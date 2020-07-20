«Спартак» без еврокубков и без лидеров. Кто выпрыгнет из красно-белой лодки?

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вчера, 17:01

В следующем сезоне «Спартак» сосредоточится на РПЛ и Кубке России, а «Соккер.ру» не совсем уверен, что москвичам удастся сохранить всех сильнейших.

«Спартак» полностью лишился шансов сыграть в еврокубках в сезоне 2020/21. «Зенит» выбил москвичей из Кубка России и закрыл лазейку, на которую «красно-белые» так надеялись, а после матча на «Газпром Арене» состоялась встреча «Краснодар» — «Динамо», в которой победу одержали «бело-голубые» и тем самым обеспечили себе шестое место в РПЛ .

Это означает, что в случае победы «Зенита» над «Химками» в финале Кубка России именно «Динамо» начнет борьбу в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Лишнего билетика в еврокубки для «Спартака», увы, нет. А это означает, что из-под не совсем успевшего окончательно устояться состава «красно-белых» могут быть выбиты одна или несколько несущих неокрепшую конструкцию опор.

Каковы причины возможного расставания с лидерами?

1. Финансы и романсы

Попадание в еврокубки — это деньги, которые можно пустить на усиление и содержание состава. Федун говорил, что в связи с известными экономическими событиями бюджет будет урезан, образовавшийся профицит придется компенсировать продажей кого-то из лидеров.

2. Газизов пришел, чтобы оптимизировать коммерческую деятельность

Не скрывает владелец «Спартака» и тот факт, что новый генеральный менеджер нужен ему, чтобы делать многое из малого. В «Уфе» Газизов формировал клубный бюджет в том числе благодаря качественным продажам лидеров, вероятно, этим умением Шамилю Камиловичу предстоит блеснуть и в первые недели работы в «Спартаке».

3. Усталость самих лидеров от результатов и отношения «Спартака»

Уровень Жиго, Джикии и Зобнина позволяет этим футболистам рассчитывать на участие в Лиге чемпионов или хотя бы в Лиге Европы из года в год, но «Спартак» такую возможность своим сильнейшим игрокам не предоставляет второй сезон подряд. Если спортивные амбиции названных футболистов молчат, то они плохие спортсмены. Наверняка не добавляет им настроения и отношение к «Спартаку» со стороны руководства российского футбола и судейского корпуса. Трудно играть в команде, где твою работу постоянно обесценивают — и внешние силы, и внутренние.

Кто может покинуть «Спартак»?

Роман Зобнин. Три главных актива «Спартака» известны. Зобнин еще в начале своей спартаковской карьеры говорил о желании уехать в Европу. К Роману был или есть интерес из Германии, у полузащитника за плечами успешный чемпионат мира, а в этом году с помощью Доменико Тедеско Зобнин восстановил свою форму и похож на футболиста, готового к европейскому вызову.

Георгий Джикия. Капитан «Спартака» недавно провел 100-й матч за клуб, он как раз не любит распространяться о своем будущем, но Георгия может догнать прошлое: ходят слухи, что «Локомотив» готов потратить серьезные деньги на операцию по возвращению собственного воспитанника. «Железнодорожникам» нужен сильный защитник под Лигу чемпионов, а Георгий — идеальный капитан. «Спартак» может заработать большие деньги и понести невосполнимые репутационные потери.

Самуэль Жиго. Если суммировать игру в обороне, вклад в атаку и лидерские качества, француз окажется, как минимум, не менее значимым игроком для «Спартака», чем Джикия. Зато Жиго — иностранец, и если он уйдет, то в хороший европейский клуб и тоже не за три копейки. А это как раз хорошо для имиджа «Спартака» и сигнал для потенциальных новичков, что здесь не клетка, а трамплин.

Расставание с кем из троицы проще всего пережить?

Точно не с Зобниным. Роман сейчас — это сердце и мотор команды, схожего по характеристикам и опыту полузащитника под рукой сейчас просто нет. Потерю Зобнина качественно компенсировать сразу не получится. Другое дело — центральные защитники. При всей яркости связки Джикия-Жиго один из них вполне может быть не менее, а может, и более эффективен рядом с другим опытным партнером с соответствующим функционалом.

Жиго и Джикию не стоит переоценивать еще и потому, что с ними «Спартак» занимает девятое место и пропускает немало голов, в том числе после индивидуальных ошибок, особенно это касается капитана Георгия. С условными Неделчару или Табидзе оборона «Спартака» не рухнет, поверьте. Другое дело, что если говорим о Джикии, то продавать его в «Локомотив» нельзя, этим трансфером «Спартак» распишется в своем статусе середняка, а Георгий станет новым Дзюбой для фанатов. Вот если отправить его в зарубежный клуб — другое дело.

Как «Спартак» может избежать потери лидеров?

1. «Спартак» должен предоставить понятный спортивный проект

С путевкой в Лигу чемпионов в кармане уговаривать футболистов проще, сейчас придется проявить фантазию, и генеральный директор должен донести до всех в команде, куда движется «Спартак»: вот молодая команда, вот наши перспективы, вот наш тренер и так далее. Если не будет тумана и получится убедительная презентация, лидеры могут согласиться на еще одну авантюру.

2. Жиго, Джикия и Зобнин должны получить гарантии «светлого будущего»

При этом Жиго, Джикия и Зобнин вряд ли поведутся на пустые слова, они точно захотят узнать, как «Спартак» собирается возвращаться на вершину. Точечные, но мощные трансферы смогут убедить лидеров в серьезности намерений нового менеджмента, как и некие обещания, что впредь «Спартак» перестанет быть красной тряпкой для арбитров и вечной жертвой VAR . Как это обеспечить — другой вопрос, гораздо более обширный и деликатный.

3. Газизов может закрыть финансовый вопрос, продав «что-нибудь ненужное»

Даже если удастся удержать «Большую тройку», продажа/продажи все равно потребуются. И тут должен выйти на сцену Газизов и изящными штрихами поправить финансовое положение клуба, заодно сбалансировав состав команды. На заклание может отправиться Айртон — еще один актив «Спартака», а в идеале Шамиль Камилович с минимальными потерями пристроит куда-нибудь Тиля и привезет взамен качественного опорника-иностранца.