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«Спартак» без еврокубков и без лидеров. Кто выпрыгнет из красно-белой лодки?

вчера, 17:01
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В следующем сезоне «Спартак» сосредоточится на РПЛ и Кубке России, а «Соккер.ру» не совсем уверен, что москвичам удастся сохранить всех сильнейших.

«Спартак» полностью лишился шансов сыграть в еврокубках в сезоне 2020/21. «Зенит» выбил москвичей из Кубка России и закрыл лазейку, на которую «красно-белые» так надеялись, а после матча на «Газпром Арене» состоялась встреча «Краснодар» — «Динамо», в которой победу одержали «бело-голубые» и тем самым обеспечили себе шестое место в РПЛ.

Это означает, что в случае победы «Зенита» над «Химками» в финале Кубка России именно «Динамо» начнет борьбу в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Лишнего билетика в еврокубки для «Спартака», увы, нет. А это означает, что из-под не совсем успевшего окончательно устояться состава «красно-белых» могут быть выбиты одна или несколько несущих неокрепшую конструкцию опор.

Каковы причины возможного расставания с лидерами?

1. Финансы и романсы

Попадание в еврокубки — это деньги, которые можно пустить на усиление и содержание состава. Федун говорил, что в связи с известными экономическими событиями бюджет будет урезан, образовавшийся профицит придется компенсировать продажей кого-то из лидеров.

2. Газизов пришел, чтобы оптимизировать коммерческую деятельность

Не скрывает владелец «Спартака» и тот факт, что новый генеральный менеджер нужен ему, чтобы делать многое из малого. В «Уфе» Газизов формировал клубный бюджет в том числе благодаря качественным продажам лидеров, вероятно, этим умением Шамилю Камиловичу предстоит блеснуть и в первые недели работы в «Спартаке».

3. Усталость самих лидеров от результатов и отношения «Спартака»

Уровень Жиго, Джикии и Зобнина позволяет этим футболистам рассчитывать на участие в Лиге чемпионов или хотя бы в Лиге Европы из года в год, но «Спартак» такую возможность своим сильнейшим игрокам не предоставляет второй сезон подряд. Если спортивные амбиции названных футболистов молчат, то они плохие спортсмены. Наверняка не добавляет им настроения и отношение к «Спартаку» со стороны руководства российского футбола и судейского корпуса. Трудно играть в команде, где твою работу постоянно обесценивают — и внешние силы, и внутренние.

Кто может покинуть «Спартак»?

Роман Зобнин. Три главных актива «Спартака» известны. Зобнин еще в начале своей спартаковской карьеры говорил о желании уехать в Европу. К Роману был или есть интерес из Германии, у полузащитника за плечами успешный чемпионат мира, а в этом году с помощью Доменико Тедеско Зобнин восстановил свою форму и похож на футболиста, готового к европейскому вызову.

Георгий Джикия. Капитан «Спартака» недавно провел 100-й матч за клуб, он как раз не любит распространяться о своем будущем, но Георгия может догнать прошлое: ходят слухи, что «Локомотив» готов потратить серьезные деньги на операцию по возвращению собственного воспитанника. «Железнодорожникам» нужен сильный защитник под Лигу чемпионов, а Георгий — идеальный капитан. «Спартак» может заработать большие деньги и понести невосполнимые репутационные потери.

Самуэль Жиго. Если суммировать игру в обороне, вклад в атаку и лидерские качества, француз окажется, как минимум, не менее значимым игроком для «Спартака», чем Джикия. Зато Жиго — иностранец, и если он уйдет, то в хороший европейский клуб и тоже не за три копейки. А это как раз хорошо для имиджа «Спартака» и сигнал для потенциальных новичков, что здесь не клетка, а трамплин.

Расставание с кем из троицы проще всего пережить?

Точно не с Зобниным. Роман сейчас — это сердце и мотор команды, схожего по характеристикам и опыту полузащитника под рукой сейчас просто нет. Потерю Зобнина качественно компенсировать сразу не получится. Другое дело — центральные защитники. При всей яркости связки Джикия-Жиго один из них вполне может быть не менее, а может, и более эффективен рядом с другим опытным партнером с соответствующим функционалом.

Жиго и Джикию не стоит переоценивать еще и потому, что с ними «Спартак» занимает девятое место и пропускает немало голов, в том числе после индивидуальных ошибок, особенно это касается капитана Георгия. С условными Неделчару или Табидзе оборона «Спартака» не рухнет, поверьте. Другое дело, что если говорим о Джикии, то продавать его в «Локомотив» нельзя, этим трансфером «Спартак» распишется в своем статусе середняка, а Георгий станет новым Дзюбой для фанатов. Вот если отправить его в зарубежный клуб — другое дело.

Как «Спартак» может избежать потери лидеров?

1. «Спартак» должен предоставить понятный спортивный проект

С путевкой в Лигу чемпионов в кармане уговаривать футболистов проще, сейчас придется проявить фантазию, и генеральный директор должен донести до всех в команде, куда движется «Спартак»: вот молодая команда, вот наши перспективы, вот наш тренер и так далее. Если не будет тумана и получится убедительная презентация, лидеры могут согласиться на еще одну авантюру.

2. Жиго, Джикия и Зобнин должны получить гарантии «светлого будущего»

При этом Жиго, Джикия и Зобнин вряд ли поведутся на пустые слова, они точно захотят узнать, как «Спартак» собирается возвращаться на вершину. Точечные, но мощные трансферы смогут убедить лидеров в серьезности намерений нового менеджмента, как и некие обещания, что впредь «Спартак» перестанет быть красной тряпкой для арбитров и вечной жертвой VAR. Как это обеспечить — другой вопрос, гораздо более обширный и деликатный.

3. Газизов может закрыть финансовый вопрос, продав «что-нибудь ненужное»

Даже если удастся удержать «Большую тройку», продажа/продажи все равно потребуются. И тут должен выйти на сцену Газизов и изящными штрихами поправить финансовое положение клуба, заодно сбалансировав состав команды. На заклание может отправиться Айртон — еще один актив «Спартака», а в идеале Шамиль Камилович с минимальными потерями пристроит куда-нибудь Тиля и привезет взамен качественного опорника-иностранца.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:32
Чемпионат еще не закончен. Поэтому окончательные выводы делать еще рановато.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:03, ред.
Несколько неточностей, которые нужно исправить. Какой у Зобнина "за плеча ми успешный чемпионат Европы" В отборе играли Головин, Оздоев, Газинский, кузяев, Ахметов. Далее. Спартак занял 9 место. Кто сказал. В последней игре Рубин их дернет и хряки будут на 11.Желательно не делать ошибок в новостях. Спасибо за внимание.
Сп62
Сп62
вчера в 19:10
Жиго, Джикия и Зобнин не мальчики и понимают на что способна их команда и, наверняка, примут правильное решение.
kastites
kastites
вчера в 18:52
Через год ФНЛ
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:51
А также никто из РПЛ никогда не уходит в Европу ради ЛЧ! Предвзятая фантазия
war4ar
war4ar
вчера в 18:46
По мне так уровень игроков Спартака сильно преувеличен и раздут. Точно ли зобнин сильнее того же фомина из Уфы? Тот же Джикия настырный неуступчевый,но он нередко ошибается в защите , это у ЦСКА раньше долго вся игра держалась на крутой защите ,в Спартаке такого нет и близко. От жиго надёжности тоже не видно , на сегодняшний день это пара цз среднего уровня. По мнению СМИ у Спартака сплошь и рядом состав из молодых талантов , но уровень игры 4-6 место РФПЛ, если откинуть судейские решения. Эти игроки врядли усилят команды лч. Если сами эти игроки захотят уйти и будет спрос , осуждать их никто не в праве
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:45
Запомните, в Россию едут не из-за ЛЧ.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:42
посмотрим как оно будет))не долго осталось))
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:31
спасибо, исправили!
Al Ko
Al Ko
вчера в 18:28
лодка конечно громко сказано, да бежать надо всем адекватным оттуда,ради чего там гробить карьеру
Bom Bom
Bom Bom ответ sashasokol (раскрыть)
вчера в 18:23
Про постоянную основу в еврокубках я бы так уверенно не говорил. Кто знает, куда двинется эта команду под предводительством Николича. Тренер пока выезжает на багаже Семина, и не удивлюсь, если Локо вновь вернется к борьбе за ЛЕ.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:06
у полузащитника за плечами успешный чемпионат Европы
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1193096/zobnin-roman-spartak

Зобнин никогда не играл на чемпионатах Европы, за его плечами только ЧМ 2018 года в России!
blasgovest
blasgovest
вчера в 18:00
Скоро свиньи и без РПЛ останутся, надоели истерить.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:59, ред.
Никуда Джикия, Зобнин не пойдут. Жиго и Айртон возможно... А про путевку в ЛЕ с 5-6 места вообще смешно )))
Те же авторы будут говорить, что это раннее начало сезона, тыры-пыры, дела в чемпионате страдают.
Еврокубки имеют смысл только с 1-3 места и прямые путевки в ЛЕ ! В отборах пускай кто-то вроде гинеровцев участвует.
Lazurny
Lazurny
вчера в 17:56
Федуну нужно отчалить домой в Киев, достаточно навредил нашему футболу.
sashasokol
sashasokol
вчера в 17:54
От ухода Джикии выйграют все: Локо получит качественного защитника, Спартак получит неплохую компенсацию, Георгий получит шанс играть на постоянной основе в еврокубках. Поэтому Спартаку не нужно грубить карьеру данному футболисту, а отпустить его в более сильный клуб.
Faserkop
Faserkop
вчера в 17:48
Как это интересно звучит "еще одно место в еврокубках нет", это как понимать?! Вообще-то клуб на 9 месте какие им евро кубки. И не факт что они еще на 9 останутся , один тур еще у нас есть, и как бы Спартаку на 12 не отказаться.
Непонятное отношение к Спартаку как к одному из лидеров чемпионата, хотя по факту они середняки.
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 17:11
Свиньи вообще в пролете по всем позициям. Зенит на классе отбирает у них очки.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:07
Многие выпрыгнут из этой лодки
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