСКА за третью строчку и место в квалификации;

«Краснодар» vs ЦСКА . Кто круче?

- два очка разницы, но показатели похожие, побед одинаковое количество. По забитым мячам разница в 4 гола – 45 против 41 в пользу «горожан», но важно отметить, что «армейцы» создают менее качественные моменты, но реализуют их чаще (хвала ударам Влашича);

- защитные линии Акинфеева и Сафонова действуют примерно одинаково, пропустили не так уж много, но намного больше, чем «Зенит», и столько же, как «Динамо», которое меняло состав и тренера. «Краснодар» привез 30 голов, ЦСКА – 29. Снова равенство, что позволяет продолжать искать лучшего представителя для РПЛ в Лиге чемпионов;

- у Ганчаренко и Мусаева немного разные подходы к футболу, различаются схемы – три и два центральных, но одновременно у «Краснодара» не настолько классно поставлен футбол первым номером, чтобы по ключевым цифрам ЦСКА отставал на световые годы. По владению «армейцы» на 4-м месте, «Краснодар» — на первом, по точности паса разница в менее 2 %, речь о 4-й и 2-й командах лиги;

- также важно отметить, что речь о лидерах по количеству ударов за игру во всей РПЛ . «Краснодар» опережает ЦСКА на 0.1 выстрел за игру в среднем, но при этом по точным впереди «армейцы» — и снова разница минимальная, 5.5 против 5.4. Команды с ярко выраженным желанием доводить атаки до ударов. Эффективность – другой вопрос;

- и ЦСКА , и «Краснодар» являются середняками РПЛ по меткости. Сам по себе параметр ничего не говорит – на вершине и аутсайдер «Крылья Советов» и чемпион «Зенит». Но факт, что у клубов из Тулы, Сочи и Тамбова процент точных ударов выше, надо учесть. Плохо, что атакующие линии «Краснодара» и ЦСКА небрежные. Одну из этих команд ждет квалификация ЛЧ , а там есть изменения, будет непросто;



- Акинфеев тащит мячи еще лучше, чем Сафонов. У Игоря 78.4 % отраженных ударов, у Матвея – 74.7 %. Разница небольшая, но на дистанции сказывается. Особенно с учетом, что у Акинфеева 12 сухарей (41.4 % ото всех игр), а у Сафонова всего 8 (29.6 %). Игорь заставляет странную защиту ЦСКА в 4 случаях из 10 не ошибаться, а Матвей так обороной не управляет. С другой стороны, «армейцы» могут в одном матче пропустить больше, а у «горожан» ошибки стабильные, «размазаны» по сезону;

- у ЦСКА самая короткая скамейка во всей РПЛ . Ганчаренко использовал всего 25 человек, это минимум, который когда-то «вывел» Моуриньо. У «Краснодара» на поле засветился 31 футболист, но это связано с травмами. Сейчас ищут новое сочетание в центре защиты, есть проблемы без Ари в атаке. У ЦСКА тоже слабые места в составе, и травму Ахметова учитываем, но молодые «армейцы» с короткой скамейкой неплохо прошли сезон, раз накануне 30-го тура претендуют на третье место;

- чтобы «Краснодар» потерял путевку в ЛЧ , а ЦСКА ее подхватил в последнюю секунду, нужно участие «Ахмата» и безучастие «Тамбова». Если «армейцы» победят клуб, что уже не вылетит, с любым счетом, а грозненцы отберут очки у «Краснодара» — ничья тоже подходит Ганчаренко, то ЦСКА сравняется по очкам с «быками»;

- дальше будут смотреть личные встречи, и вот здесь окажется, что небольшое цифровое преимущество «горожан» не имеет значения. В первом круге москвичи выиграли дома 3:2, во втором сыграли 1:1. Преимущество по личным матчам поставит ЦСКА выше при равенстве пунктов;

- конечно, «Краснодар» вряд ли после поражения от «Динамо» не сможет обыграть «Ахмат», где все с Глушаковым во главе – если Денис появится на поле, планируют, как проведут короткий отпуск, но учтите фактор потерь. Сафонов дисквалифицирован после удаления. У Вандерсона и Вильены проблемы со здоровьем. Спаич, Классон, Ари, Стоцкий, Синицын и Камболов – в лазарете. «Краснодар» вообще готов к квалификации ЛЧ ? Непростой вопрос;

- пока ЦСКА собрался после того, как Ганчаренко устроил демарш, а потом потерял мать – команда трогательно отреагировала и выдала мощный отрезок без поражений, который завершился лишь обидной осечкой в дерби с «Локомотивом». Но качество футбола «армейцев» изменилось к лучшему, нащупали правильные сочетания, вернулся с голами Чалов;

- а «Краснодар» — одно из главных разочарований, 1 победа в последних 6 турах, но 3 поражения и 2 ничьи. «Быки» теряют очки постоянно, поэтому и остается сегодня интрига;

- между ЦСКА и «Краснодаром» есть разница по рейтингу УЕФА – 33-е и 44-е место в таблице. То есть «армейцы» могут разминуться с соперниками в стиле «Бенфики», а вот «быки» — нарваться на команду, куда вернулся Жорже Жезуш.

Оба претендента на ЛЧ нестабильные, но если называть ЦСКА плохим представителем России, то почему эта плохая команда по сумме личных встреч выше якобы хорошего «Краснодара»? «Быки» входили в сезон с мечтами побороться с «Зенитом» за титул, «армейцы» — с пониманием, что можно и на нынешнее место «Спартака» скатиться, ведь были долги, не было денег, не хватало людей, не слышали о трансферах за солидные деньги, как в случае с подписанием Гаича.

Ганчаренко думали уволить, а Мусаева упрямо оставляют, невзирая на все поражения, часто тренерские. Странная ситуация на финише. Оказалось, что плохой сезон ЦСКА прошел почти или так же хорошо, как «Краснодар». Логично спросить каждого: кого хотите видеть в Лиге чемпионов от РПЛ ? Шансы, что «горожанам» хватит совести и сил, чтобы обыграть «Ахмат», довольно высокие. Но одновременно есть вопросы по тренерской работе и о качестве футбола команды.